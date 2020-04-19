Вирус страшнее войны: британский парламент впервые в истории загнан в онлайн
Британская Палата общин во вторник вернется с объявленных из-за пандемии каникул, но при этом не станет проводить многолюдные заседания: парламент впервые в своей многовековой истории попытается заседать виртуально. На удаленную работу уже перешли парламентарии многих стран мира - и не у всех все проходит гладко.
"Палата общин делает исторический шаг к виртуальным процедурам. Депутаты впервые в 700-летней истории Палаты общин смогут задавать министрам вопросы в Zoom", - говорится в сообщении о возобновлении заседаний на сайте британского парламента.
Спикер Палаты общин Линдс Дойл объявил, что поначалу депутаты смогут только слушать отчеты премьер-министра и членов правительства и задавать им вопросы.
В этой обычной, еженедельной процедуре в необычном формате смогут участвовать одновременно до 120 из 650 членов Палаты общин, и еще до 50 депутатов смогут сидеть в знаменитом зале с зелёными скамьями, строго соблюдая дистанцию.
Как организовать полноценную работу - с внесением законов, дебатами и голосованием - в удаленном режиме, руководство Палаты общин еще не придумало.
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Работа британского парламента в целом очень неплохо "оцифрована": все документы оперативно появляются на сайте, почти все заседания и слушания транслируются онлайн, а архив документов и стенограмм Hansard знаменит на весь мир.
Но вот голосование в Палате общин проводится древним способом: депутаты проходят через два фойе по бокам от главного зала заседаний, фойе "за" и фойе "против", и клерки считают их по головам.
В условиях социального дистанцирования толпиться в фойе, конечно, нельзя, но замена этой процедуры чем-то более современным будет для Палаты общин настоящей революцией.
Парламент Британии ушёл на перерыв в связи с пандемией с 26 марта.
Это тоже было историческое событие: за все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не останавливал работу иначе чем на обычные каникулы, на период выборов и на пророгацию - перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.
Работа, впрочем, остановилась не полностью: прекратились лишь пленарные заседания, комитеты же продолжали работать в удаленном режиме.
17 апреля, например, комитет по здравоохранению допрашивал по видеосвязи министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.
Пандемия Covid-19 заставила большинство парламентов в Европе по возможности перейти на заочную форму работы: почти все закрыли свои здания для посетителей, отправили по домам большую часть персонала и рекомендовали депутатам без крайней необходимости не приходить на заседания, а участвовать в них по видеосвязи.
Но полностью прекратил работу только один европейский парламент - Национальное собрание Венгрии.
Венгрия: вся власть - правительству
В конце марта венгерский парламент, в котором больше двух третей мандатов принадлежит правящей партии Фидес и ее союзникам, разрешил правительству во главе с лидером Фидес Виктором Орбаном на время пандемии править посредством указов, без обсуждения и утверждения их в Национальном собрании.
После этого парламент прекратил работу.
При этом срок, в течение которого будет сохраняться такое положение, в законе не установлен.
Виктора Орбана за это решение резко раскритиковали его противники в Венгрии и вне ее, которые считают, что при Орбане Венгрия сползает к авторитаризму.
За парламентом оставлено право в любой момент собраться и прекратить действие закона о чрезвычайном положении, хотя, учитывая состав Национального собрания, это в любом случае будет решение партии Фидес и ее лидера.
Судя по информации, собранной на сайте международного Межпарламентского союза, кроме Венгрии, полностью прервали работу парламенты только двух стран мира: Мексики и африканского Джибути.
Европарламент и "технологии каменного века"
Европейский парламент, в котором заседают 705 депутатов от всех стран Евросоюза, еще с начала марта прекратил доступ посетителей и отменил все мероприятия, а с 16 марта перевел большинство сотрудников на удаленную работу.
Заседания комитетов проходят по видеосвязи, на пленарных заседаниях сейчас присутствуют только представители от каждой фракции, а остальные депутаты голосуют онлайн - притом довольно примитивным по нынешним временам способом.
"Система из каменного века - депутаты заполняют бюллетень от руки или в Word, подписывают, потом сохраняют в формате .pdf или .jpg или просто фотографируют и посылают электронной почтой. А потом все 705 ответов надо считать вручную. Но на последнем заседании справились, а это главное", - рассказывает советник одного из евродепутатов Сильвер Мейкар.
Освоение видеосвязи, по словам Мейкара, у многих евродепутатов тоже идет туго. "На заседании фракции социалистов со многими не сразу удалось связаться, с некоторыми вообще не удалось или пришлось связываться по мобильному. В общем, половина заседания ушла на то, чтобы установить со всеми связь, а еще четверть - на любезности типа "ой, как давно вас не видел, как дела, как здоровье" и тому подобное, - рассказал советник евродепутата Русской службе Би-би-си.
"Парламент не может закрыться"
В большинстве европейских стран, в отличие от Британии и Венгрии, парламенты не приостанавливали заседания, а лишь сократили объем работы - и то не все.
"Парламент не может закрыться - он должен быть на передней линии, он не может отступить, когда врачи и люди других профессий сражаются, не отступая", - сказал в середине марта газете La Repubblica спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фицо.
Правда, на время пандемии итальянские депутаты и сенаторы решили органичить работу рассмотрением только самых срочных законопроектов и решений и строго соблюдать при этом разные меры предосторожности: дистанция между людьми, маски, дезинфекция помещений, постоянные тесты депутатов и сенаторов, а также персонала.
В Испании Генеральные кортесы перешли на удаленную работу - настолько, насколько это возможно. Уже 18 марта, например, премьер-министр Педро Санчес выступал в парламенте перед почти пустым залом: в нем присутствовали всего 28 из 350 депутатов.
Национальная ассамблея Франции тоже почти полностью перешла на работу посредством электронной связи и рассматривает почти исключительно вопросы, связанные с пандемией.
При этом голосовать французские депутаты не могут: нет утвержденной процедуры заочного голосования.
В Германии Бундестаг сократил кворум для пленарных заседаний и заседаний комитетов с половины до четверти списочного состава; комитеты тоже, как и в других странах, перешли на работу по видеосвязи.
И только в Швеции Риксдаг по состоянию на середину апреля работал как обычно.
Единственное изменение: лидеры фракций договорились, что в случае необходимости - если большинство депутатов решит сидеть дома - кворум на пленарном заседании будет снижен до всего 55 депутатов. Всего их в шведском парламенте 349.
Швеция, в отличие от подавляющего большинства остальных европейских стран, вообще до последнего времени не вводила никаких обязательных к исполнению ограничительных мер в связи с коронавирусом. Правда, 16 апреля Риксдаг дал правительству дополнительные полномочия для борьбы с заразой: например, наделил его правом закрывать предприятия, учреждения и школы без утверждения этих мер в парламенте.