Туалет, пранки и порно. Когда рабочие видеоконференции идут не так

Правообладатель иллюстрации twitter.com/BorisJohnson Image caption Борис Джонсон раскрыл несколько больше информации, чем планировал

Из-за пандемии коронавируса компании по всему миру перевели сотрудников на удаленную работу. Теперь многие рабочие совещания проходят при помощи видеосвязи - и сотрудники получили возможность не только показать свои дома, но - в некоторых случаях - опозориться перед коллегами.

У многих такие казусы сохранятся лишь в памяти, личной или компьютерной. Но вот несколько неловких историй, которым посчастливилось прогреметь на весь интернет - и за его пределами.

Великобритания: Борис Джонсон и Zoom-совещание правительства

31 марта премьер-министр Великобритании опубликовал в "Твиттере" скриншот совещания министров на платформе Zoom, а затем еще и несколько "фото" с отдельными министрами. Он назвал это "Первый в истории цифровой кабинет".

Как поспешили указать другие пользователи соцсети, на всеобщем обозрении оказались идентификационный номер сеанса видеосвязи и никнеймы нескольких участников совещания - самых высокопоставленных политиков в стране.

В "Твиттере" начали отпускать шутки с несколько тревожным подтекстом. "Если хотите завтра присоединиться к совещанию кабинета министров, в этот пост заботливо включили ID-номер Zoom-звонка", - написал редактор Buzzfeed Мэтью Чэмпион.

Другой пост гласит: "После того, как я заметил номер Zoom-совещания [пытаюсь не сделать "рукулицо"], моей следующей мыслью было: это мне что-то напоминает".

Пропустить Twitter пост , автор: @binaryape After spotting that Boris Johnson has tweeted the Cabinet's Zoom meeting ID [*try not to facepalm*] my next thought was how strangely familiar it looked pic.twitter.com/CFlcCK5aQb — Pete Birkinshaw (@binaryape) 31 марта 2020 г.

Скриншот с лицами членов кабинета также назвали "сайтом знакомств из ада", но не применительно к безопасности.

"Благодаря Covid-19, появляется все больше возможностей собирать разведданные. И Zoom в этом сумасшедшем доме досталась важная роль", - считает специалист из Университета Джонса Хопкинса в США Томас Рид.

Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Коррера, для секретных переговоров правительства есть более надежные средства связи, установленные в государственных учреждениях.

А для разговоров из дома, учитывая, что обсуждается не секретная информация, британский Национальный центр кибербезопасности NCSC не видит причин не использовать Zoom, - так прокомментировали ситуацию в британском правительстве.

Австралия: комик на совещании ВВС

Zoom вызвал скандал и в Австралии. 6 апреля Вооруженные силы страны, как сообщает газета The Australian, запретили своим сотрудникам использовать эту платформу из соображений безопасности после пранка юмориста по имени Хэймиш Блейк.

В своем "Инстаграме" Блейк предложил подписчикам присылать ему ID-номера рабочих совещаний, чтобы неожиданно на них появляться и всех смешить.

Одним из желающих оказался сотрудник военно-воздушных сил Австралии, который пригласил юмориста на созвон с участием нескольких высокопоставленных лиц, где обсуждались данные о полетах. Блейк появился в кадре в эффектной куртке "пилот" золотого цвета, но остаться ему не разрешили.

США: когда забыли выключить камеру

В англоязычном сегменте "Твиттера" в конце марта разошелся хэштэг #PoorJennifer, посвященный несчастной женщине, которая отправилась в туалет во время рабочего совещания с включенной камерой.

Один из ее коллег решил выложить видео в интернет, и унизительный инцидент стал достоянием общественности. Он вызвал шквал как язвительных, так и сочувствующих комментариев, и хэштэг #PoorJennifer стал нарицательным для неловких ситуаций во время видеозвонков.

Немало комментаторов осуждают человека, выложившего видео в интернет. "Самое невероятное в этом - что какой-то коллега-придурок действительно это опубликовал, - пишет эта пользовательница "Твиттера". - Надеюсь, что он или она будет уволен(а) - и Дженифер будет отомщена".

Пропустить Twitter пост , автор: @bones_spider #PoorJennifer The most unbelievable thing about this incident is that an asshole co-worker actually posted it. I hope he or she gets outed and Jennifer gets her payback. — Spider D Bones (@bones_spider) 3 апреля 2020 г.

Корреспондент Би-би-си Кейти Прескотт в своей статье описывает случаи, услышанные от работников из разных сфер, когда во время рабочего звонка на экран врывается личная жизнь людей.

У кого-то на заднем плане экрана появился полураздетый бойфренд, у другого человека на всеобщее обозрение выплыл экран с порнографией.

Чтобы избежать неловких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил этикета, считает Прескотт. Например, заранее проверить качество линии, появиться вовремя, быть не в пижаме (хотя бы до пояса), пользоваться кнопкой отключения микрофона ("mute"), когда кто-то в доме пользуется дрелью или феном. Можно также поставить ноутбук на стопку книг на уровне глаз, чтобы не смотреть сверху вниз и убедиться, что на экране нет лишних окон, которые могут случайно оказаться у всех на глазах.

Южная Корея: еще до коронавируса

Ну и наша любимая история о видеозвонке, который пошел не так. Она, правда, случилась за три года до пандемии коронавируса.

Напомним, как во время прямого эфира на Би-би-си с доцентом Робертом Келли о ситуации в Южной Корее в его домашнюю "студию" внезапно ворвались дети - и стали интернет-сенсацией.