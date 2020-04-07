Московским судьям велели оставаться на работе. Чтобы вирус не распространяли
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова призвала председателей столичных райсудов "минимизировать количество отпусков сотрудников" до 30 апреля. Это необходимо для "снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в письме, с которым ознакомилась Би-би-си.
Егорова разъяснила судам, что их работа "не приостанавливается" и должна быть выполнена в максимально возможном объеме.
Почему судьям предложили не уходить в отпуск
Егорова потребовала в письме председателям нижестоящих судов не отправлять в отпуска сотрудников судов в период эпидемии. Подлинность документа Би-би-си подтвердила пресс-служба Мосгорсуда.
В заключительной части письма Егорова обращает внимание на "необходимость минимизировать количество отпусков сотрудников с целью снижения угрозы распространения" коронавируса.
На вопрос Би-би-си, каким образом отпуска сотрудников судов повышают угрозу эпидемии, ответила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова: "В виду существующей обстановки в городе отпуск при определенных обстоятельствах способствует передвижениям - в том числе по регионам".
Ограничение отпусков нужно, чтобы "избежать распространения инфекции в нынешних условиях", отметила Солопова.
Что делать с отпусками самих судей, в обращении Егоровой не говорится. Однако Солопова подтвердила Би-би-си, что решение главы Мосгорсуда касается не только сотрудников аппарата, но и судей.
"У судов не возникает каких-то недопониманий. Для организации работы, на которое письмо и направлено, все предельно ясно", - заявила Солопова.
Письмо свидетельствует, что позиция судов изменилась, сказал Би-би-си управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Если раньше действовали по принципу "совсем не работаем и ничего не принимаем", то сейчас - "работаем и делаем все что можно без участия сторон".
Судебная система уклоняется вместе с "линией партии", считает Тай. "Сначала президент сказал: все по домам, двери на замок. Потом передумал, велел не отдыхать, а работать по усмотрению на местах, - рассуждает адвокат. - Теперь на местах пишут, что выходные ненастоящие".
Тезис об отпусках, по мнению Тая, свидетельствует о недоверии руководства суда к сознательности сотрудников: "Они вероятно, по мнению Егоровой, отправятся на шашлыки, поэтому лучше пусть сидят на работе".
Ограничение отпусков в качестве меры борьбы с эпидемией обычной логике не поддается, считает адвокат Анна Паничева: "Это скорее приличествующий ситуации тезис, подобно обязательным ссылкам на Ленина и Маркса в документах советской эпохи".
Как судам рекомендовали работать в эпидемию
В обращении председатель Мосгорсуда разъяснила столичным судам, что их работа "не приостанавливается" и должна быть выполнена в максимально возможном объеме. В том числе судьи должны обеспечить "контроль за исполнением судебных актов", а также следить за "списыванием дел в архив".
Егорова ссылается на указ президента от 2 апреля "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Этим указом Владимир Путин велел продлить нерабочие дни до 30 апреля для большинства россиян.
Среди исключений - служащие региональных госорганов. Егорова обращает внимание на пункт 7 указа. В нем говорится, что численность служащих региональные и местные власти должны определить, исходя из "особенностей распространения" коронавируса. Председатель Мосгорсуда призвала райсуды с "учетом этих положений" мобилизовать для работы своих сотрудников.
На вопрос Би-би-си, означает ли письмо Егоровой, что число сотрудников судов во время эпидемии должна определять мэрия, Солопова ответила: "Пункт указа президента приведен для аналогии". А руководствоваться надо постановлением президиума Верховного суда.
Общие указания о работе судебной системы действительно содержатся в мартовском постановлении президиума Верховного суда России о рассмотрении "безотлагательных" дел - и тех, что можно рассмотреть с использованием видеоконференцсвязи или без участия сторон. Срок действия постановления истекает уже 10 апреля.