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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома и не посещать богослужения 19 апреля. Но закрывать ли храмы из-за эпидемии, каждая епархия решает самостоятельно. В половине регионов приходы не закрыты для прихожан, из-за чего духовенство конфликтует со светскими властями.

Религиоведы сравнивают позицию патриарха с поведением президента, который дистанцировался от действий губернаторов во время эпидемии.

Патриархия советует не ходить в храмы

"Общий призыв сейчас - постараться находиться дома и молиться дома", - заявил 17 апреля глава церковного отдела по взаимодействии церкви и общества Владимир Легойда. Он посоветовал верующим не сравнивать себя с новомучениками.

За три недели до этого, 29 марта, патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов: "Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов".

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал фарисеями священников, которые "демонстрируют свое бесстрашие перед вирусом": "Сейчас время не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других".

Тем не менее зазывать ли прихожан на Пасху в храмы или нет, решают сами региональные епархии.

"Россия - большое государство, есть регионы, где нет ни одного случая заражения инфекцией, поэтому сложно говорить о каком-то единообразии в отношении к этой угрозе", - говорил 7 апреля Русской службе Би-би-си замглавы церковного отдела по взаимодействию со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Не все верующие и служители церкви намерены прислушиваться к призывам патриарха и региональных властей воздержаться от приглашения прихожан. По подсчетам РБК, храмы будут закрыты только в 42 регионах из 85.

Под закрытием подразумевается, что церковные службы пройдут без прихожан, но храмы будут работать. Во многих областях власти и епархии проведут трансляции служб в интернете и на региональном телевидении.

По данным рабочей группы при патриархе по коронавирусу, на 16 апреля в Московской епархии коронавирусом заболели 24 священника из 15 храмов и двух монастырей.

17 апреля ректор Московской духовной академии епископ Питирим заявил, что заразился коронавирусом на службе в храме.

"Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно! И хотя академия у нас и так находится на карантине, я ушел в строжайшую самоизоляцию", - написал епископ в своем телеграм-канале.

Патриарх в конце марта отправил руководителю Роспотребнадзора санитарно-гигиенические нормы для храмов и монастырей в условиях эпидемии, а через несколько недель разрешил православным самостоятельно освещать куличи дома.

Пасхальные службы могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом, настолько, насколько там будет собрано большое количество людей, считает эпидемиолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Президент Владимир Путин в этом году не посетит пасхальную службу, но поставит свечу в часовне своей резиденции в Ново-Огарево, рассказал "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее источник Би-би-си в патриархии говорил, что Путин не пойдет на пасхальную службу, чтобы подать пример россиянам, которые находятся в самоизоляции.

"Сорок сороков" пишут петицию к Путину

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Московская патриархия 11 апреля получила предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о необходимости временно закрыть храмы для граждан.

Митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий патриарха, издал циркуляр о закрытии московских храмов для прихожан с 13 по 19 апреля. Он призвал верующих молиться за просмотром трансляций богослужений в интернете или по ТВ.

Не всех верующих это удовлетворило. Православное общественное движение "Сорок сороков" составило петицию к президенту Владимиру Путину. "Просим Вас стать нашим заступником, защитить православных христиан от бездуховного произвола местных властей и открыть на Пасху храмы", - говорится в документе, собравшем более 40 тысяч подписей.

"Я собираюсь [идти на пасхальную службу], а сторонники пусть сами выбирают, на улице помолюсь [если храм будет закрыт]", - заявил Би-би-си глава "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

По его словам, для многих причастие на Пасху - самое главное в жизни, и права верующих нельзя ущемлять.

"Тем более после тех очередей, которые устроили московский власти в метро в понедельник, это выглядит вообще не стандартно. Нам говорят, что о нас заботятся, а потом мы видим эти картины из метро, где, если была зараза, то все перезаражались", - рассуждает Кормухин.

"Сорок сороков" известно конфликтами с противниками строительства храмов в парках, выступлениями против прокатного удостоверения "Матильде" Алексея Учителя и принятия закона о домашнем насилии.

С начала появления коронавируса в России отдельные священники заявляли, что заразиться в храме невозможно. Например, протоирей Казанского собора Александр Пашков в марте заявлял, что прикладываться к иконам и мощам безопасно, так как бог всех исцеляет.

Против празднования Пасхи дома выступил протоирей Андрей Ткачев - в своей программе на телеканале "Царьград" он заявил, что отказ верующих идти на Пасху в храм приведет к концу христианства.

