"Право на войне не работает". Как коронавирус повлиял на работу российских судов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Коронавирусные каникулы" обострили проблему доступа к правосудию в России. На апрель назначено более 500 тысяч судебных заседаний. Как выяснила Русская служба Би-би-си, единых правил работы судов в условиях пандемии нет. Арбитражная система уже продлевает сроки разбирательств. Суды общей юрисдикции рассматривают только неотложные дела, среди которых есть и громкие политические процессы.

Какие указания дали судам

Режим работы судов в условиях пандемии установлен президиумом Верховного суда (ВС) на период с 19 марта по 10 апреля. Рассматриваться в это время должны дела, касающиеся меры пресечения, защиты интересов несовершеннолетних, а также любые другие, которые судьи сочтут безотлагательными.

ВС также рекомендовал приостановить прием граждан в судах и принимать документы только через электронные интернет-приемные или по почте.

Но постановление не учитывало режима "нерабочих дней", который российский президент Владимир Путин ввел с 28 марта и продлил 2 апреля еще на месяц.

В результате каждый председатель суда теперь самостоятельно определяет режим работы. В ряде регионов суды принимают документы в электронном виде, в других - даже почту не забирают, рассказали опрошенные Би-би-си юристы.

Например, из канцелярий Фрунзенского райсуда Петербурга и Третьего кассационного суда адвокату сети "Миграция и право" Ольге Цейтлиной вернули жалобы и заявления со ссылкой на то, что Кодекс об административных правонарушениях электронную подачу таких документов "не предусматривает".

Заявления в бумажном виде тот же Фрунзенский райсуд не забирал из почтовых отделений с 23 марта, говорит она. В Ставропольском крае, Тамбове и Волгограде - те же проблемы, а вот в Екатеринбурге электронный прием работает, отметила адвокат.

Дела накануне "карантинных каникул" откладывались на сроки от месяца до двух. Вызванные в суд другого региона адвокаты, уже добравшись до места, например, из Москвы в Саратов, узнавали, что суд закрыт, говорит партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай: "Вышел на палубу, а палубы нет".

Правила работы судов в ситуации "чрезвычайщины" четко нигде не прописаны, в системе "разброд и шатание", прокомментировал Би-би-си ситуацию Тай.

В пресс-службе ВС Би-би-си заявили, что новых решений о режиме работы судов не принято, и до 10 апреля действуют прежние предписания. При этом глава ВС Вячеслав Лебедев в письме от 2 апреля попросил председателей нижестоящих судов направить ему вопросы и предложения по "единообразному применению" режима борьбы с коронавирусом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конституционный суд продолжает свою работу удаленно

Конституционный суд приостановил прием граждан до 15 апреля, а обращения принимает в электронном виде или по почте. В повестке Конституционного суда сейчас 18 дел. Два из них публично слушались до середины марта, суд готовит по ним решения. По остальным принятым к рассмотрению жалобам судьи заседают дистанционно, сообщили Би-би-си в КС. Большинство решений в этом суде и раньше выносились в закрытом режиме, закон о КС это позволяет.

Дела по арбитражу продлят на месяц

В арбитражных судах на апрель назначено 410799 заседаний, подсчитала Би-би-си по данным картотеки дел. Но 1 апреля возглавляющий экономическую коллегию зампредседателя ВС Олег Свириденко разослал председателям этих судов письмо (копия есть у Би-би-си), в котором разрешил откладывать дела до окончания нерабочих дней и не включать их в сроки рассмотрения.

Фактически предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом предельные сроки разбирательств сдвигаются более чем на месяц.

Некоторые участники процессов рассказали Би-би-си, что получили письмо Свириденко из судов вместе с уведомлением об отложении дела. Официально письмо зампредседателя ВС не опубликовано. Оно не имеет силы судебного или нормативного акта, но ясно, что суды будут ему следовать, считают юристы. В пресс-службе Верховного суда заявили, что "не владеют информацией" о письме.

