Разноцветные пропуска, QR-коды и смс: как в России контролируют самоизоляцию

В Краснодаре в период карантина люди толпятся в огромных очередях, они хотят получить положенный им пропуск! . Вот, что пишет нам подписчица: «Здравствуйте, уже четвертый день я не могу получить пропуск для сотрудников организации! Сперва меня отправили на сайт для заполнения заявки, а немногим позже сообщили, что красные печатаются, так как они в дефиците и нужно ещё подождать! . Время, которое я должна была потратить на организацию рабочего процесса я провожу в огромных очередях, в которых люди находятся без масок, кашляют, чихают и кричат друг на друга! Почему же всё так происходит на Кубани.?»