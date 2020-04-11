Коронавирус и алкоголь: как не спиться во время карантина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не стоит пытаться снять стресс с помощью алкоголя, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения

В России в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 47%, 31% и 25% соответственно - по данным маркетинговой компании Nielsen, на которую ссылается Рейтер.

В США примерно в тот же период продажи алкогольной продукции подскочили на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Та же тенденция, по данным Nielsen, отмечена в Британии и во Франции.

Как пояснил Рейтер глава общества "Трезвая Россия" и член Общественной палаты России Султан Хамзаев, повышенный спрос на алкоголь вызван карантином, стрессом, опасениями, что в магазинах кончится выпивка, а также бытующим среди россиян мнением, что спиртное может помочь не заразиться коронавирусной инфекцией. Пандемия Covid-19, помимо панической скупки предметов первой необходимости, вызвала еще одну нездоровую тенденцию: почти во всех странах мира, где нет сухого закона, выросли продажи алкоголя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Продажи алкоголя выросли во многих странах во время карантина

"Трезвая Россия" даже призвала ограничить продажу спиртного в регионах, однако Минпромторг не рекомендовал этого из опасений, что ограничение может привести к социальной напряженности.

Вера в то, что крепкие напитки, типа водки и виски, могут служить средством профилактики нового коронавируса SARS-Cov-2, привела к тому, что в Китае в первые месяцы нынешней эпидемии тоже подскочило потребление алкоголя, а в Иране, где спиртное запрещено вовсе, были случаи массовых отравлений подпольной сивухой.

Возможно, эти слухи возникли после ряда публикаций, в частности, в китайской прессе, о том, что вирусологи установили еще на ранних этапах: коронавирус SARS-Cov-2 более уязвим к воздействию алкоголя, чем другие смертельно опасные его сородичи SARS и MERS.

Но речь шла лишь о протирании поверхностей спиртовыми растворами, а не о применении внутрь.

Что же касается возлияний, то, согласно данным исследования, опубликованного в 2015 году в журнале Alcohol Research, "чрезмерное употребление алкоголя может вызывать нежелательную реакцию со стороны иммунной системы, например, восприимчивость к пневмонии".

ВОЗ также предупреждает, что во время пандемии надо воздерживаться от вредных привычек, таких как употребление спиртного и курение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Требование соблюдать социальную дистанцию вынудило многие инициативные группы типа "Анонимных алкоголиков" отказаться от групповых встреч

Но как тогда совладать со стрессом, который только нарастает с ростом тревог о здоровье, зарплате, дефиците продуктов и просто от сидения дома?

Завязать на карантине?

Некоторые страны решили пойти по жесткому пути и полностью запретить продажу алкоголя в период эпидемии - например, ЮАР, Таиланд, Индия.

Для тех, кто привык к своей обычной дозе, это стало настоящим испытанием.

"Я регулярно выпиваю. Меня страшно доводит тот факт, что я не могу ни выпить, ни из дома выйти", - сказал Би-би-си Ратиш Сукумаран, 47-летний сценарист, проживающий в штате Керала на юге Индии.

В его городе Тривандрам, крупнейшем в штате, закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Когда в Индии было объявлено о временном сухом законе, Ратиш, в отличие от многих своих друзей, не кинулся в магазин закупаться выпивкой, а решил воспользоваться случаем и завязать.

По его собственному признанию, в последние полгода ему приходилось много ездить по работе, и он выпивал практически ежедневно.

Ратиш продержался всего неделю: "Весь мой организм просто требовал чего-то выпить. Я не мог ни на чем сосредоточиться. Старался фильм посмотреть, но он меня совершенно не отвлекал от мыслей [об алкоголе]".

Синдром абстиненции - когда организм требует привычной дозы этанола - может выражаться по-разному: в повышенной возбудимости и обидчивости, порой агрессии по отношению к членам семьи, и вызывать тремор конечностей, конвульсии, психоз.

Врачи штата Керала стали сообщать о случаях самоубийства на почве алкогольной абстиненции и даже подумывали о том, чтобы разрешить врачам "прописывать" спиртное некоторым своим пациентам с зависимостью. Но потом отказались от этого шага, поскольку это вынудило бы винные магазины открыть двери, что привело бы к ним всех желающих купить спиртное "без рецепта".

