Разноцветные пропуска, QR-коды и смс: как в России контролируют самоизоляцию

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Региональные власти получили от президента Владимира Путина свободу самим решать, какие меры вводить в связи с эпидемией коронавируса. В итоге к этому моменту в Чечне ввели почти полный локдаун, в части страны за нарушение режима самоизоляции активно штрафуют, а где-то предписание не выходить из дома остается лишь рекомендацией.

Русская служба Би-би-си изучила опыт нескольких российских регионов, чтобы понять, как местные власти трактуют предоставленное им президентом расширение полномочий.

Чечня: "Не будем впускать лиц без прописки"

Первым регионом, закрывшим границы для пассажирских перевозок, стала Чечня. Несколько дней назад глава республики Рамзан Кадыров сообщил о намерении с 5 апреля полностью остановить въезд и выезд в Чечню. Последний авиарейс в регион прибыл 4 апреля.

В телеграм-канале главы Чечни сообщалось, что проезд для гостей в регион закрыт: "Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла".

На сообщения об перекрытии административных границ между регионами отреагировали в Москве: 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал главам субъектов "не путать региональные полномочия с федеральными".

В ответ на это Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что чеченские власти "никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не предпринимали меры, которые негативно сказались бы на логистике".

Уже во вторник, после публичного обмена заявлениями с премьер-министром Мишустиным, Кадыров анонсировал прибытие 8 апреля рейса из Москвы в Грозный. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову провести в столице тесты всем пассажирам будущего рейса, чтобы на него не попал зараженный: "Чтобы у каждого на руках была справка, что он здоров".

Сейчас жителям региона запрещено передвигаться по улицам без особой необходимости, а в ночное время - с 20:00 до 8.00 - движение запрещено совсем.

Но еще до запрета на въезд власти республики фактически ввели строгий карантин. За нарушение этого режима Кадыров призвал наказывать самым жестким образом.

"Поступила информация, что те люди, которые должны были быть на карантине, были в центре города Грозный. Таких людей надо задерживать. Находить самые неприятные - бывают же в следственных изоляторах - места, закрывать ключом. Умышленно, зная все [последствия], вышел в народ и спокойно ходит… В яму закопать, бросить его, пусть там умирает", - заявил Кадыров на совещании 26 марта.

Через несколько дней после этого в соцсетях появился видеоролик, на котором чеченские полицейские пинают ногами мужчину. На следующий день, 5 апреля, местный телеканал "Грозный" показал сюжет, в котором избитый и автор видео извиняются перед народом.

Замглавы полиции Аргуна, где было снято видео, сказал, что не приветствует действия своих подчиненных и пообещал провести в отношении них служебную проверку. Однако глава Чечни сказал, что готов поощрить полицейского, пнувшего местного жителя. Получивший удар мужчина, по словам Кадырова, неоднократно нарушал режим самоизоляции.

Татарстан: лидер по штрафам

Жители Татарстана могут ходить на работу, если у них есть оформленное разрешение от работодателя, за покупками - только в ближайший магазин или аптеку, а с собакой - не дальше 100 метров от дома. Для всех остальных случаев в республике действие система получения разрешений по смс.

В сообщении на специальный номер необходимо указать серию и номер паспорта, а также выбрать одну из предложенных причин - например, посещение суда, участие в похоронах или визит к врачу. В ответ приходит код, который действует в течение часа. Исключения - выезд на дачу (два часа) и переезд с места на место (раз в три дня на шесть часов).

"Не уложился - получил протокол. А бывают случаи - нужно к престарелым родителям, и в час уложиться невозможно", - говорит глава юридической службы проекта "Апология протеста" Алексей Глухов. По его подсчетам, с 1 апреля в Татарстане до судов дошло уже более 500 административных дел, связанных с нарушением условий изоляции. Сейчас этот регион - лидер по количеству штрафов.

В общей сложности за последние шесть дней в России за выход из дома выписано около тысячи административных протоколов, считает Глухов, изучивший данные системы ГАС "Правосудие". Речь идет не только о тех, кто вернулся из-за границы и подписал предписание о двухнедельной изоляции, но и о никуда не выезжавших и не заболевших жителях. "По всей стране идет какая-то неразбериха - по каким составам оформлять протоколы", - говорит юрист.

Сейчас, по его словам, полиция может использовать три возможных варианта. Первый - штрафовать по статье 19.4 КоАП о неповиновении законному распоряжению должностного лица. Она в большей степени распространяется на тех, кто подписал персональное предписание Роспотребнадзора и таким образом взял на себя обязательство соблюдать 14-дневный карантин.

Второй - использовать статью 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Она может действовать на территории, где объявлен режим повышенной готовности.

"Каждый регион, объявивший этот режим, в зависимости от своей фантазии принял и рекомендации для граждан - не отходить от дома, ходить за продуктами только в ближайший магазин и так далее. Но по этой статье я пока не видел [массовой] статистики, есть только единичные случаи, которые всплывают в соцсетях", - говорит Глухов.

