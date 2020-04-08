Розовая суперлуна над Европой: самые яркие снимки

Несмотря на название, Луна была обычного, бледно-молочного цвета, а "розовой" ее стали называть североамериканские индейцы, поскольку в это же самое время там обычно цветут розовым цветом дикие кустарники флокса стелющегося.

Суперлуна обычно кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычная полная Луна, потому что она в этот момент находится ближе всего к Земле в перигее.

Сидящие на карантине британцы, как и жители других стран Европы, во вторник вечером отвлеклись от своих гаджетов. Они кинулись фотографировать суперлуну и постить свои снимки под хэштегами supermoon, pinkmoon и pinksupermoon.

Не отстали от них и профессиональные фотографы - сотрудники информационных агентств - посмотрите на некоторые их работы.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Апрельская суперлуна - это третье полнолуние этом году. Здесь луна видна над Виндзорским замком, где сейчас находится королева Елизавета II

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Яркий лунный свет залил опустевший центр Лондона, где продолжается карантин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Розовая луна задела верхушку лондонского небоскреба "Шард" ("Осколок")

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption А здесь она сфотографирована в Стаффордшире, над развалинами замка Моу-Коп

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Две достопримечательности вместе - суперлуна в небе и "Ангел Севера" на земле, в Гейтсхэде. Это работа современного британского скульптора Энтони Гормли

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Многие в соцсетях отметили, какое умиротворение принесла Луна в это тяжелое время. Этот снимок сделан в шотландском городе Фалькирк у скульптуры келпи, фольклорного обортня в виде коня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Луна взошла и над берлинским рейхстагом

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Рим вечен под Луной

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суперлуна в Париже заглянула меж двух башен Нотр-Дама

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На утес Дунэмэс в Ирландии пришла целая семья, чтобы полюбоваться суперлунием

Правообладатель иллюстрации Jeff Overs / BBC Image caption И опять Лондон: ночной полет на фоне розовой луны над Хайгейт-хилл

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