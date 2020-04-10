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Последователи трех мировых религий отмечают в этом апреле важные дни: у иудеев Песах, у христиан Пасха, у мусульман - начало священного месяца Рамадан. Тысячелетиями в эти дни верующие массово собирались на богослужения, навещали родственников и друзей, обмениваясь поздравлениями и угощениями. Но в этом году все будет по-другому.

Русская служба Би-би-си выясняла, как именно.

Для многих христиан и иудеев центром торжеств должен был стать Иерусалим.

Первый день празднования Песаха в этом году - 8 апреля. Вскоре после этого - 12 апреля - католики, протестанты, англикане, армяне и нескольких других ветвей христианства отмечают Пасху. А еще через неделю, 19 апреля, празднуют Воскресение Христово православные христиане, а также копты.

В каждый из этих дней на улицы Иерусалима обычно выходит до 30 000 паломников, но сегодня город пуст.

“Эта неделя - судьбоносная”

Власти Израиля ввели строжайший карантин. С 7 по 12 апреля в стране вообще не работает общественный транспорт. Прекращено авиасообщение с иностранными государствами. Исключения делают только с особого разрешения министра транспорта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Седер Песах, или ритуальный семейный ужин, - непременный атрибут празднования иудейской Пасхи

С вечера 8 апреля до следующего утра в Израиле запрещалось даже выходить из дома на улицу - действовал комендантский час.

“Эта неделя - судьбоносная, - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, объясняя введенные меры - Она судьбоносная, потому что в непрестанной борьбе с коронавирусом эти дни определят направление. Продвижение или отступление, а для многих - жизнь или смерть”.

На такие жесткие меры израильские власти пошли, изучив опыт месячной давности. Тогда люди, соблюдая традиции, собирались большими компаниями и семьями, чтобы отпраздновать Пурим. После этого врачи отметили резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Нетаньяху пообещал, что не допустит подобного сценария во время празднования Песаха.

Ограничения - хоть и чуть менее строгие - продолжают действовать и после первого дня праздника.

До 10 апреля было запрещено передвижение любых транспортных средств внутри городов. Сейчас жителям разрешено выходить из дома на расстояние не более 100 метров только для похода в аптеку или магазин. Исключение делается для тех, кто направляется за экстренной помощью или занят в жизненно важных сферах.

Media playback is unsupported on your device Ультраортодоксы против коронавируса

Не все ортодоксальные иудеи поддержали меры властей. Полиция Израиля сообщила, что несколько синагог в Иерусалиме им пришлось закрывать силой. Всем собравшимся там были выписаны штрафы.

"Пробираемся через потайные калитки"

Из-за введенных Израилем ограничений под угрозой срыва могла оказаться важная для православных христиан церемония схождения Благодатного огня.

По традиции она проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме при огромном скоплении людей - в последние годы в храме собиралось более 20 тысяч человек. Сразу после службы лампады с особо почитаемым огнем увозили специальными авиарейсами в Россию, Грецию, Сербию, Грузию, Беларусь, Украину, Молдову и другие страны.

“Сейчас ворота храма Гроба Господня наглухо закрыты. На богослужение туда мы пробираемся через разные потайные калитки” - рассказал Би-би-си диакон этого иерусалимского храма Александр Занемонец.

Image caption Ворота древнего храма Гроба Господня в Иерусалиме накрепко закрыты, и служителям приходится попадать внутрь через потайные двери

Подчинившись требованиям властей, священнослужители закрыли храм для прихожан еще в конце марта. Но иереи и дьяконы проводят службы в узком кругу, транслируя некоторые из них через интернет.

По особой схеме

На церемонии схождения Благодатного огня в этом году будет не более 20 человек - ключарь и еще несколько работников храма, несколько православных священников, иерархи Армянской и коптских церквей, а также съемочная группа, которая будет транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру.

Чтобы безопасно передать лампады с огнем в другие страны, МИД Израиля предложил такую схему:

“После службы священник вынесет лампаду с огнем на площадь перед храмом, где его уже будут ждать представители нескольких посольств. Они, в свою очередь, доставят лампады с огнем в аэропорт Бен-Гурион. Мы получили заявки и согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут оставаться на борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в Израиль двухнедельный карантин. Представители посольств поднимут лампады с огнем на борт, и самолеты смогут улететь”, - пояснил Би-би-си глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

Image caption Впервые за долгое время пасхальные службы на месте, где, как считается, был погребен и воскрес Христос, пройдут в пустом храме

Отец Александр говорит, что такой порядок не вызвал возмущения ни у него, ни у других служителей храма Гроба Господня.

“Если такие шаги помогут сохранить кому-то здоровье, я считаю их важными и оправданными. Мы смиряемся и следуем предписаниям израильских властей”, - отметил священнослужитель.

Отпущение грехов

В похожем формате пройдут и праздничные богослужения церквей западной традиции 12 апреля - именно в этот день отмечают Пасху католики, протестанты и англикане. На службу в Иерусалиме допустят не более десяти священников и несколько журналистов для проведения телетрансляции.

В соборе Святого Петра в Риме ожидается похожая картина.

Все службы Страстной недели в Ватикане проходят без участия прихожан. В прошлые годы на последней неделе перед Пасхой папа римский совершал одну из служб в тюрьме или больнице - в этом году такая практика отменена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа Франциск сказал, что молится в эти дни чаще обычного

Площадь Святого Петра, которую обычно на Пасху заполняют десятки тысяч верующих, на сей раз будет пуста. Понтифик обратится к верующим дистанционно.

