Главным оппозиционером Британии вместо Джереми Корбина стал Кир Стармер

Image caption Сэр Кир Стармер сменил на посту лидера лейбористов Джереми Корбина (слева)

Несмотря на пандемию коронавируса, политическая жизнь в Британии остановилась не полностью. Новым лидером главной оппозиционной партии, Лейбористской, стал еврооптимист Кир Стармер.

Бывший адвокат-правозащитник, а затем глава Королевской прокурорской службы, 57-летний Кир Стармер сменил во главе партии Джереми Корбина - человека, которого очень многие в Британии считают одним из главных соавторов брексита.

Стармер заявил, что вступает в должность в крайне необычные времена, но что это для него высокая честь и отвестственность.

Он заверил, что парламентская оппозиция и в нынешних непростых условиях будет выполнять свою роль.

"Если мы увидим ошибки и промахи правительства, если оно будет делать что-то недостаточно бысто, мы призовем его к ответственности", - заявил Стармер.

В декабре на внеочередных парламентских выборах лейбористы были разгромлены Консервативной партией во главе с брекситером Борисом Джонсоном, и Корбин решил уйти.

Все последние недели, пока полмиллиона членов Лейбористской партии и аффилированных организаций голосовали по почте, кандидаты - Кир Стармер, Ребекка Лонг-Бейли, которую называли "продолжением Корбина" и Лиза Нэнди - должны были колесить по стране и выступать на митингах, а объявить результаты выборов планировалось на большой конференции.

Но коронавирус обратил эти планы в пыль - как и все другие планы.

Победителя объявили на маленькой церемонии.

Ребекка Лонг-Бейли несколькими днями ранее призналась журналистам, что всех кандидатов попросили заранее записать инаугурационные речи.

Избрание Кира Стармера ясно показывает, что большинство лейбористов поняло: партии нужна смена имиджа.

Вместо левака - просто левый

70-летний Джереми Корбин всю жизнь был крайне левым по британским меркам бунтарем, боровшимся с мировым империализмом и капитализмом и почитавшим Фиделя Кастро и Уго Чавеса.

По меркам некоторых стран континентальной Европы, Лейбористская партия во главе с Корбиным никак не подпадала под определение "крайне левой", но личный имидж Корбина таков, что его оппоненты - политики-тори и даже некоторые лейбористы - всерьез пугали публику и себя, заявляя, что премьер-министр Корбин будет катастрофой для страны и ее позиций в мире.

Стармер - тоже левый. В его программе - повышение налогов для 5% самых богатых британцев, ренационализация транспорта и энергетики, отмена платы за учебу в университете, а также "закон о предотвращении нелегальных вторжений", который запретил бы Британии участвовать в военных кампаниях без санкции ООН.

И в то же время Стармер - заметно более умеренный и сдержанный политик, чем Корбин, и от него ждут если не возврата от внешнего радикализма корбинистов к умеренному и респектабельному "новому лейборизму" эпохи Тони Блэра, то по крайней мере шагов в эту сторону.

"Стармер не хочет полностью связывать себя ни с одной из многочисленных лейбористских сект. Он - и не корбинист, и не блэрист, его раздражает, когда люди пытаются поместить его на определенную полочку", - пишет о нем близкая к лейбористам газета Guardian в очерке под заголовком "У Стармера нет врагов. Сможет ли он и дальше обходиться без них?"

Еврофил вместо евроскептика

Джереми Корбин - евроскептик. Он всю жизнь считал, что Евросоюз с его единым рынком - это изобретение мирового капитала, инструмент угнетения трудящихся.

При этом около 3/4 электората лейбористов, по опросам, были против выхода Британии из ЕС. В этой коллизии и заключалась, по мнению многих британских комментаторов, основная причина мучительных метаний Лейбористской партии в вопросе о брексите.

Кир Стармер с октября 2016 года был теневым министром брексита и при этом, в отличие от Корбина, занимал довольно четкую проевропейскую позицию.

Точнее, на публике Стармер старался следовать партийной линии, какой бы она ни была в каждый конкретный момент, но за кулисами, по свидетельству однопартийцев, активно и даже жестко добивался сдвига общей позиции от евроскептицизма Корбина к идее второго референдума с вариантом "остаться", то есть шанса на отмену брексита.

Туманное евробудущее

И в итоге добился - положение о втором референдуме включили в программу лейбористов на выборах 2019 года. Впрочем, Стармер добился этого, конечно, не в одиночку, а вместе с теневым министром иностранных дел Эмили Торнбери и другими лидерами мощной проевропейской фракции в партии.

Лейбористская партия при Стармере наверняка будет требовать сохранения как можно более тесных связей в процессе развода Британии с ЕС.

Хотя по состоянию на сейчас лейбористы повлиять на этот процесс не могут: у консерваторов Бориса Джонсона - уверенное абсолютное большинство в Палате общин.

Но вообще, что будет с брекситом, сейчас совершенно непонятно.

31 января Британия формально вышла из ЕС. Но реальный выход должен состояться только в конце этого года, а до того стороны собирались договориться о том, какими будут их дальнейшие отношения.

Однако теперь переговоры из-за коронавируса прекратились, едва начавшись, ЕС говорит, что перенос фактического выхода неизбежен, но Борис Джонсон обещал ни в коем случае не откладывать его, и эту свою позицию пока не менял.

В любом случае, сейчас всем совершенно не до этого.

"Давайте жить дружно"

Если Британия пройдет нынешний кризис без особо страшных потрясений, то следующие выборы Палаты общин состоятся только через пять лет. За это время Стармер обещает преодолеть раскол в партии, вернуть любовь избирателей - и победить.

"Мы проиграли выборы четыре раза подряд. Больше мы не можем себе этого позволить", - сказал он в одном из интервью.

"Кир хочет быть премьер-министром. Он гораздо серьезнее нацелен на это, чем Корбин и даже [предыдущий лидер партии Эд] Милибэнд. Он будет скорее реагировать на нужды страны, чем следовать идеологической линии", - пишет о новом лидере лейбористов консервативный журнал Spectator со ссылкой на соратников Стармера.

По ходу предвыборной кампании Стармер старался не отпугнуть никакую из фракций, в своем манифесте обещал примирить всех и при этом сохранить корбинский радикализм программы, а в свою избирательную команду включил как левых, так и умеренных.

Сумеет ли он с этой внефракционной позиции объединить расколотую партию, сейчас судить никто не берется. Впереди - перестройка партии, и никого не обидеть уже не получится.

Потрепать консерваторов

Может быть, Стармеру в поиске компромиссов и аргументов во внутрипартийных спорах как-то поможет его адвокатский опыт.

Кир Стармер всю жизнь был так или иначе связан с Лейбористской партией, но в большую политику пришел совсем недавно: в первый раз он был избран в парламент всего пять лет назад. До того он был адвокатом-правозащитником, а затем - главой Королевской прокурорской службы.

"В обычное время партия тори вряд ли обратила бы особое внимание на эти выборы. Но сейчас - не обычные времена, и никто не может предсказать, как экономические последствия пандемии коронавируса повлияют на нашу политику в ближайшие годы, - пишет обозреватель лондонского издания CityAM Кристиан Мэй. - Пандемия изменит и экономическую ситуацию в стране, и политические приоритеты общества. В сражении на следующих выборах тори окажутся совсем не на тех позициях, на которые они рассчитывали, и новый лидер лейбористов вполне может - ну, хотя бы теоретически - хорошенько их потрепать".