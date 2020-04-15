Телемедицину придумали давно. Коронавирус заразил ею массы

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Телемедицина по всему миру переживает второе рождение: виртуальные приемы у врача в условиях локдауна — один из самых безопасных способов проконсультировать пациентов и предотвратить распространение коронавируса в поликлиниках и больницах.

Как это работает в России и в мире и можно ли доверять таким консультациям?

"Очень хочется назначить антибиотики, но нельзя"

"Сейчас все подозревают у себя коронавирус, — говорит терапевт сети частных клиник "Медси" Елена Лисицина, уже несколько лет консультирующая пациентов по видеосвязи. — 98% видеозвонков сейчас связано с этой ситуацией. Плюс люди сидят в изоляции — у некоторых обострились хронические заболевания".

В "Медси" подсчитали, что за время локдауна число обращений за видеоконсультациями выросло в два раза. В основном пациенты обращаются за помощью терапевтов, говорит руководитель пресс-службы компании Елена Журавлева: "При этом стало значительно меньше обращений к педиатрам. Нам кажется, что это объясняется тем, что дети сидят дома, меньше подвержены вирусам, и домашняя обстановка пошла на пользу их здоровью".

Закон о телемедицине вступил в силу в России в январе 2018 года. Согласно документу, телемедицинские технологии можно применять только при проведении консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента, а также для того, чтобы принять решение о необходимости очного приема.

В разгар пандемии Covid-19 депутаты (во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным) внесли на рассмотрение новый законопроект. "В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий", - гласит его основная статья. Врачи при этом получат право дистанционно назначать лечение и ставить диагноз.

Именно об отсутствии такой возможности сожалеет терапевт Елена Лисицина. "Сейчас при первичной консультации мы не можем ничего выписать, можем порекомендовать какие-то обследования или анализы. Если это экстренный звонок и нужна срочная помощь, я могу посоветовать выпить, например, таблетку аспирина, после чего вызвать пациенту скорую. Но таких случаев бывает немного. Бывает, что человек рассказывает, и понятно, что у него ангина, очень хочется назначить ему антибиотики, но я не могу. Приглашаю его на прием. Жалко, что пациент не может сразу получить лечение — так, как мы, врачи, лечим по телефону своих родственников".

"Но надо понимать, что удаленные консультации имеют объективные ограничения, — оговаривается врач общей практики и отделения экстренной и неотложной помощи Европейского медицинского центра Джанмурза Джанмурзаев.. — Все-таки врач в полном объеме не может провести все диагностические мероприятия. Мы акцентируем внимание пациентов на том, что никакая видеоконсультация не заменяет полноценного приема".

По мнению Джанмурзаева, лучше всего такой вид приема подходит пациентам, которые уже обследованы, им назначено какое-то лечение, и они хотят узнать мнение другого специалиста.

"Когда же это первичная консультация, все не так радужно: на основании одних только жалоб и сбора анамнеза, без полноценного осмотра, не всегда получается точно понять, что происходит. Можно понять общее направление, но у врача в любом случае остается элемент сомнения. Бывают случаи, когда сложно что-то определенное сказать, приходится делать очень большие допущения. Тогда я говорю: на основании ваших слов я могу предположить… Мы стараемся не делать категоричных выводов. Острые углы возникают, но доносим до пациента, что отсутствие четких рекомендаций — не результат нашей некомпетентности", — поясняет Джанмурзаев.

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Клиника, говорит он, сейчас использует специальные устройства для удаленных консультаций. Они оснащены диагностическими модулями, которые позволяют пациенту самому измерить температуру, сделать фото высокого разрешения для диагностики кожных проблем, провести осмотр наружных слуховых проходов и барабанной перепонки, зева и полости рта, а также прослушать легкие и сердце.

Терапевт добавляет: "Если не каждый день, то через день последние несколько недель проходят консультации с теми пациентами, у которых есть девайс. Это востребовано, когда семья из нескольких человек, например, уезжает на несколько месяцев, но предпочитает консультироваться со своим семейным доктором".

В апреле в Москве начал работать Центр телемедицины, в котором врачи по видеосвязи консультируют пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, которые лечатся дома, а не в стационарах. В мэрии Москвы уверяют, что врачи центра могут проводить до 4000 консультаций в день.

