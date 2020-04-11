Век статуи Свободы не видать? Как Нью-Йорк стал эпицентром мировой эпидемии

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Новым центром мировой эпидемии стали Соединенные Штаты. К вечеру пятницы, 10 апреля, в стране было зарегистрировано 459 165 зараженных, 16 570 человек умерло. Почти половина смертей - 7 067 - зафиксирована в Нью-Йорке.

Власти ожидают, что отметку в полмиллиона зараженных США перешагнут к началу этих выходных. Однако по данным университета Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, число зараженных новым коронавирусом уже в пятницу достигло полумиллиона.

Утром в понедельник, 6 апреля, член городского совета и глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Марк Левин написал в своем "Твиттере", что власти могут использовать парки для захоронения умерших от коронавируса.

"Уже скоро мы будем использовать "временные меры", - написал он. - Скорее всего, это будет сделано с использованием парков Нью-Йорка для захоронений (да, вы правильно это прочитали). Траншеи будут вырыты для 10 гробов, уложенных в линию..."

Позднее губернатор штата Эндрю Куомо выступил с официальными разъяснениями, опровергнув заявление члена горсовета Нью-Йорка, а сам Марк Левин подтвердил, что подобный вариант будет рассмотрен "только в совсем чрезвычайных обстоятельствах".

До сих пор подобные чрезвычайные меры действительно не потребовались, хотя у нескольких больниц появились новые мобильные морги-рефрижераторы. Но в Нью-Йорке в последние 150 лет для захоронения умерших бездомных и жителей, тела которых не забрали родственники, используют территорию острова Харт, неподалеку от района Бронкса.

"Пока этой территории достаточно даже в условиях эпидемии, но мы должны готовиться к худшему", - заявили Русской службе Би-би-си в городской мэрии.

Сейчас у паромной переправы, которая ведет на остров, постоянно дежурят съемочные группы нескольких городских телеканалов.

Днем в пятницу сразу несколько американских СМИ сообщили, что на острове копают траншеи для массовых захоронений погибших от коронавируса.

В городской мэрии подтвердили, что на острове действительно хоронят жертв эпидемии, но заверили, что о массовых погребениях речи не идет.

"Это люди, тела которых в течение нескольких недель никто не забрал из морга", - объяснил телекомпании CNN пресс-секретарь мэрии Фредди Голдстин.

Во время ежедневного брифинга в начале недели губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подчеркнул, что число жертв в городе уже более чем вдвое превысило число погибших в ходе террористических атак 11 сентября 2001 года.

"После тех событий я думал, что уже никогда не увижу ничего, сравнимого с подобной трагедией", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В городской мэрии подтвердили, что на острове Харт хоронят жертв эпидемии

Еще одной проблемой стали официально не зарегистрированные смерти. По данным городского интернет-портала Gothamist, сотрудники экстренных служб обнаруживают все большее количество горожан, умерших в своих домах и квартирах. До этого медики советовали при "умеренных" симптомах заболевания оставаться дома и не обращаться за медпомощью.

Согласно информации Службы экстренной медицинской помощи, только во вторник, 7 апреля, 256 жителей Нью-Йорка были найдены мертвыми в своих квартирах. Обычно это число не превышает 25 человек в день.

Как вирус проник в Нью-Йорк?

Первый случай заболевания был зарегистрирован в Нью-Йорке 1 марта у медсестры возрастом чуть более 30 лет, которая вернулась в США после посещения родственников в Иране. Госпитализация ей не потребовалась, симптомы, по отзывам врачей, были "не критическими", и она успешно справилась с заболеванием. Но за несколько дней до этого еще у одного жителя - адвоката Лоренса Гарбуза, также обнаружились симптомы заболевания.

50-летний юрист, проживающий в пригороде Нью-Йорка, городке Нью-Рошель, и работающий в офисе в самом центре Манхеттена, 27 февраля вернулся со службы в синагоге, почувствовал себя плохо и обратился к врачу.

Его соседи поначалу утверждали, что незадолго до этого Гарбуз путешествовал в Италию и даже в подробностях рассказывал о деталях своей поездки. Но, по официальным данным, юрист никуда не ездил и никогда не контактировал с людьми, у которых был выявлен коронавирус.

Как бы то ни было, но уже 2 марта адвокату был поставлен положительный диагноз, и именно это стало причиной первого в США жесткого карантина, объявленного в отдельно взятом районе.