"Продление сроков - правильное, но политическое решение, - считает партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. - Право в военное время не работает, и то же самое можно сказать о нынешней неофициальной чрезвычайной ситуации".

По его словам, у зампреда Верховного суда нет полномочий устанавливать основания для продления сроков, но оспорить их нарушение будет нельзя так же, как поправку к Конституции. То, что указание председателям судов дает именно зампредседателя ВС "соответствует тренду принятия решений о чрезвычайной ситуации не президентом, а главами регионов", полагает юрист.

Приостановка деятельности судов резко усилит их перегрузку после отмены экстраординарных мер, прогнозирует партнер юридической фирмы "Инфралекс" Артур Рохлин. "От этого пострадают сроки вынесения решений, - отмечает он - что особенно скажется на предпринимателях, ожидающих решения о взыскании задолженности или возмещении убытков".

Арбитражные суды сейчас рассматривают в основном экстренные дела и прошения, "практически все остальные дела зависли", сказал Би-би-си партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Из-за приостановки в назначении судебной экспертизы защита прав участников спора о хищении долей в компании будет отсрочена минимум на полгода. В это время одна из сторон будет извлекать доход из спорного имущества.

Проблемы возникли и с получением исполнительных листов - например, на арест имущества, которое из-за этого рискует оказаться проданным.

Суды общей юрисдикции берут только "безотлагательные" дела

Сотни тысяч дел собирались рассмотреть в апреле суды общей юрисдикции. Только в Москве, по данным Мосгорсуда, запланировано 67,8 тысяч заседаний, из них 43,5 тысячи назначены на даты с 11 по 30 апреля. Информации о продлении нерабочих дней на сайте нет. Вопрос "обсуждается", пояснила пресс-служба Мосгорсуда.

Судьи Санкт-Петербурга в понедельник, 6 апреля, возобновляют работу, сказала Би-би-си глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. В нерабочие дни, говорит она, суды в городе рассматривали только дела о продлении мер содержания под стражей и об административных правонарушениях, а новые дела не принимались.

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 9 апреля должен начаться уголовный процесс над бывшим доцентом исторического факультета СпбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве его сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко. 27 марта он участвовал в заседании по видеосвязи из московского СИЗО-2 "Бутырка": тогда суд отказался отправить историка на время процесса под домашний арест, после чего его должны были этапировать в петербургские "Кресты".

"Президент продлил нерабочий период, но проанализировав первую неделю, мы поняли, что не можем себе этого позволить с нашей нагрузкой", - объясняет Дарья Лебедева. Она говорит, что в судах будут слушать "безотлагательные дела и те, которые можно рассмотреть без участников процесса при их согласии".

По ее словам, 30% заседаний посвящены "стражным делам" (с подсудимыми в СИЗО). В их числе ходатайства об условно-досрочном освобождении. Системы видеоконференцсвязи перегружены, удастся ли судьям рассматривать все дела без доставления заключенных в суд, неизвестно. "Будем принимать все меры защиты от вируса, у нас весь суд - в дезинфицирующих средствах и масках", - утверждает Лебедева

Политические процессы идут без остановки

Пока из центра для судов нет четких указаний по режиму работы, не останавливаются громкие политизированные процессы.

Самым резонансным из них остается слушание в Подольском городском суде Подмосковья дела Александра Шестуна. Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, взятке и незаконном предпринимательстве. Бывшего чиновника уже доставляли в суд во время карантина, следующее заседание назначено на 7 апреля. Отменят ли его, неизвестно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Шестун считает, что продолжение суда подвергает его опасности заражения

Шестун не cчитает свое дело "безотлагательным". 31 марта он продиктовал адвокату по телефону в комнате свиданий ответы на вопросы Би-би-си. "Суд две недели продолжал рассматривать только мое дело, когда все помещения в Подольском суде пустовали, и другие дела были отменены", - рассказал он.

