5G, вакцины и "цифровое порабощение": коронавирус новый, а теории заговора старые

Британцы жгут вышки 5G. Президент США неделями отрицает серьезность пандемии вопреки данным своей же разведки, а лояльные ему кабельные телеканалы называют вирус выдумкой демократов. И американские, и российские СМИ распространяют фейки о том, что вирус — военная разработка другой страны. Лидеры четырех стран — Беларуси, Туркменистана, Никарагуа и Бразилии — по сей день отрицают реальность пандемии, ставя под угрозу свое население.

"Сегодня новостная лента является нашим главным рассказчиком. Но она вышла за пределы только лишь надежных источников. Теперь туда входят наши друзья и теории заговора, любимые родителями и циркулирующие по WhatsApp-чатам", — говорит писатель и куратор Международной выставки искусств в Дубае, в этом году из-за коронавируса прошедшей онлайн, Шумон Басар.

Теории заговора действительно оказались частью информационной экосистемы, в которой мир встретил пандемию Covid-19. Их распространяют блогеры и масс-медиа, их шерят наши друзья в "Фейсбуке", в них верят знаменитости и чиновники.

Как конспирология вокруг коронавируса влияет на реальность и почему в эти теории верит так много людей?

В центре - недоверие и бессилие

Согласно недавнему опросу Pew Research Center, почти треть американцев (29%) верит в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. В России такой статистики нет, но четверть (24%) россиян, согласно опросу "Левада-центра" за 25 марта, не доверяет официальной информации о коронавирусе, распространяемой в СМИ, 35% доверяют лишь отчасти. По данным ВЦИОМ, 47% россиян полагают, что в СМИ говорят о пандемии не все, "то есть о чем-то говорят, а о чем-то умалчивают", а тех, кто СМИ в принципе не доверяет, — 16%.

Любая теория заговора строится на вере в то, что официальная версия событий в той или иной мере — ложь. "Что-то не верится", — эту фразу можно часто встретить в сообществах конспирологов.

Теории заговора возникли задолго до интернета и фейковых новостей: идеи о плоской Земле существуют примерно с начала XIX века, а слухи о том, что чья-то смерть была подстроена, ходили еще в 68 году н.э.: существуют свидетельства о том, что многие римляне отказывались верить, что их император Нерон покончил с собой.

Сегодня конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет, считает исследователь теорий заговора, профессор Лидсского университета и автор книги "Русская культура заговора" Илья Яблоков. По его мнению, теории заговора — это нормальный, хоть и противоречивый инструмент понимания мира.

В его центре, считает исследователь, — недоверие к центрам власти и чувство бессилия: находясь в позиции слабого человека, который не может повлиять на ситуацию — ни в связи с вирусом, ни в связи с карантином — мы ищем, кто является центром силы, и кому эта ситуация станет выгодной.

И, чувствуя недоверие к элитам, мы проецируем нашу подозрительность к ним на ситуацию с вирусом, говорит он.

5G, перекрывающий человечеству кислород

Теория о предполагаемом вреде 5G для здоровья человека существует уже несколько лет. Изначально конспирологи считали, что 5G вызывает рак, но с началом эпидемии переключили внимание на коронавирус.

Сегодня и многие ветераны войны с 5G, и неофиты утверждают, что за массовым респираторным заболеванием стоит не вирус, а именно частоты 5G, заставляющие молекулы кислорода "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду", вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. "Это как пытаться поймать рукой лезвие, вращающееся со скоростью 60 ГГц в секунду", - пишет один из пользователей Reddit.

Согласно этой теории, заболевшие Covid-19 на самом деле страдают от гипоксии — нехватки кислорода в организме, вызванной "5G-радиацией". "Подтверждение" этому конспирологи находят в том факте, что город Ухань в китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, был первым городом (на самом деле лишь одним из первых), где аккурат к осени 2019 года тестировали запуск 5G-сети.

Некоторые также верят, что у тандема "коронавирус - 5G" были предшественники: вспышку SARS в 2003 году связывают с распространением сети 3G, свиной грипп в 2009 — с, как можно догадаться, 4G, и даже у эпидемии испанки 1918 года отыскивается причина - распространение радио.

Из онлайна теория о 5G и вирусе начала постепенно просачиваться в реальный мир, нанося в нем вполне измеримый ущерб.

В начале апреля британская пресса писала о случаях, как предполагают, умышленного поджога вышек 5G в как минимум двух больших городах — Бирмингеме и Ливерпуле. Кроме того, журналисты писали о множественных случаях физических и вербальных угроз в адрес инженеров, работающих над установкой оборудования для запуска 5G-сети в стране. Так, в "Твиттере" стало популярным видео, снятое в восточном Лондоне, на котором женщина оскорбляет работников местного оператора связи: "Вы знаете, что когда они врубят эту штуку, она всех убьет, поэтому они строят все эти больницы?"

