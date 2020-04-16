"Явно перестарались". Кто виноват в очередях в московское метро и к чему они приведут

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Первый день работы системы обязательных пропусков в Москве привел к транспортному коллапсу в городе - очередям в метро и пробкам на въездах в столицу. Публично власти и российское телевидение винили в произошедшем в том числе и самих москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции. Источники Русской службы Би-би-си в мэрии и МВД перекладывают ответственность друг на друга.

Случившееся грозит ростом числа зараженных новым коронавирусом в Москве.

Реакция властей на пробки в метро

В среду, 15 апреля, в Москве образовались большие очереди на входах в метро. По фотографиям из соцсетей было видно, что люди стояли в очередях, не выдерживая дистанцию в полтора метра, предписанную Роспотребнадзором.

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил ответственность за толпы у метро на столичное МВД. "Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал он в "Твиттере".

В полиции еще утром 15 апреля предупредили о возможных "затруднениях прохода граждан" у метро. "Заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию. Без крайней необходимости не покидайте свое жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска", - предупреждало московское МВД.

В пресс-службе московского метрополитена на вопрос газеты "Ведомости" о том, кто виноват в очередях, ответили так: "Мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции".

Спустя несколько часов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил москвичей в недостаточной дисциплинированности. "К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции, что и вынудило власти пойти на введение пропусков", - заявил он.

Обвиняли в коллапсе и самих авторов идеи электронных пропусков - Собянина и мэрию Москвы. "В период пандемии мэр благодарил москвичей за то, что они добровольно выполняют режим. Кому в голову пришло каждого тотального москвича проверять?" - говорил в эфире программы "Время покажет" депутат Мосгордумы от “Единой России” Александр Семенников.

Ответственность на мэрию за коллапс возложил и оппозиционер Алексей Навальный, по словам которого мэрия "организовала несколько сот точек распространения вируса". "Причем в группе риска - те, кто продолжает работать и взаимодействовать с другими людьми. Толпы продавцов, курьеров, сотрудников ЖКХ, врачей", - заявил он.

Мэрия и МВД кивают друг на друга

Кулуарно московские власти и столичная полиция перекладывают ответственность за очереди друг на друга.

Так, два источника Русской службы Би-би-си в мэрии возлагают вину за очереди в метро на сотрудников московского главка МВД.

По словам одного из источников, в мэрии предполагали, что столичная полиция заранее отработает схему с проверкой пропусков на местах. Полиции сказали "о необходимости мягкого варианта" для того, чтобы "не ухудшать эпидемиологическую ситуацию", рассказал собеседник Би-би-си в правительстве Москвы. По его словам, мэр сделал городской полиции замечание.

В ГУВД явно "перестарались", уверен и другой источник Би-би-си в руководстве мэрии. По его словам, столичные власти изначально предлагали не повальную, а точечную проверку пропусков.

Близкий к МВД источник Русской службы Би-би-си, знакомый с деталями совещаний по введению спецпропусков, напротив, утверждает, что в произошедшем виноваты столичные власти.

"На совещании решили, что полиция проверяет всех, это и создало пробки, - говорит он. - Они [власти] указывают, что МВД неправильно поняло, но накосячила мэрия. Полиция, если бы сказали проверять выборочно, и проверяла бы выборочно. Поскольку тяжело выставить посты на каждую станцию метро, для этого надо напрягать весь личный состав, просить о помощи Росгвардию, перекидывать людей с других объектов. Для ГУВД это совершенно невыгодная история, силовики возмущены".

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Другой источник Русской службы Би-би-си в МВД тоже считает, что за пробки в метро несет ответственность руководство мэрии, не предусмотревшее все риски введения пропусков.

Полиция выполняла те предписания, которые выдала мэрия, поэтому винить МВД в данной ситуации нельзя, согласен глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. "Полиции сказали всех поголовно проверять, вот они и проверяли. На следующий день после того, как все возмутились, это убрали", - отмечает он.

В пресc-службе мэра от комментариев воздержались, сославшись на публичные выступления Собянина и дептранспорта Москвы, в которых днем 16 апреля отчитались об отсутствии очередей на входах на станции метро.

Русская служба Би-би-си также направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в московское управление МВД, но ответа пока не получила.

Кто виноват

Перекладывание ответственности - типичное для бюрократа поведение, отмечает политолог Аббас Галямов. "Единственное, что может помешать этому - прямой запрет на публичное выяснение отношений, наложенный сверху. Раньше он действовал. Сейчас хватка Кремля стала слабеть, а цена ошибки, наоборот, расти. Вот чиновники и занимаются поиском виноватых", - прокомментировал он неофициальный спор МВД и мэрии.

