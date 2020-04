"Казалось, у меня кусок мяса, а не горло”. Пять историй людей, вылечившихся от коронавируса

View this post on Instagram

КАК Я ЗАБОЛЕЛ COVID-19 (известный как коронавирус) 😀. Сразу скажу, где подхватил - не знаю, и никто в моём окружении не болел и не заболел после меня. Не пугайтесь, ничего в нём страшного нет (по крайней мере для меня, в моём возрасте и отсутствии хронических заболеваний). Я его слегка проморгал, потому что после удаления зуба сидел неделю на «Найзе». Сначала начала прыгать температура 36.9 - 37.5. Дальше участился пульс, сердце начало прямо колотиться. Это длилось дня 3. На четвертый день напрочь отшибло вкус и обоняние. Температура стала повышаться до 38.4. Появился кашель. В итоге, на 7й день, не выдержав усилившегося кашля, я позвонил в скорую. Скорая приехала и сказала собирать вещи, потому что скорее всего у меня пневмония. Около 11 часов вечера меня привезли в 1-ю инфекционную (это недалеко от Строгино), взяли всевозможные анализы, сделали рентген и положили в общую палату. В палате было 6 коек, а за 5 дней сменилось примерно 10 человек. Диагноз сначала звучал как «ОРВИ с пневмонией». Прописали антибиотики и кололи 2 раза в день. Доктора и персонал прямо лапочки. Еда пресная, но её много. Например, меню одного дня: 1) завтрак: каша с омлетом 2) обед: суп и второе с мясом 3) полдник: фрукт и компот 4) ужин: гарнир с чем-то рыбным На 7 день в больнице, когда я уже собирался на выписку, температура устаканилась на 36.6, но пришли результаты анализа - подозрения на коронавирус. Далее меня сразу перевели в отдельный бокс. Внутри как в санатории. Отдельная комната с кроватью, отдельная комната с ванной и туалетом. Наконец-то я стал спать без чужого храпа 😂 Рацион как будто слегка интереснее, но пропал полдник. Сделали КТ, т.к. рентген не подходит. А через пару дней пришли результаты очередного анализа. В итоге на текущий момент мой диагноз звучит как «коронавирусная пневмония». Кому интересно чем лечат: уколы цефалоспорины III поколения. Сейчас температура стабильно 36.6, никаких болей, затрудненного дыхания и прочего нет. Но! Отсюда меня не выпустят пока не будет получено 3 подряд отрицательные пробы на корону. С нетерпением жду выписки, чтобы всем говорить, что я – первый фотограф, переживший коронавирус, из первого миллиона заболевших))