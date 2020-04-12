Радикальный опыт Робинзона Крузо. Что думают философы о пандемии коронавируса

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Философы, социологи и политологи комментируют и осмысляют самое необычное явление, произошедшее при их жизни - пандемию и массовую изоляцию граждан всего мира. Би-би-си приводит самые яркие примеры их реакций.

Опыт Робинзона

"И как новый Робинзон, принялся устраиваться на три недели, точно на всю жизнь. Сначала я занялся охотой на вшей... Когда же путем частой смены белья и одежды я наконец избавился от них, то принялся обставлять выбранную мною комнату... Сделал себе хороший тюфяк из фуфаек и рубашек, простыню из нескольких полотенец... Устроил себе сиденье из одного чемодана, положив его плашмя, и стол из другого чемодана... Лестница была моей столовой, площадка служила мне столом, ступенька - сиденьем... В промежутках между трапезами я ходил гулять на протестантское кладбище, служившее мне двором, или поднимался на вышку, открытую в сторону гавани, откуда мог видеть прибывающие и отходящие суда. Так провел я две недели…".

Этот фрагмент "Исповеди" философа XVIII века Жан-Жака Руссо цитирует французская исследовательница Катрин Малабу. Руссо оказался на карантине, когда направлялся на Сицилию, где вспыхнула чума. Малабу - как и еще половина населения планеты - в самоизоляции из-за коронавируса. В своей статье "От карантина до карантина. Руссо, Робинзон и я" (этот и некоторые другие размышления философов о коронавирусе на русский язык переводит российский Центр политического анализа) Катрин Малабу рассуждает о природе одиночества, в котором мы все оказались в условиях разрушенных привычных социальных связей.

Правообладатель иллюстрации UniversalImagesGroup Image caption По мнению Катрин Малабу, мы все переживаем опыт Робинзона Крузо

И она парадоксальным образом приходит к выводу, что от одиночества нужно не спасаться, а наоборот, воспользоваться им, чтобы лучше понять себя и свои желания.

И тогда обычный разговор по скайпу становится событием, диалогом, а не "завуалированным монологом", совсем другой тон появился и у обычных электронных писем.

"Нужно снять все покровы, одежду, занавеси, маски, покончить с бессмысленной болтовней, которая постоянно липнет, когда тебя отделяют от других, - пишет Катрин Малабу. - Заключение-в-убежище должно быть радикальным опытом Робинзона Крузо, опытом, который позволяет построить дом из ничего. Чтобы начать все заново. Или вспомнить".

Конец свободам?

В самом начале пандемии многие политики и правозащитники говорили о том, что самоизоляция и запретительные меры - удар по гражданским свободам. Среди философов наиболее радикально был настроен итальянец Джорджо Агамбен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянец Джорджо Агамбен думал, что власти используют коронавирус для ограничения свобод

Еще в феврале 2020 года меры, ограничивающие контакты граждан, он называл "безумными, нерациональными и совершенно не мотивированными". По мнению Агамбена (его текст опубликовало итальянское издание Antinomie), действия итальянских властей и расплывчатые формулировки их законов могли создать в муниципалитетах режим "реальной милитаризации".

Философ даже допускал, что эпидемию пропагандируют власти - чтобы ограничивать с ее помощью права и свободы, так как предыдущий массовый страх - страх перед терроризмом - уже не так силен.

Агамбену ответил французский философ Жан-Люк Нанси, изучающий групповые взаимодействия людей. В его ответе говорится, что вирус ставит под угрозу само существование цивилизации, а правительства всего мира - лишь "печальные исполнители" мер, которые необходимо принять.

Впрочем, по мере развития эпидемии в Италии Агамбен значительно смягчил свой тон. В своем тексте "Размышления о чуме" он уже сам пишет о том, что люди, вне зависимости от их убеждений, с легкостью и без протестов приняли все упавшие на них ограничения.

"Гипотеза, которую я хотел бы предложить, заключается в том, что каким-то образом, пусть и бессознательно, чума уже давно к нам пришла, и что, очевидно, условия жизни людей уже давно стали такими, и внезапного знака было достаточно, чтобы они проявились такими, какими они уже были - то есть, невыносимыми, как во время чумы", - пишет он.

Единственный позитивный факт, по мнению философа, заключается в том, что впоследствии люди начнут задаваться вопросом, правильно ли они жили?

Агамбен вернулся к тезису, который придумал еще в своих работах середины 1990-х годов: сейчас общество больше ни во что не верит, кроме "голой жизни".

Вирус ксенофобии

"Глобальные потрясения изолируют нас, заставляя бояться собственных соседей", - пишет кандидат социологических наук Виктор Вахштайн. Он говорит, что локальные видимые несчастья консолидируют людей, но глобальные, наоборот, разобщают их.

Сопоставив исследования разных лет, Вахштайн приводит в пример эпидемию оспы в Монреале в 1885 году. Оказавшись перед невидимым и всепроникающим врагом, люди моментально разделились по религиозному, национальному, языковому и территориальному признаку - и враждовали между собой.

Во время эпидемии атипичной пневмонии в Гонконге мир исключил эту территорию из своей глобальной жизни. Выставки, форумы, конференции - граждан Гонконга принудительно и в одностороннем порядке вычеркивали из числа участников.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жителей Гонконга эпидемия уже разбивала один раз на два лагеря

В самом городе шло противостояние тех, кто уже выздоровел, и тех, кто еще не заболел. Выздоровевших презирали, с ними не хотели общаться. Вахштайн цитирует медбрата из гонконгской больницы, который заболел пневмонией и выздоровел: "Нас ежедневно называли героями и восхваляли на страницах газет, умершие считались павшими в бою, но стоило мне выздороветь, как я почувствовал себя прокаженным".

Коронавирус показал, что эта модель жива и сейчас. В начале пандемии объектами расистских атак стали жители азиатских стран, далеко не только Китая.

Би-би-си рассказывала о вспышке ксенофобии в Грузии, где грузины обвинили живущих там азербайджанцев в плохом знании языка и, как следствие, несоблюдении правил карантина и разносе инфекции.

Вирус коммунизма

Один из главных философов современности Славой Жижек признается, что уже хотел бы скорее заразиться вирусом, чтобы закончилась вся неопределенность.

Жижек написал серию статей о коронавирусе и говорит, что "мир, который мы знали, перестал существовать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Славой Жижек хотел бы, чтобы наступил коммунизм, только опасается, что он будет военным

Его основная мысль (Жижек придерживается левых идей) - что коронавирус вернет на планету коммунизм. Вирус, говорит он, по масштабу происходящего сравним с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Та авария, как признавал потом советский лидер Михаил Горбачев, стала концом для СССР. Но сейчас, утверждает Жижек, произойдет парадокс, и посткоронавирусное общество будет иметь признаки коммунистического, "основанного на доверии к людям и науке". Это общество подразумевает создание глобальной сети здравоохранения, гораздо более свободное передвижение по миру, реорганизацию экономики - люди важнее, чем колебания рынков.

По словам Жижека, отдельные признаки того, что его идея работает, он уже видит в СМИ. "Когда пару недель назад я употребил слово "коммунизм", меня высмеяли, но теперь мы читаем заголовок "Трамп выступил с предложением взять под контроль частный сектор" - можно ли было представить себе такой заголовок еще неделю назад?" - пишет философ.

И сам же опасается, что мир будет восстанавливаться по версии того, что в Советском Союзе в 1918 году называлось "военным коммунизмом" - с предельно жестким государственным регулированием на всех уровнях.