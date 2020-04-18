Интриги, романы, оргии - у фламинго всё как у людей, и кто ты, Оумуамуа?

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Не просто стая: фламинго с человеческим лицом

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Со стороны они выглядят как большое розовое облако, но внимательно присмотревшись, ученые из университета Эксетера обнаружили, что у каждого в стае фламинго - свое неповторимое лицо, а их взаимоотношения сильно напоминают человеческие.

В ходе исследования, которое проводилось в заповеднике графства Голстершир и длилось 5 лет, выяснилось, что фламинго большую часть времени проводят в тесных группах из 4-5 "близких друзей". Некоторые группы общаются между собой, некоторые - старательно избегают друг друга. Явных одиночек ученые не заметили, но есть отдельные личности (иначе их и не назовешь), которых исследователи окрестили "социальными бабочками", порхающими из одной группы в другую.

Орнитологи всегда догадывались, что в дикой природе, где стаи фламинго могут насчитывать до 2 млн особей, птицы формируют сложные социальные структуры. Внимательное наблюдение за фламинго в условиях заповедника выявило, что это вовсе не безликая масса, и у каждого члена сообщества есть своя, порой очень ярко выраженная индивидуальность.

Среди них встречаются прагматики и мечтатели, шутники и хулиганы. Одни лезут в самую гущу, расталкивая соседей и пробиваясь к лучшему корму. Другие стараются держаться в тени и не нарываться на неприятности.

У этих птиц бывают друзья и враги, они вступают в романтические отношения и при этом порой даже устраивают однополые оргии. В общем, все почти как у людей.

"Все говорит о том, что сообщество фламинго построено на долгосрочной дружбе, а не на случайных связях, - утверждает руководитель исследования, орнитолог доктор Пол Роуз. - Фламинго не просто находят партнера и остаются с ним. Мы наблюдали пары самцов и пары самок, видели трио и квартеты. Фламинго живут долго, мы видели птиц, которые вместе с 1960-х годов, и за это время их дружба не ослабла".

В брачный сезон, который наступает весной-летом, оживляются и социальные контакты, именно в это время образуются многие новые группы. Но и старые не распадаются, и даже болезни, похоже, не влияют на взаимоотношения в группе: захворавшую птицу не выгонят и не будут сторониться.

По мнению Роуза, принадлежность к небольшой сплоченной группе помогает птицам искать пищу, вовремя узнавать об опасности и, что немаловажно, знать, когда стая собирается сниматься с места, ведь остаться одному, по крайней мере в дикой природе, для фламинго - верная смерть.

Как избавиться от боли: паук-птицеед вместо опиатов

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Даже те из нас, кто не страдает арахнофобией, вряд ли горят желанием близко познакомиться с ядовитыми пауками.

И тем не менее именно яд этих членистоногих обещает избавить людей от хронических болей, не вызывая при этом привыкания, в отличие от лекарств на основе опиоидов.

Опиоиды - лекарства, получаемые из молочка опийного мака, а также их синтетические версии, считаются одними из лучших болеутоляющих средств. Но у них есть огромный минус. Это еще и сильнодействующий наркотик. Только в 2018 году и только в США было зарегистрировано почти 47 тыс. смертей от передозировки этих лекарств.

Но даже когда опиоиды принимаются исключительно в медицинских целях и по рецепту врачей, побочные эффекты могут, среди прочего, включать головокружение, тошноту и сонливость.

Неудивительно, что исследователи давно уже ищут альтернативу и с этой целью испытывают разные природные нейротоксины, такие как яды змей, морских улиток и пауков.

Все эти яды поражают нервную систему, но если исключить из них смертельную составляющую, то парализующие и приводящие к онемению свойства можно с успехом использовать для обезболивания.

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Паук-птицеед избавит вас от боли

В рамках таких исследований сотрудники кафедры молекулярной биологии Квинслендского университета во главе с доктором Кристиной Шредер выяснили, что пептид, или мини-белок, содержащийся в яде паука-птицееда вида Cyriopagopus schmidti, потенциально может снимать сильную боль, не вызывая при этом опасного привыкания.

"Мы обнаружили, что мини-белок хувентоксин-IV может связываться с болевыми рецепторами в организме человека, - поясняет доктор Шредер. - Применив трехсторонний подход при разработке нового лекарства, включающий мини-белок, его рецептор и окружающую мембрану, мы видоизменили этот мини-белок с тем, чтобы усилить его действие и способность к выборочному подавлению боли путем воздействия на конкретные болевые рецепторы.

По словам доктора Шредер, новое средство уже было опробовано на мышах и доказало свою эффективность.