Поворотный момент

Правообладатель иллюстрации BSIP/Universal Images Group via Getty Images Image caption Франция - одна из самых передовых стран в развитии телемедицины

К тому моменту, как в России приняли закон о телемедицине, в США это направление развивалось уже 10 лет. Согласно исследованию, которое доктор Кристин Рэй из Питтсбургского университета провела со своими коллегами из Гарвардской медицинской школы, люди тратят несколько часов на посещение врача, включая время в пути и ожидание приема. И лишь 17% этого времени — в среднем 20 минут — занимает само общение со специалистом.

Эксперты подсчитали, что американцы тратят примерно 2,4 миллиарда часов каждый год на визиты к врачам. Если оценивать по средней заработной плате на 2016 год, это 52 миллиарда долларов — эквивалент дохода 1,2 миллиона человек.

Несмотря на это, до коронавируса большинство пациентов в США продолжали записываться именно на очные приемы. С началом пандемии крупные больницы по всей стране стали чаще принимать пациентов по видеосвязи.

"Это поворотный момент для телемедицины. Теперь мы видим, как ее можно использовать в условиях кризиса", — говорит доктор Мита Шах из медицинского центра университета Раш в Чикаго.

Доктор Стивен Пароди, специалист по инфекционным заболеваниям, сам работающий в сфере телемедицины, уверен: "Телемедицина будет иметь решающее значение в контроле этой пандемии".

Похоже, с ним согласны и политики: в марте Конгресс США одобрил выделение 8,3 млрд долларов на дополнительное финансирование телемедицины: эта сумма позволит обращаться за услугой пациентам, застрахованным по программе Medicare (она распространяется на лиц старше 65 лет, но на страховку могут претендовать и некоторые люди моложе этого возраста, например, инвалиды или больные амиотрофическим боковым склерозом).

CNBC сообщил, что после этого решения Конгресса многие больницы за одну ночь установили оборудование для онлайн-консультаций, чтобы как можно больше здоровых людей могло остаться дома. Кардиолог Итан Вайс из Сан-Франциско, раньше наблюдавший пациентов только очно, сказал, что видеоприемы оказались "намного лучше", чем он ожидал. Он признался, что хотел бы и в дальнейшем использовать телемедицину: это позволило бы людям с менее сложными состояниями лишний раз не ездить в больницу, а более уязвимым пациентам — получать больше внимания от своего врача.

"Сейчас у нас больше видеоконсультаций, чем за весь предыдущий год, — замечает Джон Браунштейн, директор по инновациям Бостонской детской больницы на онлайн-саммите по инновациям в эпоху коронавируса. — Не могу представить, что мы можем вернуться к тому, что было. Я думаю, эта ситуация открыла глаза нашим врачам, администрации, пациентам. Это может стать основой для развития медицины в будущем".

В марте, по данным исследования компании Frost & Sullivan, число запросов на видеоконсультации выросло на 50%, а отдельные провайдеры, предоставляющие услуги телемедицины, сообщили, что стали получать на 15 тысяч запросов в день больше, чем до пандемии.

Аналитики компании Forrester считают, что в этом году в связи с коронавирусом число запросов на видеоконсультации с врачом в США может превысить 900 миллионов.

Видеоконсультации с врачами — способ помочь маленьким частным практикам, считает врач Боб Мерри из Нью-Джерси. В регионах страны, сильнее других пострадавших от Covid-19, власти попросили медиков сократить число необязательных приемов. Сам Мерри поэтому назначает все приемы по видеосвязи: "Это буквально спасательный круг для маленьких частных медицинских практик, а также — спасательный круг для пациентов, которые в противном случае не получили бы помощи".

"Мы бы все равно пришли к этому"

Аналогичный толчок в развитии телемедицина получила и в Британии, где, несмотря на возможность получить бесплатную онлайн-консультацию по видеосвязи, до недавнего времени 95% приемов проводились очно.

"Мы видим, что использование видеоконсультаций может стать жизнеспособной альтернативой личным приемам, особенно в нынешние времена, когда люди стараются следовать рекомендациям по социальному дистанцированию", — сказал Би-би-си профессор Мартин Маршалл, председатель Королевского колледжа врачей общей практики.

Пациенты, говорит Маршалл, хорошо относятся к введению новых технологий, но процесс внедрения телемедицины для некоторых клиник окажется затруднительным.

