Вирус страшнее войны: британский парламент впервые в истории загнан в онлайн

Правообладатель иллюстрации UK PARLIAMENT Image caption Заседание в Палате общин демонстрирует невозможность соблюдать рекомендованную дистанцию в два метра. На фото - заседание в Палате общин 22 октября 2019 года

Британская Палата общин во вторник вернется с объявленных из-за пандемии каникул, но при этом не станет проводить многолюдные заседания: парламент впервые в своей многовековой истории попытается заседать виртуально. На удаленную работу уже перешли парламентарии многих стран мира - и не у всех все проходит гладко.

"Палата общин делает исторический шаг к виртуальным процедурам. Депутаты впервые в 700-летней истории Палаты общин смогут задавать министрам вопросы в Zoom", - говорится в сообщении о возобновлении заседаний на сайте британского парламента.

Спикер Палаты общин Линдс Дойл объявил, что поначалу депутаты смогут только слушать отчеты премьер-министра и членов правительства и задавать им вопросы.

В этой обычной, еженедельной процедуре в необычном формате смогут участвовать одновременно до 120 из 650 членов Палаты общин, и еще до 50 депутатов смогут сидеть в знаменитом зале с зелёными скамьями, строго соблюдая дистанцию.

Как организовать полноценную работу - с внесением законов, дебатами и голосованием - в удаленном режиме, руководство Палаты общин еще не придумало.

Работа британского парламента в целом очень неплохо "оцифрована": все документы оперативно появляются на сайте, почти все заседания и слушания транслируются онлайн, а архив документов и стенограмм Hansard знаменит на весь мир.

Но вот голосование в Палате общин проводится древним способом: депутаты проходят через два фойе по бокам от главного зала заседаний, фойе "за" и фойе "против", и клерки считают их по головам.

В условиях социального дистанцирования толпиться в фойе, конечно, нельзя, но замена этой процедуры чем-то более современным будет для Палаты общин настоящей революцией.

Парламент Британии ушёл на перерыв в связи с пандемией с 26 марта.

Это тоже было историческое событие: за все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не останавливал работу иначе чем на обычные каникулы, на период выборов и на пророгацию - перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.

Правообладатель иллюстрации Parliament.uk Image caption Заседания Палаты общин довольно часто проходят при почти пустом зале. Но теперь зелёные скамьи будут пустовать еще и потому, что парламент из-за пандемии ушел в онлайн

Работа, впрочем, остановилась не полностью: прекратились лишь пленарные заседания, комитеты же продолжали работать в удаленном режиме.

17 апреля, например, комитет по здравоохранению допрашивал по видеосвязи министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Пандемия Covid-19 заставила большинство парламентов в Европе по возможности перейти на заочную форму работы: почти все закрыли свои здания для посетителей, отправили по домам большую часть персонала и рекомендовали депутатам без крайней необходимости не приходить на заседания, а участвовать в них по видеосвязи.

Но полностью прекратил работу только один европейский парламент - Национальное собрание Венгрии.

Венгрия: вся власть - правительству

В конце марта венгерский парламент, в котором больше двух третей мандатов принадлежит правящей партии Фидес и ее союзникам, разрешил правительству во главе с лидером Фидес Виктором Орбаном на время пандемии править посредством указов, без обсуждения и утверждения их в Национальном собрании.

После этого парламент прекратил работу.

При этом срок, в течение которого будет сохраняться такое положение, в законе не установлен.

Виктора Орбана за это решение резко раскритиковали его противники в Венгрии и вне ее, которые считают, что при Орбане Венгрия сползает к авторитаризму.

За парламентом оставлено право в любой момент собраться и прекратить действие закона о чрезвычайном положении, хотя, учитывая состав Национального собрания, это в любом случае будет решение партии Фидес и ее лидера.

Судя по информации, собранной на сайте международного Межпарламентского союза, кроме Венгрии, полностью прервали работу парламенты только двух стран мира: Мексики и африканского Джибути.

Европарламент и "технологии каменного века"

Европейский парламент, в котором заседают 705 депутатов от всех стран Евросоюза, еще с начала марта прекратил доступ посетителей и отменил все мероприятия, а с 16 марта перевел большинство сотрудников на удаленную работу.

Заседания комитетов проходят по видеосвязи, на пленарных заседаниях сейчас присутствуют только представители от каждой фракции, а остальные депутаты голосуют онлайн - притом довольно примитивным по нынешним временам способом.

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"Система из каменного века - депутаты заполняют бюллетень от руки или в Word, подписывают, потом сохраняют в формате .pdf или .jpg или просто фотографируют и посылают электронной почтой. А потом все 705 ответов надо считать вручную. Но на последнем заседании справились, а это главное", - рассказывает советник одного из евродепутатов Сильвер Мейкар.

Освоение видеосвязи, по словам Мейкара, у многих евродепутатов тоже идет туго. "На заседании фракции социалистов со многими не сразу удалось связаться, с некоторыми вообще не удалось или пришлось связываться по мобильному. В общем, половина заседания ушла на то, чтобы установить со всеми связь, а еще четверть - на любезности типа "ой, как давно вас не видел, как дела, как здоровье" и тому подобное, - рассказал советник евродепутата Русской службе Би-би-си.

"Парламент не может закрыться"

В большинстве европейских стран, в отличие от Британии и Венгрии, парламенты не приостанавливали заседания, а лишь сократили объем работы - и то не все.

"Парламент не может закрыться - он должен быть на передней линии, он не может отступить, когда врачи и люди других профессий сражаются, не отступая", - сказал в середине марта газете La Repubblica спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фицо.

Правда, на время пандемии итальянские депутаты и сенаторы решили органичить работу рассмотрением только самых срочных законопроектов и решений и строго соблюдать при этом разные меры предосторожности: дистанция между людьми, маски, дезинфекция помещений, постоянные тесты депутатов и сенаторов, а также персонала.

В Испании Генеральные кортесы перешли на удаленную работу - настолько, насколько это возможно. Уже 18 марта, например, премьер-министр Педро Санчес выступал в парламенте перед почти пустым залом: в нем присутствовали всего 28 из 350 депутатов.

Национальная ассамблея Франции тоже почти полностью перешла на работу посредством электронной связи и рассматривает почти исключительно вопросы, связанные с пандемией.

При этом голосовать французские депутаты не могут: нет утвержденной процедуры заочного голосования.

В Германии Бундестаг сократил кворум для пленарных заседаний и заседаний комитетов с половины до четверти списочного состава; комитеты тоже, как и в других странах, перешли на работу по видеосвязи.

И только в Швеции Риксдаг по состоянию на середину апреля работал как обычно.

Единственное изменение: лидеры фракций договорились, что в случае необходимости - если большинство депутатов решит сидеть дома - кворум на пленарном заседании будет снижен до всего 55 депутатов. Всего их в шведском парламенте 349.

Швеция, в отличие от подавляющего большинства остальных европейских стран, вообще до последнего времени не вводила никаких обязательных к исполнению ограничительных мер в связи с коронавирусом. Правда, 16 апреля Риксдаг дал правительству дополнительные полномочия для борьбы с заразой: например, наделил его правом закрывать предприятия, учреждения и школы без утверждения этих мер в парламенте.