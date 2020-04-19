Россия наградит последних британских ветеранов арктических конвоев

Правообладатель иллюстрации Stephen Doughty MP Image caption Харольд Будьер в день памяти подвигов торгового флота Британии

Ветераны арктических конвоев, перевозивших во время Второй мировой войны гуманитарную и военную помощь Советскому Союзу, получат от правительства России медали в честь 75-летней годовщины последнего рейса.

С 1941 по 1945 год из Британии к берегам русского Севера были отправлены 78 конвоев, против которых немецкая армия использовала линкоры, эсминцы и подводные лодки. В тех боях Британия потеряла 85 торговых судов и 16 боевых кораблей. 3 тысячи британских моряков погибли.

Их подвиг и вклад британского флота в исход Второй мировой были забыты в годы холодной войны, но в последнее время российские власти неоднократно о них вспоминали. По данным посольства России в Британии, примерно 550 ветеранов конвоев еще живы.

94-летний Харольд Будьер из Уэльса 75 лет назад был в составе экипажа последнего Арктического конвоя, вышедшего в СССР с военно-морской базы в Шотландии.

Он поступил на службу в торговый флот в Кардиффе в 1944 году, когда ему было 18 лет. Харольд страдал дальтонизмом, и дорога на боевой корабль была для него поначалу закрыта.

Однако в условиях больших потерь на счету был каждый человек, и вскоре Будьер был откомандирован в Ливерпуль на борт авианосца "Премьер", перевозившего самолеты и участвовавшего в маневрах и установке подводных мин против немецких субмарин у берегов Норвегии.

Image caption На фото справа Харольд в тот день, когда он поступил на службу на свой первый корабль в 1944 году

18 апреля 1945 года "Премьер" в составе конвоя JW-66 вышел к берегам Советского Союза.

Этот конвой из 25 кораблей охранял 27 судов, в основном американских, которые везли груз в Мурманск. Самолеты на борту авианосца обеспечивали поддержку с воздуха.

В обязанности Харольда входило ведение документации инженерного блока, включая составление отчетов для адмиралтейства.

"Я печатал очень медленно, но ошибок не делал", - вспоминает ветеран.

"Я играл в футбол за инженерную команду и за команду корабля. Когда мы стояли в Скапа-Флоу (гавань в Шотландии - прим. Би-би-си), кому-то пришла идея сыграть в регби. Меня спросили, на какой позиции я могу играть в регби, я ответил - блуждающий полузащитник, а когда сказал, что я из Кардиффа, меня тут же взяли в команду", - рассказывает Будьер.

Правообладатель иллюстрации Arkivi/Getty Images Image caption Британский авианосец "Премьер" был построен в США

По пути в Мурманск "Премьер" не попал в поле зрения немецких подлодок и добрался до места без происшествий. Пять дней авианосец провел в акватории мурманского порта.

"Мы ходили в небольшую рыбацкую деревню. Я люблю одиночество и просто хотел побродить вокруг, но вдруг меня остановил русский солдат с винтовкой со штыком. Он не говорил по-английски, я не знал русского. Он развернулся и пошел прочь", - вспоминает ветеран.

В той деревне Харольд сменял пару носков на бутылку водки.

"У нас не было водки во время войны, и я привез бутылку в подарок своей девушке. На корабле нам давали только рюмку рома в день".

На обратном пути авианосец Харольда шел в составе конвоя RA-66. Но на этот раз у Кольского полуострова их поджидали 14 немецких субмарин. Тот бой стал последним для военного флота Британии во Второй мировой войне.

От вражеской торпеды погибли 97 моряков на эсминце "Гудолл", а 29 апреля британцы потопили две немецких подводных лодки.

"Премьер" осуществлял патрулирование, его истребители отразили вражеский налет.

Один британский противолодочный самолет, "Эвенджер", возвращаясь с задания, не рассчитал траекторию и ударился о корму авианосца.

"Он запутался в снастях, загорелся двигатель, но к счастью трое пилотов смогли выбраться, а самолет распутали и сбросили в море", - вспоминает ветеран.

Image caption Эту кружку Харольд вынес из столовой 7 мая 1945 года. В ней он принес пиво своему другу, оставшемуся на дежурстве

В шотландскую гавань Скапа-Флоу "Премьер" возвратился 7 мая 1945 года, где его застала весть об окончании войны.

"По внутренней связи нам объявили, что война окончена, и завтра половина экипажа может сойти на берег в увольнительную. Мне повезло, я оказался в этой половине. Мы пошли в столовую, поели и довольно много выпили", - рассказывает Харольд.