Третья возможность - выписать штраф по части 2 статьи 6.3 Кодекс об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. На нее и приходится львиная доля административных протоколов, составленных "и на тех, кто подписал предписание [Роспотребнадзора о 14-дневной изоляции], и на тех кто нарушил региональные ограничения".

Нижегородская область: QR-коды на выгул собаки

В нескольких регионах регионах власти ввели систему пропусков для выхода на улицу.

Жителям Нижегородской области для этого необходимо зайти на сайт "Карта жителя Нижегородской области" или скачать специальное приложение и оставить заявку. Ресурс запрашивает фамилию, имя, отчество и номер паспорта пользователя, а также предлагает ответить на вопросы о самочувствии и выезде за границу.

После этого жителю высылается QR-код, который нужно показать полицейским в случае проверки. На выгул собаки отводится 1 час, на вынос мусора - 30 минут.

Сообщить о необходимости выйти на улицу можно и по телефону. Однако до какой степени власти могут контролировать жителей, не ясно.

"Я выхожу погулять с собакой или в магазин, но без QR-кода, - рассказал Би-би-си житель Нижнего Новгорода Никита. - Видел один раз набор из двух полицейских в масках и все. Я прошел мимо них, и они ничего не сказали".

Краснодарский край: "моськи" и разноцветные пропуска

На Кубани для передвижения по региону сначала ввели пропуска нескольких цветов. Предполагалось, что синие, красные, зеленые и желтые документы разграничат поездки по всему краю и отдельным городам, а также позволят пустить транзитные машины в объезд населенных пунктов.

Правообладатель иллюстрации KRD.RU Image caption Эту фотографию патрулирования улиц мэрия Краснодара опубликовала в своем телеграм-канале

Однако затем систему упростили: транзитные пропуска синего цвета отменили, а по краевым дорогам разрешили ездить не только обладателям наиболее престижной красной карточки, но и тем, кто смог получить зеленую, которая изначально позволяла передвигаться лишь внутри своего муниципального образования.

В столице региона свой цвет. "Желтый с черным для поездки на работу на машине. Для тех, которые работают, но у которых нет личного транспорта - просто желтые пропуска", - рассказала Би-би-си жительница Краснодара Ирина Савельева (имя изменено по просьбе собеседника).

В самом Краснодаре и в различных муниципалитетах 2 и 3 апреля стояли длинные очереди из желающих оформить пропуск, сообщали порталы "Юга. ру" и "Агробук.ру".

Муниципальные власти старались упорядочить процесс выдачи, но на практике сделать это оказалось невозможно, рассказал Би-би-си на условиях анонимности сотрудник администрации одного из городов Краснодарского края.

"Никто не ожидал, что будут такие очереди, - сказал чиновник. - Но я не думаю, что можно было организовать [выдачу пропусков] так, чтобы это прошло гладко. Можно было бы раздавать QR-коды, но хотя бы [с бумажными пропусками] к нам нет вопросов, что мы следим за гражданами".

Получать документы приходили генеральные директора и представители тех предприятий, которым было разрешено продолжать работу. Как рассказывает сотрудник администрации, власти старались сократить количество запрашиваемых пропусков, а предприятия настаивали на максимально возможном числе.

По мере рассмотрения заявок сотрудники администрации обзванивали предприятия по очереди, но многие приходили, не дождавшись звонка, или же в неразберихе посылали по несколько представителей с одинаковыми документами, объяснил большое скопление людей собеседник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации KRD.RU

Тем, кто не попал в списки от фирмы или предприятия на получение пропуска, документ не выдают, рассказала жительница Краснодара Ирина Савельева. По ее словам, в случае экстренной ситуации, например, похорон, нужно обращаться в администрацию муниципального образования.

В самом Краснодаре, по наблюдениям Савельевой, на улицах по сравнению с прошлой неделей стало больше людей: "У нас ввели так называемые МОС - мобильные отряды самоизоляции. Народ называет их "моськи". В них входят сотрудники полиции, Росгвардии и казаки. Они не только ходят по городу, но и организовали заградпосты на мостах у въезда в город. Там такие люди в камуфляжах с автоматами стоят".

Саратовская область: пропускной режим с третьей попытки

Еще несколько регионов собираются ввести систему пропусков до конца недели.

В Саратовской области ближайшая - и уже третья по счету - попытка запланирована на 10 апреля. Первоначально власти региона хотели запустить пропускной режим со 2 апреля. Многие местные предприятия и частные компании узнали об этом за два дня до запланированной даты или же вовсе накануне.

"Нам оставался всего навсего день, чтобы эти пропуска получить. Процедура была такая: надо было обращаться в районные администрации по месту регистрации предприятия", - рассказал Би-би-си Александр Ермишин, владелец саратовской компании, которая обслуживает грузовую и сельскохозяйственную технику.