"Некоторые врачи и раньше принимали пациентов по видеосвязи. А в отдаленных от крупных городов сельских районах могут возникнуть технические проблемы. Кроме того, всегда останутся случаи, требующие очных консультаций", - добавляет он.

Британская компания Immedicare работает совместно с государственной системой здравоохранения, предоставляя программное обеспечение для врачей общей практики, которые наблюдают пациентов в домах престарелых. Представитель компании Дэвид Батлер сказал Би-би-си, что до вспышки коронавируса в 60% случаев пациентам не нужны были дополнительные осмотры после видеоконсультации с врачом.

Батлер утверждает, что в обычное время больше всего пациенты в домах престарелых (14% случаев) обращаются к врачам в случае падений, при этом чаще всего им не нужен очный осмотр.

Отвечая на вопрос, что препятствовало развитию телемедицины до вспышки коронавируса, Батлер говорит, что, вероятно, все дело в инерции: "Дома престарелых десятки лет обслуживались врачами по одной схеме. И просто чтобы изменить этот способ мышления, попробовать новое — требуется время. И ситуация с Covid-19, конечно, значительно ускорила этот процесс. Я уверен, что мы бы все равно рано или поздно пришли к этому".

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С ним согласен доктор Дэн Бунстоун, главный врач компании Push Doctors, оказывающей телемедицинские услуги: "Основная проблема — это просто изменить традиции, начать использовать новые форматы. Наш же опыт показывает, что когда врачи и пациенты все же выбирают новые технологии, им это нравится, им это удобно".

Сейчас, в разгар пандемии, даже приход врача в дом престарелых может нести угрозу: возраст — один из важных факторов, влияющих на то, как человек переносит заболевание, и пожилые люди находятся в группе повышенного риска. "Риск, который я представляю для жителей дома престарелых, значительный. И в то же время они являются нашими самыми уязвимыми пациентами. Возможность наблюдать за ними по видеосвязи, проводить консультации и оценивать их состояние — абсолютный прорыв для нас", — сказал New York Times врач общей практики Пол Деффли из Брайтона.

Британская компания Push Doctors говорит, что общее число запросов из-за коронавируса выросло на 70% — причем как со стороны пациентов, так и врачей, которым рекомендовали проводить больше видеоконсультаций, чтобы снизить риск распространения вируса.

"С учетом пандемии и, как следствие, необходимости соблюдать социальную дистанцию, телемедицина стала развиваться гораздо быстрее. Практически в одночасье мы оказались в ситуации, когда большинство консультаций с врачами проводятся дистанционно", — сказали Би-би-си в компании.

США, Израиль, Британия, Франция и страны Северной Европы считаются самыми развитыми в вопросах внедрения телемедицины, и все же значительный рост обращений — иногда в два раза — стал неожиданным даже для них.

В России, где число обращений также значительно выросло, у пациентов иногда остаются сомнения по поводу эффективности таких приемов, сказали Би-би-си несколько врачей.

При этом результаты исследований, опубликованных в 2015 году в США, свидетельствовали: пациенты с сердечной недостаточностью, обращавшиеся за видеоконсультациями, умирали не чаще, чем те, что ходил на очные приемы; результаты лечения были одинаковыми для пациентов с психологическими проблемами, зависимостями, а также у пациентов с дерматологическими заболеваниями.

Исследование также показало, что возможность быстро поговорить с врачом положительно влияет на больных диабетом: они лучше следят за уровнем сахара в крови, а это, в свою очередь, способствует снижению артериального давления и холестерина.

Одно из основных опасений, которое высказывают специалисты, связано с конфиденциальностью данных пациентов, которые в случае телемедицины хранятся в "облаке". Компания Google уже пыталась создать сервис "Здоровье", предлагая пользователям загружать на серверы свои медицинские документы, чтобы быстрее обмениваться ими с врачом или иметь их под рукой на случай экстренной необходимости.

Сервис обещал, что будет не только хранить данные, но и анализировать их, уведомляя пользователей о возможных побочных эффектах от приема тех или иных лекарств. Но в июне 2011 года компания закрыла сервис из-за низкой популярности. New York Times тогда предположила, что пациенты, вероятно, опасались хранить данные на серверах крупной технологической компании, не зная, насколько защищена их конфиденциальная информация.