"Я обычно не крал стаканы в пабах, но в тот день я вынес полную кружку пива для моего друга, который остался на борту. Я пронес ее вдоль набережной, поднялся по трапу и вручил своему другу. Он выпил и вернул кружку мне, я до сих пор ее храню. Каждый год в день Победы я хожу в паб только с ней".

После распада Советского Союза Харольд Будьер ездил в Мурманск по приглашению мэра города и жил в семье учительницы английского языка и капитана российского Северного флота, которые никогда не бывали в Британии.

Он долго поддерживал с ними связь.

"Они были большими энтузиастами и открыли собственный музей", - говорит ветеран.

Правообладатель иллюстрации Harold Boudier Image caption Клуб ветеранов "русских конвоев" Южного Уэльса собирался на встречи два раза в месяц

В свое время Харольд также вступил в некогда популярный Клуб ветеранов "русских конвоев" Южного Уэльса. По его сведениям, только двое из членов клуба ещё живы.

После войны Харольд изучал химию, физику и математику в Университете Кардиффа, после чего решил снова устроиться на работу в торговый флот на должность помощника казначея.

Некоторое время он работал на своем родном "Премьере", который был переоборудован в торговое судно и получил новое название "Звезда Родезии".

Правообладатель иллюстрации Russian Embassy Image caption Алан Хиггинс в 1944 году и в наши дни

Алану Хиггинсу сегодня 96 лет, во флот он пришел еще несовершеннолетним юношей.

"Я мыл палубы и готовил чай, а когда мне исполнилось 18, я стал телеграфистом и имел дело с множеством сообщений и кодов", - рассказывает Хиггинс.

Впервые к берегам России он отправился на борту легкого крейсера "Эдинбург" в декабре 1941 года. Он вспоминает, что на праздничный рождественский обед команда получила по полбанки мясных консервов и пирог с почками и рисом.

Всего на его счету - участие в восьми арктических конвоях.

30 апреля 1942 года, через два дня после выхода из порта Мурманска, "Эдинбург" был атакован, в него попали немецкие торпеды. Ощущение было такое, словно кто-то сильно зажал корабль в трясущейся руке, вспоминает он.

Был мощный взрыв, из соседних отсеков стали раздаваться стоны раненых и умирающих. Разлетались восьмидюймовые стальные перегородки.

"Это произошло после четырех часов дня, мы все в это время пили чай", - вспоминает Алан.

Подбитый крейсер продолжали атаковать немецкие эсминцы и субмарины, экипажу пришлось покинуть корабль. 840 человек удалось спасти, 58 моряков погибли.

"В это самое время в тясячах миль оттуда, в моем родном городке, моя мать сказала отцу: "Алан в беде", - рассказывает ветеран.

Он и правда думал, что ему не спастись. Оказавшись в ледяной воде, он прикидывал, через сколько минут он умрет, но вовремя подоспела помощь.

"Но страшно мне не было, все происходящее казалось закономерным", - говорит Хиггинс.

"Эдинбург" перевозил 5 тонн золота в слитках, это была плата советского правительства за поставки сверх программы ленд-лиза. Груз, стоивший многие миллионы, ушел на дно Северного моря, и лишь 40 с лишним лет спустя был поднят на поверхность.

Правообладатель иллюстрации IWM/Getty Images Image caption Сигнальный прожектор крейсера "Шеффилд". Декабрь 1941 года

Харольд, Алан и другие ветераны арктических конвоев уже имеют российские награды. Теперь они получат медали к 75-летию Победы, но на этот раз из-за карантина награды будут отправлены им по почте.

Харольд Будьер надеется, что история конвоев никогда не будет забыта.

"Они - очень важная страница той войны. Они были забыты, потому что британское правительство относилось к ним негативно. Мы называли их "русские конвои", а не арктические", - говорит Будьер.

"Это было так давно, что, возможно, звучит как битва при Ватерлоо. Но я часто рассказывал о том времени в школах, и детям это действительно интересно", - добавляет Алан Хиггинс.

Правообладатель иллюстрации Russian Embassy Image caption Такую медаль получат по почте ветераны арктических конвоев к 75-годовщине Победы

"Мне 48 лет, я училась в школе в Советском Союзе, но нам никогда не рассказывали про русские конвои. Все, что мы учили, было только о Великой Отечественной войне", - говорит Алевтина Кемпстер, которая живет в Британии и является организатором ежегодных памятных мероприятий в Кардиффе.

"Но когда я познакомилась с мистером Хиггинсом и мистером Будьером, я поняла, какую невероятную помощь они оказали в войне. Об этом очень важно помнить", - добавляет она.

"Важно показать, что мы о них помним, об их героизме и роли в нашей общей победе. Мы благодарны им и сохраним память о них, - сказал представитель посольства России в Британии. - Мы решили, что награждение медалью - прекрасный способ поздравить их с годовщиной великой Победы".