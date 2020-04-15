Коронавирус: Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии фактов и поддержке Китая. Он прав?

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Президент США Дональд Трамп приостановил выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения: он считает, что во время пандемии коронавируса ВОЗ “не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность”.

Оппоненты уверены, что Трамп, которого сейчас самого критикуют за запоздалую реакцию на ситуацию, просто пытается найти козла отпущения и переложить на кого-то ответственность. Кто же прав?

ВОЗ скрывала факты?

Трамп неоднократно обвинял Всемирную организацию здравоохранения в том, что она слишком поздно отреагировала на вспышку Covid-19 и с опозданием предупредила об опасности заболевания. Более того, сказал Трамп, организация скрывала факты о новом коронавирусе. Так ли это?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пандемия началась в городе Ухань, однако сейчас там уже сняли карантин

31 декабря прошлого года власти Китая сообщили в местное отделение ВОЗ о росте заболеваемости пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань. В тот же день информация была передана в Женеву, в штаб-квартиру организации. На следующий же день ВОЗ создала оперативную группу экспертов, которые начали мониторить ситуацию. Всего три дня спустя организация опубликовала первые данные о неизвестном заболевании в своих соцсетях и в экспертных журналах, а уже к 10 января выпустила первые рекомендации для всех стран.

На тот момент у экспертов - как в ВОЗ, так и за пределами организации - не было никаких доказательств того, что неизвестная болезнь может передаваться от человека к человеку. Но спустя несколько дней стало понятно, что в Китае заболели больше десятка врачей, лечивших пациентов с новой пневмонией. Кроме того, были зафиксированы первые случаи заболевания в Таиланде. Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове сразу сообщила об этом на пресс-конференции.

Важно, что к тому моменту у экспертов ВОЗ не было никакого доступа к заболевшим в Ухане. 28 января глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус полетел в Китай на личную встречу с Си Цзиньпином. Он попросил разрешения отправить в Ухань международную группу экспертов, но санкция на это была получена только 16 февраля.

Чаще всего критики негативно отзываются о положительных оценках, которые глава ВОЗ давал властям Китая в разгар пандемии. Действительно, гендиректор организации восторженно отзывался о методах Китая, добавляя, что страна фактически “установила новые стандарты реагирования на вспышки заболеваний”.

И политики, и западные эксперты сомневаются в достоверности данных, которые Китай предоставляет миру. Исследования, проводимые на основании китайских статистических данных, показывали серьезные несоответствия и искажения в документах. А в случае с коронавирусом эксперты указывают, что власти Уханя продолжительное время скрывали информацию.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что официальная статистика о числе заразившихся коронавирусом и количестве смертей вызывает вопросы, а цифры кажутся слишком низкими. А отдельные американские политики прямо обвиняют Китай в сокрытии истинного положения дел.

Китай неизменно сообщает, что, несмотря на масштабную вспышку, в стране заразились чуть более 80 тысяч человек, а умерли — более трех тысяч, в то время как в более благополучной Германии, вовремя взявшей ситуацию под контроль, уже значительно больше случаев заражения и смертей. А в США, где больны более 600 тысяч человек, скончались уже 26 тысяч.

“Для меня совершенно очевидно - и это должно быть очевидно для большинства людей в мире - что доктор Тедрос и ВОЗ оказались в ужасно трудном положении: с одной стороны, нужно прислушиваться к науке, но с другой стоит очень влиятельная страна”, - говорил ранее Лоуренс Гостин, профессор права в области глобального здравоохранения из Джорджтаунского университета, который консультирует ВОЗ.

ВОЗ проживет без американских денег?

Трамп заявляет, что США вносили в бюджет ВОЗ 400-500 млн долларов ежегодно, в то время как Китай - всего 40 млн. Справится ли организация без такого финансирования с пандемией коронавируса?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава ВОЗ оказался между двух огней, говорят эксперты

Всемирная организация здравоохранения может несколько месяцев существовать на те средства, которыми располагает сейчас, сказал Би-би-си Энтони Костелло, ранее возглавлявший один из департаментов ВОЗ.

Впрочем, считает эксперт, если финансирование со стороны США не возобновится, рано или поздно у организации возникнут проблемы: она не сможет вовремя доставлять в страны средства индивидуальной защиты, тесты на определение Covid-19 и проводить тренинги для врачей по всему миру.

“Напомню, что многие бедные страны еще только в начале эпидемии. И если ВОЗ будет ограничена в средствах для помощи этим странам, может случиться катастрофа”, - сказал Костелло.

26 марта прошел экстренный онлайн-саммит Большой двадцатки, на котором страны обсуждали меры по борьбе с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что участники саммита приняли документ, в котором содержится положение о приверженности государств “поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования” на пандемию. Поэтому, надеется Песков, критика США в адрес организации не подорвет работу ВОЗ, которую спикер Кремля оценил высоко.

В начале февраля ВОЗ сообщила, что международное сообщество экспертов разработало план по борьбе с коронавирусом и помощи странам, охваченным пандемией. Для осуществления этого плана требовалось 675 млн долларов.

