Кредитные каникулы в России дадут немногим - и они испортят кредитную историю

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Далеко не все смогут воспользоваться кредитными каникулами, о которых объявило правительство

Российское правительство объявило на этой неделе о кредитных каникулах. В теории ими смогут воспользоваться люди, пострадавшие от пандемии коронавируса и экономического кризиса. Но воспользоваться каникулами смогут далеко не все.

Журналистка Татьяна Кременицкая из Москвы взяла 2 млн ипотечного кредита год назад. В конце прошлого года она осталась без постоянной работы и с тех пор зарабатывает фрилансом. Ее муж - тоже самозанятый.

"В принципе наши услуги востребованы, мы всегда много работаем и можем себе позволить такой график. Но не в нынешней ситуации, как выяснилось. К тому же сейчас работать может только один из нас. Дома на самоизоляции первоклашка, с ней нужно всегда находиться одному из родителей", - говорит Татьяна.

Она надеялась приостановить выплаты до лучших времен, но банк отказался предоставить "каникулы", потому что сумма займа превышает лимит, установленного правительством.

Житель Красноярска Максим (он попросил не указывать его фамилию) был вынужден приостановить выплаты по ипотеке и еще нескольким кредитам. Его кредиты тоже не подпадают под условия, обозначенные властями.

Максим занимается обслуживанием и ремонтом сигнализации как индивидуальный предприниматель. "По выполненному контракту не могу получить деньги, так как бухгалтерия предприятия на карантине. Новые аукционы под вопросом по той же причине. Есть один новый контракт на ремонт, но поставщики в долг не отгружают [товар] из-за всего этого. Платить за ранее взятые кредиты нечем", - говорит предприниматель.

Предприниматель Дмитрий Кульков разводит живую декоративную рыбу в Рязанской области. С 2017 года он выплачивает два кредита по 500 тысяч рублей.

"У меня товар такой, что его люди покупают только в теплое время года. Как лед на водоемах сходит - у меня начинают люди покупать. И где-то в августе-сентябре перестают покупать", - рассказывает предприниматель.

"Я заработал [прошлым] летом деньги и, естественно, отложил, чтобы мне было чем кредит весь год платить", - объясняет он. Кульков обычно делает запас до апреля, когда начинаются продажи и можно продолжать выплаты из выручки нового сезона.

Но впервые за семь лет продажи в апреле не начались - из-за коронавируса. "Процентов 80 моих покупателей - это Москва. Они просто не могут ко мне приехать", - говорит Кульков.

Предприниматель хотел бы воспользоваться кредитными каникулами, но на его кредиты условия отсрочки не распространяются.

Из объявленной государством помощи на него распространяется отсрочка по уплате страховых взносов, но взносы для его бизнеса - это всего около 40 тысяч рублей в год: "Спасибо, конечно, но это, честно сказать, как мертвому припарка".

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS

Кто может получить кредитные каникулы?

Под условия кредитных каникул подпадают потребительские кредиты физлиц на сумму до 250 тысяч рублей, потребительские кредиты ИП до 300 тысяч рублей, автокредиты до 600 тысяч рублей и ипотечные кредиты до 1,5 млн рублей, говорится в постановлении правительства от 6 апреля.

3 апреля президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому кредитными каникулами на срок до шести месяцев могут воспользоваться физлица, чей доход из-за коронавируса упал на 30%.

Также на каникулы претендует малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей. Перечень этих отраслей определило правительство. В него вошли:

организация досуга и развлечений

оздоровительная деятельность

туризм и гостиничный бизнес

общественное питание

организация дополнительного образования

бытовые услуги

организация конференций и выставок

авиаперевозки

Каникулы предоставляются на полгода, обратиться за ними можно в срок до 30 сентября 2020 года, уточняла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы - это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", - уточняла глава ЦБ.

Также россияне с ипотечными кредитами могут воспользоваться каникулами, которые введены законом в мае 2019 года. Условия этой отсрочки жестче, но лимит гораздо выше - 15 млн рублей. В новом законе указывается, что воспользоваться обоими механизмами одновременно нельзя.

Почему каникулы оказались недоступными?

Для ипотечного кредита 1,5 млн рублей - небольшая сумма, говорит директор Финансового центра Сколково - РЭШ Олег Шибанов.

"Для нескольких крупных регионов, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, это слишком низкая граница", - отмечает экономист. При этом столичный регион на данный момент больше всего пострадал от коронавируса.

Выводы Шибанова подтверждают и данные кредитных бюро.

Доля ипотечных кредитов в размере 1,5 млн рублей составляет 32%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй по состоянию на февраль 2020 года. В установленный правительством лимит вписываются 41% автокредитов и 71% потребительских кредитов.

"Особенно чувствительна ситуация для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга", - считают в Объединенном кредитном бюро.

По данным ОКБ, в Москве средний размер потребительского кредита составляет 528 тысячи рублей, а на покупку автомобиля жители столицы брали в среднем 1,2 млн рублей. "В обоих случаях средний размер кредита превышает установленный лимит в два раза", - отметили в компании.