В 2014 году ВОЗ заявила, что никакого вреда для здоровья от использования мобильного телефона установлено не было, но вместе с Международным агентством по исследованию рака внесла все радиочастотное излучение, куда входит и мобильный сигнал, в категорию "возможных канцерогенов". Но в эту же категорию входят маринованные овощи и тальк. При этом, алкоголь и обработанное мясо попали в потенциально более опасную категорию.

Учёные и регуляторы в целом считают частоты 5G, как и предыдущие стандарты, безопасными для человека. К тому же, коронавирус распространился во многих странах, где пока нет сети 5G, например, в Иране.

Вакцина и Билл "контроль над населением" Гейтс

Пандемия Covid-19, ожидаемо, разворошила и движение антипрививочников. Многие из них считают, что за появлением нового коронавируса стоит миллиардер и филантроп Билл Гейтс, с начала 2000-х занимающийся программами вакцинации в странах Африки и Южной Азии. В конспирологических кругах Гейтса называют евгенистом.

Конспирологи верят, что пандемия — спланированное мировыми элитами в лице Гейтса, Рокфеллеров и Уоррена Баффета событие, цель которого — массовая вакцинация. Согласно теории заговора, вакцина убьет от 15% до 95% населения, а за выжившими будет установлен контроль с помощью вживленных в тело микрочипов и… сети 5G.

В реальности, появление вакцины от коронавируса ожидается не раньше середины следующего года — причем многие ученые всё ещё сомневаются, что это в принципе возможно (вакцину против ВИЧ ищут уже несколько десятилетий).

Media playback is unsupported on your device Вакциона от коронавируса: когда появится, кто ее создает и будет ли она работать?

И если теория о 5G пока что угрожает в основном инфраструктуре мобильной связи, то теория о вакцинах и Билле Гейтсе потенциально может нести угрозу здоровью многих людей и нашей способности справиться с пандемией.

За последние 200 лет движения противников вакцинации привели к нескольким десяткам эпидемий разных вирусных и бактериальных заболеваний — оспы, кори, коклюша — по всему миру. В 2019 ВОЗ назвала движение антипрививочников угрозой общественному здравоохранению.

Биологическое оружие и Новый мировой порядок

Контроль над населением присутствует в еще одной группе теорий заговора — вере в установление Нового мирового порядка. Эти конспирологи склоняются к тому, что вирус был искусственно создан (в лаборатории или в СМИ) некой группой людей — к примеру, правительством страны, коммунистами, Ватиканом, иллюминатами или рептилоидами, цель которой — экономическое или политическое доминирование. Под этим конспирологи понимают создание "мирового правительства", подавление прав и свобод граждан и "цифровое порабощение" населения.

Но самой популярной, по данным платформы EUvsDisinfo.eu, проекта Европейской службы внешних действий, направленного на разоблачение фейков, является группа теорий о том, что вирус — биологическое оружие, созданное государством — Китаем, Соединенными Штатами или Россией.

Так, американские конспирологи, вроде праворадикального пропагандиста Алекса Джонса, распространяют версию о том, что вирус — биологическое оружие Китая с целью захватить мировые рынки.

Российские и китайские пропагандисты распространяют теорию заговора о том, что вирус SARS-CoV-2 был создан в американской лаборатории, а в Китай завезен во время международных военных учений.

Как и почему расходится дезинформация?

Роберт Эванс, журналист-расследователь независимой группы Bellingcat, в интервью Newsy указывает на то, что часто источниками дезинформации в случае с коронавирусом становятся проверенные источники — государственные СМИ или чиновники. Цели такой преднамеренной дезинформации — контролировать информацию или отвлечь внимание от внутриполитических проблем.

Другими распространителями дезинформации, говорит Эванс, становятся те, кто пытается позиционировать себя как проверенный источник, таким не являясь, и те, кто не прикрываясь на этом зарабатывает. Например, уже упомянутый Алекс Джонс продает средство для борьбы с коронавирусом на основе серебра.

Распространение теорий заговора чревато еще одним последствием: их влиянием на политику и общественный дискурс.

Тем, кто верит в одну теорию заговора, легче поверить в другие теории — даже если предыдущая не нашла своего подтверждения или была опровергнута, говорит Илья Яблоков.

По его словам, в рецессии, почти что неминуемо последующей за пандемией, на фоне неопределенности и неблагополучия количество и распространенность теорий заговора будет только расти — и расти будет их влияние не только на круги скептиков, но и на общую политическую повестку.

"На фоне роста незащищенности и неблагополучия теории заговора всегда поднимаются, — объясняет Яблоков. — Как после 2008 года теории заговора стали мейнстримными по всему миру и мы увидели рост популистских политиков, которые очень часто прибегают к конспирологическим теориям".

Иллюстрации: Денис Королев