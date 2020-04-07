Коронавирус: в Японии ЧП, в Париже запретили дневные пробежки, Китай впервые без смертей

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион 360 тысяч, умерли, по последним данным, 76 тысяч человек, выздоровели 292 тысячи. Власти Японии объявили о введении чрезвычайного положения, во Франции ужесточили уже действующие меры и запретили парижанам днем заниматься спортом, в Китае впервые с января никто не умер от коронавируса, британский премьер Борис Джонсон остается в реанимации.

Что еще происходит в мире? Последние новости о распространении коронавируса - ниже.

Япония: чрезвычайная ситуация и помощь бизнесу

В Японии ввели чрезвычайное положение - правда, это не значит, что в стране начнут вводить строгие карантинные меры. Общественный транспорт продолжит работу, а перемещение граждан не будет ограничено.

Но чрезвычайное положение дает властям полномочия на введение подобных мер. "Все будет зависеть от ваших действий", - сказал премьер-министр Синдзо Абэ и призвал людей сократить контакты друг с другом.

Чрезвычайное положение вводится в шести префектурах и в столице, Токио. Таким образом, как пишет агентство Рейтер, оно коснется примерно 44% населения страны.

Абэ назвал эпидемию коронавируса "самым серьезным кризисом", с которым столкнулась страна после Второй мировой, и распорядился выделить примерно триллион долларов (108,2 триллиона иен, или 990 млрд долларов - 20% годового ВВП Японии) из бюджета на поддержку экономики.

Из-за вспышки заболевания Япония, которая летом должна была принимать Олимпийские игры, вынуждена была перенести их на год. Абэ уже пообещал в случае необходимости переоборудовать олимпийские объекты под больницы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Синдзо Абэ объявил о рекордных для Японии антикризисных вливаниях в экономику

Пакет мер, одобренный правительством во вторник, предусматривает выплаты до 300 тысяч иен (2750 долларов) семьям, которые финансово пострадали от вируса. Компаниям малого и среднего бизнеса тоже причитаются выплаты, кроме того те из них, которые сильно пострадали от пандемии, смогут получать кредиты с нулевой ставкой и получат налоговые льготы.

В Японии низкое по сравнению с большинством стран мира число заразившихся, 3906 по данным да вторник, 92 смерти и 592 выздоровления.

Европа:

Во Франции во вторник были введены еще более строгие карантинные меры. Жителям Парижа со среды будет запрещено заниматься спортом на улице с десяти утра до семи вечера. Об этом в совместном заявлении сообщили парижская полиция и мэрия. В минувшие выходные на парижских улицах и возле рынков были замечены толпы людей.

Карантинные меры во Франции были введены 16 марта. В стране, по последним данным, почти 99 тысяч случаев заражения и свыше 8900 смертей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пятого апреля улицы Парижа выглядели так

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел ночь в отделении реанимации и интенсивной терапии лондонской больницы Сент-Томас.

Во вторник на Даунинг-Стрит заявили, что премьер "сохраняет бодрое расположение духа" Там подчеркнули, что Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ, но получает дополнительный кислород через кислородную маску.

Во вторник британские политики наперебой желали Джонсону выздоровления в соцсетях и через газеты. Бывший премьер-министр Джеймс Кэмерон назвал Джонсона "крепким парнем" и выразил уверенность, что тот вскоре выздоровеет.

Media playback is unsupported on your device Как менялось отношение Бориса Джонсона к эпидемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенково вторник призвал не торопиться с введением экстренных мер. Лукашенко - один из немногих в мире, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности не вводит карантин и не соблюдает социальную дистанцию: в конце марта белорусский президент сыграл в хоккей.

"Запереть людей в квартирах - дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем в течение суток - никого не будет на улице. Это я вам гарантирую. Вы этого хотите? Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет", - заявил он во вторник, заслушав доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

Святослав Вельгин, замглавврача столичной инфекционной больницы, предупредил, что белорусов ожидает "очень тяжелый апрель".

В Беларуси, по официальным данным, инфицирован коронавирусом 861 человек. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли.

"Во всем мире идет распространение заболевания семимильными шагами. У нас тоже ситуация сложная, но в панику впадать не надо, - цитирует Святослава Вельгина официальное информагентство БЕЛТА. - Сейчас у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет. Важно, чтобы не было пикового подъема, чтобы он был более пологий".

Ни одного нового смертельного случая

В Китае, который стал эпицентром вспышки коронавируса, впервые не зарегистрировано ни одного умершего. Там выявлено 32 новых случая заражения, и все они - завозные. В провинции Хубэй, которая больше всего пострадала от нового вируса, за день не выявили ни одного нового случая.

Согласно архиву отчетов комиссии по здравоохранению КНР, китайские власти ежедневно сообщали о новых смертях от коронавируса начиная с 22 января.

С 23 января в провинции Хубэй ввели жесткий карантин. Два месяца нельзя было покидать ее столицу, город с 11-миллионным населением Ухань. Было прекращено железнодорожное и авиационное сообщение, а жителям предписали оставаться дома.