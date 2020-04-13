Что почитать на карантине: наша подборка современных русских книг

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Одно из лучших занятий на карантине - чтение

В обычной повседневной жизни между работой, друзьями, кино, театром, концертами, футболом, телевизором и интернетом мало у кого из нас остается время на художественную литературу. Сейчас из всего вышеперечисленного у большинства остались только телевизор и интернет. Как член жюри литературной премии "Большая книга", я в последние годы волей-неволей - но чаще всего с большим удовольствием - знакомлюсь с потоком современной русской литературы.

Сейчас, оказавшись взаперти и без дела, самое время - читать. Предлагаю вашему вниманию некоторые из, на мой взгляд, самых достойных опубликованных в последние годы книг современной русской литературы.

Акунин-Чхартишвили. Тетралогия "Аристономия" (2012), "Другой путь" (2015), "Счастливая Россия" (2017), "Трезориум" (2019)

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Писатель Григорий Шалвович Чхартишвили предстает перед своими читателями в многочисленных обличьях. Блестящий беллетрист Б. Акунин - автор известнейшей и популярнейшей серии романов о неотразимом "русском Бонде/Холмсе" Эрасте Петровиче Фандорине. Вдумчивый историк Борис Акунин - автор многотомной "Истории Российского государства", скрупулезного исследования многовековой истории России. Есть еще и пара литературных альтер-эго: Анатолий Брусникин и Анна Борисова. Есть статьи, эссе и переводы, подписанные именем Григорий Чхартишвили и отражающие первую профессию писателя - переводчика, литературоведа-япониста.

Мне лично больше всего по душе автор под именем Акунин-Чхартишвили. Гибридное имя - отражение воплощенного в тетралогии гибрида между блестящим языком беллетристики и серьезным содержанием, избавившимся от легковесной авантюрности фандоринских романов и попытавшимся через историю одной семьи и близких им людей проследить глубинные процессы русской революции - с начала XX века вплоть до Второй мировой войны.

Дмитрий Быков. "Икс" (2012), "Июнь" (2017)

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Прозаик Дмитрий Быков пал жертвой вездесущей популярности Быкова-публициста, лектора, литературоведа, поэта-сатирика. Его романы известны куда меньше, чем его едкие политические комментарии, увлекательные лекции и броские телевизионные выступления.

А жаль. Они ярко и интересно написаны и не менее остры, чем быковская публицистика. "Икс" смыкается с работой Быкова - историка литературы и публициста: в этом романе он пытается если не разгадать, то во всей полноте и средствами не литературоведения, а художественной прозы представить одну из величайших загадок советской литературы - загадку авторства великого романа "Тихий Дон".

Последний на сегодняшний день быковский роман "Июнь" - щемящее в своей точности и трагичности отображение жизни в сталинском СССР кануна Великой Отечественной войны.

Дмитрий Глуховский "Текст" (2017)

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Экранизация Клима Шипенко (2019), несмотря на сценарий самого писателя и многочисленные награды российского кино, не смогла в полной мере передать с пугающей очевидностью представленную в романе новую реальность нашей насмерть повязанной в современных телекоммуникациях жизни.

Призвав себе на помощь безотказную притягательность умело закрученного криминального триллера, Глуховский - первым, насколько я знаю, не только в русской, но и в мировой литературе - поставил вопрос о том, насколько смартфон, небольшой брусок у каждого из нас в кармане, может дать другому человеку полную власть над нашей жизнью и жизнью наших близких.

Мария Степанова "Памяти памяти" (2017)

Правообладатель иллюстрации Новое издательство

Известная до публикации этой книги как поэт и редактор интеллектуальных онлайн-проектов Open Space и Colta.ru Мария Степанова взвалила на себя грандиозную и для русской литературы непривычную задачу - создание монументального романа-эссе. "Память памяти" - это и документ, и мемуары, и поток сознания. А еще это попытка воссоздать и осмыслить историю собственной семьи и заодно свой собственный интеллектуальный опыт.

Авторское жанровое определение - романс. Читать растянутый на несколько сот страниц предельно насыщенный, очень личный и лишенный повествовательной занимательности текст непросто. Но чем дальше вчитываешься, тем больше осознаешь, что перед тобой по-настоящему значимая книга. Новое слово в русской литературе, по заслугам отмеченное премией "Большая книга".

