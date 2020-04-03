“Многим людям будет нечего есть”. Что будет с экономикой России из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Экономика России испытывает на себе двойной удар - со стороны эпидемии и дешевеющей нефти

Российская экономика испытывает на себе двойной удар. С одной стороны, на этой неделе российская нефть марки Urals подешевела до уровня конца 1990-х годов. С другой стороны, страна почти на месяц ушла на выходные. Ждет ли экономику кризис?

Российский бюджет теряет часть своих доходов в непростой момент: 2 апреля президент Владимир Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим. Власти таким образом пытаются справиться со вспышкой коронавируса в России. В пятницу число заболевших в стране превысило 4 тысячи.

Однако нерабочий месяц серьезно ударит по экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу оценила, что он будет стоить экономике 1,5-2% ВВП. По мнению регулятора, в этом году в российской экономике будет рецессия, то есть экономика будет сокращаться.

На фоне пандемии коронавируса и нерабочей недели на правительство возлагается бремя расходов: властям придется тратиться на усиление системы здравоохранения, социальную помощь пострадавшим от вируса и экономических проблем, а также поддержку бизнеса. Эти расходы оцениваются как минимум в десятки миллиардов рублей.

Параллельно бизнесмены сообщают об обострении проблем: их выручка упала, а платить за работу и аренду приходится. Некоторые компании уже начали урезать зарплаты работникам или отправлять их вынужденные отпуска. Большая часть бизнеса находится на грани выживания.

Русская служба Би-би-си объясняет, что происходит в российской экономике и на нефтяном рынке в данный момент и что, возможно, будет дальше.

Что происходит с ценами на нефть и ждать ли их роста?

Цены на российскую нефть Urals на рынках Северо-Западной Европы упали до 10,54 доллара за баррель - это минимальный уровень с марта 1999 года, сообщило 2 апреля ценовое агентство Argus, которое в числе других компаний подсчитывает котировки Urals. Похожие оценки делала и компания Refinitiv, пишет газета "Ведомости".

И это не просто цена барреля: в эти 10 долларов входят также расходы на отгрузку нефти, страховка и оплата доставки российской нефти в порт.

Российская нефть Urals торгуется с дисконтом к сырью североморских марок, в число которых входит Brent. Этот дисконт сейчас составляет 4,5 доллара за баррель - максимальное значение с июня 2008 года, отмечает Argus.

По данным S&P Global Platts, стоимость нефти североморских сортов со 2 января по 30 марта упала на 73%.

Однако на этой неделе ситуация на нефтяном рынке начала меняться. 2 апреля цены на нефть Brent на бирже в Лондоне взмыли на треть - с 26,3 до 34,9 доллара за баррель - за десять минут. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал твит о том, что он поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы до этого говорил с Путиным. Российская сторона факт этих переговоров отрицает.

В пятницу также стало известно, что в понедельник пройдет новая встреча в формате ОПЕК+. Нефтедобывающие страны, включая Россию, решили договориться о том, как стабилизировать рынок нефти. В итоге в пятницу нефть торгуется на уровне 34,3 доллара за баррель.

Однако аналитики пока не прогнозируют исход этой встречи. Подобные переговоры проходили в начале марта и закончилась провалом: страны ОПЕК+ не только не договорились о новых сокращениях добычи нефти, но и разорвали старые соглашения об ограничении добычи. После этого Саудовская Аравия и другие государства фактически начали ценовую войну, предлагая своим партнерам нефть с большими скидками.

1 апреля закончилось действие соглашения о сокращении добычи нефти, которое было заключено между странами ОПЕК+ ранее. Сейчас добыча этих государств ничем не ограничена, кроме как состоянием нефтяного рынка. Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, не собирается наращивать добычу.

Есть шансы, что кризис в мире будет недолгим, хотя и глубоким, сказал профессор университета Science Po Сергей Гуриев 2 апреля на "Эхе Москвы".

"Если это будет так, то к концу года, может быть, в следующем году цены на нефть так или иначе уже поднимутся. До какого уровня, не совсем понятно. Я думаю, что рынок не ожидает цен на нефть 70 долларов за баррель в обозримом будущем. Но кто знает - может быть, 40", - полагает экономист.

Standard & Poor's прогнозирует, что до конца 2020 года средняя цена нефти Brent составит 30 долларов за баррель, а в 2021 году котировки установятся на уровне в 55 долларов за баррель.

На сколько у властей хватит денег при таких низких ценах на нефть?

В бюджете на 2020 год заложена цена на нефть на уровне 42,45 доллара за баррель. В январе и феврале средняя цена Urals была выше этой отметки: в январе 61,67 доллара за баррель, а в феврале - 54,24 доллара. По данным минфина России, в марте средняя цена российской нефти Urals опустилась до 29,17 доллара за баррель.