"[1 апреля] мы все пошли в администрацию Ленинского района и соответственно получилась большое-большое столпотворение. Предприятий очень много, все пришли одновременно. Часа полтора простояли в этой очереди. Обстановка достаточно нервная, мало кто понимает, что происходит с этим вирусом, мы все в большой толпе".

По словам Ермишина, добравшись до нужного кабинета, он узнал, что для оформления пропусков ему не хватает поименного согласия на обработку персональных данных от своих сотрудников. Когда предприниматель вернулся с необходимыми бумагами, очередь перед администрацией уже заполнила не только здание, но площадь перед ним. В итоге к собравшимся вышел сотрудник администрации и сообщил, что срок выдачи пропусков продлевается до 4 апреля.

К этой дате Ермишин уже получил документы для своих коллег, которых невозможно перевести на работу из дома, но введение пропускного режима снова перенесли.

"То есть сначала 1 апреля мы все потенциально могли бы заразиться друг от дружки, потом перенесли до 4-го, а теперь до 10-го. Я уж не знаю, может быть, перенесут на сентябрь куда-нибудь еще", - шутит предприниматель.

Мягкий режим: конец выходным на предприятиях

Несколько регионов попытались оградить себя от опасности заражения вирусом от жителей Москвы и Петербурга. Красноярский край, Иркутская, Томская, Кировская и Кемеровская области одна за другой ввели обязательный карантин для приехавших туда москвичей и петербуржцев.

В нескольких соседних с Москвой областях, наоборот, действуют наиболее мягкие ограничения. Так, власти Тверской области не только не стали вводить запрет на передвижения, но составили список из более 220 предприятий, которые в ближайшие дни вернутся к работе.

"Машиностроение, метало и дерево обработка, текстильная промышленность, автосервисы и станции тех обслуживания, сельское хозяйство, полиграфия, логистика, информатизация и связь - предприятия из этих и еще ряда отраслей на территории Тверской области будут функционировать!" - сообщил в своем "Фейсбуке" глава областного минэкономразвития Иван Егоров [орфография автора сохранена].

Во вторник, 7 апреля, в Тверской области продлили "ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса". В документе, который подписал губернатор Игорь Руденя, говорится, что работа ресторанов и кафе, салонов красоты, соляриев, спа, спорткомплексов и части магазинов приостановлена до 30 апреля.

При этом запрет на бронирование и прием постояльцев в пансионатах и гостиницах в регионе будет действовать лишь до 12 апреля. О каких-либо рекомендациях не покидать дома или соблюдать дистанцию в сообщении на сайте правительства области не упоминается.

По состоянию на вторник в регионе было выявлено восемь случаев заболевания. В администрации области утверждают, что образцы для проведения теста на коронавирус "обязательно берутся у жителей с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом "внебольничная пневмония", у жителей региона старше 65 лет".

Четверо опрошенных Би-би-си жителей старше 65 лет из разных районов Тверской области сказали, что ничего не слышали о тестировании для пожилых людей.

Похожий вариант ограничительных мер действует и в другом соседнем с Подмосковье регионе - в Ярославской области. Власти региона решили возобновить работу нескольких десятков предприятий.

Мягкий режим действует и в Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин продлил ограничительные меры, предписывающие закрытие общепита и гостиниц до 12 апреля, и распорядился подготовить список организаций, которые продолжат работу.

В Хабаровском крае власти продлили режим самоизоляции до 30 апреля и рекомендовали жителям выходить из дома лишь в случае исключительной необходимости - к врачу или же в ближайший магазин за продуктами. Там тоже закрыты торговые центры, салоны красоты и кафе, но строгих запретов для жителей, желающих прогуляться, на практике нет.

"Общественный транспорт работает, люди перемещаются по городу. Сказать, что люди ходят в масках и перчатках - нет. Просто все спокойно и тихо, ужаса, напряжения и контроля [за соблюдением режима самоизоляции] - нет", - говорит журналистка Вера Чеботарева из Хабаровска.

Губернатор края Сергей Фургал не исключил, что в ближайшее время частный бизнес сможет вернуться к работе: "Это прежде всего бытовое обслуживание. Если будет ситуация контролируемая, мы разрешим работу всевозможных парикмахерских, салонов красоты и так далее". По словам губернатора, посещать такие места жители смогут только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.

В Приморском крае во вторник тоже попробовали запустить систему пропусков, об этом сообщала пресс-служба правительства региона. "Пропуск - это смс, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорилось в сообщении.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить паспорт, смс-пропуск и справку с места работы, объясняли в администрации. Появление на улице без пропуска - нарушение самоизоляции.

Уже через несколько часов краевой министр связи Сергей Максимчук заявил, что пока получать пропуск необязательно, и пообещал, что штрафовать за его отсутствие не будут. Желающим выйти из дома он рекомендовал иметь при себе паспорт и справку от работодателя. К тому времени, по данным Интерфакса, жители Приморья уже начали жаловаться в соцсетях на сложности с получением смс-пропусков из-за технических проблем.