"Новая искренность". Как социальная культура меняется в условиях карантина

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В городах по всему миру вводятся все более строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Правительства разных стран вводят обязательный режим самоизоляции, и всевозможные заведения - бары, рестораны, спортзалы и кинотеатры - закрываются на карантин. В попытках справиться с одиночеством и скукой в изоляции, люди придумывают новые формы совместного досуга - открывают онлайн-бары, устраивают вечеринки в Zoom и занимаются спортом при помощи прямых трансляций от инструкторов. Социальная жизнь не утихает, просто принимает новые формы.

Новая норма

Указом Сергея Собянина 28 марта в Москве и Подмосковье закрылись рестораны, бары и магазины. Несколькими днями позже власти Москвы ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей столицы.

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Но некоторые начали готовиться к строгим мерам заранее. Так, в середине марта появился онлайн-бар под названием "Stay the fuck home". Один из его основателей, Михаил Шишкин, рассказал Би-би-си, что идея бара родилась в тот момент, когда жесткий карантин вводился в некоторый странах Европы.

Спустя две недели с момента запуска первого онлайн-бара, проект превратился в целую "барную улицу" из 14 виртуальных заведений. По словам Шишкина, среди них есть и независимые платформы, и онлайн-филиалы реальных баров из разных точек мира. За все время на "улицу" пришло более 200,000 посетителей.

Правообладатель иллюстрации shishki.collective Image caption Cовместное распитие в режиме онлайн

Шишкин рассказывает, что проект быстро нашел свою аудиторию: открытие онлайн-бара совпало с моментом, когда людей начали массово переводить на удаленную работу. "Это очень хорошо легло на контекст и отразило некий запрос на позитивную повестку относительно всей проблемы коронавируса," - считает Шишкин.

Но формат онлайн-бара все же заметно отличается от привычной атмосферы в настоящем заведении - хотя бы потому, что все посетители, как правило, друг с другом заранее не знакомы. Таким образом, "Stay the fuck home" стал не просто онлайн-аналогом обычного бара, а превратился в новую социальная платформу, объединяющую людей по всему миру, когда все они неожиданно оказались в похожих условиях - в изоляции.

"У людей как будто бы появилось некое представление о новой искренности, потому что вдруг стало абсолютно возможно попасть домой ко всем людям. Кажется, что вся эта глянцевость наших виртуальных аватаров в соцсетях улетучилась, растворилась в воздухе. Мы долго создавали идеальные образы себя, а тут мы каждый день общаемся без макияжа, без идеального интерьера квартир, и для всех это стало новой нормой,"- комментирует Шишкин.

Вечеринки, свадьбы, дни рождения

Вместе с закрытием баров и клубов стали появляться и новые формы вечеринок в виртуальном пространстве. Например, некоторые московские клубы начали публиковать онлайн-трансляции диджей-сетов и концертов.

Многие также устраивают вечеринки самостоятельно при помощи приложений для видеоконференций. Программу Zoom стали использовать все чаще, чтобы провести время с друзьями, не нарушая карантин.

На такой вечеринке побывала и журналистка Би-би-си Злата Онуфриева. Злата живет в Лондоне, а устроить онлайн-дискотеку договорилась с группой друзей в Москве. Она рассказывает, что в компании заранее договорились нарядиться, чтобы поднять себе настроение - кто-то надел смешные шляпы, а один из участников появился в высоком напудренном парике в стиле 18-го века.

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"Мы созвонились в Zoom и долго разбирались, как ставить музыку, чтобы потанцевать. В итоге, каждый по очереди включал музыку на телефоне и подвигал его близко к динамику, чтобы все слышали. Так мы послушали песни Pussycat Doll, потом Лещенко, потом еще много другого. Было весело!" - рассказывает Злата.

Она объясняет, что живет одна и находится в самоизоляции с 17 марта. "Это очень давно. Я вообще не вижу людей, и это тяжело. А такое общение помогает хоть как-то оставаться на плаву," - говорит она.

Пользователи по всему миру начали отмечать различные праздники по видеосвязи. Например, 30 апреля таким образом отметила свой день рождения актриса Марина Сиртис, известная своей ролью в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". К виртуальному празднику присоединились коллеги Сиртис по сериалу.

В режиме онлайн отмечают даже свадьбы: например, пара из Эдинбурга организовала церемонию в своей гостиной. Остальные присутствовали на свадьбе в Zoom, наблюдая, как молодожены произносили свои свадебные клятвы под звуки шотландской волынки.

Спорт в сети

С введением строгих мер по борьбе с коронавирусом многие лишились не только развлечений, но и возможности заниматься спортом. Но и фитнес-тренеры не растерялись и стали вести онлайн-трансляции занятий из дома.

Правообладатель иллюстрации Marcelo Hernandez/Getty Image caption Мужчина проводит онлайн-урок йоги у себя дома в Сантьяго, Чили. 5 апреля 2020 года.

Инструктор по йоге и организатор йога-ретритов Лина Юревичуте (Yoga by Lina) живет и работает в Барселоне. В Испании c 15 марта действует жесткий карантин, а число заболевших растет с каждым днем.