По прогнозу министерства финансов России, российский бюджет в апреле из-за низких цен на нефть недополучит 55,8 млрд руб.

Подсчеты минфина показывают, что при снижении цены до 27,4 доллара за баррель бюджет теряет 1,7 млрд долларов ежемесячно. Если цены установятся на уровне 12,4 доллара, бюджет будет терять 3,8 млрд долларов в месяц.

Еще одним ударом по бюджету может стать снижение поступления налогов от бизнеса, не связанного с добычей нефти и газа. Бизнес терпит убытки на фоне введения нерабочей недели.

Фактически бюджет может оказаться дефицитным. В таком случае правительство может сократить расходы, начать занимать на рынках или тратить резервы.

Минфин уверяет, что по первому пути правительство не пойдет и сокращать расходы не будет. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предполагал, что возможно перераспределение доходов из одних статей в другие.

20 марта министра финансов Антон Силуанов заявил, что при нынешних ценах на нефть государство сможет выполнять все социальные обязательства как минимум в течение шести лет.

У России действительно достаточно резервов. Объем Фонда национального благосостояния - "кубышки", в которую складывали доходы от дорогой нефти, составляет 10,1 трлн рублей, показывают данные минфина на начало марта. По оценке минфина, этого хватит для того, чтобы покрывать дефицит бюджета в течение 6-10 лет, если нефть будет стоить 25-30 долларов за баррель.

Эти оценки подтверждают и независимые аналитики. Например, средства ФНБ и международные резервы в размере 550 млрд долларов помогут России поддерживать затраты бюджета на прежнем уровне в течение 5-7 лет даже при нефти по 20-30 долларов, оценивает "Ренессанс Капитал".

Как рассказывали Би-би-си экономисты, благодаря гибкому курсу рубля российский бюджет частично компенсирует потери от спада цен на нефть: стоимость сырья в рублях снижается меньше, чем долларовая цена. Однако от этого часто страдает население из-за роста цен.

К тому же, у России есть и другие преимущества, которых не было во время предыдущего обвала цен в 2014-2015 году, отмечает Fitch в своем докладе. К ним агентство относит, например, низкие внешний и внутренний долг, а также большую стабильность финансового сектора. Обвал нефтяных цен Россия, по мнению экономистов рейтингового агентства, переживет лучше других нефтепроизводителей. Агентство прогнозирует, что ВВП России сократится на 1,4% в этом году.

Как влияет на российскую экономику карантин?

С 30 марта по 3 апреля в России была объявлена нерабочая неделя, во время которой власти попросили население оставаться дома, чтобы не разносить коронавирус. 2 апреля Путин заявил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Все это время работники будут получать зарплату.

По данным консалтинговой компании Finexpertiza, неделя таких каникул обходится бизнесу в 123,6 млрд рублей. Месяц отдыха обойдется предприятиям в 530 млрд рублей, - говорится в исследовании.

Также аналитики Finexpertiza подсчитали, сколько выручки не получат предприятия из-за простоя. Потери бизнеса компания оценила в 917 млрд рублей в неделю и в 5,5 трлн рублей в месяц, что составляет 5% ВВП.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Бизнес просит государство предоставить дешевые кредиты и налоговые каникулы, чтобы компенсировать простой

Бизнес просит государство предоставить дешевые кредиты и налоговые каникулы. О помощи просят туроператоры, отельеры, авиакомпании, рестораторы и другие отрасли, оборот которых резко упал в связи с тем, что люди сидят по домам. Власти объявили об определенных мерах поддержки, но бизнес считает, что их недостаточно. Предприниматели готовятся увольнять сотрудников.

"Россия будет испытывать давление от карантинных мероприятий в ЕС - на долю стран ЕС приходится 43% внешнеторгового оборота России. Кроме того, режим выходных в России означает закрытие всех развлекательных заведений, ресторанов и торговых центров", - пишет в своем прогнозе "Альфа-банк". Аналитики банка прогнозируют безработицу в России на уровне 5% к концу года.

По итогам марта индекс деловой активности в сфере услуг России обвалился до 37,1 балла с 52 баллов в середине первого квартала. В компании IHS Markit, рассчитывающей индекс, объяснили, что спрос на российские услуги упал самыми быстрыми темпами после финансового кризиса.

"Нет сомнений, что апрель станет самым провальным месяцем в российской экономике за всю современную историю", - пишет в своем телеграм-канале глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

В середине марта власти сообщили, что на ликвидацию последствий коронавируса будет направлено 300 млрд рублей. 1 апреля на совещании у Путина премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на эти цели зарезервировано 1,4 трлн рублей.

На этом же совещании глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что, скорее всего, на поддержку экономики придется потратить 5% ВВП или выше, то есть от 5,5 трлн рублей.

"Западные страны принимают подход "что бы нам это ни стоило" и готовы тратить 10-15% годового ВВП. В России пока суммы на порядок меньше", - комментировал Сергей Гуриев.

