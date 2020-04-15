10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ввел очередную порцию ограничений в столице в связи с эпидемией коронавируса - в частности, анонсировал запуск пропускной системы.

Одна из мер, объявленных градоначальником, касалась бюджетных трат. Этот вопрос тогда активно обсуждался в сети из-за того, что несмотря на фактический карантин, в городе продолжались работы по благоустройству улиц. А одна из структур мэрии, как выяснила "Медуза", заключила контракт на поставку бордюров за 3,2 млрд рублей.

"Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных", - гласит последний пункт обращения Собянина, опубликованного на его личном сайте.

Все ли чиновники исполнили это требование мэра?

"Лесок и жирафик"

Большая часть контрактов, заключенных госучреждениями Москвы с момента введения особенного режима исполнения бюджета, касается закупки лекарств и медицинского оборудования, показал анализ, проведенный Би-би-си.

Однако некоторые договора вряд ли можно отнести к неотложным.

Например, ГБУ "Жилищник района Нагатинский Затон" считает необходимым поскорее начать монтаж большой надписи "Нагатинский Затон" на площади возле метро "Коломенская". Стальные буквы разложит на небольшом холмике и засадят цветами, стоимость работ - 1,1 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Надпись на въезде в Нагатинский Затон до реконструкции

Их коллеги из "Жилищника района Крылатское" решили приобрести оборудование для детских и спортивных площадок - несмотря на то, что сейчас по всей Москве они обнесены ограждающей лентой, а в случае их использования можно получить штраф за нарушение режима самоизоляции.

Согласно техзаданию, 3,5 млн рублей уйдут на песочницу-горку "Лесок и жирафик" и детские спортивные аттракционы "Аллея качелей" и "Башня с монорельсом". Кроме того, в разгар пандемии "Крылатскому" нужны уличный теннисный стол, ворота для мини-футбола и шахматный столик.

А в "Жилищнике района Черемушки" будут менять уличные урны - пока в них никто не кидает мусор. Организация закупила за 1,5 млн рублей 360 обычных урн и 100 - для собачьих фекалий.

"Всего доброго", - сказала корреспонденту Би-би-си директор "Жилищника района Черемушки" Зяйтюня Досаева в ответ на просьбу прокомментировать эту закупку.

В "Нагатинском Затоне" были более многословными.

"Указание [прекратить контрактацию] нам дали вчера [14 апреля]. Если будет дано предписание, мы его расторгнем", - рассказала директор ГБУ Людмила Модяева. Но посетовала, что ей хотелось бы закончить работы по реконструкции въезда в район - там раньше была надпись, но ее решили поменять.

В "Жилищнике район Крылатское" не ответили на запрос Би-би-си.

"Срочное медицинское вмешательство"

Не могут московские бюджетные учреждения отказаться и от работ по благоустройству.

Уже после обращения Сергея Собянина "Жилищник района Некрасовка" заключил контракт на ремонт сквера на 1-й Вольской улице по программе "Мой район". Стоимость - 38 млн рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет провести полную реконструкцию, включая укладку традиционной для Москвы гранитной плитки.

Правообладатель иллюстрации Yandex Image caption Согласно госконтракту, работы в сквере на 1-й Вольской будут продолжаться до конца года

Продолжается и проектирование.

ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" заключило контракт на проект по созданию прогулочной зоны на улице Мелиховской под названием "Бибирево life" за 7,5 млн рублей. А "Мосинжпроект" без конкурса выбрал подрядчика на подготовку технических условий для строительства трамвайного кольца возле станции метро "Авиамоторная".

В качестве обоснования - почему было решено не проводить конкурс, в карточке контракта содержится ссылка на возникновение "чрезвычайных обстоятельств", но без уточнения, каких именно - на сайте госзакупок перечисляются все виды, от техногенной аварии до "необходимости срочного медицинского вмешательства".

Глава "Автомобильных дорог СВАО" Марат Маликов отказался общаться с корреспондентом Би-би-си по телефону. В "Жилищнике района Некрасовка" и "Мосинжпроекте" не ответили на запросы.

В обращении Сергея Собянина от 10 апреля не указано, какие контракты следует считать "неотложными", а значит, по-прежнему можно заключать. Би-би-си обратилась за разъяснениями в профильный департамент по конкурентной политике, но там не смогли оперативно прокомментировать этот вопрос.

Впрочем, мэрия действительно отказывается от крупных закупок по благоустройству города. На 2020 год город запланировал несколько тендеров на поставку гранитных бордюров на сумму в 13 млрд рублей, но затем их решили отменить, сообщается на сайте городского правительства со ссылкой на вице-мэра по экономическим вопросам Владимира Ефимова.

Правда, речь идет лишь о временном отказе, уточнил он.