Валерий Залотуха "Свечка" (2014)

Правообладатель иллюстрации Время

По моему собственному мнению, "Свечка" - лучшее, что создано в русской литературе последних двух десятилетий. Широкому и читательскому, и критическому успеху книги помешали несколько обстоятельств: огромный, совершенно непривычный для сегодняшнего читателя объем - два тома, 1600 страниц, больше "Войны и мира"; относительная неизвестность автора (на его счету главным образом киносценарии) и неожиданная смерть в возрасте 60 лет спустя два месяца после выхода книги.

"Свечка" - большой (не по объему, а по значимости) русский роман о трудных 90-х. Время было трудное, и книга получилась непростая. Но если вы рискнете вознестись в те выси и погрузиться в тот ад, в который погружает своего героя автор, вы многое поймете и о нашем времени, и России, и о русском человеке.

Шамиль Идиатуллин "Город Брежнев" (2017)

Правообладатель иллюстрации Азбука-Аттикус

Сегодня многие уже забыли, что короткий период - шесть лет с 1982 по 1988 год - город Набережные Челны назывался город Брежнев. Именно на это время пришлись подростковые годы, отрочество родившегося и выросшего в городе Брежневе писателя и журналиста Шамиля Идиатуллина. Трудно было бы подобрать более точное название для книги, в которой на наших глазах и на удивленных глазах ее главного героя, сверстника автора, рушится привычная счастливая советская жизнь, и начинается что-то новое, неизведанное, пугающее и временами по-настоящему страшное. Переданная с потрясающей точностью в деталях, мелочах позднесоветского быта ностальгия и привлекает, и отталкивает.

Григорий Служитель "Дни Савелия" (2018)

Правообладатель иллюстрации Редакция Елены Шубиной

Григорий Служитель (это его настоящая фамилия) - человек театра, актер и режиссер - в своем дебютном романе от первого лица описывает жизнь и похождения коренного москвича по имени Савелий. Особенность Савелия в том, что он - кот, и перед нами предстает вся его короткая, но предельно насыщенная жизнь: детство в любящей семье с матерью и сестрами, уход из дома, смена хозяев, скитания по помойкам, полученные в драке увечья, короткий период спокойной и обеспеченной жизни в кошачьем приюте и даже обретение никогда не ведомого ему отца.

Савелий - кот образованный, с прекрасно поставленной литературной речью, знанием истории, иностранных языков и способный к точному и проницательному наблюдению, к глубоким размышлениям о котах и о людях и даже к философскому обобщению. Все вместе дает удивительную картину современной московской жизни с совершенно иного, непривычного угла зрения.

А еще Савелий способен любить. Счастье полноценной любви рушится от, увы, неизбежной ее горестной утраты. И вся история - поначалу просто занятная - обретает тонкий лиризм и грусть.

Алексей Сальников "Петровы в гриппе и вокруг него" (2016)

Правообладатель иллюстрации Редакция Елены Шубиной

Простую бытовую ситуацию - погруженную в обычный зимний грипп обычную екатеринбургскую семью - писатель, не выходя за рамки бытового же языка, постепенно, умело и тонко превращает в настоящую метафизическую фантасмагорию, когда читатель уже не знает - смеяться ему или плакать. Критики усматривают сходство с Гоголем и Мамлеевым. Мне же почему-то вспомнился классический "Иванов" Гребенщикова. Роман удостоен приза критического жюри литературной премии НОС (2017) и премии "Национальный бестселлер" (2018).

Уже в нынешнем, 2020 году, режиссер Кирилл Серебрянников завершил работу над экранизацией, получившей название "Петровы в гриппе". Среди актеров - Чулпан Хаматова и Иван Дорн.

Лев Данилкин "Ленин: Пантократор солнечных пылинок" (2017)

Правообладатель иллюстрации Молодая гвардия

Жизнь Владимира Ильича Ульянова-Ленина описана бесчисленное количество раз, и авторы этих описаний докапывались до самых, казалось бы, мельчайших деталей биографии вождя революции. Проблема огромного большинства, если не всех этих книг, состоит в том, что они идеологизированы - Ленин рассматривается через призму либо обожания и обожествления, либо ненависти и отторжения.

Известный литературный критик Лев Данилкин пытался отрешиться от идеологической сверхзадачи. Он объездил буквально все "ленинские места", воссоздает по документам и воспоминаниям жизнь Ленина-человека - весельчака и остряка, любителя пеших и велосипедных прогулок, человека большой идеи и полного отсутствия принципов. И уже через все это мы видим и Ленина-политика. Поверите ли - захватывающее чтение. Книга - лауреат премии "Большая книга".