В начале марта в Нью-Рошели, где жил юрист, 1 000 жителей получили предписание не покидать свои дома, а вокруг синагоги, которую посещал Лоренс Гарбуз, была введена зона безопасности площадью в 1 кв. милю (2,59 кв. км).

Одновременно в районе появились подразделения Национальной гвардии и были организованы одни из первых в США пункты мобильного тестирования на наличие коронавируса.

Правда, по мнению губернатора Эндрю Куомо, официально зарегистрированные случаи заболевания вряд ли были первыми в штате Нью-Йорк.

"У меня нет сомнений, что вирус появился здесь гораздо раньше", - заявил он.

Почему именно Нью-Йорк стал центром эпидемии?

Одно из самых известных описаний финансовой столицы США как "города, который никогда не спит", стало, по мнению специалистов, и главной причиной стремительного распространения эпидемии.

По официальным данным, в городе насчитывается чуть более 8,4 млн жителей, но общее население "большого Нью-Йорка", куда входят ближайшие пригороды и некоторые районы соседних штатов, превышает 23,6 млн человек. Большинство из них ежедневно ездит на работу в город.

Точное число нелегальных жителей Нью-Йорка не знает никто, но, по подсчетам нескольких исследовательских центров, в городе постоянно проживает более 500 тысяч выходцев из других стран, не имеющих никаких официальных документов.

"Теснота проживания в некоторых районах сделала нас особенно уязвимыми", - прокомментировал взрывной рост числа заболевших губернатор Эндрю Куомо.

По статистике, на площади в одну квадратную милю в Нью-Йорке проживает 27 000 человек. В круглосуточно работающем и открытом городе соблюдать предписанную властями "социальную дистанцию" и впрямь оказалось почти невозможно. Как считают специалисты, основным переносчиком вируса стали пластиковые сидения и металлические поручни в общественном транспорте, где заражение могло сохраняться до 72 часов.

После того как в городе были выявлены первые двое инфицированных, число заболевших резко пошло вверх. Уже 12 марта инфицированных было 88, еще четыре дня спустя, 16 марта, уже 464. 18 марта количество пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 2 000, а всего лишь через два дня их стало уже 5 600. Число в 10 000 инфицированных Нью-Йорк "преодолел" к вечеру 21 марта.

За взрывным ростом заболевших городские власти уже не успевали. 7 марта губернатор Куомо объявил в штате режим чрезвычайного положения, а еще пять дней спустя запретил проведение любых мероприятий, где могли бы собраться более 500 человек. Одновременно было рекомендовано прекратить работу ресторанов, музеев и театров. Большинство заведений общепита и баров, впрочем, продолжили работу, обезопасившись вывешенными объявлениями с требованием к посетителям соблюдать необходимую "социальную дистанцию".

"Это может продлиться четыре, шесть или девять месяцев"

Вскоре выяснилось, что принятые властями меры не могут остановить эпидемию. 15 марта губернатор объявил о прекращении занятий во всех школах, а еще через неделю подписал распоряжение об обязательном закрытии любого бизнеса, не имеющего отношения к жизнеобеспечению граждан. Такими были признаны продовольственные, табачные и винные магазины, общественный транспорт, автозаправки, автосервисы, медицинские офисы и СМИ.

"Это не решение, рассчитанное на короткое время, - сообщил губернатор Куомо, комментируя свое решение. - Это может продлиться четыре, шесть или девять месяцев".

По оценкам властей, принятые беспрецедентные меры могут обойтись экономике штата потерей 15 миллиардов долларов доходов еще до конца года. Но, как заявлял сам губернатор Эндрю Куомо, другого выхода у него просто не было: согласно подсчетам специалистов, уже в ближайшие месяцы носителями вируса могут стать от 40 до 80% жителей штата.

Между тем, несмотря на новые запреты властей, число зараженных продолжало расти. Более 13 000 инфицированных к утру 23 марта, 26 700 - 27 марта и 45 707 к 1 апреля.

В числе заболевших только в начале апреля оказалось 1 400 сотрудников полиции Нью-Йорка, 282 пожарных, 580 работников общественного транспорта. О симптомах заболевания также сообщили почти 20% из 4 500 сотрудников службы "скорой помощи" в городе.

Тесты и статистика

Как считают наблюдатели, сообщения о взрывном росте заболеваемости прямо связаны с количеством проводимых тестов. По данным проекта COVID Tracking Project, Нью-Йорк, лидирующий сегодня в мировом рейтинге заражений коронавирусом, к концу прошлой недели провел 283 600 тестов на наличие заболевания. Для сравнения, в соседнем штате Нью-Джерси к этому времени провели лишь 75 300 тестов.

