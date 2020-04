"Умный город" или "Старший брат"? Как мэрия научилась знать о москвичах всё

View this post on Instagram

В этом году вот уже 15 лет, как я переехала в Москву. Москва стала для меня лучшим городом. Моя энергия. Все перестройки и измения - всегда стресс. Помню, как все возмущались, когда сносили ларьки и "ларькообразные" строения. В ответ мэром было сказано, что на месте всего этого самостроя фастфуда будут построены зоны отдыха, высажены деревья. Верилось мало. Но, буквально неделю назад, проезжая по Тверской, на месте того самого самостроя я увидела действительно разбитый мини-парк и людей, которые сидят и кайфуют. Раньше про это можно было только мечатать. Я долгое время жила на Тверской, люблю и знаю буквально каждое деревце этого района, поэтому мне заметны даже незначительные изменения, которые происходят в этом месте. Я сама лично страдала из-за пробок, связанных с заменой плитки. Это было реально тяжело. Но, когда теперь ты гуляешь по широким пешеходным зонам - понимаешь, какой это кайф. Да, может быть хотелось лучше и без пробок. Но итог - Москва преобразилась. Раньше дорога от студии до дома занимала не меньше часа, сейчас же иногда получается и за 40 минут добраться (машин при этом становится только больше). Раньше об этом можно было только мечтать. Москва сегодня это топ. Я знаю, что за этим стоит труд тысяч людей, которые любят этот город также как я. Я точно #ЗаСобянина, потому что меня лично устраивают перемены, которые я вижу.