Китай победил коронавирус? Что не так в официальных заявлениях Пекина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По всему миру число новых случаев Covid-19 растет, но власти Китая говорят, что в стране заболевание сошло на нет

Во вторник Китай заявил, что впервые с начала пандемии в стране не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом. Но, как передает корреспондент Би-би-си Робин Брент, возникают вопросы по поводу правдивости этой статистики. Можно ли в принципе доверять тому, как Китай представляет картину происходящего?

Уже несколько месяцев ранним утром власти Китая представляют миру последние данные о распространении вируса. На 8 апреля всего было зарегистрировано 81820 случаев заражения, 3333 человека умерли.

В адрес страны, ставшей очагом распространения коронавируса, прозвучало немало лестных слов о мерах, которые она ввела для борьбы с инфекцией. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Китай за быстроту при выявлении вспышки и стремление давать всю информацию о происходящем.

Но несмотря на эти одобрительные отзывы, многие в мире ставят под сомнение правдивость официальной китайской статистики - как и в целом утверждения Пекина об успехе в борьбе с заболеванием.

На прошлой неделе один из членов британского правительства Майкл Гоув сказал Би-би-си, что "некоторые сведения из Китая не давали ясной картины о масштабе, характере и степени контагиозности вируса".

Президент США Дональд Трамп также заявил, что официальные данные о количестве смертей и заразившихся выглядят слишком низкими. Некоторые американские законодатели прямо обвинили Китай в сокрытии истинного положения дел относительно количества заразившихся и умерших.

Случаи заражений в мире неумолимо растут, а в США эти показатели уже превысили официальные китайские данные. Некоторые страны пытаются перенимать китайский опыт, чтобы понять, как можно сгладить кривую.

Но появляется все больше опасений, что Китай не до конца честен в том, что касается истинного числа инфицированных и умерших. Частично такие сомнения связаны с прошлым Китая, но также - с нехваткой ясности, что неминуемо подрывает доверие.

Дутый ВВП?

У Китая - плохая репутация в том, что касается публикации данных, заслуживающих доверия.

Это частично касается экономических показателей, по которым можно судить об успехе страны и правящей Коммунистической партии Китая. В отличие от большинства государств мира, ежеквартальные данные о ВВП Китая уже давно расцениваются как некий ориентир, а не точное отображение состояния экономики.

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До начала пандемии коронавируса власти рассчитывали, что 2020 году ВВП Китая вырастет на 6%. Многие годы страна отчитывалась о достижении поставленной цели, практически не допуская погрешностей.

Но экономисты по всему миру не воспринимают это всерьез. Ни одна подобная экономика не может выдавать показатели с таким подозрительно постоянным уровнем.

Положение Компартии во многом зависит от выполнения поставленных задач и реальности прогнозов. В случае неудачи истинное положение вещей скрывается. В некоторых регионах Китая руководителей публично наказывали за подтасовку данных о ВВП.

По некоторым приблизительным подсчетам, реальный экономический рост Китая на самом деле составляет лишь около половины официально озвучиваемых данных.

В прошлом независимые эксперты изучали региональные показатели производства электроэнергии в Китае - и также пришли к выводу, что ВВП страны на самом деле ниже государственной статистики.

Если уж Китай постоянно обвиняют в фальсифицировании такого важного показателя как ВВП, будет резонным предположить, что государство ведет себя аналогичным образом по отношению к Covid-19 - вопросу не менее серьезному.

Утаивание данных на ранней стадии

На днях секретарь партийного комитета провинции Хубэй Ин Юн призвал местные власти не допускать сокрытия информации о вирусе.

Известно, что заболевание начало распространяться из Уханя не позднее декабря 2019 года. Но не секрет и то, что поначалу Китай скрывал существование проблемы, ее масштабы и опасность Covid-19.

Мэр Уханя уже давно признал, что с начала января, когда были подтверждены первые 100 случаев заражения, по 23 января, когда в городе были введены карантинные меры, власти сделали недостаточно.

