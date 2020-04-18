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Карантин в Великобритании был введен 23 марта, и уже 15 апреля полиция объявила, что уровень уличной преступности упал на 20%, до самых низких значений за всю историю наблюдений.

Вместе с тем полиция опасается резкого роста всех видов онлайн-мошенничества и говорит о двукратном росте случаев домашнего насилия.

"Это не конец войны, это - мораторий"

"Я буквально сегодня говорил с парнем из уличной банды на востоке Лондона, и он подтвердил мне, что война окончена… Приостановлена - так будет правильнее сказать", - говорит Би-би-си Шелдон Томас. В 1970-х он сам возглавлял такую банду, а в 1990-х создал общественную организацию Gangs Line, и сейчас она консультирует Скотленд-Ярд и правительство по вопросам уличной преступности.

Томас говорит: не надо думать, что члены банд так слушаются правительство, что по первому требованию готовы сидеть дома и часто мыть руки. По его словам, большинство поняли, что коронавирус - это действительно опасно, а совсем юных просто заперли дома родители.

Правообладатель иллюстрации BEN STANSALL Image caption Шелдон Томас сам был уличным бандитом, а теперь стал экспертом по ним

Власти подтверждают эти слова. 14 апреля министр внутренних дел страны Прити Пател сказала, что уровень преступности в стране упал на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Полиция говорит, что резко снизилось число убийств и нападений, краж и грабежей. Закрытие пабов и ресторанов привело к снижению преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Значительно труднее стало жить магазинным ворам: большинство магазинов закрыто, а в супермаркеты пускают только ограниченное число людей, те держат двухметровую дистанцию. Да и охраны в магазинах стало больше.

Практически полностью исчезло явление, с которым еще год назад никто не знал, что делать - "эпидемия ножевых преступлений". Подростки для нападений и самообороны начали вооружаться ножами, и в 2018-2019 годах за счет них преступность в стране выросла до уровня Второй мировой войны. Сейчас школы закрыты, подростки сидят по домам.

В первой половине апреля из британских тюрем были выпущены, по сути, под домашний арест 4 тысячи осужденных, продолжающих отбывать свой срок - чтобы снизить риск их заражения. На статистике совершаемых преступлений это никак не сказалось.

"Конечно, я не видел такого никогда, но надо четко понимать - это не конец войны, это мораторий. Парни, занимающиеся грабежами и разборками между собой, вернутся на улицу и продолжат свои дела", - предупреждает Шелдон Томас.

Наркоторговцы на социальной дистанции

По данным Guardian, локдаун не снизил спрос на наркотики. Национальное агентство по борьбе с преступностью в 2020 году фиксирует 50-процентый рост преступлений, связанных с их оборотом.

Резкое сокращение (на 95 процентов) пассажиропотока и количества поездов между городами позволило полиции выявить закономерность. Банды, замешанные в торговле наркотиками, используют 11-15-летних подростков для того, чтобы развозить товар из портов в крупные города, прежде всего в Лондон и Бирмингем. В обычной толпе они не привлекали внимания, а в условиях карантина, наоборот, стали выглядеть максимально подозрительно.

"Задача стала невероятно легкой для нас, - признал глава британской транспортной полиции Гарольд Уилсон. - Если мы видим в пустом вагоне 15-летнего, который едет из города в город и не может назвать внятной цели путешествия, имеет смысл спросить, что у него в рюкзаке".

Шелдон Томас из Gangs Line подтверждает, что уличные торговцы наркотиками продолжают работать, как и до карантина. "Возможно, они - единственные люди, которым даже нравится носить медицинские маски", - смеется он.

По данным таблоида Daily Express, продавцы и покупатели наркотиков соблюдают на улице социальную дистанцию в два метра и просто перебрасывают друг другу деньги и товар.

Домашнее насилие и заочное мошенничество

Прити Пател на брифинге 14 апреля сказала, что количество звонков на горячую линию помощи жертвам домашнего насилия выросло на 120 процентов по сравнению с февралем. И сейчас это одна из самых частых причин для вызова полиции.

Резко растут все виды онлайн-мошенничества и шантажа. Многие пользуются испугом людей перед коронавирусом. В южном Лондоне полиция задержала 46-летнего фармацевта, который продавал онлайн фальшивые тесты на вирус. У него изъято около 20 тысяч фунтов. Еще один задержанный на востоке столицы продавал фальшивые тесты рабочим на стройке.

Мошеннические предложения о продаже таких тестов легко найти на самых крупных торговых площадках - Amazon и eBay, и те уже признавали, что не могут оперативно вычислить недобросовестных продавцов. В Google 17 апреля заявили, что заблокировали спамеров, которые отправили не менее 18 миллионов писем с просьбой пожертвовать деньги, например, Всемирной организации здравоохранения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Google заблокировал спамеров, отправивших миллионы мошеннических писем

Почти каждый день многим жителям Великобритании стали приходить фишинговые электронные письма или смс-сообщения, якобы от крупнейших банков страны или платежных систем. Это сообщения двух типов. В одних говорится, что на ваше имя поступил платеж, и чтобы его завершить, надо пройти по короткой URL-ссылке. В других, напротив сообщают, что возникли проблемы с платежом, например, за жилищно-коммунальные услуги.

В обоих случаях злоумышленники получают доступ к счетам граждан и могут ими распоряжаться до тех пор, пока они не будут заблокированы самими пользователями.

Суды на удаленке

На работе полиции и судов режим карантина тоже сказывается сильно. 20% личного состава лондонской полиции либо заразились коронавирусом, либо вынуждены находиться в режиме самоизоляции. В полиции Манчестера не могут работать 10% сотрудников, в Ливерпуле - 7%.

В Скотленд-Ярде предупредили, что если работать не смогут 25-30% сотрудников, то полицейские будут реагировать только на вызовы, связанные с угрозой жизни или здоровью.

В Англии и Уэльсе не работает больше половины судов. И они готовы (иногда в режиме видеоконференций) рассматривать только самые безотлагательные дела. В случаях преступлений небольшой тяжести полиции рекомендовано реагировать на них самой - предупреждениями или штрафами. Другие дела, не связанные с угрозами жизни, здоровью или общественной безопасности, отложены как минимум до отмены карантина.

Глава прокуратуры Великобритании Макс Хилл говорит, что в эти дни только совершившие тяжкие преступления против личности или террористы "немедленно почувствуют на себе всю силу закона".