Лина рассказывает, что свой последний урок в студии она смогла провести 14 марта, а уже на следующий день всю деятельность пришлось перевести в режим онлайн. До карантина она проводила по 2-3 занятия в день в разных студиях в городе и давала частные уроки. Из-за новых мер ей пришлось отменить все занятия, включая уроки медитации и воркшопы.

Но Лина сразу решила, что будет каждый день проводить уроки в формате онлайн-трансляций.

"Я написала себе короткий план и провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. В тот же день, когда начался карантин, в воскресенье вечером, я передвинула мебель у себя дома, организовала небольшое пространство для йоги и провела свое первое лайв-занятие," - говорит она.

Лина рассказывает, что несмотря на тяжелую обстановку в Испании, онлайн-трансляции помогают выстроить уникальный формат общения со студентами: "Мы все оказались в одной и той же ситуации, мы все закрыты дома, и это нас сближает."

Она отмечает, что у такого формата занятий есть слабые стороны. "Самая большая сложность - это то, что я физически не могу видеть своих студентов и быть уверенной, что они выполняют упражнения безопасно. Поэтому, я постоянно напоминаю им об этом и прошу не переусердствовать", - объясняет Лина.

Что дальше? Мнения экспертов

Представители различных сфер сходятся в том, что временные изменения, вызванные эпидемией коронавируса и карантином, могут повлиять на то, как мы будем общаться друг с другом в дальнейшем.

Михаил Шишкин считает, что новая культура онлайн-баров может продолжиться и после карантина.

"Мы бы очень хотели, чтобы это побыстрее закончилось, но сейчас кажется, что появляются новые паттерны поведения, и оно может остаться. Например, можно сходить в кино, а можно посмотреть кино дома. То же самое может быть и с баром: можно сходить в бар, а можно сходить в бар будучи дома," предполагает он.

Лина Юревичуте тоже верит, что набирающие популярность форматы онлайн-трансляций повлияют на то, как люди занимаются спортом. "Онлайн-платформы соединяют самые отдаленные группы людей. С их помощью можно научиться тем же самым вещам, которым ты учишься на занятии, где физически присутствуешь."

Правообладатель иллюстрации OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Image caption Школьная учительница в американском городе Бетесда ведет урок в Zoom, 1 апреля 2020 года.

По мнению коуча и специалиста по коммуникации Оли Полищук, долгий период самоизоляции постепенно меняет наше представление об общении. Она говорит, что, как ни парадоксально, но многие начали замечать, что общения в их жизни стало больше. Оля объясняет это тем, что у людей просто появилось больше времени на то, чтобы поговорить с друзьями. Она считает, что в период самоизоляции формируются более прочные социальные связи - и в этом есть свои плюсы и минусы.

"Мы начинаем впускать людей туда, куда мы никогда не собирались их впускать - в свой дом. С одной стороны, это добавляет некоторой человечности к нашему общению. Но с другой стороны, для кого-то это, наоборот, может стать поводом для тревоги, поскольку это очень интимное пространство," - рассуждает она.

Оля предполагает, что новые форматы общения помогают нам развивать социальные навыки: мы учимся не только говорить, но и слушать. Платформы для видеосвязи требуют высокой концентрации нашего внимания, поэтому мы устаем от них еще больше, чем от разговоров в обычной жизни. Замечая, как много времени и сил уходит на созвоны и видеоконференции, мы также учимся экономить свое внимание - например, решать рабочие вопросы в письменной форме или тщательнее планировать устные разговоры.

"Карантин не поставил общение на паузу, и даже показал многим, что на самом деле важно. Поэтому, через какое-то время люди начинают выбирать, с кем они хотят общаться, в каких чатах состоять, на какие вечеринки в Zoom ходить. Это изменит наше понимание об общении, сформирует новую систему координат - что важно, а что второстепенно," - говорит она.

Чтобы облегчить свое существование в самоизоляции, Оля предлагает сосредоточиться на настоящем моменте и перестать ждать, когда эпидемия закончится. "Выжидательная позиция - это большое напряжение. Пока ты ждешь, ты не живешь", - поясняет она.

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Психотерапевт Алена Филиппова, в свою очередь, считает, что в условиях самоизоляции у многих повышается уровень тревоги и обостряется тяга к человеческому общению. Она говорит, что тем, кто испытывает дискомфорт от одиночества, стоит попробовать найти безопасное социальное пространство онлайн. "Сейчас существует много вебинаров и онлайн-тренингов, поэтому можно найти что-то групповое. Интернет-коммуникация хороша тем, что дает возможность заявить о себе не полностью, а в том виде, в котором вы пожелаете," - рассуждает она.

Алена признает, что интернет-общение это "упрощенный вариант коммуникации, но это лучше, чем ничего".

Она отмечает, что в феномене самоизоляции не так уж много нового, особенно, если смотреть на нее с точки зрения истории: например, во время войны люди были вынуждены находиться в изоляции, чтобы избежать опасности извне. Плюс - примеры одиночного заключения и жизни вдали от общества и цивилизации.

"Главная особенность сегодняшней ситуации в том, что главную опасность для человека представляет человек. Во время оккупации, войны - это внешняя угроза, враги, а во время эпидемии - кто угодно, даже близкие люди и соседи," - говорит Алена. "С одной стороны, это может быть поводом для паранойи, а с другой - может помочь людям относиться к своим близким более уважительно," - заключает она.