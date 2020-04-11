Панды и пандемия, следы динозавров на потолке, Фаберже бронзового века

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Пандемия в зоопарке Гонконга: кому на пользу пошла изоляция

Правообладатель иллюстрации Ocean Park Zoo Image caption Ин Ин + Ле Ле = любовь

Сегодня, когда все новости так или иначе связаны с коронавирусом, можно с уверенностью сказать, что кому-то пандемия пошла на пользу. Пока специалисты предрекали, что самоизоляция приведет к всплеску рождаемости у людей (это мы еще посмотрим), панды в зоопарке Гонконга выступили с почином.

Две гигантские панды, самка Ин Ин и самец Ле Ле, живут в одном вольере уже 10 лет, но искра страсти между ними до сих пор не проскакивала. Однако после того как зоопарк Ocean Park закрылся для посетителей, панды решили наверстать упущенное и без лишних свидетелей совершить предназначенное природой.

Хотя служители зоопарка пока не могут с полной уверенностью сказать, что на подходе черно-белый (на самом деле поначалу очень даже розовый) младенец, они счастливы, что панды преодолели свою застенчивость, и полагают, что уже к концу июня смогут заметить признаки беременности.

"Мы в восторге от того, как прошел процесс естественного спаривания, поскольку шанс забеременеть таким образом заметно выше, чем при искусственном осеменении, - заявил представитель зоопарка Ocean Park Майкл Бос. - Мы надеемся, что уже в этом году поделимся с жителями Гонконга чудесной новостью о беременности".

Несмотря на то, что у панд сложилась репутация не самых любвеобильных животных, зоологи полагают, что в дикой природе они ведут себя куда более раскованно.

Некоторые эксперты даже настаивают на том, что для спасения панд как вида нужны не программы по их разведению в неволе, а сохранение их природной среды обитания, где они могли бы лучше размножаться естественным путем.

Дело в том, что самка панды может зачать всего один раз в году, и промежуток этот составляет от одного до трех дней. За это время она должна успеть повстречаться с самцом, и желательно, чтобы им никто не мешал.

В неволе же всегда найдется пара лишних глаз, но только не в условиях пандемии коронавируса, что явно пошло на пользу Ин Ин и Ле Ле.

Откуда на потолке пещеры взялись следы динозавров

Правообладатель иллюстрации Jean-David Moreau et al./J. Vertebr. Paleontol.

Французские ученые, исследовавшие глубокую пещеру на юге страны, обнаружили на потолке гигантские следы рептилий, достигающие в длину 1,25 метра.

По словам руководителя группы, Жан-Давида Моро из Университета Франш-Конте, следы, скорее всего, принадлежат ранее неизвестному виду титанозавра. Эти травоядные динозавры с длинной шеей были самыми крупными сухопутными животными из когда-либо живших на нашей планете.

Следы были оставлены около 165 млн лет назад тремя динозаврами, которые брели по берегу древнего моря. В ходе длительного геологического процесса следы покрылись плотными осадочными породами, а мягкая прибрежная почва снизу - размылась и полностью разрушилась. Таким образом образовалась пещера, и на ее потолке на глубине 500 метров проявились слепки следов.

Следы динозавров нередко обнаруживают при строительстве шахт и прокладке туннелей, однако найти их в естественной пещере, тем более на потолке - большая редкость. Правда, один такой случай уже был в Австралии, тогда ученые долго не могли понять, каким же образом следы могли оказаться на своде пещеры, пока не сделали слепки и не пришли к выводу, что это тоже были вторичные отпечатки.

Жизнь в тени: как радиация может оживить замерзшие планеты

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Для жизни на планете необходимо, чтобы она располагалась не слишком далеко и не слишком близко от своего солнца. Ну а если своей звезды поблизости нет, то планете суждено оставаться холодной пустыней. Таково устоявшееся научное представление. Но двое американских ученых решили его опровергнуть.