Тогда глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус говорил: "Больше всего меня беспокоит то, что есть страны, в которых вообще нет условий для выявления людей, заразившихся вирусом. Нужна срочная поддержка, чтобы они могли диагностировать и лечить людей, а также предотвращать дальнейшую передачу вируса от человека к человеку и защищать работников системы здравоохранения".

"Я говорил с ним спустя месяц, 4 марта, - вспомнил Энтони Костелло. - Я спросил, сколько денег он получил после своего обращения. Он ответил: 1,2 млн долларов. Такова реальность, в которой им приходится работать. У ВОЗ, по моему мнению, огромное недофинансирование".

Главный редактор медицинского журнала Lancet Ричард Хортон сказал Би-би-си, что США обеспечивали пятую часть всего бюджета ВОЗ. “Поэтому нынешнее решение - это преступление против человечества. Каждый ученый, каждый работник сферы здравоохранения, каждый гражданин должен восстать против этого ужасного решения. ВОЗ - единственная международная организация, занимающаяся глобальной координацией усилий в сфере здравоохранения. И прекратить ее финансирование сейчас, в момент, когда солидарность нужна нам больше, чем когда бы то ни было, - это преступление”, - уверен Хортон.

ВОЗ неправильно отреагировала на ситуацию?

Трамп пообещал, что финансирование ВОЗ будет приостановлено до тех пор, пока не прояснится роль организации “в распространении коронавируса”. Эксперты предполагают, что президент США ссылается на нежелание ВОЗ закрывать границы и ограничивать передвижение людей. Могло ли это привести к нынешней ситуации?

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Действительно, в начале февраля, когда Россия, например, уже ввела ограничения на поездки в Китай, Всемирная организация здравоохранения не поддерживала такие меры. Глава ВОЗ утверждал, что такие ограничения могут принести больше вреда, чем пользы: затруднится обмен информацией, возникнут проблемы с поставками медицинского оборудования и медикаментов, будет нанесен ущерб экономике.

Организация настаивала, что страны должны не ограничивать передвижение, а осматривать всех прибывающих пассажиров. Пекин тогда тоже активно критиковал введение ограничений и обвинял государства в игнорировании рекомендаций ВОЗ. Представитель китайского МИД говорил: “В то время как ВОЗ рекомендует воздержаться от введения таких ограничений, США поспешно двигаются в противоположном направлении”. Вероятно, именно такие заявления дали повод Дональду Трампу обвинять ВОЗ в особой поддержке Китая.

Энтони Костелло, ранее возглавлявший департамент ВОЗ, не удивлен, что рекомендации организации были именно такими: “Даже если бы они рекомендовали ввести ограничения на передвижения из Уханя в январе, было бы слишком поздно: вирус уже вышел за пределы провинции и к 21 января был обнаружен в 17 других странах. У Трампа же такая возможность была: когда первый случай коронавируса был диагностирован в США 20 января, он мог ввести ограничения в штате Вашингтон, но не сделал этого. Как и Британия не остановила авиасообщение с Италией после появления первого зараженного”.

Костелло уверен, что запреты на передвижение не работают, а роль играет в основном глобальное и ранее тестирование: "Это сработало в Южной Корее: как только были зафиксированы первые случаи передачи вируса, они начали делать 66 тысяч тестов в неделю. К сожалению, Европа, в том числе Британия, и особенно США долго откладывали, тянули с тестированием”.

Одна из самых мощных программ по тестированию была введена в Германии, где, считают эксперты, именно этот шаг помог значительно снизить смертность от коронавируса.

Как мир реагирует на заявление Трампа?

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что сейчас не время сокращать ресурсы Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая помогает в борьбе с вирусом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До пика пандемии еще далеко, поэтому для борьбы с вирусом нужны все возможные усилия, говорят экперты

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, инициатор неудавшегося импичмента Трампа, жестко ответила на решение президента: “Американцы должны начать игнорировать вранье и прислушаться к ученым и другим уважаемым специалистам”. Она уверена, что Трамп проигнорировал многочисленные свидетельства и предупреждения, вовремя не предпринял меры, что и привело к катастрофической для страны ситуации.

Мнение Пелоси поддержали и медицинские эксперты. Доктор Нахид Бхаделия, врач-инфекционист и доцент медицинского факультета Бостонского университета, назвал приостановку финансирования “абсолютной катастрофой”, а доктор Амеш Адалья, старший научный сотрудник в университете Джонса Хопкинса, заявил: ВОЗ действительно допускала ошибки и, возможно, нуждается в реформе, но об этом стоит думать после того, как кризис будет преодолен. “Такие вещи не делаются в разгар пандемии”, - заключил Адалья.

Однако есть и те, кто соглашается с оценками, которые Трамп дает ВОЗ. 4 апреля британская The Telegraph опубликовала колонку эксперта по вопросам экономики Кристофера Сноудона, который написал, что, несмотря на то, что у Трампа есть свои причины обвинять других во вспышке коронавируса в США, он не ошибается, говоря о необходимости реформирования ВОЗ, которую Сноудон назвал “гнилой организацией”.

“Британия должна последовать примеру США. Мы перечислили ВОЗ более 200 млн долларов в 2018 году, что делает нас вторым по величине донором организации. Пришло время перестать любезничать”, - написал он.