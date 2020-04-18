Коронавирус: что происходит с британской преступностью в условиях пандемии
Карантин в Великобритании был введен 23 марта, и уже 15 апреля полиция объявила, что уровень уличной преступности упал на 20%, до самых низких значений за всю историю наблюдений.
Вместе с тем полиция опасается резкого роста всех видов онлайн-мошенничества и говорит о двукратном росте случаев домашнего насилия.
"Это не конец войны, это - мораторий"
"Я буквально сегодня говорил с парнем из уличной банды на востоке Лондона, и он подтвердил мне, что война окончена… Приостановлена - так будет правильнее сказать", - говорит Би-би-си Шелдон Томас. В 1970-х он сам возглавлял такую банду, а в 1990-х создал общественную организацию Gangs Line, и сейчас она консультирует Скотленд-Ярд и правительство по вопросам уличной преступности.
Томас говорит: не надо думать, что члены банд так слушаются правительство, что по первому требованию готовы сидеть дома и часто мыть руки. По его словам, большинство поняли, что коронавирус - это действительно опасно, а совсем юных просто заперли дома родители.
Власти подтверждают эти слова. 14 апреля министр внутренних дел страны Прити Пател сказала, что уровень преступности в стране упал на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Полиция говорит, что резко снизилось число убийств и нападений, краж и грабежей. Закрытие пабов и ресторанов привело к снижению преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Значительно труднее стало жить магазинным ворам: большинство магазинов закрыто, а в супермаркеты пускают только ограниченное число людей, те держат двухметровую дистанцию. Да и охраны в магазинах стало больше.
Практически полностью исчезло явление, с которым еще год назад никто не знал, что делать - "эпидемия ножевых преступлений". Подростки для нападений и самообороны начали вооружаться ножами, и в 2018-2019 годах за счет них преступность в стране выросла до уровня Второй мировой войны. Сейчас школы закрыты, подростки сидят по домам.
В первой половине апреля из британских тюрем были выпущены, по сути, под домашний арест 4 тысячи осужденных, продолжающих отбывать свой срок - чтобы снизить риск их заражения. На статистике совершаемых преступлений это никак не сказалось.
"Конечно, я не видел такого никогда, но надо четко понимать - это не конец войны, это мораторий. Парни, занимающиеся грабежами и разборками между собой, вернутся на улицу и продолжат свои дела", - предупреждает Шелдон Томас.
Наркоторговцы на социальной дистанции
По данным Guardian, локдаун не снизил спрос на наркотики. Национальное агентство по борьбе с преступностью в 2020 году фиксирует 50-процентый рост преступлений, связанных с их оборотом.
Резкое сокращение (на 95 процентов) пассажиропотока и количества поездов между городами позволило полиции выявить закономерность. Банды, замешанные в торговле наркотиками, используют 11-15-летних подростков для того, чтобы развозить товар из портов в крупные города, прежде всего в Лондон и Бирмингем. В обычной толпе они не привлекали внимания, а в условиях карантина, наоборот, стали выглядеть максимально подозрительно.
"Задача стала невероятно легкой для нас, - признал глава британской транспортной полиции Гарольд Уилсон. - Если мы видим в пустом вагоне 15-летнего, который едет из города в город и не может назвать внятной цели путешествия, имеет смысл спросить, что у него в рюкзаке".
Шелдон Томас из Gangs Line подтверждает, что уличные торговцы наркотиками продолжают работать, как и до карантина. "Возможно, они - единственные люди, которым даже нравится носить медицинские маски", - смеется он.
По данным таблоида Daily Express, продавцы и покупатели наркотиков соблюдают на улице социальную дистанцию в два метра и просто перебрасывают друг другу деньги и товар.
Домашнее насилие и заочное мошенничество
Прити Пател на брифинге 14 апреля сказала, что количество звонков на горячую линию помощи жертвам домашнего насилия выросло на 120 процентов по сравнению с февралем. И сейчас это одна из самых частых причин для вызова полиции.
Резко растут все виды онлайн-мошенничества и шантажа. Многие пользуются испугом людей перед коронавирусом. В южном Лондоне полиция задержала 46-летнего фармацевта, который продавал онлайн фальшивые тесты на вирус. У него изъято около 20 тысяч фунтов. Еще один задержанный на востоке столицы продавал фальшивые тесты рабочим на стройке.
Мошеннические предложения о продаже таких тестов легко найти на самых крупных торговых площадках - Amazon и eBay, и те уже признавали, что не могут оперативно вычислить недобросовестных продавцов. В Google 17 апреля заявили, что заблокировали спамеров, которые отправили не менее 18 миллионов писем с просьбой пожертвовать деньги, например, Всемирной организации здравоохранения.
Почти каждый день многим жителям Великобритании стали приходить фишинговые электронные письма или смс-сообщения, якобы от крупнейших банков страны или платежных систем. Это сообщения двух типов. В одних говорится, что на ваше имя поступил платеж, и чтобы его завершить, надо пройти по короткой URL-ссылке. В других, напротив сообщают, что возникли проблемы с платежом, например, за жилищно-коммунальные услуги.
В обоих случаях злоумышленники получают доступ к счетам граждан и могут ими распоряжаться до тех пор, пока они не будут заблокированы самими пользователями.
Суды на удаленке
На работе полиции и судов режим карантина тоже сказывается сильно. 20% личного состава лондонской полиции либо заразились коронавирусом, либо вынуждены находиться в режиме самоизоляции. В полиции Манчестера не могут работать 10% сотрудников, в Ливерпуле - 7%.
В Скотленд-Ярде предупредили, что если работать не смогут 25-30% сотрудников, то полицейские будут реагировать только на вызовы, связанные с угрозой жизни или здоровью.
В Англии и Уэльсе не работает больше половины судов. И они готовы (иногда в режиме видеоконференций) рассматривать только самые безотлагательные дела. В случаях преступлений небольшой тяжести полиции рекомендовано реагировать на них самой - предупреждениями или штрафами. Другие дела, не связанные с угрозами жизни, здоровью или общественной безопасности, отложены как минимум до отмены карантина.
Глава прокуратуры Великобритании Макс Хилл говорит, что в эти дни только совершившие тяжкие преступления против личности или террористы "немедленно почувствуют на себе всю силу закона".