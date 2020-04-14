Доносчики против разносчиков. Как россияне сдают властям нарушителей карантина

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С начала апреля большинство регионов России перешли на режим самоизоляции. Социологи фиксируют скачок тревожного настроения у россиян - с 35% в начале марта до 56% в конце месяца. Все чаще поступают жалобы на знакомых и соседей, которые нарушают карантин.

Согласно статистике МВД России, на 1 апреля было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции. Часть штрафов были назначены по сигналу граждан.

Бдительные граждане

В центре Москвы 11 марта соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая вернулась из Италии и нарушила карантин. "Москвичка отказалась открывать дверь стражам порядка, заявив, что опасается их заразить", - передавал РЕН ТВ.

Жители Омска активно жалуются в полицию на нарушителей режима самоизоляции, они сообщают о людях, которые не сидят в самоизоляции, а также об организациях, продолжающих работать, сообщало издание "Омск-Информ". Полицейские пошли по домам.

Один житель Омска вернулся из Турции и был отправлен на двухнедельный карантин, но в начале апреля его заметили во дворе дома. "Правонарушитель был замечен соседом, который сделал фотографии и сообщил сотрудникам правоохранительных органов о факте нарушения режима изоляции", - сказали изданию "СуперОмск" в Советском суде Омска. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В Самарской области Роспотребнадзор предложил сообщать о случаях нарушения самоизоляции в полицию или администрации районов. К началу апреля в регионе вычислили 150 нарушителей карантина.

В конце марта, еще до введения режима самоизоляции, в Бурятии поступало много жалоб на телефон "горячей линии" уполномоченного по правам человека. Люди рассказывали о знакомых, друзьях и родственниках, вернувшихся из ОАЭ, Израиля, Турции, Таиланда и Вьетнама и "свободном посещении ими работы, кафе, боулинга и иных общественных мест", писал "МК Улан-Удэ".

В Петербурге журналист "Фонтанки" Илья Казаков решил сам бороться с нарушителями еще до введения режима самоизоляции. У себя в "Фейсбуке" 23 марта он рассказывал, что пожаловался властям на мастера по ресницам. Та вернулась из Армении и стала принимать клиентов, не выдержав двухнедельный карантин.

"У меня нет этической борьбы в связи с этим. Мне кажется, что это обязательное правило, которое надо всем выполнять. И оно, в общем, не очень-то сложное", - говорил Казаков "Дождю".

На жителя Когалыма в полицию пожаловался его же начальник, сообщило 2 апреля ханты-мансийское МВД. Он позвонил в дежурную часть и рассказал, что его подчиненный вернулся из Таиланда и сразу пошел на работу. Нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

В Екатеринбурге поступили жалобы на то, что местный "Коляда-театр" не прекратил продажу билетов в интернете на период карантина, сообщил драматург Николай Коляда. "Мы забыли в интернете отключить продажи билетов на спектакли. Да никто их там и не покупает - какие тебе тут театры?! Но. Сегодня звонок из министерства культуры: бдительные граждане сообщили нам, что у вас идут продажи билетов на спектакли", - рассказывал Коляда изданию "Е1.ру".

Ложные доносы

Не все сообщения о нарушителях соответствуют действительности. В России несколько раз штрафовали за ложные сообщения о коронавирусе.

В начале апреля в Новокузнецке оштрафовали на 1,5 тысяч рублей женщину, которая из мести позвонила в "скорую помощь" от лица своей соседки и заявила о симптомах коронавируса.

Мужчина Свердловской области в конце марта передал диспетчерской службе о заболевшей коронавирусом жене. Донести на супругу он решил после семейной ссоры.

Журналист Александр Горбачев 7 апреля написал в "Фейсбуке", что его разыскивала обнинская полиция из-за того, что он не соблюдает коронавирусный карантин. По словам Горбачева, в управление МВД по Обнинску поступила жалоба о том, что журналист недавно выезжал за границу и нарушает карантин. Горбачев пояснил, что за границей последний раз был осенью 2019 года.

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Бывший министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин пожаловался в полицию на блогера Ольгу Боровикову из-за якобы недостоверной информации о коронавирусе, сообщало "МБХ медиа". К Боровиковой пришли из полиции с проверкой из-за ее постов о том, что Березин поздно принял меры по коронавирусу.

"Мы с полицейскими сравнили мои публикации в соцсетях с официальными пресс-релизами, и стало понятно, что все они соответствуют действительности", - рассказала блогер.

Экс-министр жаловался и на директора издания "7×7" в Коми Павла Андреева из-за поста во "ВКонтакте" - о том, что государству "доверять нельзя даже в больницах".

Березин покинул пост 9 апреля. Коми занимает четвертое место среди регионов России по числе заболевших коронавирусом.

Нужно ли сообщать о нарушениях

В начале февраля 2020 года российские власти внесли коронавирус 2019-nCoV в перечень болезней, которые представляют опасность для окружающих. Распространение болезни подпало под несколько статей Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По статье 6.3 КоАП нарушение карантина в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания грозят штрафом до 40 000 рублей для физических лиц.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее к смерти, грозит уголовной ответственность по 236 УК, вплоть до семи лет лишения свободы при смерти двух и более людей.

Для России нехарактерно, чтобы сосед сообщал в полицию о нарушениях соседа, считает старший партнер адвокатской коллегии Pen&Paper Алексей Добрынин.

"Каждый человек сам решает, сообщать или не сообщать правоохранительным органам об известном ему факте правонарушения. То есть речь идет о праве, а не об обязанности", - сказал адвокат Би-би-си.

Жалобы граждан могут помочь выявить факты нарушения режима самоизоляции, если силовики оперативно среагируют на заявления, полагает Добрынин.

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Есть два сценария реакции на пандемию: гражданский и полицейский, рассуждает доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Григорий Юдин.

Первый, по его словам, опирается на солидарность граждан и убеждение в необходимости выполнять эпидемиологические предписания, второй - на тотальный надзор и угрозы. В России развивается второй сценарий, считает социолог.

По мнению Юдина, правительство перешло на риторику "не хотите по-хорошему, будем по-плохому". "Существующие в обществе противоречия не сглаживаются, а разгораются, и люди начинают искать виноватого в том, что вводятся полицейские меры", - указывает он.

Как жалуются на нарушителей карантина за рубежом

Зато это принято во многих других странах.

В январе китайские власти предлагали вознаграждение за сведения о людях, которые приехали из Уханя, эпицентра вируса, и не зарегистрировались.

В марте в Новой Зеландии полиция создала сайт, на котором люди могли сообщить про нарушителей карантина и магазинах, которых завышают свои цены. Через несколько часов после запуска сайт рухнул из-за наплыва посетителей. Глава новозеландской полиции объявил, что за несколько часов поступило более четырех тысяч жалоб.

В конце марта мэр Киева Виталий Кличко призвал рассказывать об известных случаях заболевания и про контактировавших с больными.

В середине апреля власти французского города Монжерон (департамент Эссон) развесили объявления с призывами сообщать о нарушителях карантина.