"Потенциально наше открытие может привести к новому, альтернативному методу снятия боли без побочных эффектов и, таким образом, снизить зависимость многих пациентов от болеутоляющих средств, основанных на опиоидах".

Комета, астероид, корабль пришельцев: кто ты, Оумуамуа?

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Оумуамуа - уникальный объект. Впервые мы узнали о нем в октябре 2017 года, когда он буквально влетел в нашу Солнечную систему - первый по-настоящему межгалактический гость.

Он привлек внимание ученых сразу по многим причинам. В первую очередь - благодаря своей сигарообразной форме, из-за которой его поначалу даже приняли за корабль пришельцев (не ученые, конечно, а те, кто с нетерпением ожидает инопланетян).

Действительно, большинство комет и астероидов имеет форму картофелины, а этот и в самом деле похож на боевой инопланетный крейсер длиной в 400 метров, да еще зловещего красноватого цвета - то ли от ржавчины, то ли опален вражескими бластерами.

К тому же он с ускорением отдаляется от Солнца, быстрее, чем подразумевает сила гравитации. Ученые объясняют это возможным процессом дегазации, при которой летучие соединения, пребывавшие в твердом состоянии (замороженные), начинают испаряться под воздействием солнечной радиации и служат в качестве природного двигателя.

Впрочем, ученые пока не пришли к единому мнению ни по одному из вопросов, касающихся Оумуамуа, в том числе они так и не решили, считать ли его кометой или астероидом.

А вот что касается странной формы, то, похоже, Юнь Чзан из Китайской академии наук и Дуглас Ли из Калифорнийского университета в Санта-Крузе вычислили, как Оумуамуа ее приобрел.

Чзан и Ли решили смоделировали космическую ситуацию, при которой случайный объект максимально близко приближается к своей звезде. И получилось, что приливные, или гравитационные силы должны были буквально расплющить его, порвать и выбросить дальше в открытый космос.

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Чтобы визуально представить себе этот процесс, авторы исследования предложили взять в качестве примера песочный замок. Дети строят его из множества песчинок, примерно так же устроены и многие миры, которые держатся за счет силы притяжения.

Но когда внешние силы, воздействующие на планетарные песчинки, превышают силу гравитации, эту песчинку вырывает из ее мира.

"Внутренние и внешние части планетарного тела отрываются друг от друга под воздействием приливных сил звезды, и получается вытянутая полоска этих самых песчинок, - продолжает аналогию Чзан. - Поскольку данное планетарное тело находится слишком близко к звезде, его поверхность сначала плавится, а потом замерзает, когда его фрагменты улетают в открытый космос. При этом песчинки слипаются, и получившиеся обломки сохраняют удлиненную форму".

Конечно, визуально наблюдать процесс никому пока не удавалось, но, по словам авторов исследования, Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает "разведчик" или "первопроходец", вполне может быть одним из таких удлиненных фрагментов.

НАСА объявляет набор в "овощенавты"

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Мечтали в детстве полететь к звездам? И ничего из этого не вышло? Что ж, самое время наверстать упущенное. Нет, вам уже ничего не поможет, зато вашим детям, мающимся от безделья в карантине, НАСА совместно с Национальной лабораторией США на МКС предлагает на выбор сразу несколько программ для разных возрастов, от детского сада до 12 лет.

Дети по желанию могут вступить в отряд подготовки астронавтов, поработать в конструкторском бюро над созданием ракеты или даже запустить ее на орбиту и еще сделать много всего интересного.

Курсанты могут повторить эксперименты, которые астронавты ставят в космосе, а потом сравнить результаты.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Ракету можно построить из чего угодно. полет вашей фантазии никто ограничивать не станет

Ребята могут также помочь астрономам, присоединившись к группе добровольцев, которые внимательно просматривают сотни тысяч снимков, сделанных космическими телескопами, в поисках новых коричневых карликов или планет.

Если кого-то больше интересует собственная планета, можно заняться подсчетом популяции пингвинов по спутниковым снимкам.

Школьники могут даже помочь астронавтам с выбором растений, которые предстоит посадить на орбитальной станции. В октябре их доставит на орбиту грузовой космический корабль SpaceX.

Для этого нужно стать "овощенавтом", то есть вступить в команду "Люцерна", "Фасоль" или "Чечевица" и попробовать доказать, что именно выбранный вами вид лучше всего подходит для космоса.

Заодно, по замыслу НАСА и Национальной лаборатории МКС, и родители подтянут свои педагогические навыки: это может им здорово пригодиться, ведь неизвестно, когда школьники вернутся за парты, и домашнее обучение может затянуться.

"Мы знаем, что многие сейчас продолжают обучение на дому, - говорится в заявлении организаторов программы, - и надеемся, что разработанные нами задания помогут в этом процессе".