"Выручка превратилась в ноль". Как бизнес готовится к выходным длиной в месяц

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Апрель для большинства россиян фактически окажется длинными каникулами. Так объявил президент Владимир Путин. Для бизнеса это удар: клиентов станет меньше, выручка упадет, а компаниям придется все равно платить зарплаты.

Владельцы нескольких компаний рассказали Би-би-си, как они выживают во время кризиса и пандемии коронавируса.

Пустая гостиница и доставка индийской кухни

"У нас фактически никто не живет, кроме сотрудников, которым некуда идти", - рассказывает Валентина Константинова, владелица отеля "Сказка" в Измайловском Кремле и кафе индийской кухни "Маха Рикша" там же.

В отеле предоставили несколько номеров тем, кто там работает, так как у компании нет средств на зарплаты, рассказывает Константинова. "У нас выручка превратилась в ноль", - сокрушается она.

Image caption Валентина Константинова говорит, что из-за карантина она потеряла всю выручку

Чтобы выжить, кафе запустило доставку индийской кухни по Москве. По словам Константиновой, поваром в нем работает индус Пракаш Бадони, который не смог уехать в Индию и остался работать в кафе. Сейчас получить доход сотрудники могут только из от доставки, говорит владелица кафе и отеля.

У маленьких отелей основная статья расходов - это аренда, рассказывает она. По ее словам, пока договориться с арендодателем о скидке ей не удалось.

"Сейчас постановление правительства [о скидке на аренду] выглядит как рекомендация арендодателям, так как не предусмотрено никаких санкций. И по гражданскому кодексу их нельзя обязать идти на снижение, только доказывать через суд форс-мажорные обстоятельства", - рассуждает Константинова.

Она также просила один из банков об отсрочке по платежам по кредитам. Но ей также отказали.

"У нас был оборот около 2 млн рублей в месяц на отеле и кафе, - рассказывает Валентина. - Сейчас у меня выручка от 1 тысячи до 5 тысяч рублей в сутки".

Часть сотрудников она перевела на "удаленку", а часть сократила. Она попросила их пойти и оформиться на бирже труда. Но сотрудники, по ее словам, жаловались на большие очереди и бюрократию.

Самовывоз десертов и доставка кофе

Основатель сети кофеен "Безопасный кекс" в Саратове и Екатеринбурге Алексей Бабушкин рассказывает, что с введением нерабочих дней выручка его заведений снизилась сначала на 30%, а затем и на 70-80%.

Сейчас его кофейни, оборот которых в феврале составлял три миллиона рублей, работают в режиме самовывоза: прилавок с кофе и десертами стоит практически на улице, внутрь зайти нельзя.

В сети кофеен работает около 30 сотрудников. По словам Бабушкина, двое из них захотели уйти в самоизоляцию, а остальные работают сдельно по часам работы. В апреле его сеть в лучшем случае ждет одна пятая обычного оборота, говорит он.

Тем не менее Бабушкин планирует до последнего не увольнять людей, так как "кризис - явление временное, а сбор команды - сложная деятельность".

В Саратове местные власти пока не вынуждали кофейни закрыться, лишь ввели режим самоизоляции, а с 30 марта - режим спецпропусков для передвижения по городу. В Екатеринбурге действует только режим самоизоляции.

Тем не менее спрос на продукцию падает, признает Алексей, и приходится снижать цены, так как падают и доходы у потребителей.

"Кофейная ниша сейчас переживает серьезные проблемы, потому что основа этих заведений - расположение в центре города, это очень дорого стоит", - рассказывает Бабушкин. Кроме того, кофе - это не фундаментальная потребность, и к ней обращаются уже после удовлетворения всех остальных потребностей, рассуждает Алексей. "В первую очередь урезают бюджет развлечений, которым мы и являемся", - говорит он.

Помимо этого поставщики сейчас соглашаются на поставку только по предоплате и обязывают заплатить все прошлые долги, рассказывает Бабушкин.

После введения режима самоизоляции заведения Алексея начали доставлять готовые напитки по городу, а также смогли снизить платежи по аренде. "На удивление, многие пошли навстречу. Мы закрыли одну кофейню и договорились об арендных каникулах в другой на время карантина", - объясняет Бабушкин.

