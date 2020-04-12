Правообладатель иллюстрации Adrienne murray Image caption В датских супермаркетах, как и во многих в Европе, нанесли маркировку для дистанцирования покупателей

Дания облегчает правила передвижения людей, введенные в связи с новым коронавирусом.

Начиная со среды дети младше 11 лет могут снова ходить в школы и детские сады. Все школы были закрыты месяц назад.

Дания была одной из первых стран в Европе, объявивших об ограничениях на передвижения жителей, и становится одной из первых, кто эти ограничения ослабляет.

"Важно, чтобы мы не держали всю Данию взаперти дольше, чем это необходимо", - сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

Распространение эпидемии в стране, кажется, удалось взять под контроль, и правительство желает, чтобы экономика снова начала работать.

Однако снятие ограничений будет медленным и осторожным. Премьер-министр сравнила это с движением канатоходца.

"Если мы откроем страну заново слишком рано, то есть риск, что число инфицированных станет расти слишком быстро, и тогда нам придется закрыть ее снова", - сказала она.

Пока что границы Дании будут оставаться закрытыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опустевшие улицы Копенгагена

Кто еще ослабляет локдаун?

Норвегия и Австрия также понемногу ослабляют ограничения. В Австрии некоторые магазины откроются во вторник. Прочие торговые предприятия, рестораны и гостиницы должны открыться в мае.

В Норвегии детские сады открываются 20 апреля, а начальные школы - неделей позже.

В Болгарии открываются продуктовые рынки, а в Чехии уже открыты веломагазины и строймаркеты. Также ослаблены ограничения на прогулки в садах и парках.

Власти Испании, которая сильно пострадала от Covid-19 наряду с Италией, намерены с понедельника разрешить выходить на работу и тем, кто не занят в жизненно важных отраслях. На станциях метро и на вокзалах пассажирам будут раздавать защитные маски.

Тем не менее, решение центрального правительства ослабить в ближайший понедельник карантинный режим уже вызвало напряженность в Испании в связи с тем, что кривая смертности от коронавируса вновь пошла вверх, нарушив наметившуюся тенденцию к снижению.

По данным на воскресенье, в Испании за сутки скончались 619 человек, общее число умерших вплотную приблизилось к 17 тысячам.

На еженедельной видеоконференции глава региональной администрации Каталонии Ким Торра сказал, что не будет следовать рекомендации ослабить режим карантина. Глава баскской автономии на севере Испании Иниго Уркуллу потребовал от центральных властей большей прозрачности и проведения дальнейших консультаций, чтобы внести ясность в ситуацию.

Но во многих странах ограничения остаются в силе. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что еще слишком рано думать об ослаблении карантинных мер.

Глава Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) также предупреждает, что отменять ограничения на собрания и передвижения людей не следует поспешно.

Почему Дания ослабляет режим самоизоляции?

В отличие от остальных стран Европы, Дания приняла жесткие меры очень быстро. Ограничения на передвижение людей были объявлены 11 марта – на 12 дней раньше, чем подобные рекомендации были приняты британским правительством.

В Дании были запрещены собрания в количестве более 10 человек, работающим было сказано оставаться дома, а границы страны были закрыты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Дании Метте Фредериксен: снятие ограничений будет очень осторожным

Все это резко отличается от соседней Швеции, где жизнь продолжается практически как ни в чем не бывало. Лишь недавно размер разрешенных собраний сократили до 50 человек - до этих пор лимит составлял 500.

Однако режим локдауна в Дании был гораздо мягче, чем в Британии или Франции.

Предписаний не выходить за пределы дома не было. Хотя бары, парикмахерские и тренажерные залы закрылись, многие магазины продолжили работать.

Правообладатель иллюстрации Adrienne murray Image caption Дорожный знак предписывает совершающим пробежку в парке двигаться в одну сторону, чтобы помочь им держаться дальше друг от друга

И, судя по медицинской статистике, датский подход к пандемии себя оправдывает. "Думаю, что мы готовы к контролируемому ослаблению ограничений", - полагает профессор клинической микробиологии Университета Южной Дании Ханс Йерн Колмос.

Справилась ли Дания с эпидемией?

К 11 апреля в стране было зарегистрировано около шести тысяч случаев заражения новым коронавирусом и 260 связанных с ним смертей.