Подольский суд не исполнил постановление президиума ВС о режиме работы в условиях пандемии, настаивает Шестун. По его словам, при этапировании в суд "ситуация страшная": никто не носит маски, автозак не обрабатывается, сопровождает много людей.

Другой резонансный и не остановившийся в эпидемию процесс - суд над фигурантами дела монархистского движения БАРС ("Балтийский авангард русского сопротивления"). Заседание состоялось в нерабочие дни 1 апреля и продолжится 6 и 7 апреля.

ФСБ России считает БАРС террористическим сообществом, планировавшим захват власти в регионе и его присоединение к Евросоюзу. Но 1 апреля прокуратура переквалифицировала обвинение, признав сообщество экстремистским, писала "Медиазона". Фигуранты дела жаловались на пытки и фабрикацию улик, а вину не признавали.

Дело рассматривает в выездном заседании 2-й Западный окружной военный суд, в производстве которого находится петербургское дело "Сети" (об участии в сообществе, которое признано террористическим и запрещено в России). Из Калининграда, в отличие от Санкт-Петербурга, московские судьи решили на время пандемии не уезжать. Формально открытые заседания проходят в закрытом на карантин от посетителей и прессы здании суда. Публичная трансляция не ведется.

Подсудимых возят в суд без медицинских масок, рассказал Би-би-си один из защитников членов БАРС Дмитрий Динзе. На процессе присутствуют трое судей, до шести адвокатов, прокурор, секретарь суда, конвойные и приставы - также без масок и средств защиты. По словам адвоката, в зале нет антисептика для рук, документами обмениваются возле клетки с подсудимыми, из-за прибора для очистки воздуха в зале душно.

Судьи по делу БАРС говорят, что процесс будет идти без остановки. В Москве тот же суд в ближайшие дни собирается рассмотреть несколько десятков дел, в то время, как, например, Приволжский военный окружной суд фактически закрылся.

Без отложений, по словам юристов, все это время работал расположенный в Москве Второй кассационный суд. С 6 по 10 апреля там запланировано почти 900 заседаний. 2 апреля суд объявил, что будет переносить несрочные слушания, если их нельзя рассмотреть по видеосвязи.

Безотлагательные дела об административных правонарушениях судьи накануне каникул начали слушать по Skype (в Казани), а в каникулы - по WhatsApp (в Свердловской области), рассказал Би-би-си глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. В первом случае оштрафовали организатора митинга, во втором - закрыли кафе.

Защищавший ответчика по первому делу о митинге юрист Даниил Нургалеев назвал заседание по Skype "пародией на справедливое разбирательство". Ноутбук для связи с судьей был в помещении с оперативниками, рассказал он. Такая практика не предусмотрена законом. Нет гарантий, что рядом с участником процесса "не стоит человек с пистолетом", согласен Юлий Тай.

Какие громкие суды откладывают

На 14 апреля перенесен пересмотр приговора осужденного за мирные акции в Москве Константина Котова (его уже этапировали из колонии во Владимирской области в СИЗО-7 Москвы). В тот же день в Петрозаводске должны возобновиться слушания по обвинению в педофилии 64-летнего исследователя мест захоронений политических репрессий Юрия Дмитриева. Теперь эти громкие уголовные процессы могут перенести повторно.

Добиться на время суда изменения меры пресечения на более мягкую в связи с пандемией защите этих и других фигурантов резонансных дел не удается. Перед уходом на самоизоляцию, 25 марта суды продлили арест экс-министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову и пяти менеджерам его компаний, обвиняемым в создании преступного сообщества и хищении средств. А также аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на офис "Единой России".

Среди неуголовных процессов, которые отложили, Кирилл Коротеев из "Агоры" называет иски госорганов к оппозиции за лето 2019-го по итогам массовых протестов из-за выборов в Мосгордуму.

Коротеев считает, что в условиях пандемии надо рассматривать те процессы, в которых нельзя отпустить обвиняемого, например, по тяжким насильственным преступлениям. Но тогда надо транслировать заседания в интернете для обеспечения гласности.