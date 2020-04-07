Московским судьям велели оставаться на работе. Чтобы вирус не распространяли

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Глава Мосгорсуда Ольга Егорова призвала председателей столичных райсудов "минимизировать количество отпусков сотрудников" до 30 апреля. Это необходимо для "снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в письме, с которым ознакомилась Би-би-си.

Егорова разъяснила судам, что их работа "не приостанавливается" и должна быть выполнена в максимально возможном объеме.

Почему судьям предложили не уходить в отпуск

Егорова потребовала в письме председателям нижестоящих судов не отправлять в отпуска сотрудников судов в период эпидемии. Подлинность документа Би-би-си подтвердила пресс-служба Мосгорсуда.

В заключительной части письма Егорова обращает внимание на "необходимость минимизировать количество отпусков сотрудников с целью снижения угрозы распространения" коронавируса.

На вопрос Би-би-си, каким образом отпуска сотрудников судов повышают угрозу эпидемии, ответила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова: "В виду существующей обстановки в городе отпуск при определенных обстоятельствах способствует передвижениям - в том числе по регионам".

Ограничение отпусков нужно, чтобы "избежать распространения инфекции в нынешних условиях", отметила Солопова.

Что делать с отпусками самих судей, в обращении Егоровой не говорится. Однако Солопова подтвердила Би-би-си, что решение главы Мосгорсуда касается не только сотрудников аппарата, но и судей.

"У судов не возникает каких-то недопониманий. Для организации работы, на которое письмо и направлено, все предельно ясно", - заявила Солопова.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Ольга Егорова призвала председателей столичных районных судов "минимизировать количество отпусков сотрудников"

Письмо свидетельствует, что позиция судов изменилась, сказал Би-би-си управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Если раньше действовали по принципу "совсем не работаем и ничего не принимаем", то сейчас - "работаем и делаем все что можно без участия сторон".

Судебная система уклоняется вместе с "линией партии", считает Тай. "Сначала президент сказал: все по домам, двери на замок. Потом передумал, велел не отдыхать, а работать по усмотрению на местах, - рассуждает адвокат. - Теперь на местах пишут, что выходные ненастоящие".

Тезис об отпусках, по мнению Тая, свидетельствует о недоверии руководства суда к сознательности сотрудников: "Они вероятно, по мнению Егоровой, отправятся на шашлыки, поэтому лучше пусть сидят на работе".

Ограничение отпусков в качестве меры борьбы с эпидемией обычной логике не поддается, считает адвокат Анна Паничева: "Это скорее приличествующий ситуации тезис, подобно обязательным ссылкам на Ленина и Маркса в документах советской эпохи".

Как судам рекомендовали работать в эпидемию

В обращении председатель Мосгорсуда разъяснила столичным судам, что их работа "не приостанавливается" и должна быть выполнена в максимально возможном объеме. В том числе судьи должны обеспечить "контроль за исполнением судебных актов", а также следить за "списыванием дел в архив".

Егорова ссылается на указ президента от 2 апреля "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Этим указом Владимир Путин велел продлить нерабочие дни до 30 апреля для большинства россиян.

Среди исключений - служащие региональных госорганов. Егорова обращает внимание на пункт 7 указа. В нем говорится, что численность служащих региональные и местные власти должны определить, исходя из "особенностей распространения" коронавируса. Председатель Мосгорсуда призвала райсуды с "учетом этих положений" мобилизовать для работы своих сотрудников.

На вопрос Би-би-си, означает ли письмо Егоровой, что число сотрудников судов во время эпидемии должна определять мэрия, Солопова ответила: "Пункт указа президента приведен для аналогии". А руководствоваться надо постановлением президиума Верховного суда.

Общие указания о работе судебной системы действительно содержатся в мартовском постановлении президиума Верховного суда России о рассмотрении "безотлагательных" дел - и тех, что можно рассмотреть с использованием видеоконференцсвязи или без участия сторон. Срок действия постановления истекает уже 10 апреля.