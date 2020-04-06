Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption В регионах до 20 тысяч рублей штрафа получали жители за нарушение "режима самоизоляции"

За выходные в России полиция не раз задерживала людей и выписывала штрафы из-за нарушения карантина.

В большинстве случаев задерживали тех, кто нарушил предписание санитарного врача о карантине. В Москве, однако, в субботу задержали жителя города, который, его утверждению, гулял с собакой возле своего дома. А в Перми штраф выписали мужчине, подвозившему знакомую.

Иисус на Патриарших

Дом задержанного по имени Иисус Воробьев, как он заявил, находится в районе московских Патриарших прудов в центре города. Мужчина гулял с собакой, и полицейские не пустили его к пруду, хотя там находились другие люди, а спустя минуту общения задержали, сообщил в "Фейсбуке" журналист телеканала "Дождь" Илья Шепелин, который пообщался с задержанным.

"Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус", - заявил он. По его словам, он гулял в 100 метрах от дома, как и следует по предписанию мэра Москвы. После задержания собака осталась на улице одна, позже ее нашла жена Воробьева.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что Воробьева задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Эта статья предусматривает штраф 500-1000 рублей, либо до 15 суток ареста. В полиции заявили, что Воробьев зашел на территорию, закрытую для посещения по решению мэра Москвы, долго находился там вместе с собакой, не реагировал на патрульных, а затем поспорил с ними. После задержания он несколько часов отказывался назвать свои паспортные данные, говорили в МВД.

Поздно вечером того же дня Воробьева отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд.

Сам Воробьев утверждает, что никаких правил не нарушал, а обругал сотрудников полиции, потому что они его якобы спровоцировали.

"На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Пресненский суд Москвы рассмотрит дело Иисуса Воробьева в понедельник, 6 апреля.

Штрафы в регионах

По части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в субботу оштрафовали в аннексированном Крыму 42-летнего жителя Пермского края. Он попытался самоизолироваться в палатке на берегу моря.

Мужчина приехал в Севастополь на автобусе в середине марта, писали РИА Новости. Он приобрел прицеп и большую палатку, после чего отправился в Сочи путешествовать, но через некоторое время вернулся в Крым. Его обнаружили во время патрулирования береговой линии.

Евпаторийский суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Максимальный штраф по этой статье - до 40 тысяч рублей.

В Перми по той же статье суд назначил штраф в 20 тысяч рублей местному жителю, который подвез знакомую домой, пишет портал "59.ru". По данным издания, полицейские увидели 28-летнего мужчину во дворе не его дома, он не имел с собой разрешения на передвижение по городу, которое ввели постановлением местных властей.

В суде пермяк объяснил, что у него есть спецпропуск, но в тот день он забыл взять его с собой, а в чужом дворе оказался, так как подвозил знакомую. Суд решил, что разрешение на передвижение по городу должно быть при владельце, а также пояснил, что оно выдается только для следования на работу.

Несколько штрафов в выходные выписали также жителям Челябинской области. В воскресенье жителя Челябинска, который вернулся из заграничной поездки и нарушил режим карантина, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В субботу такие же штрафы получили две жительницы Челябинской области. В полиции в тот день добавили, что провели более шести с половиной тысяч проверок и нашли 204 нарушителя режима самоизоляции, 19 из них - за последние сутки, писало издание "74.ru".

В Казани полицейские задержали пожилую женщину на остановке, писало в субботу издание "Татарстан 24". Правда, позже издание удалило эту заметку со своего сайта.

Осталось видео, на котором окруженная полицией женщина возмущается, а затем ее ведут в полицейскую машину.

"Пожилая женщина уверяла, что вышла за лекарствами и уже возвращается домой. Но, несмотря на это, полицейские задержали женщину и доставили в отдел полиции", - писало издание "Татарстан 24".

В Оренбурге мужчина получил семь суток ареста за повторное нарушение карантина. Полицейские 1 апреля остановили мужчину "на удаленном от места жительства расстоянии" и вынесли ему предупреждение. На следующий день он вновь нарушил правила карантина, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Местному жителю вменили неповиновение полицейским, как и Иисусу Воробьеву. Он признал вину и просил назначить ему штраф.

В России под наблюдением из-за коронавируса сейчас находятся 195 тысяч человек. Всего в стране 6343 зараженных, из них 406 уже выздоровели, а 47 - умерли.