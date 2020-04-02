"Статистика пошла вверх - люди сидят дома и пьют". Как коронавирус изменил работу ФСБ и СКР

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Пандемия коронавируса не обошла стороной и силовиков. В ФСБ приостановили работу своей академии и сократили работу обеспечивающих подразделений, выяснила Русская служба Би-би-си. В СКР тоже сокращают выездные мероприятия.

Сотрудник ФСБ рассказал Би-би-си, что служба сокращает работу обеспечительных подразделений. Это подтвердили и двое ее ветеранов.

"Ценные указания в конторе - "чистить хвосты" по всем фронтам и проводить только неотложные операции, делать упор на содействие органам государственной власти", - отметил один из бывших сотрудников спецслужбы.

По его словам, на месяц приостановлены занятия в Академии ФСБ на Мичуринском проспекте. В ней оставили только дежурных офицеров, а слушателей из Москвы отправили на самоизоляцию. Иногородние слушатели закрыты в общежитии академии. Дистанционное обучение невозможно из-за специфики академических курсов.

Источник отмечает, что в ФСБ сокращают работу именно во вспомогательных подразделениях, в то время как боевые действуют в прежнем режиме. "По удаленке у нас нереально работать, особенно у оперов - работа с "секреткой" же одна". Под вспомогательными подразумеваются службы тыла, кадровые и аналитические подразделения.

"Статистика "убойных отделов" пошла вверх, люди сидят дома и пьют, - пояснил он. - В МВД и Росгвардии усилили патрули из-за роста суточной статистики преступности".

Официально в МВД говорили о снижении статистики по совершенным преступлениям. В эфире "России 24" замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД Станислав Наумов отмечал снижение преступлений, совершенных в общественных местах.

По словам другого близкого к ФСБ источника, начальники подразделений на местах определяют, кто может работать, кто важен именно сейчас, а кто может уйти на "удаленку". "Многие с неиспользованными отпусками, у кого по 60-70 суток выходных накопилось, отправляются во внеплановый отпуск, - уточнил он. - Это касается вспомогательных подразделений, а не оперативных".

О том, что ФСБ отправит сотрудников во внеплановый отпуск, ранее сообщил РБК. На работе останутся около 30% сотрудников спецслужбы, говорили источники издания. Эту информацию подтвердил Би-би-си бывший сотрудник спецслужбы.

Источник в ФСБ объяснил Би-би-си, что конкретные решения по тому, что работает, а кто нет, зависит от начальства на местах. "Кто-то перестраховывается, кто то нет. Было несколько случаев с подозрениями на коронавирус у сотрудников, и многие изменили отношение к проблеме", - пояснил он.

В конце марта портал 47News, что инфекцию нашли у 43-летнего полковника из службы экономической безопасности ФСБ. Недомогание он почувствовал вечером 24 марта, вызвал врача и заперся дома, вскоре тест на коронавирус показал положительный результат. От госпитализации он отказался, лечиться от легкой формы Covid19 полковник намерен дома.

Источник Би-би-си в СКР отметил, что следователям дали указания меньше работать с людьми и больше - с документами. Сотрудники СКР отменяют плановые проверки и сокращают число выездных мероприятий, подтвердил близкий к СК источник.

Для спецслужб переход на такой режим работы - не проблема, все "технологии давно откатаны", сказал Би-би-си бывший начальник центра общественных связей ФСБ генерал-майор Александр Михайлов. "Те подразделения, без которых можно обойтись, сейчас не нужны. А для оперативных подразделений не существует отпускного периода - даже в праздничные дни каждый сотрудник даже вне рабочего места выполнял свои прямые обязанности", - объяснил он.

Повышенная боевая готовность определяется готовностью сотрудников прибыть в нужное место и нужное время под задачу, объяснил Михайлов. "Не вижу никаких проблем, раньше, когда не было мобильной связи и технических средств, было значительно сложнее. И понятно, что даже в таких условиях [режимные] здания будут охраняться как прежде", - заключил он.

Раннее РБК сообщал, что в ФСБ, Генпрокуратуре, ФСО, СКР, МВД и МЧС сказали сотрудникам воздержаться от выездов из России. А полиция Москвы была переведена на усиленный вариант несения службы.

Би-би-си отправила запрос в ЦОС ФСБ России и пресс-службу СКР.

При участии Светланы Рейтер