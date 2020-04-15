Нотр-Дам спустя год после пожара: работы остановлены, здание все еще под угрозой

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Реставрационные работы в соборе застопорились на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса

Ровно год назад в результате пожара рухнул шпиль собора Парижской Богоматери, сам собор лишь чудом уцелел. Корреспондент Би-би-си в Париже рассказывает, из-за чего работы по восстановления крыши остановились, что беспокоит реставраторов, и почему настоятель собора сравнивает его с почтенной дамой.

В ветреный день возле Нотр-Дама можно услышать странный свистящий звук. Призрачная мелодия рождается в зияющих дырах в средневековом здании, оставленных пожаром, случившимся ровно год назад.

Большую часть года эти звуки заглушал шум стройки, туристов и автомобилей. Но сейчас этот готический гигант пуст и окутан зловещей тишиной.

Неподвижные краны неуклюже нависают над строительными лесами, а поток туристов, ждущих своей очереди сделать селфи на фоне окружающего стройку забора, рассеялся.

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Дневной свет заливает собор через уничтоженную огнем крышу

Введенный из-за коронавируса карантин остановил восстановительные работы на неопределенный срок.

“Одинокая, но не брошенная”

"Нотр-Дам - это почтенная дама, которой 850 лет, - говорит мне Патрик Шове, ректор собора. - Это получившая тяжелые травмы пожилая леди".

"И я думаю, что это символически связывают ее со всеми пожилыми, нездоровыми, всеми находящимися на карантине или в изоляции в домах престарелых. Рядом с Нотр-Дамом никого нет, ее оставили наедине с собой, но ее не бросили”.

Вечером 15 апреля 2019 года монсеньор Шове зашел на бокал в кафе возле собора. Вскоре он заметил дым, поднимающийся от шпиля Нотр-Дама.

Он немедленно кинулся к столь знакомому ему зданию.

Media playback is unsupported on your device Пожар в Нотр-Даме. Видео

Огонь распространялся стремительно, пожирая густой лес средневековых стропил, затем перекинулся на знаменитый шпиль, который вскоре рухнул на глазах у тысяч ошеломленных людей.

В течение нескольких часов пожарные сомневались, что собор вообще удастся спасти: об этом докладывали и президенту Франции.

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Поврежденные огнем прежние леса, установленные для реставрации, приходилось разбирать с предельной осторожностью

Год спустя с внешней стороны стен собора появились деревянные контрфорсы, и обширная сеть из строительных лесов опоясала здание.

По иронии, сейчас опасность исходит от старых лесов, возведенных перед пожаром для реставрации частей собора. Леса выгорели и изогнулись под действием пламени, и их нужно было очень осторожно разобрать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Внутри собора на следующий день после пожара

Патрик Шове говорит, что опасность для собора все еще сохраняется.

"Он все еще очень хрупок, - говорит настоятель. - В случае урагана или торнадо он может не устоять. Старые леса сплавились вместе, и только когда они будут полностью разобраны, мы сможем сказать, что собор точно спасен”.

Media playback is unsupported on your device Первые кадры: как выглядит Нотр-Дам внутри после пожара

Клодлин Луазель, специалист по витражам в реставрационной команде, тщательно замеряет уровень свинца и сажи на каждом стеклышке в витражных окнах собора, созданных в XIX веке. Это необходимо сделать прежде, чем реставраторы смогут приступить к работе.

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Все витражи Нотр-Дама, включая северное окно-розу, требуют реставрации

В интервью для документального фильма канала BBC 4, выходящего на этой неделе, она рассказала, что некоторые из окон не чистили последние сто лет - и скопившаяся грязь могла спасти их от загрязнения свинцом во время пожара.

"Нижний толстый слой пыли фактически стал защитным слоем, - объясняет Луазель. - Чтобы очистить витраж, нужно удалить весь этот налет грязи”.

Клодлин реставрирует витражи на нижнем уровне собора, однако специалисты считают, что окна, расположенные выше, вероятнее всего, пострадали куда сильнее.

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Своды собора были сильно повреждены огнем

Мастера из разных концов Франции восстанавливают элементы интерьера и произведения искусства, спасенные в пожаре. По всей стране предпринимались грандиозные усилия к тому, чтобы безвозвратно утраченного оказалось как можно меньше.

Но реставрация встала не только из-за коронавируса.

После того, как пожар был потушен, работы длительное время откладывались из-за загрязнения свинцом и плохой погоды.

Чтобы помочь реставраторам, специалисты из парижского Национального центра научных исследований работают над созданием цифровых модели для каждого камня и каждой балки собора.

Каждый из элементов неповторим, у некоторых собственные, присущие лишь определенной эпохе характерные черты. То, что мы видим, - это соединение технологий XII и XXI веков.

"Это поразительно, - говорит исследователь Ливио де Лука. - В рамках этого проекта мы используем самые современные технологии. Данные, которые мы соберем, будут изучать грядущие поколения”.

Правообладатель иллюстрации Windfall Films Image caption Филип Вильнев, главный архитектор реставрации, изучает, что уже было сделано

Сейчас активно обсуждаются идеи того, как должны выглядеть новые шпиль и крыша собора. Архитекторы из разных стран присылают проекты, в которых встречаются зеркала, солнечные батареи или обширное витражное остекление.

Внешняя облицовка может измениться, но сама личность собора, его индивидуальность останутся все теми же - здание известное всему миру, как Нотр-Дам - наша госпожа, наша леди.

На протяжении многих веков и до сих пор для многих - Первая леди Парижа.

Нотр-Дам до пожара, видео 360°