Регламенты проверок при введении пропусков должны были быть обязательно согласованы с эпидемиологическими службами, объясняет Би-би-си Владимир Свириденков, эксперт межрегиональной общественной организации "Город и Транспорт".

Он обратил внимание, что до введения пропускного режима пассажиропоток в метро заметно снизился - по сравнению с обычным рабочим днем примерно в пять раз. В этих условиях "необходимое с эпидемиологической точки зрения расстояние (1,5-2 м) вполне обеспечивалось".

Утренняя давка на входах в метро "запрограммирована именно требованием проведения сплошной проверки", резюмирует Свириденков. "Ответственность за это лежит на лицах, согласовавших и утвердивших его", - считает он.

Как коллапс комментировало федеральное ТВ

Транспортный коллапс в столице был одной из тем для обсуждения в вечерних программах на российских телеканалах. На "Первом" и "России-1" опасались, что очереди в метро могут создать новую вспышку заболеваемости.

"Ни о какой социальной дистанции разумеется не идет речь, складывается ощущение, что тот кто не заболел, тот обязательно заболеет", - комментировала кадры из метро ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

"Не все пошло гладко, судя по фото из метрополитена. На самоизоляцию похоже не очень. Вы напомнили про шашлычников, которых мы винили в росте предыдущих дней - интересно, про что мы будем говорить через две недели", - предрекал ведущий "Время покажет" Олег Шейнин.

В конце марта источники Русской службы Би-би-си в мэрии связывали переход Москвы на самоизоляцию с выходом шашлычников в парки.

Эпидемиологические последствия

О том, что через две недели ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться, говорили и приглашенные на телевидение эпидемиологи. "Результат от шашлыков мы увидели в конце предыдущей недели - это было нехорошо. Нынешний рост - это ненормально… [В ситуации с метро] никакого отличия от шашлычников нет. Это нехорошо", - говорил в эфире "Время покажет" доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Математик и физик Сергей Шпилькин рассчитал, что в очередях метро могли заразиться до пяти тысяч человек.

По словам источника Би-би-си, близкого к МВД, ситуация усугубляется особенностями вентиляции в метро. "Потоки воздуха из приточно-вытяжной вентиляции разносили бактерии по всей толпе", - подчеркнул он.

С тем, что у очередей в метро будут негативные последствия, согласен и вирусолог, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. "Насколько эти очереди были велики, настолько и повлияют. Поэтому это быстро и ликвидировали, потому что это было во вред процессу", - прокомментировал он случившееся в разговоре с Би-би-си.

К 16 апреля в России всего заразилось коронавирусом почти 28 тысяч человек, а за сутки было зафиксировано 3448 случаев заражения. 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 пациента с коронавирусом умерли. В Москве коронавирус подтвердился чуть более чем у 16 тысяч человек.

Юридическая ответственность

Заболевшие в результате пробок в метро могут подавать групповые иски к мэрии и полиции в качестве соответчиков, сказала Би-би-си глава аналитической службы юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова. По закону отвечать за причинение вреда власти должны даже в случае, если их действия были правомерными, но привели к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, пояснила она.

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Доказательством того, что человек оказался в толпе, по словам юриста, будут фото и справки с работы (о месте и времени ее начала, факте опоздания) и расчетом маршрутов от дома до работы. Сложнее судиться тем, кто получив пропуск, ехал не на работу и не по уважительной причине. Тогда вопрос о возмещении вреда рассматривается с учетом нарушения карантина, что может снизить компенсацию.

Сумма исков может быть сопоставима с компенсациями за другие трагические случаи - размер будет зависеть от тяжести последствий. В случае летального исхода суммы могут быть сопоставимы с выплатами за авиакатастрофы и взрывы, говорит Плешанова.

Работа над ошибками

Кремль 16 апреля посоветовал мэрии и МВД "вынести уроки" из первого дня введения пропусков в столице. “Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет уроки и сделает так, чтобы они [сбои] не повторялись. Вы видите, что ситуация в этом плане сейчас нормализовалась”, - сказал Дмитрий Песков, добавив, что выводы мэрии стоит делать совместно с полицией.

Мэр Сергей Собянин сразу после сообщения о пробках в метро, утром 15 апреля, анонсировал автоматизацию систем проверки. В Департаменте транспорта столицы уточнили, что контроль будет проходить через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту.

После скандала с очередями в московское метро и пробками на въездах в Москву, образовавшимися 15 апреля, ситуация заметно изменилась: полиция больше не проводит массовых проверок цифровых пропусков у пассажиров подземки и убрала барьеры на пересечении автотрасс с МКАД.