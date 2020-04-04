"Английская игра" и страсти джентльменов: Netflix показывает футбол XIX века

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption "Олд итонианс" в матче против команды "Дарвен". В центре – капитан итонцев Артур Кейннард (Эдвард Холкрофт). Кадр из фильма

В отсутствие футбола сегодняшнего телевидение показывает футбол прошлого. На Netflix идет сериал "Английская игра" (The English Game, в России известен под названием "Игра родом из Англии") - о становлении профессионального футбола в Британии во второй половине XIX века.

Имя создателя картины Джулиана Феллоуза, автора знаменитого "Даунтонского аббатства", гарантирует, что конфликты на экране - не только и даже не столько футбольные, сколько социальные и классовые, и что сериал вызовет интерес даже у равнодушного к футболу зрителя.

Детство футбола и кино

Зеленый газон без разметки и трибун. Ворота - две штанги с перекладиной, но без сетки. Футболисты в длинных штанах и высоких полусапогах-полуботинках. Судья во фраке и котелке стоит за пределами поля и в игру почти не вмешивается, оставляя без внимания фолы и грубость, при сегодняшних правилах немыслимые.

Игроки носятся по всему полю толпой, стремительно перемещаясь от ворот к воротам. Пасов почти нет, тактика как таковая отсутствует начисто. Но зато есть безудержная страсть, есть беззаветная любовь к своему клубу и готовность ради любимой игры пожертвовать многим.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Так художник XIX века отобразил финал Кубка Англии 1883 года на стадионе "Овал" в Лондоне

Так выглядит в фильме "Игра родом из Англии" английский футбол 70-80-х годов XIX века.

Несмотря на всю свою архаичность и подогнанность под интригу художественного повествования, футбольное действо, тем не менее, завораживает, и ты понимаешь, как придуманная вот уже почти два века назад невинная забава захватила весь мир и стала страстью уже не только горстки первопроходцев и их друзей, но и миллиардов людей по всей планете.

Как ни странно, детство футбола почти не нашло отражения в художественном кинематографе. В начале ХХ века была сделана пара немых картин, а многочисленные более поздние фильмы отражали современную им футбольную реальность.

А в отсутствие относящихся к тому времени документальных кадров увидеть ранние годы становления популярной игры - пусть даже и глазами преобразующего историю сквозь свое видение художника - согласитесь, невероятно заманчиво.

Единственный фильм о детстве футбола, который мне приходит на ум - снятый в 2005 году "Гарпастум" Алексея Германа-младшего. Но его действие происходит спустя полвека после изобретения футбола, в 1912 году, и не в Англии, а в Петербурге.

Тем более интересно взглянуть как детство футбола как английской игры видит тонкий знаток и любитель истории своей страны, писатель и драматург Джулиан Феллоуз.

"Игра джентльменов"

Точкой отсчета истории футбола считается 1863 год, когда игравшие в игру в мяч ногами несколько команд из престижных аристократических частных школ - Итона, Хэрроу, Чартерхаус, Регби - решили объединиться в Футбольную ассоциацию и свести воедино разрозненные и нередко самым радикальным образом противоречившие друг другу правила игры.

Правообладатель иллюстрации MIKE DELANEY/NETFLIX Image caption Постановкой футбола XIX века во время съемок фильма руководил "футбольный хореограф" - профессиональный футболист Майк Делэйни (в центре)

Правила были настолько разными, что в некоторых школах - как Регби, например, - играть в футбол можно было и ногами, и руками.

"Регбисты" настолько привыкли к своим правилам, что отказались объединиться и подчиниться большинству, которое постановило, что мяч должен быть круглым, а не овальным, как у них, и руками его брать запрещено.

Десятилетие спустя была формализована и узаконена другая разновидность футбола, получившая вслед за школой название "регби".

При всех различиях в правилах самой игры объединяло все эти клубы одно - все они играли в "игру джентльменов".

Завершив матч, футболисты сбрасывали с себя грязную мокрую одежду, принимали душ, переодевались в белоснежные манишки, сюртуки, пышные галстуки, шляпы-цилиндры и отправлялись либо на званый ужин, либо в свой джентльменский аристократический клуб.

То есть погружались в знакомый и близкий лорду Джулиану Феллоузу мир, столь любовно воспроизведенный в его романах и популярных фильмах "Госфорд-парк" и "Даунтонское аббатство".

Правообладатель иллюстрации NETFLIX Image caption На съемках фильма. Артур Киннейрд (Эдвард Холкрофт) ведет напряженный разговор с Ферги Сутером (Кевин Гатри)

"Игра джентльменов" - это словосочетание проходит через весь фильм. В устах одних - самих джентльменов - оно звучит гордо и надменно. В устах других - игроков, осмелившихся бросить им вызов рабочих команд - оно звучит с презрением и ненавистью.

