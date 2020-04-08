Розовая суперлуна над Европой: самые яркие снимки

Несмотря на название, Луна была обычного, бледно-молочного цвета, а "розовой" ее стали называть североамериканские индейцы, поскольку в это же самое время там обычно цветут розовым цветом дикие кустарники флокса стелющегося.
Суперлуна обычно кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычная полная Луна, потому что она в этот момент находится ближе всего к Земле в перигее.
Сидящие на карантине британцы, как и жители других стран Европы, во вторник вечером отвлеклись от своих гаджетов. Они кинулись фотографировать суперлуну и постить свои снимки под хэштегами supermoon, pinkmoon и pinksupermoon.
Не отстали от них и профессиональные фотографы - сотрудники информационных агентств - посмотрите на некоторые их работы.