Ипотеку заемщики из Москвы брали в среднем на 4,9 млн рублей, что примерно в три раза больше лимита, говорится в комментарии ОКБ.

"Но плюс в том, что обсуждения сейчас ведутся быстро и подходы могут меняться на горизонте недели", - говорит Шибанов.

7 апреля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в эфире "России 24", что правительство может увеличить лимит по ипотеке в некоторых регионах: "Порог в 1,5 млн рублей был выбран, как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов".

Путин 8 апреля поручил правительству "рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей".

Банки в целом с тревогой относятся к повышению лимитов по кредитным каникулам, писал Forbes со ссылкой на анонимного топ-менеджера одного из госбанков. Финансовые организации теряют деньги в результате отсрочки платежей по кредитам.

Агентство Fitch 7 апреля в связи с последствиями пандемии понизило прогноз по рейтингам 15 российских банков, в том числе по рейтингам Альфа-банка, Тинькофф, Московского кредитного банка, Райффайзенбанка.

Качество активов банков может ухудшиться в связи с тем, что компаниям и физлицам из-за коронавируса стало сложнее возвращать кредиты, отмечает Fitch. При этом сами рейтинги пока остаются без изменений. Аналитики пишут, что российские банки вступают в сложный период с существенными запасами капитала.

Как банки будут давать кредитные каникулы

Чтобы получить отсрочку платежей в Сбербанке, нужно предоставить подтверждающий документ: это может быть больничный лист или справка о заболевании коронавирусной инфекцией.

Если заемщика увольняют в связи с последствиями коронавируса, то надо предоставить оригинал трудовой книжки, копию уведомления о сокращении или "подтвержденную информацию от работодателя о снижении дохода".

При этом кредитные каникулы трактуются как реструктуризация задолженности. "Факт проведения реструктуризации будет зафиксирован в кредитной истории и может учитываться в оценке благонадежности при последующем кредитовании и рефинансировании кредитной задолженности банками", - говорится на сайте Сбербанка.

Клиентам банка "Открытие", чтобы воспользоваться каникулами, нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий, что заемщик пострадал от последствий коронавируса (больничный, трудовую книжку или выписку из реестра безработных). Отсрочка не будет расцениваться как реструктуризация, сообщила пресс-служба "Открытия" Би-би-си.

В "Райффайзенбанке" сообщили, что готовы предоставлять кредитные каникулы "в соответствии с требованиями законодательства", не уточнив подробностей.

Совкомбанк предложит своим клиентам "индивидуальные условия" по реструктуризации кредитных обязательств, сообщили Би-би-си в банке.

Для получения кредитных каникул в ВТБ нужно подтвердить снижение доходов с помощью справки 2-НДФЛ, документа о регистрации человека в качестве безработного, больничного листа.

Кроме того, ВТБ запустил собственную программу кредитных каникул, по которой можно пропустить 3 месячных платежа. Получить такую отсрочку могут заемщики, которые находятся на больничном от 10 дней, находятся на реабилитации или на карантине, вынужденно остаются за границей.

По этой программе лимит по кредитам наличными - 2 млн рублей, по ипотеке - 8 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей - для остальных регионов. "Пропущенные платежи сдвигаются на следующий период с одновременным увеличением срока кредита, в их состав включаются неоплаченные проценты", - говорится на сайте ВТБ.

"Альфа-банк" предложит своим клиентам кредитные каникулы в скором времени. "Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу "Кредитный карантин", в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев", - говорится в комментарии финорганизации.

На каких условиях будет предоставляться такая отсрочка и какие документы понадобятся, банк не уточнил.

Новых кредитов не будет

Ранее Forbes сообщил, что Альфа-банк временно ограничил выдачу новых кредитов клиентам, которые работают в отраслях, пострадавших от коронавируса.

Банк в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию сообщил Би-би-си дословно следующее: "Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии". В банке заявили, что они стремятся "защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков".

"Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки", - добавили в банке.

Однако уже вечером 7 апреля на сайте Альфа-банка появилось сообщение, озаглавленное "Опровержение недостоверной информации".

"Вчера в СМИ распространилась информация о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов Альфа-банком для клиентов, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях", - говорится в комментарии.

Сбербанк сообщил, что модели принятия решения о выдаче кредита учитывают множество факторов, при этом отрасль занятости не имеет определяющего значения.

Центробанк следит за тем, как банки взаимодействуют с клиентами, сообщил 7 апреля регулятор. "Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование", - говорится в комментарии председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование. Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы", - сказала Набиуллина.

"Эта информация не соответствует действительности. Альфа-банк использует современные и умные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, они учитывают сотни факторов. Упрощенный подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен", - сообщает банк.

Русская служба Би-би-си направила запросы в Юникредит, Тинькофф, Московской кредитный банк, Росбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ожидает ответа.