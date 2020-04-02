В России выявили сразу 771 новый случай заражения коронавирусом

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За сутки в России выявлен 771 случай Covid-19 в 29 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 3 548. Шесть человек с подтвержденным диагнозом за прошедшие сутки умерли. Число умерших в России достигло 30.

595 новых случаев зарегистрировано в Москве, 43 - в Московской области, в Петербурге - 22. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе.

За сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом: в Москва - трое, в Московской области - один, в Пермский край - один, в Чечне - один, "летальных случаев за весь период - 30", говорится в сообщении оперативного штаба.

Произошел резкий скачок числа заразившихся в России после небольшого снижения количества новых заболевших, зафиксированного накануне.

1 апреля оперативный штаб при правительстве России сообщил о 440 новых случаях заражения, тогда как 31 марта сообщалось о 500 новых случаях.

Накануне главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил в эфире Первого канала, что об окончании вспышки заражений коронавирусной инфекцией в России можно будет говорить через 10-12 недель после пика, а пик еще не пройден.

"Как минимум к середине следующей недели мы дойдем до вершины", - считает главный инфекционист ФМБА. Еще один участник программы, главный инфекционист российского минздрава Елена Малинникова, предположила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

В ежедневном бюллетене о ситуации с коронавирусом на сайте Роспотребнадзора сказано, что сейчас 215 514 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. 45 человек за прошедшие сутки было выписано после излечения.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова призвали президента Владимира Путина продлить нерабочую неделю. Как стало известно Би-би-си, в Москве, где заболевших больше всего, режим самоизоляции в городе могут продлить до конца апреля.