Розовая суперлуна над Европой: самые яркие снимки

  • 8 апреля 2020

Несмотря на название, Луна была обычного, бледно-молочного цвета, а "розовой" ее стали называть североамериканские индейцы, поскольку в это же самое время там обычно цветут розовым цветом дикие кустарники флокса стелющегося.

Суперлуна обычно кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычная полная Луна, потому что она в этот момент находится ближе всего к Земле в перигее.

Сидящие на карантине британцы, как и жители других стран Европы, во вторник вечером отвлеклись от своих гаджетов. Они кинулись фотографировать суперлуну и постить свои снимки под хэштегами supermoon, pinkmoon и pinksupermoon.

Не отстали от них и профессиональные фотографы - сотрудники информационных агентств - посмотрите на некоторые их работы.

Луна над Виндзорским замком Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Апрельская суперлуна - это третье полнолуние этом году. Здесь луна видна над Виндзорским замком, где сейчас находится королева Елизавета II
Луна в центре Лондона Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Яркий лунный свет залил опустевший центр Лондона, где продолжается карантин
Розовая луна задела верхушку лондонского небоскреба "Шард" ("Осколок") Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Розовая луна задела верхушку лондонского небоскреба "Шард" ("Осколок")
Луна над развалинами замка Моу-Коп Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption А здесь она сфотографирована в Стаффордшире, над развалинами замка Моу-Коп
Две достопримечательности вместе - суперлуна в небе и "Ангел Севера" на земле, в Гейтсхэде Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Две достопримечательности вместе - суперлуна в небе и "Ангел Севера" на земле, в Гейтсхэде. Это работа современного британского скульптора Энтони Гормли
Луна и скульптура келпи Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Многие в соцсетях отметили, какое умиротворение принесла Луна в это тяжелое время. Этот снимок сделан в шотландском городе Фалькирк у скульптуры келпи, фольклорного обортня в виде коня
Луна взошла и над берлинским рейхстагом Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Луна взошла и над берлинским рейхстагом
Полнолуние в Риме Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Рим вечен под Луной
Суперлуна в Париже заглянула меж двух башен Нотр-Дама Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Суперлуна в Париже заглянула меж двух башен Нотр-Дама
На утес Дунэмэс в Ирландии пришла целая семья, чтобы полюбоваться суперлунием Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption На утес Дунэмэс в Ирландии пришла целая семья, чтобы полюбоваться суперлунием
ночной полет на фоне розовой луны над Хайгейт-хилл, Лондон Правообладатель иллюстрации Jeff Overs / BBC
Image caption И опять Лондон: ночной полет на фоне розовой луны над Хайгейт-хилл

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