Ратиш вынужден был поддаться обстоятельствам, но задумался над тем, что же его привлекает в первую очередь - выпивка или общение, поскольку он признается, что скучает по встречам с друзьями и их разговорам о политике, крикете, кино.

"Чем больше у меня появляется друзей, тем больше я пью. Мне хочется понять: чего мне не хватает больше - выпивки или друзей?" - признается он.

Вино-кино без домино?

Психологи отмечают, что многим сидящим на карантине не просто справиться с тем фактом, что у них внезапно исчезли все привычные способы досуга и развлечений.

В Британии за прошедший месяц поисковые запросы в Google "доставка вина" и "доставка алкоголя" выросли более чем в 20 и 3,5 раза соответственно.

Одновременно, по данным британского отделения общества "Анонимные алкоголики", с начала марта звонки к ним в горячую линию выросли на 22%, а просьбы о помощи в режиме чата - почти на треть.

С начала введения карантинных мер эта общественная организация поддержки тем, кто хочет бросить пить, имеющая филиалы во многих странах мира, тоже перешла на удаленный режим общения.

Не имея возможности куда-то выйти, все больше людей стали находить внезапное утешение в бокале вина или чего-нибудь покрепче. А для кого-то это вообще обычное дело - выпить, никуда не ходя, в компании включенного телевизора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Врачи предупреждают, что излишнее потребление алкоголя может ослабить иммунную систему и повысить риск заражения

И даже на удаленке, чтобы разнообразить свой рабочий день на дому, некоторые могут позволить себе поработать с кружкой пива - что они вряд ли стали бы делать, находясь в офисе.

"Даже до начала пандемии коронавируса мы обнаружили, что 58% выпивают, чтобы справиться с обычной жизненной ситуацией - например, снять напряжение после стресса на работе или немножко побаловать себя в конце дня", - сказала Элейн Хиндал, глава британской благотворительной организации Drinkware, в интервью Daily Telegraph.

Действительно ли спиртное снимает стресс?

Специалисты указывают, что спиртное помогает быстро заснуть, но затем алкоголь вносит сумятицу в фазу глубокого сна, когда тело и мозг расслабляются больше всего, и человек может проснуться среди ночи и до утра мучиться бессонницей.

"Алкоголь - это депрессант, поэтому те, кто начинает пить больше обычного, могут вдруг оказаться под воздействием собственных негативных мыслей, - указывает Элейн Хиндал. - Употребление алкоголя для снятия стресса может только усилить общее чувство беспокойства и тревоги и в целом ухудшить настроение".

К тому же, отмечают эксперты, не всегда легко заметить начинающуюся алкогольную зависимость у самого себя.

В Британии рекомендуемая норма составляет не более 6 бокалов вина в неделю, но при этом врачи советуют практиковать и регулярные безалкогольные дни.

Media playback is unsupported on your device Алкоголь может повредить ДНК и изменить работу мозга

Психологи признают, что если человек имеет тенденцию снимать стресс через аддиктивное поведение, например, чрезмерные тренировки в фитнес-клубе, то сейчас, лишившись их, он вполне может заменить их на спиртное.

Как обнаружить у себя признаки развивающейся зависимости?

Например, вы потянулись за рюмкой раньше обычного, скажем, вскоре после завтрака. Или постепенно стали увеличивать дозы, что объяснимо - ведь алкоголь вызывает привыкание, и прежние объемы выпитого уже не дают того же расслабляющего эффекта.

"Не забывайте и о том, что когда люди дома сами себе наливают, они часто наливают большие порции, чем им предложили бы в пабе", - говорит Элейн Хиндал.

Чтобы обмануть себя, она советует брать бокалы меньшего объема или перейти на напитки с более низким содержанием алкоголя.

Можно практиковать и так называемое "осознанное" потребление алкоголя - то есть сфокусировать все внимание на этом конкретном моменте и выпить не спеша, растягивая момент.

Есть и специальные мобильные приложения, которые помогают отслеживать количество выпитого, например DrinkControl.

Но есть и еще одна тенденция, родившаяся во время нынешней пандемии.

В соцсетях стал популярен хэштег Dry Covid ("Сухой Covid") - для тех, кто открыл для себя новую, безалкогольную реальность и собирается ее детально изучить, сидя на карантине.