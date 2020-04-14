“Давить в зародыше”: СК активно возбуждает дела о коронавирусных фейках

Правообладатель иллюстрации Sledcom/TASS

С начала апреля в России возбуждено уже около десяти уголовных дел о распространении фейков в интернете. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в конце марта.

"В моей квартире обыск. Ломают дверь", - сообщил рано утром 14 апреля администратор популярного паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. Одновременно с обыском пришли и к родителям его жены.

Как вскоре выяснилось, в поле зрения правоохранителей Воронцов попал в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

Как сказано в сообщении СК, 2 апреля в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, но их заставляют делать утреннюю зарядку.

Новая статья

О том, что он стал фигурантом уголовного дела, Воронцов узнал не от следователей, а из публикации Russia Today. Он отмечает, что дело возбудили не по месту его прописки, а в Петербурге, и связывает это с тем, что в исходной публикации, удаленной администрацией социальной сети на следующий день, речь шла о питерском институте ФСБ. "Возможно, это какой-то намек: ментов можно парафинить, а нас (ФСБ) не трогай", - написал Воронцов.

18 марта Владимир Путин подписал законы о борьбе с фейковой информацией и штрафах за это, а также о противодействии распространению информации, содержащей оскорбление государства и общества. Распространители фейков теперь будут подвергаться крупным штрафам, а если распространение недостоверной информации приведет к гибели человека, за это можно будет получить до пяти лет лишения свободы.

Уже в апреле региональные управления Следственного комитета активно включились в работу и начали возбуждать уголовные дела по новой статье.

13 апреля управление СК по Новгородской области сообщило о возбуждении дела в связи с тем, что "в одном из интернет-изданий 9 апреля 2020 года размещена заведомо ложная информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно о том, что якобы 30 заключенных колонии в посёлке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией". "Данная информация не соответствует действительности", - сказано в заявлении регионального ведомства. При этом следователи не стали уточнять, о публикации какого издания идет речь.

Новость о заболевших в этой колонии была опубликована движением "Русь сидящая". Его основательница журналистка Ольга Романова в разговоре с Би-би-си отметила, что в тексте их публикации ничего не говорилось именно о коронавирусе, они лишь сообщили о нескольких десятках заболевших в колонии.

"Может, и завёл. Мы про это ничего не знаем, - прокомментировала Романова сообщение новгородского СК. - Мы ровно дышим. У нас из Топорков с десяток сообщений, их мы не ставим". Журналисту Би-би-си она показала скриншоты сообщений родственников нескольких заключенных колонии в Топорках, где они пишут о множестве заболевших в этом исправительном заведении.

"Давить в зародыше"

В Нижегородской области дискуссия оппозиционного активиста с вице-губернатором о коронавирусе обернулась профилактической беседой со следователями. 11 апреля Алексей Садомовский опубликовал пост о том, как его подругу заразили вирусом в инфекционной больнице №2 Нижнего Новгорода.

24 марта девушка попала туда с диагнозом пиелонефрит, а спустя шесть дней она оказалась в одном отделении с другой пациенткой с симптомами коронавируса. "На вопрос, почему человека с симптомами коронавируса кладут в общую палату (а там было 5 пациенток, две из них — бабушки 70 и 87 лет, смертность от COVID-19 в этой возрастной категории 15-25%), лечащий врач ответила, что у неё ОРВИ, а "вы все помешались на коронавирусе"" - описал ситуацию Садомовский.

7 апреля у его знакомой появились первые симптомы коронавируса, а 10 апреля тест на эту болезнь дал положительный результат: "Вот так, обратившись в больницу с одним заболеванием, ты оказываешься болен парочкой новых".

На запись обратил внимание заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, который сначала сообщил в комментариях, что лично разбирается в каждом подобном случае, а затем опубликовал отдельный пост, в котором написал, что даже если девушка и заразилась, находясь в больнице, то сделано это было ненамеренно.

"Я не выгораживаю минздрав области. Нет однозначно хороших или плохих решений. Везде есть свои риски. Я и сам не оправдываюсь, так как знаю, что наша система не идеальная. И требуются серьёзные изменения. Я разберусь, как и обещал, в этой истории до конца. Найдём ошибки и будем делать работу по их исправлению", - написал чиновник.

Вечером 13 апреля к Садомовскому домой приехали полицейские. "Просили удалить пост о том, как мою подругу заразили в больнице коронавирусом, хотели дать предостережение о недопустимости распространять фейковую информацию о коронавирусе и взять объяснения", - написал он.

Будут ли у этого разговора какие-то правовые последствия, Садомовский пока не знает: "Пока ничего не могу сказать. Сегодня СК начал проверку в больнице, но вроде не по фейку, а именно по нарушениям, о которых я писал", - сказал он Би-би-си.

Всего с начала апреля в России возбуждено уже не менее десяти уголовных дел о распространении фейков, отмечает издание "Медиазона". 13 апреля в Тверской области возбудили дело из-за сообщения о "большой смертности" от коронавируса в городской клинической больнице №7, из-за чего "выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших".

"После публикации указанного сообщения на сайте одного из интернет-изданий города Твери с ним ознакомилось не менее 131 посетителя, - сказано в сообщении тверского СК. - При этом согласно сведениям, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная информация не соответствует действительности".

В Саратовской области дело возбудили из-за поста в одном из телеграм-каналов, где было сказано, что семь врачей саратовской горбольницы №2 заражены коронавирусом, а у 44 сотрудников выявлены "сомнительные результаты" по этому диагнозу.

Региональным управлениям СК сказали "давить в зародыше" фейковые сообщения о коронавирусе, сказал Би-би-си источник, близкий к СК. На вопрос, как следователи будут отличать сознательную дезинформацию от перепечатки слухов, источник отметил, что это остается "на усмотрение руководства".

Собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента, говорит, что борьба с фейками на тему коронавируса идет "коллективная". Он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен делать заявления для прессы.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), созданный в марте по поручению президента Владимира Путина, занимается мониторингом информационного пространства, выявляя фейки. Выявленное передается администрациям регионов и федеральным органам исполнительной власти для реагирования.

"С появлением уголовного состава к процессу подключился СК, который взялся ретиво выявлять фейки на региональном и федеральном уровне, - отмечает собеседник Би-би-си. - Так что в каких-то местах этот процесс дублируется, но СК теперь впереди всех".