Если в Саратове или Екатеринбурге власти обяжут закрыть все заведения, то он оставит только один работающий филиал на город и будет заниматься доставкой.

"С введением режима запрета торговли "с собой" снижение достигнет где-то 90-95%", - говорит владелец кофейни. - Это будет критическое положение, при котором у заведений не будет возможности оставить работу для сотрудников, и придется пойти на крайние меры с арендодателями в попытке максимально снизить или отменить арендную плату".

Бабушкин также обращался в банк, где брал кредит, чтобы отстрочить выплаты по долгам или реструктурировать их. Но ответов не получил.

Офисы без людей и кофейных аппаратов

Сергей Шпорхун, который занимается оптовыми поставками кофе и предоставлением услуг по установлению кофейных аппаратов в офисы, рассказывает, что "продажи практически встали".

"Большие компании начали вставать на самоизоляцию, отправлять сотрудников на "удаленку" уже три недели назад, как только появились рекомендации. На это накладывается обвал рубля очередной. Ну и плюс розничные продажи тоже встали, потому что денег ни у кого нет, заказов нет", - рассказывает он.

В квартал обороты Шпорхуна составляли 7-8 миллионов рублей, но теперь он не знает, что будет по результатам второго квартала.

"Конечно, я все время какую-то подушку безопасности создавал, но она не такая большая - на два-три месяца", - рассказывает бизнесмен.

По его словам, пока все сотрудники (их у него до пяти человек) находятся в оплачиваемом отпуске. "Единственное, что я в данной ситуации могу сделать без риска быть засуженным - договориться, чтобы они взяли очередной отпуск сейчас на время апреля, чтобы в будущем, если ситуация выровняется, они работали и не брали очередной отпуск", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS

"Мера поддержки была бы, если государство нам выплатило деньги на оплату сотрудникам вынужденного простоя, оплачиваемого простоя. Но ничего такого не было озвучено [в обращении Путина]. Озвучено было то, что мы можем заплатить налоги с отсрочкой, какие-то кредиты. Но это все просто… отсроченная смерть", - рассуждает Сергей.

"Клиент, который мне в месяц приносил до полумиллиона, сейчас - ноль. А когда они [офисы] откроются - никто не знает. И откроются ли вообще? Когда они решат вернуть мои кофе-машины и решат ли вообще - большой вопрос", - говорит он. По его словам, пока государственной поддержки для него никакой нет.

Отдых за счет бизнеса

Месяц каникул обойдется работодателям почти в 530 млрд рублей расходов на зарплату, подсчитали аналитики консалтинговой компании Finexpertiza.

Также Finexpertiza подсчитала, что приостановка деятельности предприятий, на которые распространяются соответствующие указания властей, обойдется им в 5,5 трлн рублей в месяц или в 5% ВВП России за 2019 год.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила потери экономики от месячного простоя в 1,5-2% ВВП (1,6 - 2,2 трлн рублей).

Власти на данный момент зарезервировали на ликвидацию последствий коронавируса и антикризисные мероприятия 1,4 трлн рублей. Как рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин, из этих денег правительство будет поддерживать региональные бюджеты, а также малый и средний бизнес, которому будут предоставляться кредиты для выплаты зарплаты.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что на поддержку экономики, скорее всего, понадобится от 5% ВВП (то есть от 5 трлн рублей). Он призвал поторопиться с объявлением дополнительных мер поддержки бизнеса: "Но, мне кажется, бизнесу очень важно услышать, что новый пакет, достаточно серьёзный, уже готовится. Это сейчас очень смягчило бы ситуацию".

Предприниматели жаловались, что введенных мер недостаточно. Поддержки у властей просили:

Туроператоры и авиаперевозчики

Рестораторы и отельеры

Фитнес-клубы

Владельцы торговых центров

Языковые школы

Операторы по обращению с мусором

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не могут оказать поддержку всем пострадавшим от коронавируса: "Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее".