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб и астробиолог из Флоридского технологического института Манасви Лингам предположили, что для планеты, оставшейся без звезды, могли бы найтись три источника тепла:

тепло, сохранившееся со времен формирования планеты,

тепло, выделяющееся при радиоактивном распаде изотопов, который длится миллиарды лет, и

тепло, которое выделяют изотопы с относительно коротким периодом полураспада - сотни тысяч лет

В земной коре и мантии присутствуют такие радиоактивные изотопы, как уран-238, торий-232 и калий-40, но генерируемое ими тепло составляет лишь тысячные доли от тепла, которое дает нам Солнце.

В ходе компьютерного моделирования с планетами разных масс и разной насыщенности радиоактивными изотопами ученые пришли к выводу, что для разогрева планеты до состояния, когда вода превращается в жидкость, понадобилось бы в 1000 раз больше изотопов с большим и малым периодом полураспада, чем имеется на Земле. Уровень радиации на такой планете будет в сотни раз превышать фон, возникший в 1986 году при аварии на Чернобыльской АЭС.

Лингам признает, что многоклеточные организмы едва ли перенесут такой уровень радиации, но некоторые земные микробы-экстремалы вроде Deinococcus radiodurans имели бы вполне неплохой шанс.

Однако может ли одна планета накопить столько радионуклидов? Это, по словам Лоэба, ключевой вопрос. Потому что если бы такие миры и существовали в нашей галактике, они должны были бы зарождаться в густонаселенном центре Млечного пути. Ведь именно там в результате столкновения нейтронных звезд получаются такие тяжелые элементы, как уран и торий.

Ученые возлагают большие надежды на Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который будет запущен в космос в 2021 году. Именно он мог бы заметить такую планету по радиоактивному почерку. Конечно, многое будет зависеть от удачи, а также от возраста и массы искомой планеты и обилия на ней радионуклидов.

"В нашем уравнении слишком много неизвестных, - признает Лингам, - но мы просто так не сдадимся".

Статусные, стильные, страусиные: зачем красили яйца в бронзовом веке

Правообладатель иллюстрации British Museum Image caption Страусиные яйца из гробницы этрусков

И в заключение почти пасхальная тема. Пасхальная, потому что речь пойдет о яйцах, а почти - потому что ЭТИ яйца придумали украшать задолго до возникновения христианства.

Но обо всем по порядку.

Если вы думаете, что правителей времен бронзового века можно было впечатлить одними лишь золотыми побрякушками и драгоценными каменьями, вы сильно ошибаетесь. Они разбирались в настоящем искусстве не хуже российских императоров, иначе как объяснить, что в гробницах средиземноморской и ближневосточной элиты, жившей 2500-500 лет до н.э. порой можно найти ну если не настоящие яйца Фаберже, то, по крайней мере, весьма изыскано украшенные страусиные яйца.

Однако археологи до сих пор не пришли к единому мнению, кто и где создавал эти шедевры.

В попытке раскрыть эту загадку кураторы Британского музея решили внимательнее изучить собственную коллекцию, в которой, среди прочего, имеется пять таких яиц в отличном состоянии.

Все они были обнаружены в Италии во время раскопок так называемой гробницы Изиды в древнем городе этрусков Вульчи. Раскопки эти велись в 1839 году Люсьеном Бонапартом, младшим братом Наполеона. Уже в те времена знать интересовалась древностями, особенно драгоценными, а гробница была полна золотых ювелирных украшений и бронзовой посуды. Были там и страусиные яйца, богато изукрашенные геометрическими фигурами, рисунками животных, солдат и колесниц.

Правообладатель иллюстрации British Museum

Ученые проанализировали фрагменты похожих яиц, найденных при раскопках десятка захоронений в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, и их изотопная подпись показала, что эти произведения искусства были созданы мастерами Ассирии и Финикии. При этом даже в одной усыпальнице могли соседствовать яйца из разных регионов, что свидетельствует о куда более сложной сети поставок, чем считалось ранее.

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Сканирование с помощью электронного микроскопа показало также, что мастера применяли различные инструменты и технику гравировки. Все это свидетельствует о том, что еще в бронзовый век имелись и состоятельные заказчики, знавшие цену произведениям искусства и готовые платить за их изготовление и перевозку, и сами мастера, готовые вкладывать свои навыки и время в создание таких предметов роскоши.