Но самое важное - сократилось число пациентов, поступающих с этим заболеванием в больницы и, в особенности, в реанимацию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Уборщик на эскалаторе необычайно малолюдного метро в Копенгагене

“У нас достаточно мест в больницах и в реанимации, а также достаточно аппаратов ИВЛ", - говорит профессор Колмос.

Но он добавляет, что страна должна быть готова к повторной вспышке коронавируса, и необходимо наращивать возможности по тестированию потенциально зараженных.

Что дальше?

Постепенно прекратить локдаун может быть сложнее, чем его ввести.

Режим работы школ еще лишь разрабатывается. Ученики должны будут соблюдать дистанцию между собой, здания школ и детских садов нужно будет чаще чистить и дезинфицировать, а занятия чаще проводить снаружи.

"С первого дня школьное расписание будет выглядеть необычно, - говорит зампредседателя датского профсоюза учителей Дорте Ланге. - Члены нашего профсоюза задаются вопросом – как можно открыть школы, не опасаясь за здоровье учеников и персонала? Ведь все школы разные".

Высока вероятность того, что далеко не все школы будут готовы к открытию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закрытие школ стало серьезным испытанием на выносливость для многих родителей

Некоторые родители уже возмущены. Группа в датском сегменте "Фейсбука", названная "Мой ребенок - не подопытный кролик для Covid-19", молниеносно собрала более 35 тысяч участников.

Но профессор Колмос считает, что идея открывать первым делом школы - вполне благоразумная, так как вирус в основном не затрагивает детей, и это единственный способ дать возможность родителям вернуться к работе.

"Я спокойно отношусь к тому, что они вернутся в школу, - говорит Анн Эскерод Боргстрём, глава маркетинговой фирмы и мать троих детей. - Кроме того, мне было бы в этом случае легче работать из дома".

По ее словам, власти предоставляют подробную и ясную информацию о происходящем, что придает ей уверенности.

Действия датского правительства в условиях нынешнего кризиса встречают в обществе повсеместную поддержку. Согласно одному из опросов, 86% датчан одобряют принимаемые властями меры.

Почему это еще не конец

Локдаун нанес серьезный ущерб экономике, равно как и благосостоянию жителей, при этом большая часть ограничений останется в силе как минимум до 10 мая, когда правительство Дании снова вернется к рассмотрению этого вопроса.

Пока еще не ясно, когда те или иные предприятия - например, рестораны - снова смогут открыть двери для посетителей.

"Ресторанный бизнес в целом несет серьезный урон. Мы потеряли порядка 60% своих доходов", - говорит Каспер Бундгаард Кристенсен, владелец двух рыбных ресторанов в Копенгагене.

Запрет на массовые мероприятия вплоть до сентября перечеркнул его планы организовывать выездную торговлю на время фестивалей. "Почти все, что было у нас в календаре, теперь отменено. Это чувствительный удар", - сетует он.

Правообладатель иллюстрации dennis frandsen Image caption Ресторатор Каспер Кристенсен (слева) надеется, что скоро жизнь вернется в привычную колею

Его заведения сейчас зарабатывают какие-то деньги, получая заказы онлайн или по телефону. Но Кристенсен надеется, что к лету все более-менее вернется в норму.

Ему пришлось распустить по домам два десятка работников, но они по-прежнему получают зарплату благодаря государственной программе, нацеленной на предотвращение увольнений. "Мы платим им 10% зарплаты, остальное возмещает правительство", - говорит Кристенсен.

"Когда все это кончится, мы сможем посмотреть друг другу в глаза, и я скажу, что они могут возвращаться на работу", - добавляет он.

Правительство Дании уже потратило сотни миллиардов крон (эквивалент десятков миллиардов евро) на экстренную экономическую помощь населению.

Однако глава Конфедерации датских промышленников считает, что необходима дополнительная экономическая помощь. "С учетом крайне постепенной отмены ограничений, множеству предприятий и фирм потребуется содействие, чтобы выжить", - говорит Ларс Сандал Соренсен.

На полную отмену ограничений уйдет время, и власти будут вводить множество новых правил.

"Я не думаю, что нормальная жизнь, какой мы ее знали до начала эпидемии коронавируса, к нам вернется", - признается премьер-министр Дании.