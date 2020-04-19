Коронавирус: как изоляция превратила видеоигры в форму медитации

Правообладатель иллюстрации Double Fine Productions Image caption Everything - простая до примитивности, но успокаивающая игра, которая может принести чувство глубокого удовлетворения (так говорят)

За окном - пустые улицы, странный мир и неопределенное будущее.

В соцсетях меня бомбардируют своими домыслами сторонники теории заговоров, и каждый доморощенный эксперт рассуждает о пандемии.

Но сейчас мне на все по барабану, потому что я - лось.

Игра под названием Everything (Все) появилась уже некоторое время назад. Иногда я нажимаю на облако, и философ Алан Уотс делится со мной своими соображениями.

Иногда я перестаю быть лосем и становлюсь Солнечной системой или одноклеточным организмом.

Уход от действительности на фоне карантина

Правообладатель иллюстрации Double Fine Productions Image caption Mountain - еще одна необычная игра без цели и сюжета

Я никогда не была большой любительницей компьютерных игр, но в последние несколько недель Everything и похожая на нее игра Mountain (Гора), еще более бессмысленная, заменили мне все.

Поглощающие, медленные, глубокие, глупые и прекрасные, с необычным, но очень приятным музыкальным сопровождением, - обе они успокоили меня и заставили забыть о безумной и кошмарной жизни в интернете в период самоизоляции.

Когда Everything только появилась, она разделила сообщество игроков на два лагеря. Одни хвалили ее, утверждая, что она вызывает чувство радости, другие называли откровенным мусором.

Ну а для таких как я это был шанс сбежать от рабочего стресса и паранойи и окунуться в мир роскошной скуки.

Я дала поиграть в нее племяннице и племяннику. Они, куда более умудренные в таких делах, глубокомысленно сообщили мне: "Этим можно расслабиться перед сном, потому что она не цепляет".

Новый лозунг

Правообладатель иллюстрации Tru Luv Image caption #selfcare от компании Tru Luv была задумана как противоядие от игр, вызывающих прилив адреналина

Когда программист Бри Код придумывала лозунг для своей новой компании Tru Luv, она и подумать не могла, как одна строчка с точностью опишет нашу сегодняшнюю жизнь.

"Мы с замиранием и ужасом всматриваемся в экраны наших телефонов, мы потрясены до глубины души..."

Целью, которую она поставила перед своей компанией, было создание игры-противоядия от замешанных на адреналине игр, в которых требуется добиться своего любой ценой, сражаться до конца или погибнуть.

То есть всего того, на чем вот уже 50 лет, с момента своего зарождения, держится индустрия компьютерных игр.

"Множество белых геймеров-мужчин, которые доминируют в игровой индустрии, строят ее под себя, но не под большинство людей", - не без вызова заявляет Код.

В 2018 году Tru Luv выпустила свое первое мобильное приложение #selfcare. В нем "игрок", не вылезая из кровати, производит некие ритуальные манипуляции, призванные снять стресс. Хотя #selfcare выглядела как игра, она не стала популярной.

Некого убивать

В этой игре нет монстров, которых нужно истреблять, только кошечки, которых можно гладить, и другие незамысловатые, но приносящие приятное удовлетворение задания.

"Мы разработали приложение, которое позволяет окунуться в спокойный мир внутри вашего телефона, - поясняет Ив Томас из компании Tru Luv. - Соцсети, азартные и иные игры построены по принципу повышения напряжения, чтобы вызывать у вас стресс. Жизнь и без того полна стрессов, и все же мы обращаемся к своим телефонам и иным устройствам, чтобы уйти от реальности и получить новую порцию стресса".

Видеоигры - это очень большой бизнес. По данным британской Ассоциации ритейлеров индустрии развлечений (ERA), в 2019 году этот бизнес стоил столько же, сколько британская музыкальная и киноиндустрия вместе взятые.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В условиях самоизоляции число игроков заметно возросло

Когда в марте в ряде стран был введен карантин, игровая платформа Steam сообщила о рекордном числе одновременных пользователей онлайн. Но если сама жизнь превращается в апокалиптический кошмар, не становятся ли компьютерные игры ее отражением?

По словам Код, нагнетание стресса в большинстве сетевых игр отталкивает людей.

"Попытка нажиться на страхе, выпуская игры, которые его лишь нагнетают, - это недальновидная стратегия. Да, пробуждая в молодежи страх, можно делать деньги, но это - выбор трусов, скучный выбор. Для создания увлекательной игры нам не нужно искусственно вызывать стресс. Любовь и самосовершенствование тоже могут дать приятный и полезный опыт".

Не только "сражайся или беги"

Первые восемь лет своей карьеры Код трудилась программистом высокого уровня в ведущих компаниях игровой индустрии, последним местом ее работы был французский гигант Ubisoft. На эту компанию работает 16 тысяч человек по всему миру.

Код занималась, и весьма успешно, созданием таких блокбастеров как Assassin's Creed, но ей постоянно что-то не давало покоя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не всем по вкусу прилив адреналина, который дают игры типа "сражайся или беги"

"В играх, устроенных по принципу "сражайся или беги", ваша симпатическая нервная система включается и начинает выбрасывать в кровь адреналин, а затем - дофамин. Ваши зрачки расширяются, сердце начинает биться сильнее, дыхание учащается, и вы ощущаете подъем, прилив сил. Но такие игры нравятся не всем. Мне, к примеру, - нет. И моим друзьям тоже".

