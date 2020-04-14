Коронавирус: Apple и Google рассказали, как будут следить за контактами больных
Объединившие усилия для борьбы с пандемией корпорации Apple и Google ответили на опасения экспертов и политиков об эффективности и безопасности системы.
Они также рассказали, что первые разработки станут доступны к середине мая - но только для ведомств здравоохранения во всем мире, которые интегрируют их в свои приложения.
После этого технологии станут частями iOS и Anroid, и пользователи смогут добровольно активировать их. Единой базы данных не будет, а диагноз может ставиться и без анализа, но обязательно врачом.
Несмотря на эти заверения, системы вызывают серьезные опасения по поводу защиты персональных данных. Президент США Дональд Трамп не исключает, что они могут противоречить американской конституции.
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Страхи массовой слежки
Запад следует примеру Азии в разработке технологий цифрового отслеживания контактов, давшего новую жизнь классическому в эпидемиологии методу. Раньше врачи расспрашивали носителей заразных болезней об их контактах и передвижениях, а теперь эти данные можно мгновенно получать из смартфонов.
Эту технологию называют одним из факторов успеха Сингапура, Южной Кореи и Тайваня в сдерживании эпидемии - наряду с быстрым реагированием, массовым тестированием и другими мерами.
Собственные аналоги сейчас создают минздравы Британии и Франции, а 130 компаний и институтов объединили усилия в рамках общеевропейской инициативы, которую поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
В США нет единого федерального проекта, но отдельные штаты и мегаполисы планируют использовать разработки Массачусетского технологического института.
Но больше всего надежд в мире возлагается на Apple и Google - они обещают разработать интерфейсы, которые будут доступны всем странам и регионам.
Однако планы технологических гигантов беспокоят экспертов, считающих, что технология может дать властям и корпорациям небывалый контроль за гражданами, а анализы и медицинские карточки пользователей могут попасть в руки страховых и фармацевтических компаний, а также преступников.
Эти опасения разделяет и президент США Дональд Трамп, который на брифинге в понедельник назвал отслеживание контактов потрясающей технологией, но указал на “большие конституционные проблемы”, связанные с ее введением.
“Проблема скорее конституционная, чем технологическая”, - сказал Трамп и пояснил, что его администрация проводит консультации с экспертами.
Анонимные и децентрализованные данные
Анонсированная корпорациями технология будет работать через Bluetooth-сигналы двух телефонов, которые сохраняют запись о близких и продолжительных контактах. Если у одного пользователя подтверждается коронавирус, система отправляет уведомление его недавним близким контактам - однако имя заразившегося человека не раскрывается.
Именно по этому принципу работает сингапурское приложение TraceTogether, ставшее образцом для всех западных аналогов.
Apple и Google обещают защищать конфиденциальность пользователей - все собранные данные будут храниться в телефоне и не смогут быть переданы никому без согласия пользователя. В отличие от технологий, применяемых в Израиле, Китае, Южной Корее и на Тайване, в этой системе данные GPS-локации не отслеживаются.
Они уверяют, что единой централизованной базы данных существовать не будет.
От минздравов до iOS и Android
На брифингах с журналистами технологических изданий в понедельник представители корпораций пояснили: они сделают функцию цифрового отслеживания контактов доступной через обновления в операционных системах - iOS 13 для айфонов и айпадов и Google Play Services (элемент Android).
Таким образом, функция станет автоматически доступна всем владельцам телефонов Apple и смартфонов Android с версией 6.0 и новее - но останется добровольной, как и приложения.
Это решение - ключевой ответ на главную проблему цифрового отслеживания контактов. Для его эффективной работы власти должны следить за большинством населения (60%, по подсчетам оксфордских ученых). Однако вряд ли больше половины граждан любой страны сами скачают официальное приложение от властей. Зато встроенная в систему телефона функция, которую можно запустить моментально, может быть более популярной.
Впрочем, начнут Apple и Google с выпуска программных интерфейсов, которые минздравы разных стран смогут интегрировать в собственные приложения. Эти интерфейсы будут доступны только официальным ведомствам здравоохранения отдельных стран и регионов. О планах использовать эти разработки уже заявили в Национальной службе здравоохранения Британии.
Уже после этого корпорации - не уточняется, когда именно - выпустят обновления в операционные системы, и тогда отслеживание контактов станет возможным без установки специального приложения.
Однако совсем без приложений система работать не будет: операционная система сможет послать сигнал о заражении близкого контакта, но для дальнейших инструкций пользователю нужно будет скачать местное приложение.
Диагноз от врача, но без анализа
Едва ли не главной дилеммой цифрового отслеживания контактов стал вопрос о диагнозе. Если пользователь сможет ставить его себе сам, то технологию будут саботировать все желающие - прогульщики, тунеядцы, художники-акционисты или российские тролли, предупреждал профессор Кембриджского университета.
Но если диагноз будет привязан к анализу, то вся система не имеет смысла - сейчас на Западе тестируют только госпитализированных пациентов, политиков и знаменитостей; тестирование 60% населения представляется недоступным в обозримом будущем.
Корпорации ответили и на эти опасения. Они рассказали, что для оповещения контактов в их разработках нужно будет подтверждение диагноза от медицинского ведомства. Но речь не только об анализе - это может быть и диагноз от сертифицированного врача, основанный, например, на симптомах.