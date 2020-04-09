Один респиратор на отделение. Российские врачи жалуются на нехватку средств защиты

Правообладатель иллюстрации fontanka.ru Image caption Врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге записали видеообращение, в котором пожаловались на нехватку средств защиты

В российских больницах не хватает средств защиты для медицинского персонала, утверждают врачи. Как рассказывают некоторые из них, руководство медучреждений, где они работают, призывает покупать маски самим, а если не найдут - шить. Дефицит защитных костюмов в больницах ранее признал глава минпромторга Денис Мантуров.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с очередным обращением к россиянам, в котором анонсировал введение на три месяца федеральной доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Врачам будут выплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, специалистам среднего звена - по 50 тысяч, младшим медработникам - по 25 тысяч.

Вместе с тем медики из разных регионов России продолжают жаловаться на нехватку или полное отсутствие средств защиты для работы - масок, респираторов и защитных костюмов. Русская служба Би-би-си собрала истории врачей и пациентов.

Псков

Во вторник, 7 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников приехал в Псковскую городскую больницу проверить исполнение его поручения об улучшении условий труда для медперсонала. В этой больнице 24 марта прекратили плановую госпитализацию и стали принимать пациентов с коронавирусом.

На видеозаписи, сделанной во время его визита, видно, что губернатор и его коллеги находились в больнице в специальных костюмах и защитных очках, в то время как медики из инфекционного отделения больницы были одеты в обычные медицинские халаты и одноразовые маски.

Санкт-Петербург

3 апреля на отсутствие средств защиты от коронавируса пожаловались врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую на прошлой неделе перепрофилировали на работу со всеми видами пневмоний. Вместо защитных костюмов медикам выдают одноразовые халаты, простые медицинские маски и одноразовые шапочки.

"Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, - это не средства защиты от вирусной инфекции. Руководство выделяет нам 1-2 упаковки средств защиты на отделение. На отделение выделяется 1-2 респиратора для работы с инфекционными больными. Этого явно недостаточно", - говорится в видеообращении врачей, которое они отправили изданию "Фонтанка".

По словам медиков, руководство больницы отказало им в помощи, пообещав "разобраться" с теми, кто будет жаловаться. 7 апреля стало известно, что в Покровской больнице подтверждены шесть случаев заражения Covid-19, в трех отделениях медучреждения введен карантин.

Би-би-си направила в больницу запрос, но там отказались от комментариев, перенаправив запрос в городской комитет здравоохранения.

Журналистка "Медиазоны" Саша Богино, которая 2 апреля попала в петербургский Госпиталь для ветеранов войн с подозрением на коронавирус, ведет дневник о своем пребывании в больнице.

Богино находится в десятом отделении больницы, которое было неврологическим, но из-за пандемии его перепрофилировали. Как она рассказала Би-би-си, по ее мнению, к борьбе с коронавирусом в больнице "совершенно не готовы".

"У пациентов есть только те средства защиты, которые они принесли с собой, госпиталь ничего не выдает. Медперсонал носит простенькую одноразовую защиту поверх больничной формы - шапочки, маски, перчатки, комбинезоны (практически прозрачные). У некоторых маски с фильтрами и комбинезоны посерьезнее. Медперсонал в скафандрах, которые хотя бы похожи на реальную защиту, я видела только в приемном покое, когда поступала сюда", - рассказал она.

По ее словам, в больнице не хватает не только средств защиты, но также и других необходимых медицинских принадлежностей.

"В госпитале не хватает ничего вообще, даже базовых вещей, которые нужны постоянно. Ингаляции нам никто не делал и не будет, потому что соответствующее отделение тоже закрыли на карантин. В отделении нет тонких катетеров для тех, кому обычные шприцы рвут вены (вроде меня), не хватает бинтов - широкие бинты режут вдоль. Катетеры и бинты с запасом на меня и других пациентов покупали мои коллеги и близкие", - добавила Богино.

Русская служба Би-би-си направила в госпиталь запрос и ожидает ответа.

Москва

В конце марта московский врач-нейрохирург Всеволод Шурхай, который работает в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени академика Бурденко, пожаловался в прокуратуру и Роспотребнадзор на нехватку средств защиты.

Как рассказал Шурхай телеканалу "Настоящее время", в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и отсутствуют ультрафиолетовые лампы для очищения воздуха. Также, по его словам, на отделение из 40 человек - один единственный ртутный градусник.

Врач обратился с этими вопросами к руководству, но, по его словам, заведующий отделения попросил "не нагнетать" обстановку, рассказал Шурхай.

6 апреля его вызвали в Тверскую прокуратуру Москвы для дачи объяснений.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Центр нейрохирургии имени академика Бурденко.

В конце марта глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева опубликовала письмо сотрудника московской городской клинической больницы имени Филатова, которую перепрофилировали на прием пациентов с коронавирусом. В нем он также жалуется, что врачам не хватает средств защиты.

"Спустя меньше недели, оказалось, что защитных костюмов уже не хватает, и их заставляют надевать повторно, что противоречит санитарным нормам. <...> Оставшиеся сотрудники совсем не горят желанием работать в таких нечеловеческих условиях дикого некомплекта, да еще их заставляют носить "памперсы", купленные за свой счет, чтобы меньше отлучаться от рабочего места, даже в туалет", - говорится в письме.

Ярославль

Две недели назад врачи ярославской инфекционной клинической больницы опубликовали петицию с требованием обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты. На данный момент ее подписали более 134 тысяч человек.

В тексте петиции они назвали ложью заявление минздрава о готовности больницы к приему пациентов с коронавирусом.

"Жизнь и здоровье медработников и пациентов поставлены под угрозу. Из средств массовой информации следует, что аналогичная ситуация чудовищной незащищенности медработников и пациентов сложилась и в других регионах России", - говорится в тексте петиции.

Русская служба Би-би-си направила запросы в ярославскую больницу и ожидает на них ответа.

"Большой дефицит"

По результатам опроса медиков, который был проведен в социальной сети "Доктор на работе", более 72% опрошенных ответили, что не чувствуют себя защищенными на рабочем месте и что у них нет возможности защитить себя от коронавируса, писал 7 апреля "Коммерсант".

В опросе приняли участие 933 человека. Только 4,3% из них заявили, что больницы, в которых они работают, "оснащены достаточно хорошо" для приема пациентов с коронавирусом. 34,1% опрошенных заявили, что оснащения недостаточно, еще 29,4% - что в целом их больницы готовы к приему таких больных, "но многого нет для работы с коронавирусом".

Отвечая на вопрос о наличии масок и респираторов в их клиниках, 42,8% опрошенных заявили, что им сказали купить их самостоятельно или сшить. О том, что масок достаточно, заявили только 13,9% опрошенных.

Более половины опрошенных медиков (51,4%) заявили о нехватке в их больницах одноразовых халатов, 23,3% сказали, что вынуждены сами их покупать. О том, что халатов достаточно, заявили 9,1% респондентов.

Дефицит защитных костюмов у медиков признавал и глава минпромторга Денис Мантуров.

"Самое главное то, на что вы Владимир Владимирович обратили внимание, в части костюмов защитных. Это, действительно, большой дефицит. К сожалению, мы в свое время такого объема и не производили, в основном специализация предприятий была рассчитана на производство костюмов радиационно-стойких и для химических производств", - сказал он в ходе совещания Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом 7 апреля.

В этот же день генпрокуратура России поручила проверить, насколько больницы обеспечены масками-респираторами и противовирусными препаратами.