Коронавирус: Apple и Google рассказали, как будут следить за контактами больных

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Объединившие усилия для борьбы с пандемией корпорации Apple и Google ответили на опасения экспертов и политиков об эффективности и безопасности системы.

Они также рассказали, что первые разработки станут доступны к середине мая - но только для ведомств здравоохранения во всем мире, которые интегрируют их в свои приложения.

После этого технологии станут частями iOS и Anroid, и пользователи смогут добровольно активировать их. Единой базы данных не будет, а диагноз может ставиться и без анализа, но обязательно врачом.

Несмотря на эти заверения, системы вызывают серьезные опасения по поводу защиты персональных данных. Президент США Дональд Трамп не исключает, что они могут противоречить американской конституции.

Страхи массовой слежки

Запад следует примеру Азии в разработке технологий цифрового отслеживания контактов, давшего новую жизнь классическому в эпидемиологии методу. Раньше врачи расспрашивали носителей заразных болезней об их контактах и передвижениях, а теперь эти данные можно мгновенно получать из смартфонов.

Эту технологию называют одним из факторов успеха Сингапура, Южной Кореи и Тайваня в сдерживании эпидемии - наряду с быстрым реагированием, массовым тестированием и другими мерами.

Собственные аналоги сейчас создают минздравы Британии и Франции, а 130 компаний и институтов объединили усилия в рамках общеевропейской инициативы, которую поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

В США нет единого федерального проекта, но отдельные штаты и мегаполисы планируют использовать разработки Массачусетского технологического института.

Но больше всего надежд в мире возлагается на Apple и Google - они обещают разработать интерфейсы, которые будут доступны всем странам и регионам.

Однако планы технологических гигантов беспокоят экспертов, считающих, что технология может дать властям и корпорациям небывалый контроль за гражданами, а анализы и медицинские карточки пользователей могут попасть в руки страховых и фармацевтических компаний, а также преступников.

Эти опасения разделяет и президент США Дональд Трамп, который на брифинге в понедельник назвал отслеживание контактов потрясающей технологией, но указал на “большие конституционные проблемы”, связанные с ее введением.

“Проблема скорее конституционная, чем технологическая”, - сказал Трамп и пояснил, что его администрация проводит консультации с экспертами.

Анонимные и децентрализованные данные

Анонсированная корпорациями технология будет работать через Bluetooth-сигналы двух телефонов, которые сохраняют запись о близких и продолжительных контактах. Если у одного пользователя подтверждается коронавирус, система отправляет уведомление его недавним близким контактам - однако имя заразившегося человека не раскрывается.

Именно по этому принципу работает сингапурское приложение TraceTogether, ставшее образцом для всех западных аналогов.

Apple и Google обещают защищать конфиденциальность пользователей - все собранные данные будут храниться в телефоне и не смогут быть переданы никому без согласия пользователя. В отличие от технологий, применяемых в Израиле, Китае, Южной Корее и на Тайване, в этой системе данные GPS-локации не отслеживаются.

Они уверяют, что единой централизованной базы данных существовать не будет.

От минздравов до iOS и Android

На брифингах с журналистами технологических изданий в понедельник представители корпораций пояснили: они сделают функцию цифрового отслеживания контактов доступной через обновления в операционных системах - iOS 13 для айфонов и айпадов и Google Play Services (элемент Android).

Таким образом, функция станет автоматически доступна всем владельцам телефонов Apple и смартфонов Android с версией 6.0 и новее - но останется добровольной, как и приложения.

Это решение - ключевой ответ на главную проблему цифрового отслеживания контактов. Для его эффективной работы власти должны следить за большинством населения (60%, по подсчетам оксфордских ученых). Однако вряд ли больше половины граждан любой страны сами скачают официальное приложение от властей. Зато встроенная в систему телефона функция, которую можно запустить моментально, может быть более популярной.

Впрочем, начнут Apple и Google с выпуска программных интерфейсов, которые минздравы разных стран смогут интегрировать в собственные приложения. Эти интерфейсы будут доступны только официальным ведомствам здравоохранения отдельных стран и регионов. О планах использовать эти разработки уже заявили в Национальной службе здравоохранения Британии.

Уже после этого корпорации - не уточняется, когда именно - выпустят обновления в операционные системы, и тогда отслеживание контактов станет возможным без установки специального приложения.

Однако совсем без приложений система работать не будет: операционная система сможет послать сигнал о заражении близкого контакта, но для дальнейших инструкций пользователю нужно будет скачать местное приложение.

Диагноз от врача, но без анализа

Едва ли не главной дилеммой цифрового отслеживания контактов стал вопрос о диагнозе. Если пользователь сможет ставить его себе сам, то технологию будут саботировать все желающие - прогульщики, тунеядцы, художники-акционисты или российские тролли, предупреждал профессор Кембриджского университета.

Но если диагноз будет привязан к анализу, то вся система не имеет смысла - сейчас на Западе тестируют только госпитализированных пациентов, политиков и знаменитостей; тестирование 60% населения представляется недоступным в обозримом будущем.

Корпорации ответили и на эти опасения. Они рассказали, что для оповещения контактов в их разработках нужно будет подтверждение диагноза от медицинского ведомства. Но речь не только об анализе - это может быть и диагноз от сертифицированного врача, основанный, например, на симптомах.