Китай сообщил ВОЗ о коронавирусе 31 декабря. Но нам также известно, что практически одновременно с этим полицейские побывали дома у Ли Вэньляна - врача, который пытался предупредить своих коллег о вспышке вируса, напоминающего Sars.

Ли Вэньляна и других медиков, забивших тревогу, заставили замолчать. Врач затем сам скончался от Covid-19.

Несколько недель назад, то есть примерно в то время, когда в Ухань впервые после начала эпидемии приехал лидер страны Си Цзиньпин, на территории Китая за пределами провинции Хубэй перестали появляться новые случаи заражения.

Преподаватель школы общественного здоровья при Гонконгском университете, профессор Бен Коулинг рассказал, что приводившиеся тогда цифры точно отображали данные отчетов властей на местах.

Но, по мнению оппонентов, ключевое слово в данном случае "отчеты".

Одновременно с визитом Си Цзиньпина японское новостное агентство Kyodo News сообщило о заявлениях некого неназванного врача из Уханя. Он рассказал, что он и его коллеги получили указания от начальства не включать новые случаи в официальную статистику.

В американском правительстве и вовсе не стали стесняться в выражениях. Как недавно сообщило агентство Bloomberg, в официальном докладе разведки для канцелярии президента говорилось, что данные, выдаваемые Китаем, были "заведомо неполными", а количество случаев просто "сфабриковано".

Но зачем было скрывать эту эпидемию? Причины могли бы разнообразными: чтобы спрятать от общественности новый кризис в системе здравоохранения; чтобы предотвратить панику или, возможно, в надежде, что эпидемия утихнет и ее истинные масштабы так никогда и не обнаружатся.

Кого записывать в инфицированные?

Но даже если считать официальные китайские цифры по коронавирусу реальными, общий подход Пекина к статистике всегда вызывал сомнения.

С января до начала марта Государственный комитет по делам здравоохранения Китая выпустил семь разных вариантов определения Covid-19.

Как рассказал профессор Коулинг, изначально исследовались только случаи острой пневмонии у людей, так или иначе связанных с рынком диких животных в Ухани. С него, как считается, и началась вспышка.

По мнению профессора, если бы с самого начала к распознаванию болезни применялись одни и те же критерии, то было бы зарегистрировано около 232 тыс. подтвержденных случаев. А это в три раза больше, чем сообщалось официально.

"Как мы полагаем, степень недооценки была выше в начальной стадии вспышки коронавируса", - говорит профессор. Кроме того, есть случаи, когда заболевание проходит без всяких симптомов, но люди остаются носителями инфекции.

До прошлой недели Китай не включал эти случаи в общее число зараженных, даже после того как они были выявлены и лабораторно подтверждены.

Как указывает профессор Коулинг, судя по вспышке, возникшей на борту круизного лайнера "Даймонд Принцесс", ставшего на карантин у берегов Японии, бессимптомные случаи среди инфицированных могут составлять около 20%.

Работа над репутацией

Президент Си Цзиньпинь и круг его приближенных уже начали работать над улучшением репутации Китая.

На прошлой неделе второй человек в китайской системе власти, премьер-министр Ли Кэцян, сказал, что "все районы и области должны настаивать на открытом и прозрачном доступе к информации".

Доктор Ли и другие врачи, которые первыми забили тревогу, а потом умерли от заболевания, объявлены национальными героями - хотя до этого они были наказаны.

Несколько недель спустя после введения карантинных мер в Ухане государственные СМИ Китая сообщили, что лидер страны якобы лично участвовал в совещаниях по коронавирусу в первую же неделю января, хотя тогда об этом ничего не сообщалось.

Власти КНР послали медоборудование и своих специалистов как в особо нуждающиеся в помощи страны - в Италию, например, так и в те, которые считаются более бедными, в том числе в Сербию.

Китайское руководство утверждает, что завершена первая стадия клинических испытаний на людях возможной вакцины - всего за несколько недель.

Вне зависимости от того, можно ли доверять официальным китайским данным по коронавирусу, очевидно, что самая тяжелая фаза нынешней эпидемии для Китая уже позади. Именно с этой страны началось распространение заболевания, и теперь она хочет предстать перед миром как способная положить конец Covid-19.