Экономист считает, что оценка Кудрина - самая низкая, то есть, вероятно, придется потратить даже больше: "Потому что если вы вводите жесткий карантин, то на самом деле это действительно наносит огромный удар по малому бизнесу, по самозанятым и не только. В том числе и по людям - будет много людей, которым реально будет нечего есть".

В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать расходы без помощи кредитов только в течение одного месяца, показал опрос аналитического центра НАФИ.

"Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой "подушки безопасности" на случай потери работы. [...] Сегодняшний кризис вынудит значительную часть граждан обратиться за кредитами. Это особенно касается уязвимых категорий ", - говорится в исследовании.

Еще один опрос, проведенный по заказу "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", показал, что 63,6% россиян вообще не имеют накоплений.

"Эпидемия коронавируса вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг", - отмечает Moody's. "Шок от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса усилит негативные последствия быстрого роста кредитования", - говорит младший вице-президент агентства Светлана Павлова.

Эксперты Института социальной политики ВШЭ в исследовании прогнозируют спад выплат в социальные фонды в связи с ожидаемым урезанием зарплат, ростом безработицы и падением реальных доходов россиян.

Выплаты в Пенсионный фонд, а также фонды социального и медицинского страхования уже начали сокращаться в марте 2020 года. В зависимости от развития ситуации число работников в России может сократиться на 2,6-10,2 млн, также будет снижаться фонд оплаты труда, прогнозируют авторы доклада.

При позитивном сценарии выплаты в фонды обвалятся на 200 млрд рублей (2,5% от взносов в 2019 году), а при самом негативном сценарии - на 2,3 трлн рублей (30% взносов).

Что будет дальше

"Ренессанс Капитал" рассмотрел три сценария развития ситуации с последствиями коронавируса.

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По мнению экономистов банка, при позитивном сценарии начнется быстрое восстановление глобальной экономики, и ВВП России по итогам 2020 года вырастет на 1,5%, а курс доллара к концу года составит 75 рублей.

Базовый сценарий предполагает, что ВВП России упадет на 0,8%, а курс доллара составит 79 рублей. В базовом сценарии банк исходит из того, что карантин будет продолжаться 2 месяца, после чего начнется медленное восстановление мировой экономики, отмечает экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

Негативный сценарий банка предполагает спад российской экономики на 2,5% и рост курса до 82 рублей за доллар.

Базовые прогнозы других аналитиков в целом похожи. Standard & Poor's прогнозирует сокращение экономики на 0,8% в 2020 году. Экономический спад приведет к увеличению проблемных кредитов с 8% в конце 2019 года до 15% в конце 2020 года, считают аналитики. Накопленный капитал, помощь государства и ослабление требований регулятора позволят банкам и другим организациям противостоять стрессу, полагают аналитики S&P.

По мнению Алексея Кудрина, даже в достаточно умеренном варианте падение ВВП в этом году может составить от трех до пяти процентов. "А может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%", - сказал он на совещании у Путина 1 апреля.

"Если восстановление мировой экономики начнется в третьем квартале 2020 года и будет сопровождаться увеличением цен на нефть и другие российские экспортные товары, то, скорее всего, рост экономики в этом году будет немного выше нуля", - прогнозирует главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Если негативный эффект от распространения коронавируса окажется более глубоким, а зарубежные программы господдержки - недостаточно эффективными, то потребуются существенные расходы ФНБ, но даже с ними спад составит не менее 3%, считает Табах.

Правительство рассчитывает на быстрое прохождение карантина, отмечает Табах. Власти России полагают, что шоковое состояние мировой экономики продлится недолго, и во втором полугодии начнется быстрое восстановление "благодаря эффекту от беспрецедентных программ поддержки, принятых и реализуемых в США, Великобритании, Германии и Китае", пишет экономист.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что ВВП России сократится по итогам года на 1%. "Мы, конечно же, понимаем, что наш прогноз роста ВВП производит очень оптимистичное впечатление в сравнении с консенсус-прогнозом, который предусматривает существенный провал ВВП", - отмечается в докладе банка.

"Защиту от более глубокого провала мы видим в структуре российской экономики, где невелика доля предприятий малого и среднего бизнеса; в том, что Россия является чистым импортером услуг и ее финансовый сектор не страдает от кризиса ликвидности и от повышения процентных ставок", - пишет экономист.

В то же время, отмечает банк, пандемия ухудшила перспективы России вырваться из ловушки стагнации: "Для многих небольших компаний главным риском может оказаться не факт их закрытия на несколько недель, но полное отсутствие дальнейших перспектив. Госсредства, которые, как мы ожидали ранее, будут направлены на поддержку инвестиционного роста, сейчас будут той ценой, которую Россия заплатит за пандемию, законсервировав экономику в своем статус-кво".