"Христиане, панически боясь заболеть и умереть, то есть из страха смерти, отказываются праздновать победу Христа над смертью", - говорил он в начале апреля.

В Коми епархия грозит исками

В РПЦ призвали полицейских с пониманием отнестись к прихожанам на Пасху. "Я надеюсь, что если какая-нибудь бабушка окажется у храма, то полицейский отнесется к этому с пониманием и будет ее по-доброму убеждать вернуться домой, поскольку ситуация сложная", - сказал Владимир Легойда.

Но в некоторых регионах предписание закрыть храмы негативно восприняло духовенство.

Роспотребнадзор Коми 11 апреля предписал закрыть храмы в республике. Коми занимает пятое место среди регионов России по числу заболевших коронавирусом (на 17 апреля в республике 455 заразившихся).

Глава Сыктывкарской епархии архиепископ Питирим пригрозил иском к светским властям и назвал документ надзорного ведомства антиконституционным. Он призвал прихожан сообщать о задержаниях и штрафах.

Пресс-служба Сыктывкарской епархии отказалась давать комментарии Би-би-си, сославшись на Страстную пятницу.

Где прихожан обещают штрафовать

В Башкирии член оперативного штаба по коронавирусу Ростислав Мурзагулов пригрозил прихожанам штрафами.

"При всем уважении к церкви, к религии и ко всему чему угодно, люди, которые идут в церковь, будут штрафоваться, как все те, кто сейчас сотнями и тысячами штрафуется, просто гуляя по улице без уважительной причины", - заявил он в эфире "Эха Москвы" в Уфе.

Уфимский митрополит 13 апреля Никон призвал верующих оставаться дома в церковные праздники. В епархии отказались комментировать заявление Мурзагулова.

"Кто может прийти [в храм], если режим самоизоляции? Это вопрос все-таки не к нам, не к церкви", - заявил Би-би-си управделами епархии Дмитрий Кондрашов.

Штрафами угрожали верующим Подмосковья. Правозащитный проект "Апология протеста" сообщал о составлении протоколов за нарушение самоизоляции на верующих около храма на Ленинградском шоссе. Но полиция решила не штрафовать, а лишь вынести строгое устное предупреждение.

Уральский полпред назвал Пасху "истоком заражения"

В Свердловской области вопрос закрытия храмов вылился в открытый конфликт.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 12 апреля призвал верующих прийти в храмы: "В этих сложных условиях мы должны с особенным усердием не только наполнить наши храмы молитвой, как это происходит всегда в священные дни Страстной Седмицы и Святой Пасхи, но сделать храмы местом безопасным и во всех смыслах чистым".

На следующий день главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских запретил массовые религиозные церемонии в регионе до 30 апреля. Уральские юристы предупреждали об уголовной ответственности священникам и прихожанам за посещение служб.

Но 13 апреля епископ Каменский и Камышловский Мефодий (входит в Екатеринбургскую митрополию) раскритиковал закрытие храмов: "Мы, так или иначе, умрем. Днем раньше, днем позже - не надо бояться смерти. Бояться смерти надо не в храме. Здесь, в храме, как раз победа над смертью", - уверил епископ.

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Губернатора в споре с церковью поддержал уральский полпред президента Николай Цуканов - он назвал Пасху и Вербное воскресенье "истоками заражения".

Конфликт завершился совместным видеообращением екатеринбургского митрополита и губернатора Свердловской области 16 апреля.

"Время сейчас непростое, и для нас важно, чтобы эти дни прошли в мире согласии и понимании", - говорит в заявлении митрополит Кирилл. За день до этого он рекомендовал не пренебрегать санитарными рекомендациями властей.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии рассказала Би-би-си, что пасхальную службу будут транслировать ведущие телеканалы региона.

Но в Каменской епархии обещают оставить двери храмов открытыми. "Двери храма, как обычно, открыты, просто мы напоминаем о соблюдении всех санитарных норм", - сказал Би-би-си глава отдела по связям церкви и общества иеромонах Гавриил Горин.

В Петербурге службы закрыли, в Ленинградской области - нет

С 14 по 19 апреля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий закрыл доступ прихожан на богослужения.

Этому предшествовал конфликт церковных и светских властей. До 14 апреля все храмы в городе были открыты, несмотря на постановление правительства города о запрете с 28 марта посещения физическими лицами храмов, за исключением служителей и религиозного персонала.

Правовое управление Московской патриархии 26 марта назвало запрет петербургской администрации противоречащим Конституции, поскольку он может вводиться только федеральным законом. Поэтому Санкт-Петербургская епархия отказалась от запретов прихожанам.

