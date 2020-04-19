Коронавирус: как изоляция превратила видеоигры в форму медитации
За окном - пустые улицы, странный мир и неопределенное будущее.
В соцсетях меня бомбардируют своими домыслами сторонники теории заговоров, и каждый доморощенный эксперт рассуждает о пандемии.
Но сейчас мне на все по барабану, потому что я - лось.
- Google запустил гейминг-сервис Stadia. Это революция или провал?
- Видеоигры - бессмысленное развлечение или настоящее искусство?
- "Тетрис"- терапия: что можно лечить с помощью видеоигры?
Игра под названием Everything (Все) появилась уже некоторое время назад. Иногда я нажимаю на облако, и философ Алан Уотс делится со мной своими соображениями.
Иногда я перестаю быть лосем и становлюсь Солнечной системой или одноклеточным организмом.
Уход от действительности на фоне карантина
Я никогда не была большой любительницей компьютерных игр, но в последние несколько недель Everything и похожая на нее игра Mountain (Гора), еще более бессмысленная, заменили мне все.
Поглощающие, медленные, глубокие, глупые и прекрасные, с необычным, но очень приятным музыкальным сопровождением, - обе они успокоили меня и заставили забыть о безумной и кошмарной жизни в интернете в период самоизоляции.
Когда Everything только появилась, она разделила сообщество игроков на два лагеря. Одни хвалили ее, утверждая, что она вызывает чувство радости, другие называли откровенным мусором.
Ну а для таких как я это был шанс сбежать от рабочего стресса и паранойи и окунуться в мир роскошной скуки.
Я дала поиграть в нее племяннице и племяннику. Они, куда более умудренные в таких делах, глубокомысленно сообщили мне: "Этим можно расслабиться перед сном, потому что она не цепляет".
Новый лозунг
Когда программист Бри Код придумывала лозунг для своей новой компании Tru Luv, она и подумать не могла, как одна строчка с точностью опишет нашу сегодняшнюю жизнь.
"Мы с замиранием и ужасом всматриваемся в экраны наших телефонов, мы потрясены до глубины души..."
Целью, которую она поставила перед своей компанией, было создание игры-противоядия от замешанных на адреналине игр, в которых требуется добиться своего любой ценой, сражаться до конца или погибнуть.
То есть всего того, на чем вот уже 50 лет, с момента своего зарождения, держится индустрия компьютерных игр.
"Множество белых геймеров-мужчин, которые доминируют в игровой индустрии, строят ее под себя, но не под большинство людей", - не без вызова заявляет Код.
В 2018 году Tru Luv выпустила свое первое мобильное приложение #selfcare. В нем "игрок", не вылезая из кровати, производит некие ритуальные манипуляции, призванные снять стресс. Хотя #selfcare выглядела как игра, она не стала популярной.
Некого убивать
В этой игре нет монстров, которых нужно истреблять, только кошечки, которых можно гладить, и другие незамысловатые, но приносящие приятное удовлетворение задания.
"Мы разработали приложение, которое позволяет окунуться в спокойный мир внутри вашего телефона, - поясняет Ив Томас из компании Tru Luv. - Соцсети, азартные и иные игры построены по принципу повышения напряжения, чтобы вызывать у вас стресс. Жизнь и без того полна стрессов, и все же мы обращаемся к своим телефонам и иным устройствам, чтобы уйти от реальности и получить новую порцию стресса".
Видеоигры - это очень большой бизнес. По данным британской Ассоциации ритейлеров индустрии развлечений (ERA), в 2019 году этот бизнес стоил столько же, сколько британская музыкальная и киноиндустрия вместе взятые.
Когда в марте в ряде стран был введен карантин, игровая платформа Steam сообщила о рекордном числе одновременных пользователей онлайн. Но если сама жизнь превращается в апокалиптический кошмар, не становятся ли компьютерные игры ее отражением?
По словам Код, нагнетание стресса в большинстве сетевых игр отталкивает людей.
"Попытка нажиться на страхе, выпуская игры, которые его лишь нагнетают, - это недальновидная стратегия. Да, пробуждая в молодежи страх, можно делать деньги, но это - выбор трусов, скучный выбор. Для создания увлекательной игры нам не нужно искусственно вызывать стресс. Любовь и самосовершенствование тоже могут дать приятный и полезный опыт".
Не только "сражайся или беги"
Первые восемь лет своей карьеры Код трудилась программистом высокого уровня в ведущих компаниях игровой индустрии, последним местом ее работы был французский гигант Ubisoft. На эту компанию работает 16 тысяч человек по всему миру.
Код занималась, и весьма успешно, созданием таких блокбастеров как Assassin's Creed, но ей постоянно что-то не давало покоя.