Путешествие вглубь себя

В апреле Andromeda Entertainment запускает игру SoundSelf. Игра, на создание которой у основателя компании Робина Арнотта ушло восемь лет, включает в себя релгиозные церемонии, психоделику, песнопения, медитацию и гипноз.

По словам самого Арнотта, SoundSelf позволяет игроку совершить "путешествие внутрь себя, которое даст спокойствие нового уровня".

Правообладатель иллюстрации Andromeda Entertainment Image caption Создатели SoundSelf намереваются вводить игрока в трансцедентальное состояние

"Я лично наблюдал, как моя игра может ввести человека в трансцедентальное состояние, - утверждает разработчик. - Так почему же эта индустрия уже полвека создает только один тип игр для одного типа людей? Почему 90% ориентируются на стрессовую реакцию?"

На самом деле исключения имеются, и нельзя сказать, чтобы они не пользовались успехом.

Есть спокойные игры вроде Sims и Minecraft, в которых вам предлагается строить свои миры, где игроки могут погрузиться в альтернативную реальность, которую сотворили сами.

Правообладатель иллюстрации Nintendo Image caption В игре Animal Crossing звучит мягкая успокаивающая музыка и шум льющейся воды

Есть игра-симулятор Animal Crossing, где игрок - единственный человек на острове, полном симпатичных зверушек с огромными глазами. Ему только и остается, что бродить по острову, заниматься рыбалкой, рубить дрова, собирать фрукты-ягоды, да искать спрятанные тут и там пасхальные яйца.

Последняя версия этой игры - Animal Crossing: New Horizons - была запущена в конце марта, когда почти весь мир уже сидел в карантине, и быстро опередила по продажам все пять предыдущих версий, выходивших с 2001 года.

Газета New York Times даже назвала ее "игрой времен коронавируса".

Взрослые тоже играют

В игры играют не только дети.

"Animal Crossing все время упоминается в моей ленте "Твиттера", в нее играют многие, - рассказала Би-би-си Рианна Прэтчет, которая пишет сценарии для видеоигр. - Она появилась очень вовремя, там мягкая, успокаивающая музыка, шум волн, набегающих на берег. Это безмятежная, мирная, креативная и захватывающая игра".

Прэтчет упоминает и другую медленную и спокойную игру - Stardew Valley: "Там вы просто занимаетесь сельским хозяйством и ходите в гости к соседям".

Но игра приобрела такую популярность, что Илон Маск даже решил встроить ее в мониторы автомобилей Tesla. Так и представляешь себе лощеных руководителей компаний, которые увлеченно занимаются сбором урожая редьки, пока их электрокар подзаряжается.

Сама Прэтчет, к удивлению многих, взялась за переделку характера знаменитой Лары Крофт, чтобы лучше приспособить ее к требованиям нового, менее брутального поколения игроков.

"Я сделала ее чуть более человечной и уязвимой, теперь ей жалко убивать оленя, а убийство человека и вовсе причиняет ей боль. Я позволила ей проявлять эмоции".

Прэтчет признается, что "поначалу испытывала сопротивление со стороны людей, по мнению которых плачущая по убитым Лара - это признак слабости".

Женщина, которая уже 20 лет пишет сценарии для индустрии и о самой индустрии игр, говорит, что совсем не против возбуждающих и вызывающих прилив адреналина блокбастеров.

"Мне нравится в них играть, они затрагивают какие-то точки в моем мозгу. Они скорее предназначены для мужчин, но и многим женщинам они тоже нравятся, так что это бред - говорить, что женщины не любят играть".

По словам Рианны, ей нравятся многие игры, от откровенной жести до приторно милых, однако больше всего она получает удовольствие от "параллельных сюжетных линий".

"К примеру, в Far Cry 4, где действие происходит в Тибете, вы можете просто "открыть" слонов и отправиться на них в прогулку по цветущей долине. А в Assassin's Creed можно заводить себе кошек. В некоторых играх можно найти прекрасную вершину, и сидеть на ней, наслаждаясь открывающимися видами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расслабиться вам помогут даже самые обычные видеоигры

Компьютерные симуляторы Everything и Mountain были созданы ирландским художником-аниматором Дэвидом О'Рейли, который живет в Лос-Анджелесе со своей кошкой Бел.

"Они относятся к категории игр, но отвечают ли они в полной мере определению слова игра, - задается он вопросом. - Для кого-то игра означает цель, а Everything и Mountain сознательно, абсолютно и прекрасно бесцельны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ирландский художник-аниматор Дэвид О'Рейли

Он не возражает против больших коммерческих игр, и ему нравятся новинки вроде Dreams и Knights And Bikes из-за качества их вымышленных миров.

"Я всегда любил в играх вещи, которые большинство не замечает: задний план, перемены погоды или то, как прорисованы деревья, трава и вода".

"Иногда, поубивав всех монстров, я просто отправляюсь на прогулку, для меня это и есть игра. В игре нужно что-то делать, а когда просто играешь, об этом не нужно задумываться, ведь тебе не грозит поражение".