Ранее власти объявили об отсрочке по уплате арендных платежей за государственную недвижимость для малого и среднего бизнеса. 3 апреля Мишустин во время телеконференции правительства сообщил, что отсрочку получат в том числе предприниматели, арендующие коммерческую недвижимость.

Премьер-министр уточнил, что малый и средний бизнес в течение полугода сможет платить аренду в зависимости от своих доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в рассрочку в течение года.

Чтобы защитить интересы собственников недвижимости, которые столкнутся с неплатежами, правительство рекомендует регионам предоставлять им скидку по налогу на недвижимость (уплачивается в региональные бюджеты).

Многие предприниматели ожидали, что власти введут режим чрезвычайной ситуации. Такая мера дала бы бизнесу больше возможностей оправдаться за срыв договоренностей перед контрагентами, говорит руководитель группы российского права компании Амонд Смит Владимир Данилевский.

"Текущее же состояние имеет элемент правового хаоса, когда в некоторых регионах то ли ограничили всех и по всем, то ли ограничения частичные, то ли какой-то третий вариант. Как результат - явный дефицит правовой определенности. И бизнес, и граждане вынуждены ждать или сами придумывать разъяснения", - отмечает он.

Однако ни режим самоизоляции, ни карантин, ни ЧС сами по себе не приравниваются автоматически к форс-мажору и не освобождают бизнес от выполнения обязанностей по договорам, добавляет юрист.

"Чтобы определенные обстоятельства были квалифицированы как форс-мажор, они должны непосредственно влиять на возможность конкретного предприятия исполнить свое обязательство перед контрагентом, а также быть чрезвычайными, то есть выходящими за рамки обыденности, и непредотвратимыми, то есть без возможности их устранить", - говорит Данилевский.

В качестве примера он приводит запрет властей на деятельность кафе и ресторанов, который позволяет предпринимателям отказаться от приемки заранее заказанной продукции и не платить штрафы поставщику.

"Связанная с таким запретом невозможность полноценно использовать арендуемые площади позволяет рестораторам требовать от арендодателей как минимум снижения арендной платы", - добавляет юрист, но уточняет, что в этой части среди юристов есть разные мнения, и ответ на этот вопрос даст только судебная практика.

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Последствия коронавируса уже сказались на рынке аренды, сообщает консалтинговая компания CBRE. По данным CBRE, объем спроса на торговые площади на центральных торговых коридорах Москвы в конце I квартала 2020 года сократился более чем на 70%.

Причиной снижения спроса стала приостановка программ развития, отмечается в пресс-релизе: "В условиях распространения вируса, ослабления курса рубля и как следствие резкого снижения туристического и внутригородского трафика, для ритейлеров приоритетным является решение вопросов размера арендной платы, закупок, ценообразования, выплаты заработных плат работникам и организация работы с заказами на доставку".

Что будет после каникул?

Карантин коснулся в первую очередь сферы услуг. В марте индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 52 баллов до 37.1 балла, сообщает IHS Markit. Это минимум с 2009 года. Эти данные говорят о том, что выпуск в секторе серьезно сокращается.

Из-за последствий коронавируса в России могут прекратить деятельность около 3 млн предпринимателей, заявляла ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

По данным Федеральной налоговой службы, на предприятиях малого и среднего бизнеса в России работают 15,2 млн человек. Общая численность рабочей силы в стране составляет 76,1 млн человек, сообщало в ноябре 2019 года минтруда.

Спад экономической активности приведет к закрытию многих небольших компаний, однако безработица к концу года навряд ли превысит 5%, говорится в обзоре "Альфа-банка".

"Снижение номинальных доходов в результате карантина будет наблюдаться в апреле-июне. Снижение реальных располагаемых доходов по итогам года, судя по всему, будет находиться в диапазоне 5%, однако будет вызвано, главным образом, убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов", - пишет главный экономист банка Наталия Орлова.

"Альфа-банк" считает, что по итогам 2020 года ВВП упадет на 1%. Экономисты признают, что это оптимистичный прогноз, и объясняют его тем, что ни один из особенно уязвимых секторов в текущей ситуации - малый и средний бизнес, а также сфера услуг - не является основной российской экономики.