Сюжетная завязка

1878 год, четверть-финал кубка Футбольной ассоциации, первого и в то время единственного общенационального футбольного соревнования не только в Британии, но и в мире. Соревнование это разыгрывается и по сей день под тем же названием - FA Cup (известный также как Кубок Англии).

Сражаются два клуба - "Олд итонианс", выпускники престижного Итона, и "Дарвен" - команда, составленная из рабочих ткацкой фабрики одноименного промышленного городка в графстве Ланкашир на севере Англии.

Игра заканчивается вничью - 5:5. Что делать? Только-только установленные ассоциацией правила такого исхода не предусматривают. Капитан итонцев надменный аристократ Артур Киннейрд настаивает на переигровке через неделю.

Для ланкаширцев и хозяина их клуба - страстного поклонника футбола и владельца фабрики Джеймса Уолша - это означает новую дорогостоящую поездку через пол-Англии для всей команды.

Они противятся, пытаются добиться от соперников согласия на дополнительное время и, столкнувшись с упорством, грозят пожаловаться в ассоциацию.

"Жалуйтесь, - с саркастической усмешкой говорит в ответ Киннейрд. - Хоть прямо сейчас. Вот председатель ассоциации", - и указывает на своего партнера по команде Фрэнсиса Мариндина.

Джентльмены не только играли в футбол, но и устанавливали его правила.

Главное из этих правил было направлено на сохранение джентльменского характера игры. То есть на категорический запрет профессионализма.

Ученики и выпускники престижных частных школ, выходцы из аристократических или супербогатых буржуазных семей легко могли позволить себе играть в футбол на любительском уровне. И не только в футбол.

Весь спорт тогда был уделом аристократии. Ведь даже первоначальное значение английского слова sport подразумевает вполне джентльменские, аристократические занятия - охота, верховая езда и тому подобное.

Не удивительно, что этот догмат - спорт должен быть любительским - был положен и в основу современного олимпизма, у истоков которого стоял потомственный французский аристократ барон Пьер де Кубертен.

Удивительнее другое - с каким упорством и лицемерием советская пропаганда и спортивная бюрократия на протяжении десятилетий отстаивала глубоко антипролетарский и чуждый рабочему человеку принцип "любительского" - только на словах! - спорта.

Бунт пролетариев и зарождение профессионализма

Вернемся, однако, в сериал "Игра родом из Англии".

Стычка вокруг переигровки - лишь начало противостояния джентльменов и пролетариев от футбола.

Джеймсу Уолшу, хозяину "Дарвена", удается переманить к себе в команду двух игроков из шотландского клуба "Патрик". Фергюс Сутер и Джимми Лав оказываются в центре всей интриги сериала, интриги уже не столько футбольной, сколько классовой и социальной.

Правообладатель иллюстрации NETFLIX Image caption Ферги Сутер (Кевин Гатри) – первый профессионал в истории английского футбола

Сначала деньги, которые Уолш платит новичкам, вызывают справедливое недовольство остальных членов команды. Ведь для них футбол, в полном соответствии с правилами ассоциации, занятие сугубо любительское, а единственный для них источник существования - заработок на фабрике.

Дальше - больше. О зарождающемся профессионализме в рабочих клубах прознают итонцы, и за нарушение правил команда "Блэкберн Роверс", в которую к тому времени уже перешли Сутер и Лав, снимается с розыгрыша.

Мы становимся свидетелями схематично и прямолинейно отображенной жесткой классовой борьбы - с забастовками, пикетами, поджогами, - которая разворачивается между отстаивающими свои права рабочими и угнетающими их фабрикантами и банкирами.

Неизбежный хэппи-энд

В ходе этой борьбы первоначальный злодей, капитан итонцев Артур Киннейрд, прозревает и проникается делом рабочих.

Он не только добивается от своего отца-банкира инвестиций в создание новой фабрики, но ценой жесткого противостояния и разрыва со своими бывшими соратниками пробивает-таки в Футбольной ассоциации изменения правил и разрешение оплаты для футболистов.

Так, по сути дела, у нас на глазах рождается профессиональный футбол.

Фергюс Сутер, Джимми Лав, Фрэнсис Мариндин, Артур Кейннард - реальные исторические фигуры. Фергюс Сутер считается первым футболистом-профессионалом.

А Артур Кейннард - первая звезда английского футбола - по завершении активной спортивной карьеры 33 года возглавлял Ассоциацию футбола Англии.

Остается лишь добавить, что не футболом единым и даже не только классовой борьбой живут герои сериала. Есть тут и любовь, и ревность, и семейные тайны. Зрелище на любой вкус.