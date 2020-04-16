В Таджикистане коронавируса официально нет. Но пандемия ощущается и там

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие мигранты в России в условиях карантина потеряли работу. Устроиться работать куда-то еще в условиях "самоизоляции" совсем не просто

Спустя больше месяца с момента, когда ВОЗ заявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, затронув большинство стран и все континенты, в Таджикистане все еще нет зараженных Covid-19. Так утверждают минздрав Таджикистана и представительство ВОЗ в стране. Журналисты Би-би-си выясняли, как коронавирус уже затрагивает жителей страны, в которой до сих пор не выявлено ни одного случая.

43-летняя Шахло (попросившая не указывать ее настоящее имя) впервые услышала о Covid-19 по телевизору в новостях о Китае. Тогда этот вирус казался чем-то далеким и она не предполагала, насколько он изменит ее жизнь.

Семь лет с переезда из Душанбе в Москву вся ее жизнь была строго разделена между домом и работой. Сначала она работала уборщицей, потом парикмахером, а всего месяц назад устроилась продавщицей в магазине. В Москве Шахло живет с сыном. А в Душанбе живут ее дочь и внук.

"Я потеряла мужа на войне и воспитывала детей одна, моя дочь довольно рано вышла замуж и вскоре развелась. Тогда я и приняла решение уехать в Москву, чтобы помочь ей поставить внука на ноги. С тех пор и работаю, не прекращая", - рассказывает Шахло.

Но месяц назад она впервые осталась без работы - магазин, где она работала, закрылся из-за карантинных мер. Когда ее уволили, Шахло надеялась быстро найти другую работу, но все заведения, где работали ее знакомые, тоже позакрывались.

Сейчас Шахло и еще шестеро ее соотечественников живут в двухкомнатной квартире. А искать работу в карантинной Москве стало очень сложно. "У меня до сих пор нет временной регистрации, и чтобы остаться тут, мне нужно продлевать патент. Я не знаю, как это сделать, не знаю, как заплатить квартплату, но самое страшное - я не знаю, как помочь дочери и внуку, которые полностью на моем обеспечении", - говорит женщина.

Сыну Шахло повезло больше: ему удалось устроиться курьером по доставке еды. Но его заработка не хватает, чтобы прокормить семью из четырех человек в Москве и Душанбе. Шахло и ее сын уверены, что возвращаться в Душанбе нет смысла, потому что найти работу там будет еще сложней.

Media playback is unsupported on your device Как из-за коронавируса не могут улететь сотни мигрантов

Зависимость

Дочь Шахло - одна из сотен тысяч жителей Таджикистана, которые частично или полностью зависят от переводов родственников-мигрантов. Всего около миллиона таджикистанцев живут и работают в России. Их переводы в 2019 году составили чуть более трети ВВП страны, в сумме составив 2,576 миллиарда долларов.

Политолог и исследователь Павриз Муллажанов считает, что условиях сокращения объемов переводов власти Таджикистана пытаются делать ставку на малый и средний бизнес. И затягивают с объявлением карантина именно из-за боязни лишиться налоговых отчислений от таких предприятий.

Несмотря на рекомендации ВОЗ, правительство так и не объявило официальный карантин в стране, все учреждения продолжают работать в обычном режиме, включая вузы и школы. Даже весенний призыв в армию в этом году было решено не отменять.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Причина такого спокойного отношения к коронавирусу - в том, что его в стране нет, заявляет правительство.

"Логика властей такова, что им удастся купировать отдельные вспышки коронавируса и что из-за относительно молодого населения эта вспышка пройдет незаметно, а тяжелые кейсы заболевания им удастся скрыть, - полагает Муллажанов. - Но это как минимум наивно, учитывая географию страны и то, что в соседних странах уже есть коронавирус".

Эксперты уверены, что даже при утопическом сценарии - если Таджикистану удастся избежать попадания вируса, плотно закрыв все свои границы, - экономические последствия мирового кризиса не обойдут страну стороной.

Таджикистан уже сейчас является беднейшей страной на постсоветском пространстве. Согласно анализу Всемирного банка, экономика страны крайне уязвима перед внешними кризисами вроде стихийных бедствий.

Азиатский банк развития (АБР) отмечает, что вирус окажет глубокое влияние на экономику всего региона. "Влияние пандемии Covid-19 на экономику Таджикистана еще предстоит в полной мере увидеть и оценить, что делает прогнозы неустойчивыми с течением времени, - отметил Прадип Сривастава, постоянный представитель АБР в Таджикистане. - Однако это уже привело к сбоям в торговле, замедлению инвестиционных проектов, сокращению доходов, ослаблению национальной валюты, росту расходов на здравоохранение, ограничению трудовой миграции и снижению доходов от туризма".

В министерстве финансов Таджикистана в связи со сложившейся ситуацией заявляли, что рассматривают возможность сокращения второстепенных расходов, однако не уточняли детали, а также каких именно сфер это должно коснуться.

Таджикистан, как и его соседи в регионе, относится к странам, наименее готовым к эпидемии. В глобальном рейтинге безопасности здоровья страна занимает 130-е место из 195.

Боязнь паники

Как экономический кризис скажется на общей ситуации в стране, пережившей гражданскую войну 23 года назад, сложно предсказать, поэтому власти Таджикистана делают все, чтобы избежать связанной с коронавирусом паники среди населения.

