В Киево-Печерской лавре вспышка коронавируса. Что там происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция и Нацгвардия блокирует Киево-Печерскую лавру: вход туда и выход оттуда с понедельника возможны только по спецпропускам

Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии заблокировали все входы и выходы из Киево-Печерской лавры после того, как власти Киева заявили о том, что на территории монастыря было зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом.

Формально карантин в Лавре ввели еще 5 апреля, после обнаружения здесь первых заболевших, однако, по некоторым данным, до последнего времени верующие могли посещать святыню.

За прошедшую неделю скончались два монаха Лавры. В УПЦ Московского патриархата не подтверждают информацию, что причиной их смерти стала коронавирусная инфекция.

Также там не комментируют слухи о том, что с диагнозом Covid-19 был госпитализирован наместник Лавры митрополит Павел.

В марте, уже после введения на Украине первых карантинных мероприятий, широкую критику вызвало обращение митрополита Павла, в котором он призвал верующих независимо от их возраста приходить в храмы, причащаться самим и причащать маленьких детей.

В украинском минздраве заявляют, что шансы страны избежать резкого увеличения количества заболевших в немалой мере зависят от того, как украинцы отпразднуют Пасху.

Лавра заблокирована полицией

О вспышке коронавируса в одном из самых почитаемых монастырей православного мира сообщил 13 апреля в своем ежедневном обращении мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, только за воскресенье в Лавре подтвердилось 63 случая заражения коронавирусом. С учетом того, что во вторник Кличко заявил о еще пяти обнаруженных больных монахах, количество заболевших там выросло до 98 человек - это примерно шестая часть от всех зарегистрированных в Киеве случаев. Всего в Киево-Печерской лавре проживает более 200 насельников.

О первых случаях заражения в Лавре стало известно 6 апреля. Накануне часть братии монастыря во главе с наместником митрополитом Павлом (Лебедем) - те, у которых были замечены малейшие симптомы ОРВИ, - прошла тестирование на коронавирус.

Image caption В понедельник мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить выполнение решения о карантине в Лавре

Собеседники Би-би-си в киевской мэрии рассказывают, что после первого поступившего из монастрыря обращения с симптомами, похожими на коронавирус, по приглашению монахов лавру посетила известный украинский инфенкционист, член штаба по борьбе с инфекцией Ольга Голубовская. По ее рекомендации в монастыре прошла первая волна тестирования на коронавирус.

Источник Би-би-си добавляет, что монахи сотрудничали с медиками и тестировались неохотно.

"Это фейк", - утверждает глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря).

После первого же обнаруженного в Лавре случая инфицирования коронавирусом там объявили карантин.

Уже 4 апреля для туристов и верующих был закрыт тот участок Лавры, на котором находятся кельи монахов. Монахи, у которых диагноз подтвердился, самоизолировались в существующем в Лавре изоляторе для больных.

"Во всех помещениях провели дезинфекцию. Ограничили количество людей на трапезе. Богослужения проводились в закрытом режиме. Для прихожан обеспечили онлайн-трансляцию", - говорится в сообщении пресс-службы наместника Лавры.

Уже 9 апреля Виталий Кличко сообщил, что в Лавре зафиксировали 26 новых случаев коронавируса.

Собеседники Би-би-си в городской власти утверждают, что, несмотря на карантинный режим, некоторые верующие все-таки имели возможность посещать Лавру. Поэтому, когда 13 апреля стало известно о 63 новых случаях коронавируса в монастыре, Кличко якобы решил ввести там "настоящий карантин".

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригады медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину относительно очага заражения", - заявил мэр Киева.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Лавре утверждают, что и без блокирования полицией монастырь находился на карантине с начала апреля

"Подчеркиваю, Киево-Печерская лавра… Закрывается на карантин. Обращаюсь в правоохранительные органы [с просьбой] проконтролировать соблюдение этого решения", - добавил Кличко.

Уже через несколько часов все входы и выходы в Лавру были заблокированы силовиками. По их словам, вход и выход на территорию монастыря отныне будут осуществляться только по специальным пропускам.

Журналисты, собравшиеся возле Лавры, видели въезжающие на ее территорию автомобили скорой помощи.

По словам Виталия Кличко, уже в понедельник на территории Лавры была проведена усиленная дезинфекция помещений.

"Ее будут проводить ежедневно. Как и медосмотр всех проживающих на территории Лавры", - добавил мэр Киева.

В УПЦ МП заявили, что усиленная охрана их монастырю не нужна, а руководство церкви и так находилось в постоянном контакте с правоохранителями.

"Будут ли эти патрули здесь выстроены еще 14 суток или что-то еще, - не смогу прокомментировать", - сказал Би-би-си митрополит Климент.

Две смерти

Масштаб и тяжесть вспышки коронавирусной инфекции в Лавре пока оценить сложно.

О состоянии заболевших монахов информации имеется крайне мало.

"Несколько человек пребывают на стационарном лечении. Мне сложно сказать, есть ли случаи критических состояний на это время, так как доступ к этим больным ограничен. Часть монахов лечится келейно, то есть в домашних условиях под наблюдением врача. У многих монахов никаких признаков болезни пока вообще не проявилось", - сказал Би-би-си митрополит Климент.

