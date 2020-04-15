Коронавирус сделал переговоры о брексите виртуальными. Но времени на них нет

Правообладатель иллюстрации @MichelBarnier Image caption Мишель Барнье (сидит спиной) и Дэвид Фрост (на экране) собираются до июня вести переговоры об окончательном брексите вот в таком формате

Главы делегаций Британии и ЕС договорились возобновить переговоры об условиях окончательного выхода Британии, прерванные из-за пандемии коронавируса, в формате видеоконференций. Времени на то, чтобы избежать болезненного резкого разрыва, у сторон осталось очень мало.

Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах с Британией, и его британский визави Дэвид Фрост в среду поговорили по видеосвязи и условились о времени проведения трех следующих раундов переговоров: в апреле, мае и июне, по неделе каждый. Все они по плану пройдут по видеосвязи.

"Нам нужен реальный, осязаемый прогресс на переговорах до июня. Мы должны продвинуться во всех областях", - написал Мишель Барнье в "Твиттере" после беседы с Фростом.

Британия 31 января формально вышла из Евросоюза, но фактически осталась в нем до конца этого года: до 31 декабря между Британией и ЕС сохраняется свободное передвижение людей, товаров, услуг и финансов.

До конца года стороны должны договориться о всех аспектах дальнейших взаимоотношений. Представители ЕС, включая самого Барнье, неоднократно говорили, что, учитывая гигантский объем этих отношений, сделать это в такой короткий срок будет крайне трудно.

Перерыв на коронавирус

При этом переходный период по правилам можно продлить на год или два, а принять решение об этом нужно заранее, уже к концу июня. Но правительство Бориса Джонсона до наступления всемирного кризиса твердо уверяло, что ни в коем случае не намерено откладывать расставание с ЕС, и пока своей позиции не меняло.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Главы делегаций на переговорах о брексите Дэвид Фрост (слева) и Мишель Барнье в последний раз очно встретились в начале марта. А потом пришел коронавирус.

Между тем, пандемия ощутимо затормозила и без того находившиеся в цейтноте переговоры.

Первый раунд очных переговоров, на котором стороны условились обменяться проектами договора о свободной торговле, прошел только в начале марта, и почти сразу после этого они остановились: сначала у Мишеля Барнье обнаружили коронавирус, а затем у Дэвида Фроста появились легкие симптомы Covid-19, и он тоже самоизолировался.

Правда, техническая работа при этом продолжалась: "Хочу заверить всех, что контакты между ЕС и Британией в это трудное время продолжаются. Мы все время были на связи, стороны обменивались юридическими текстами, а на прошлой неделе мы провели серию видеоконференций", - писал Фрост в "Твиттере" 7 апреля.

Виртуальные переговоры не работают?

Но, как неоднократно говорили дипломаты в интервью европейским и британским изданиям, переговоры по видеосвязи и переписка экспертов не могут быть равноценной заменой очным встречам.

"Видеоконференции, даже когда их будет удаваться проводить, не могут заменить очных встреч. Нет ни формального кворума, ни бесед "на полях", ни конфиденциальности переговоров. Трудности в работе с текстами", - написал в начале апреля в депеше в Берлин посол Германии при ЕС Микаэль Клаусс. Это письмо попало в журнал Spiegel.

Кроме того, как докладывал посол Клаусс, в здании Европейского совета, например, где проводятся саммиты ЕС и встречи на уровне министров и послов, технических мощностей видеосвязи хватает примерно на четверть прежнего объема переговоров, и эта четверть используется прежде всего для решения проблем, связанных с пандемией.

Если же стороны не успеют договориться обо всех важнейших аспектах дальнейших торговых, финансовых и прочих отношений, а выход Британии не будет отложен, то перед ней и Евросоюзом снова, как в прошлом году, встанет перспектива болезненного резкого разрыва.

Откладывать ли брексит?

Правда, теперь мощные коррективы во все связанные с брекситом прогнозы вносит пандемия коронавируса.

Во-первых, возможный ущерб от "жесткого брексита" меркнет на фоне экономической катастрофы, которую может повлечь за собой пандемия. Во-вторых, в этой чрезвычайной ситуации и Британия, и ЕС могут принять в отношении брексита какие-то такие решения, о которых до сих пор не хотели и слышать.

Социологический опрос, проведенный в начале апреля фирмой JL Partners, показал, что две трети британцев согласны, что теперь, в условиях пандемии, фактический выход из ЕС разумно было бы отложить, и только 19% считают, что откладывать брексит ни в коем случае нельзя.