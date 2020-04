"Выручка превратилась в ноль". Как бизнес готовится к выходным длиной в месяц

View this post on Instagram

Итоги второй недели марафона. Думать стратегией 3 лет намного интереснее и проще. Сейчас я вижу, что сложно и дорого выделиться в городе с высокой конкуренцией. И вцелом весь общепит сложнопредсказуемый бизнес. Много переменных и скрытых рисков. С утра 1 января мы с Юлей занялись воплощением нашего будущего неконкурентного преимущества. Подробно о нем напишу уже скоро. Глобально задача состоит в том, чтобы сделать хрупкую модель кофейни более устойчивой, а в идеале антихрупкой. Мы будем вести игру на нескольких растущих рынках: здоровое питание, доставка, онлайн обучение. Как и всегда бывает все части целого давно были в голове. После прочтения книг Нассима Талеба я просто взглянул на все это иначе.