Тем не менее, украинские СМИ сообщают о двух смертях насельников Лавры от коронавируса.

Митрополит Климент подтверждает, что на протяжении последних нескольких дней действительно скончались два монаха Лавры. Однако, добавляет он, два теста на коронавирус, которые сдал умерший в воскресенье 73-летний архимандрит Нектарий, показали отрицательный результат, и его "лечили по наличествующим симптомам". В понедельник скончался еще один монах, данных о причинах его смерти у митрополита Климента не было.

Болен ли Павел?

Наместник Лавры, один из самых влиятельных иерархов УПЦ МП, 58-летний митрополит Павел (Лебедь) 13 марта, после введения украинским правительством первых карантинных ограничений, записал видеообращение к пастве, в котором призвал верующих "молиться, поститься, ходить в храмы".

"Не смотрите, старшее поколение, младшее - все спешите в храм. Обнимите друг друга, покройтесь любовью, потому что за грехи Господь посылает нам испытания", - сказал митрополит Павел в видеоролике, который состоянием на сегодняшний день набрал около полумиллиона просмотров.

"В Х веке в Константинополе была великая проблема всяких вирусов и эпидемий… И что помогло человеку? Молитва, причастия, крестные хода, которые приостанавливают всякую беду", - говорил он, добавляя, что замеры радиоактивного фона, которые проводились в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС, показывали, что "вокруг была радиация, а в Лавре ее не было".

Правообладатель иллюстрации lavra.ua Image caption Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в прошлом месяце призвал всех верующих независимо отвозраста приходить в храмы

"Сейчас он так не говорит", - ответил митрополит Климент на просьбу Би-би-си прокомментировать обращение митрополита Павла.

18 марта синод УПЦ МП в своем обращении призвал верующих "не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей". Верующим разрешили не целовать иконы и руку священника, а богослужения позволили проводить на открытом воздухе.

А в начале апреля киевские СМИ сообщили о госпитализации с диагнозом Covid-19 наместника Лавры, одного из самых влиятельных иерархов УПЦ МП митрополита Павла (Лебедя).

Информацию о том, что у наместника Лавры именно такой диагноз, Би-би-си подтвердили источники в киевской мэрии.

Митрополит Климент заявил Би-би-си, что, по состоянию на понедельник, митрополит Павел действительно пребывал на лечении в киевской Александровской больнице.

Именно туда привозят большую часть пациентов с подтвержденным диагнозом.

"Я с ним разговаривал по телефону, у него был нормальный голос и не было никакого сложного состояния. Вместе с тем, я считал некорректным его расспрашивать про диагноз", - добавил митрополит Климент.

Как пройдет Пасха?

Информация о вспышке коронавируса в Лавре появилась на следующий день после Вербного воскресенья - последнего воскресенья перед Пасхой по юлианскому календарю. Этот праздник особо чтится в украинской христианской традиции: многие верующие приходят в храмы святить зеленую вербу, с освященными ветками связан целый ряд народных поверий.

В воскресенье и понедельник украинские СМИ разместили множество фотографий воскресных богослужений возле православных храмов: на этих снимках было видно, что верующие не придерживались рекомендованной для защиты от распространения коронавируса социальной дистанции.

Это происходило на фоне настойчивых призывов презилента Владимира Зеленского и членов украинского правительства к представителям украинских религиозных конфессий максимально перенести праздничные богослужения в режим онлайн. Министр здравоохранения Максим Степанов прямо заявил: именно празднование украинцами Пасхи будет иметь решающее значение в динамике заболеваемости населения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В украинском минздраве говорят, что от того, как в стране пройдет празднование Пасхи, не в последнюю очередь будут зависеть показатели заболеваемости украинцев

Последняя версия постановления правительства, описывающая карантинные мероприятия, прямо запрещает проведение религиозных мероприятий численностью более 10 человек.

Да и сами церкви выступили с рядом нестандартных инициатив, способных избежать скопления людей на праздники - от освящения пасхальных куличей на хлебозаводах и в магазинах до освящения пасхальных даров в автомобилях по принципу закусочных быстрого питания.

Поэтому опубликованные снимки вызвали бурю возмущения в соцсетях, нередкими были призывы привлечь священнослужителей к уголовной ответственности за злостное нарушение установленных правительством правил карантина.

"Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!" - написал в "Твиттере" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В этом же твите он сообщил, что на трех "церковников" полиция наложила штрафы, материалы еще 12 изучаются правоохранителями.

"Священнослужители, как и все граждане, ответственны перед государственным законом. Для контроля над соблюдением законов есть соответствующие органы, регулярно уделяющие внимание и церковным общинам. Касательно соцсетей, не секрет, что их суд является очень активным от объективной истины", - заявил Би-би-си митрополит Климент.

По его словам, церковь не собирается ничего добавлять к установленным государством ограничениям.

"По данным правоохранительным органов, в пасхальную ночь все равно довольно большое количество граждан намеревается прийти в храмы. Поэтому руководители всех самых больших конфессий постоянно сотрудничают с полицией, чтобы избежать большого количества людей на церковной территории в ближайшее воскресенье", - сказал Би-би-си митрополит Климент.