Распоряжение губернатора Александра Беглова проигнорировало второе лицо в городской власти — спикер заксобрания Вячеслав Макаров, который 29 марта пришел на службу в Исаакиевский собор.

Однако через несколько недель митрополит Варсонофий уступил светским властям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Санкт-Петербургскую митрополию входят также три епархии Ленинградской области, на которые запрет митрополита как правящего архиерея городской епархии не распространяется. Об этом сказала Би-би-си глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не запрещал ходить в храмы. Это в последний момент сделали местные власти в Выборгском, Тосненском и Всеволожском районах, сообщила Би-би-си пресс-служба главы региона.

В Ленобласти в сентябре предстоят губернаторские выборы, в регионе уже 354 заболевших.

Источник Би-би-си в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сказал, что полиция не будет штрафовать прихожан, поскольку опирается на федеральные законы.

Приходы боятся нищеты

Нежелание духовенства ограничить доступ прихожан в храмы связан с особенностями финансирования в Русской православной церкви.

Казна церковного прихода складывается из пожертвований за совершение треб (крещения, венчания, освящение машин, квартир и других предметов) и служб (поминовение, чтение акафистов). Приходы отчисляют епархиям процент от полученных пожертвований. Вышестоящий епископ отчитывается о поступлениях в патриархии.

В РПЦ публично пожаловались на сложную финансовую ситуацию из-за сокращения числа прихожан.

"Естественно, в епархиях об этом думают и собираются каким-то образом поддерживать те приходы, которые испытывают наибольшие сложности, - цитирует РИА "Новости" Владимира Легойду из Московской патриархии. - Надо понимать, что общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований".

"Любой многодетный священник стоит перед выбором: либо резко сократить семейный бюджет, либо рискнуть и принести в дом эту заразу. А еще - пастырский долг, а еще - что подумают сослужители", - комментировал диакон Андрей Кураев.

По его словам, с финансовыми трудностями от закрытия храмов в основном столкнутся работники приходов, а не руководство епархий.

"У епископов есть немаленькие заначки и хорошие связи со спонсорами. Церковь сейчас не кормит семинаристов, большинство работников храма - это волонтеры. Хористы окажутся под ударом, если священник может надеяться на какие-то частные требы, то для хористов будет тяжело", - сказал Кураев Русской службе Би-би-си.

Кризис церковного управления

В решениях о посещении храмов экс-главред "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин видит очевидную двойственность. Он указывает, что в каждом регионе власти сами решали, как поступать с церковными мероприятиями. Но свою роль сыграл православный фундаментализм части верующих, говорит эксперт.

О двойственности в отношении решений Церкви говорит и религиовед Роман Лункин. Позиция президента Владимира Путина о том, что регионы должны сами вводить меры по борьбе с коронавирусом - и она зеркально отразилась в действиях патриарха, считает эксперт.

Но, по мнению Чапнина, отказ патриарха от централизованных решений привел к коллапсу церковного управления.

"В феврале патриарх с удовольствием комментировал проблемы Антарктиды, выступал с инициативой внесении бога в конституцию. И сейчас, когда важны конкретные и оперативные решения, вдруг все увидели, что патриарха нет", - указывает он.

Позиция патриарха показывает его гибкость, парирует Лункин. По его мнению, конфликты с Церковью избежали регионы, власти которых вели диалог с духовенством.

Например, Новосибирская область, губернатор которой Андрей Травников призвал православных воздержаться от похода в храм, но обещал их не штрафовать.

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По данным опроса ФОМ, 55% россиян считают, что в этом году из-за коронавируса нужно праздновать Пасху дома. Среди тех респондетов, которые назвали себя православными, так считает 61% опрошенных.

"На протяжение многих лет власть использовала церковь в борьбе с "либеральной заразой". В результате церковь накачала субъектность. Естественно, теперь они не хотят быть на вторых ролях, и им не нравится, когда кто-то пытается ограничивать их активность. В этом смысле власть сталкивается с последствиями собственных действий", - комментирует региональные конфликты церкви с властью политолог Аббас Галямов.

Однако, по его словам, негативно настроенные россияне не будут винить в региональные власти, если где-то на Пасху соберется большое количество человек: "В тех регионах, где храмы не закрыли, в обществе начнется конфликт: оставшиеся дома будут критиковать тех, кто все-таки пошел в церкви".

Синодальный отдел по связям церкви и общества отказался комментировать Би-би-си региональные конфликты и посоветовал обращаться за комментариями в епархии.