Слухи о том, что в стране все-таки есть заболевшие Covid-19, активно обсуждаются в таджикском сегменте интернета. Однако минздрав уже дважды выступил с опровержением, объяснив, что двое мужчин в Джаббар-Расуловском районе в Согдийской области умерли от естественных причин и хронических болезней. А то, что врачей, контактировавших с умершими, поместили на карантин, в минздраве объяснили общими мерами предосторожности.

Бывший главврач больницы Дилмурод Рахматуллоев рассказал изданию Азия-Плюс, что под карантином находятся 400 человек. На просьбу Би-би-си прокомментировать это в минздраве не ответили.

Такие новости всё сильней беспокоят жителей Таджикистана. 25-летняя Манижа работает организатором мероприятий в Душанбе и по-прежнему продолжает каждый день ходить в офис. Но если до начала марта она проводила тренинги на 30 человек раз в неделю, то после объявления ВОЗ пандемии они перешли в онлайн.

"Мы не хотели подвергать нашу аудиторию риску, поэтому перешли на онлайн-формат. Однако, сами, к сожалению, работаем, как и раньше, из офиса, - рассказывает Манижа. - Я живу с родителями-пенсионерами и престарелой бабушкой, то есть если я заражусь, я подвергну их жизнь риску".

Больше всего Манижу беспокоит то, что она каждый день ездит в переполненной маршрутке, где лишь малая часть людей носят маски. Ни о каком социальном дистанцировании никто не слышал, считает девушка.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Так выглядел один из рынков в Душанбе летом 2019 года, но на улицах столицы Таджикистана и сейчас довольно многолюдно. Только лимон и чеснок сильно подорожали - в стране многие думают (безосновательно), что они защищают от Covid-19

По сравнению с соседними странами, где власти объявили чрезвычайное положение и даже рекомендовали жителям не выходить из дома без крайней необходимости, на улицах Душанбе достаточно людно. Хотя часть горожан самостоятельно решили изолироваться и стараются как можно реже выходить на улицу.

Вырос спрос на доставку продуктов и готовой еды на дом. В городе взлетели цены на лимон и чеснок. Многие считают, что именно эти продукты способны защитить от вируса. Но в целом жизнь в Душанбе мало изменилась. Единственным местом, где были введены ограничения, оказался столичный стадион. Футбольные матчи здесь впервые было решено проводить без зрителей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Футбольные матчи в Таджикистане все еще проводятся, но теперь без зрителей

"Один раз, когда мне пришлось надеть маску, был в паспортном столе, - рассказывает 41-летняя Насибахон. - Мы ходили получать паспорт 16-летнему сыну, и там нас попросили надеть маски, а на улицах мало кто ходит в масках".

Насибахон - руководитель небольшой компании, и она сама распорядилась, чтобы ее сотрудники могли работать удаленно. В Душанбе самоизоляцию или социальное дистанцирование соблюдают только сотрудники международных организаций, большинство же компаний и предприятий работают, как и прежде.

Два миллиона школьников и студентов продолжают учиться. Когда власти приняли решение возобновить обучение в школах после весенних каникул, родителей и детей успокоили тем, что все учебные заведения были продезинфицированы и этого достаточно, чтобы избежать распространения инфекций.

Мечети открыты

Джошуа Карнс, директор офиса здравоохранения и образования в Центральной Азии Агентства по международному развитию США (USAID), во время брифинга на тему Covid-19 подчеркнул, что у него нет никаких оснований думать, что Таджикистан скрывает информацию о случаях заражения. "Я даже не ставлю под сомнение открытость Таджикистана в плане предоставления данных. Возможно, тесты пока не выявили случаев заболевания коронавирусом. На мой взгляд, в Таджикистане нужно увеличивать объемы тестируемых", - пояснил Карнс.

Заявление минздрава о том, что в стране коронавируса нет, подтвердила и официальный представитель ВОЗ Галина Перфильева в эфире телеканала "Таджикистан".

Перфильева также похвалила минздрав и власти Таджикистана за меры по предотвращению "заноса вируса" в страну. Таджикистан формально закрыл границы с соседними странам, запретил въезд иностранцам и приостановил международные рейсы.

"Всего за период карантинных мероприятий на карантине побывало уже более 6 тысяч человек, которые возвращались в страну из-за границы. В настоящее время около 4 тысяч человек остаются в карантинных зонах", - сказала Перфильева.

Всего в Таджикистане, включая Душанбе, Худжанд, Бохтар, создано четыре стационара на три тысячи человек, которые готовы к приему тех прибывающих, которые входят в зону риска.

Впрочем, скептики отмечают, что перед закрытием границ в страну прилетали сотни людей каждый день, не считая людей, проходящих через наземные границы.

В соседнем Кыргызстане коронавирус был зафиксирован у граждан, вернувшихся после малого хаджа из Саудовской Аравии. Каково положение таджикистанцев, совершивших аналогичное паломничество, неизвестно. Мечети в стране после дезинфекции вновь открыты для коллективных молитв. Более того, таджикские власти вопреки рекомендация ВОЗ даже не стали отменять массовые празднования Навруза 21 марта.