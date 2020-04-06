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Вечером в понедельник премьер-министр Британии Борис Джонсон был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии лондонской больницы Сент-Томас.

В больнице 55-летний премьер, заболевший коронавирусом более десяти дней назад, находится с воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства, по его просьбе замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Но какова процедура замещения премьер-министра в Британии, в случае если он не может продолжать справвляться со своми обязанностями?

Кто замещает британского премьера

Во многих странах мира в законах и конституциях четко описана очередность замещения главы государства, если человек на этом посту вдруг оказывается недееспособен.

Например, президента замещает вице-президент. Bице-президента, если понадобится, - спикер парламента, и так далее, вплоть до "последнего преемника", героя известного американского телесериала "Назначенный уцелеть" (Designated Survivor).

В Британии во время холодной войны тоже был такой designated survivor, член правительства, который должен был взять на себя командование в условиях ядерного конфликта и в случае потери связи с премьером.

Но то было в эпоху страха перед ядерной войной, а сейчас у Великобритании четкой процедуры замещения премьер-министра, окажись он вдруг недееспособным, просто нет.

Институт британского премьер-министра вообще на удивление не зарегламентирован - очень многое основано на традициях.

Исходя из этих традиций, британские правоведы объясняют, что премьер может временно назначить вместо себя любого из членов кабинета.

Сейчас Борис Джонсон, отправившись в больницу, поручил руководство правительством министру иностранных дел Доминику Раабу.

Если из строя выйдет и Рааб, то, как предполагает пресса, правительство, скорее всего, временно возглавит министр без портфеля Майкл Гоув.

Далее в очереди, скорее всего, стоит министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (он, кстати, уже переболел коронавирусом).

Но это всё лишь предположения, поскольку никакой официальной процедуры на этот счет нет.

История и право

Если премьер-министр лишается дееспособности внезапно, никого не назначив, то, как полагают знатоки британского конституционного права, члены кабинета выберут временного премьера, а затем правящая партия должна будет как можно быстрее выбрать нового лидера, и он возглавит правительство.

Мало того, что в Британии нет процедуры замещения премьера - нет и подходящих прецедентов, на которые привыкла опираться британская политика.

В 1782 году 52-летний премьер-министр Чарльз Уотсон-Уэнтворт, лорд Рокингем, скоропостижно скончался во время эпидемии гриппа. На посту премьера его заменил один из всего двух входивших тогда в состав правительства госсекретарей, то есть министров - лорд Шелбёрн.

В 1812 года убийца-одиночка застрелил в здании парламента премьер-министра Спенсера Персиваля. Его министры, посовещавшись, решили выдвинуть в премьеры министра военных дел и колоний Роберта Дженкинса, лорда Ливерпуля, и через месяц его утвердил парламент.

Но эти случаи пришлись на эпоху, когда политическая система Британии сильно отличалась от нынешней, и их трудно без натяжки считать подходящими прецедентами.

В 1953 прецедент чуть не случился. 78-летний Уинстон Черчилль, во второй раз возглавлявший правительство, перенес инсульт.

Но он быстро выкарабкался и оставался премьер-министром еще два года. Срочную замену искать не пришлось.