Папа Франциск сообщил, что старается чаще молиться в эти дни. Все служащие в Ватикане изменили график своей работы и теперь трудятся посменно, чтобы соблюдать необходимую социальную дистанцию. Все встречи, которые только можно, проводятся по видеосвязи.

В Милане - городе, который оказался в эпицентре эпидемии в Италии - для верующих выступит тенор Андреа Бочелли. В пасхальное воскресенье он исполнит религиозные гимны в пустом кафедральном соборе города. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Бочелли сказал журналистам, что это будет его молитвой за Милан и за весь мир в этот болезненный, трагический и тревожный момент.

Поскольку проведение исповедей и таинства причастия прихожан сейчас невозможны, Святой престол решил отпустить грехи всем католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему.

Такое решение приняла в конце марта Апостольская пенитенциария - ведомство по выдаче индульгенций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впервые за всю историю папская служба в соборе Святого Петра в Вербное воскресенье прошла без прихожан

В документе сообщается, что грехи также будут отпущены всем умирающим католикам, которые не могут исповедоваться из-за карантина, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

Польский прелат, арихиепископ Войцех Поляк отдельно призвал верующих не нарушать режим самоизоляции на праздники.

“Возможно, мы начинаем испытывать злость, нетерпение, какую-то апатию или, не приведи Господи, отчаяние. Мы не должны поддаваться этим чувствам, - сказал священник. - Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь других опасности”.

В Польше, как и в большинстве других стран Европы, верующие не смогут освятить традиционные пасхальные блюда в храмах. В церкви сообщили, что в таком случае праздничный стол должен благословить молитвой глава семейства.

Христиане Греции, отмечающие Христово Воскресение, как и все православные, 19 апреля, тоже вынуждены будут смотреть пасхальные богослужения у себя дома. Власти ввели строгие ограничения на передвижения людей до 27 апреля.

Полиция устраивает регулярные проверки на дорогах. Перемещения между городами разрешены только в том случае, если человек возвращается к своему постоянному месту жительства.

Священный синод государственной церкви Греции - Элладской архиепископии - решил перенести торжественную всенощную службу Пасхи на день отдания этого праздника - в ночь с 26 на 27 мая.

Виртуальная Пасха

12 апреля Пасху отметит и Армянская апостольская церковь (ААЦ).

Image caption За богослужениями Армянской церкви можно будет наблюдать в интернете

В Армении чрезвычайное положение в связи с коронавирусом было объявлено в середине марта, и духовенство стало проводить службы за закрытыми дверями, а прихожане в Армении и в диаспоре - смотреть прямые трансляции на страницах своих храмов в "Фейсбуке".

Богослужения из духовного центра ААЦ в Эчмиадзине при участии католикоса всех армян Гарегина II транслируются на официальной странице Армянской церкви.

В России все неоднозначно

Празднования Пасхи в приходах РПЦ в России точно состоятся. Но то, как именно будут отмечать торжество, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе России, пояснили Би-би-си представители Московского патриархата.

То, как Русская церковь будет праздновать Пасху 19 апреля, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе России, сказал ранее Би-би-си замглавы церковного отдела по взаимодействию со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иерарх РПЦ призывают верующих встречать Пасху в узком домашнем кругу

"Пасха будет! Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас", - говорил глава отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.

29 марта патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения, а также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.

Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начнется 23 или 24 апреля. По всей видимости, пандемия коронавируса заставит менять привычные порядки и тех, кто исповедует ислам.

По традиции, в Рамадан верующие полностью отказываются от еды и питья с рассвета и до заката. Обычно после заката многие мусульмане спешат в мечеть на молитву, а после нее остаются для совместной трапезы.

В этом году массовые собрания в мечетях и общие ужины наверняка будут запрещены во многих странах.

Но мусульмане Британии, например, похоже, уже нашли выход из положения. Известный местный проект “Палатка Рамадана” раньше устраивал коллективный ифтар, то есть трапезу после захода солнца, в каком-нибудь известном месте Лондона - например, на Трафальгарской площади. Участники проекта ставили палатки и приглашали всех присоединиться к угощению.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рамадан считается временем поста, молитвы, размышлений и стремления стать ближе к Аллаху

В этом году, адаптируясь к обстоятельствам, они решили проводить виртуальный ифтар: верующие получат посылки, в которых будут буклеты с рецептами, полезными советами и настольными играми для детей. А собираться мусульмане будут при помощи видеоконференции в приложении Zoom.

Активисты “Палатки Рамадана” собираются организовывать подобные виртуальные встречи на протяжении всего священного для мусульман месяца.

Во время Рамадана многие верующие стремились исполнить еще одно предписание ислама - совершить паломничество к святыням в городах Мекка и Медина. Но в этом году Саудовская Аравия закрыла эти места для паломников.

Многие из тех, кто недавно ездил к святым местам, стараются соблюдать режим самоизоляции. Но не все.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С наступлением вечера мусульмане во время Рамадана обычно собираются с родственниками и друзьями для совместной трапезы

В Кыргызстане, например, широкую огласку получили случаи, когда вернувшиеся не только не ограничивали свои контакты, но и напротив, приглашали друзей и родственников на большие застолья.

По традиции, вернувшиеся из хаджа устраивают ажы той - праздник в честь успешного совершения паломничества. На один из таких праздников вернувшийся паломник пригласил более 150 человек, проигнорировав предписание находиться в самоизоляции. Затем стало известно, что у него коронавирус. В итоге заразились еще несколько гостей, в том числе и врач местной больницы.