"В играх, устроенных по принципу "сражайся или беги", ваша симпатическая нервная система включается и начинает выбрасывать в кровь адреналин, а затем - дофамин. Ваши зрачки расширяются, сердце начинает биться сильнее, дыхание учащается, и вы ощущаете подъем, прилив сил. Но такие игры нравятся не всем. Мне, к примеру, - нет. И моим друзьям тоже".
Путешествие вглубь себя
В апреле Andromeda Entertainment запускает игру SoundSelf. Игра, на создание которой у основателя компании Робина Арнотта ушло восемь лет, включает в себя релгиозные церемонии, психоделику, песнопения, медитацию и гипноз.
По словам самого Арнотта, SoundSelf позволяет игроку совершить "путешествие внутрь себя, которое даст спокойствие нового уровня".
"Я лично наблюдал, как моя игра может ввести человека в трансцедентальное состояние, - утверждает разработчик. - Так почему же эта индустрия уже полвека создает только один тип игр для одного типа людей? Почему 90% ориентируются на стрессовую реакцию?"
На самом деле исключения имеются, и нельзя сказать, чтобы они не пользовались успехом.
Есть спокойные игры вроде Sims и Minecraft, в которых вам предлагается строить свои миры, где игроки могут погрузиться в альтернативную реальность, которую сотворили сами.
Есть игра-симулятор Animal Crossing, где игрок - единственный человек на острове, полном симпатичных зверушек с огромными глазами. Ему только и остается, что бродить по острову, заниматься рыбалкой, рубить дрова, собирать фрукты-ягоды, да искать спрятанные тут и там пасхальные яйца.
Последняя версия этой игры - Animal Crossing: New Horizons - была запущена в конце марта, когда почти весь мир уже сидел в карантине, и быстро опередила по продажам все пять предыдущих версий, выходивших с 2001 года.
Газета New York Times даже назвала ее "игрой времен коронавируса".
Взрослые тоже играют
В игры играют не только дети.
"Animal Crossing все время упоминается в моей ленте "Твиттера", в нее играют многие, - рассказала Би-би-си Рианна Прэтчет, которая пишет сценарии для видеоигр. - Она появилась очень вовремя, там мягкая, успокаивающая музыка, шум волн, набегающих на берег. Это безмятежная, мирная, креативная и захватывающая игра".
Прэтчет упоминает и другую медленную и спокойную игру - Stardew Valley: "Там вы просто занимаетесь сельским хозяйством и ходите в гости к соседям".
Но игра приобрела такую популярность, что Илон Маск даже решил встроить ее в мониторы автомобилей Tesla. Так и представляешь себе лощеных руководителей компаний, которые увлеченно занимаются сбором урожая редьки, пока их электрокар подзаряжается.
Сама Прэтчет, к удивлению многих, взялась за переделку характера знаменитой Лары Крофт, чтобы лучше приспособить ее к требованиям нового, менее брутального поколения игроков.
"Я сделала ее чуть более человечной и уязвимой, теперь ей жалко убивать оленя, а убийство человека и вовсе причиняет ей боль. Я позволила ей проявлять эмоции".
Прэтчет признается, что "поначалу испытывала сопротивление со стороны людей, по мнению которых плачущая по убитым Лара - это признак слабости".
Женщина, которая уже 20 лет пишет сценарии для индустрии и о самой индустрии игр, говорит, что совсем не против возбуждающих и вызывающих прилив адреналина блокбастеров.
"Мне нравится в них играть, они затрагивают какие-то точки в моем мозгу. Они скорее предназначены для мужчин, но и многим женщинам они тоже нравятся, так что это бред - говорить, что женщины не любят играть".
По словам Рианны, ей нравятся многие игры, от откровенной жести до приторно милых, однако больше всего она получает удовольствие от "параллельных сюжетных линий".
"К примеру, в Far Cry 4, где действие происходит в Тибете, вы можете просто "открыть" слонов и отправиться на них в прогулку по цветущей долине. А в Assassin's Creed можно заводить себе кошек. В некоторых играх можно найти прекрасную вершину, и сидеть на ней, наслаждаясь открывающимися видами".
Компьютерные симуляторы Everything и Mountain были созданы ирландским художником-аниматором Дэвидом О'Рейли, который живет в Лос-Анджелесе со своей кошкой Бел.
"Они относятся к категории игр, но отвечают ли они в полной мере определению слова игра, - задается он вопросом. - Для кого-то игра означает цель, а Everything и Mountain сознательно, абсолютно и прекрасно бесцельны".
Он не возражает против больших коммерческих игр, и ему нравятся новинки вроде Dreams и Knights And Bikes из-за качества их вымышленных миров.
"Я всегда любил в играх вещи, которые большинство не замечает: задний план, перемены погоды или то, как прорисованы деревья, трава и вода".
"Иногда, поубивав всех монстров, я просто отправляюсь на прогулку, для меня это и есть игра. В игре нужно что-то делать, а когда просто играешь, об этом не нужно задумываться, ведь тебе не грозит поражение".