В нескольких районах города были развернуты мобильные лаборатории, но пройти проверку все желающие все равно не смогли. Как и в столичном Вашингтоне, и в штате Калифорния для того, чтобы пройти тест, требовалось направление врача, а без этого проверить симптомы могли только люди с явными признаками болезни, врачи, медсестры и другие сотрудники медучреждений, а также работники экстренных служб.

Остальным обращавшимся к медикам по поводу признаков заболевания, но демонстрирующим "симптомы средней тяжести", было просто рекомендовано не покидать свои дома и максимально ограничить круг общения.

Уже к началу апреля, по официальным данным, большинство состоятельных жителей Нью-Йорка предпочли покинуть город.

Эпицентрами заболеваний стали два округа, расположенных за пределами Манхеттена: не слишком благополучный район Корона в Квинсе, в основном населенный бедными выходцами из стран Латинской Америки, и Боро-парк в Бруклине, где десятилетиями селились представители ультра-религиозной хасидской еврейской общины.

"И там и там в одном доме или квартире может жить 10 и более человек, - пояснил Русской службе Би-би-си врач из больницы Elmhurst в районе Квинс, попросивший не называть его имени. - Жители Короны зачастую не имеют медицинской страховки, не говорят по-английски и просто не обращаются за помощью. Хасиды, в свою очередь, не делают этого по религиозным соображениям, продолжают вести обычный образ жизни: до сих пор проводят многолюдные службы в синагогах и отказываются закрывать школы".

Больничный апокалипсис

По словам медсестры Нади Гринберг, работающей в больнице Нью-Йоркского университета NYU Medical Center, пациенты с симптомами заражения коронавирусом появляются в приемном покое госпиталя "каждые три-пять минут".

"Они приходят сами, некоторых привозят бригады "скорой помощи", так что нашим врачам приходится работать по 16-18 часов в сутки", - заявила она Русской службе Би-би-си.

По утверждению директора департамента экстренной помощи больницы Mount Sinai в районе Квинс Джолиона Макгриви, всплеск смертности от вируса в Нью-Йорке объясняется еще и тем, что большое число жителей не обращается за врачебной помощью вплоть до последнего момента, пытаясь справиться с симптомами заболевания дома.

"В результате они поступают к нам уже с остановкой дыхания, и помочь им просто невозможно", - говорит он.

Именно из-за этого в Нью-Йорке были выпущены новые рекомендации для экстренных служб: обязательная помощь оказывается только пациентам, у которых есть шансы на выздоровление. Бригадам "скорой помощи" рекомендовано не забирать в больницы пациентов с сердечным приступом, если у них отсутствует пульс.

Причиной для подобного решения губернатор Эндрю Куомо назвал отсутствие в городе и штате достаточного количества необходимого оборудования. По его словам, для успешной борьбы с эпидемией штату Нью-Йорк понадобится 30 тысяч дополнительных аппаратов ИВЛ, а количество доступных мест в больницах должно быть увеличено вдвое - с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч. В десять раз, по мнению губернатора, необходимо увеличить и число мест в реанимациях штата - с 3 тысяч до 30 тысяч.

Врачам в Нью-Йорке не хватает не только необходимой аппаратуры. Дефицит масок, защитных средств и перчаток уже привел к появлению общественных инициатив, таких как движение #GetUsPPE, активисты которого собирают деньги и защитные средства для медиков в социальных сетях.

К началу этой недели, правда, выяснилось, что самые экстренные меры, принятые федеральными властями и властями штата, оказались не востребованными. Оптимисты объясняют это тем, что из-за ограничительных мер эпидемия уже достигла своего пика и пошла на спад. Пессимисты говорят лишь о временной передышке.

Но как бы то ни было, новый госпиталь Javits New York Medical Station, открытый на месте городского центра, где проводились автошоу и другие мероприятия, и рассчитанный на 2 500 коек, пока помог лишь 40 пациентам.

Плавучий госпиталь ВМФ США Comfort, пришедший в Нью-Йорк еще в конце марта и располагающий 1 000 больничных коек, к концу прошлой недели принял на лечение лишь 20 пациентов.

Как считает губернатор штата Эндрю Куомо, пик эпидемии Нью-Йорк встретит уже на следующей неделе, а затем число заболеваний пойдет на спад.

Специалисты предсказывают, что вспышка вирусной инфекции после этого может перекинуться на другие штаты США. В числе ближайших возможных жертв инфекции называют Филадельфию и столицу страны - Вашингтон.