"Папа, сдохни!": российская черная комедия - неожиданный хит в Британии ★★★★★
Вышедшая в России в прокат в апреле 2019 года криминальная черная комедия режиссера-дебютанта Кирилла Соколова прошла у себя на родине почти незамеченной. Теперь, год спустя, ее выход на международных онлайн-платформах вызвал шквал восторженных рецензий западной прессы. Выясняется, вполне заслуженных.
Признаться, когда примерно месяц назад я получил от некой британской PR-компании приглашение осветить у нас на сайте выходящий в местный прокат новый российский фильм под ничего не говорящим мне названием Why Don't You Just Die! ("Почему бы тебе не сдохнуть?!"), я отнесся к предложению более чем скептически.
Сопровождающая пресс-релиз картинка рекламного плаката с какими-то кровавыми ужасами особого вдохновения не вызывала. "Очередная дешевая поделка российского коммерческого кино - жалкие потуги добиться непритязательного успеха", - решил я.
Даже, помню, сокрушенно пожаловался коллеге: "Еще не так давно российское кино ассоциировалось с Тарковским и Сокуровым, а теперь вот что…"
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Британские пиарщики, однако, оказались настойчивы: заваливали меня письмами и даже прислали фильм для просмотра.
Выяснилось, что оригинальное название картины - "Папа, сдохни!", в России она вышла в прокат еще год назад и особой реакции критики там не вызвала.
Я сдался и решил посмотреть.
Остроумно, стильно, изящно
Смотрел не отрываясь, заливаясь от смеха и захлебываясь от восторга. Давно не было - если и было когда-нибудь - в российском кино столь остроумной, умной, ироничной, стильной и изящной черной комедии.
Мой восторг разделила и британская критика. Фильм отмечен четырех-пятизвездочными рецензиями во всех ведущих газетах, а на американском сайте-агрегаторе критических отзывов Rotten Tomatoes у него 97% процентов "свежести".
Матвей (моднейшая новая звезда российского кино Александр Кузнецов), вооружившись молотком (привет от Раскольникова), отправляется на "мокрое дело". Отправляется по просьбе своей возлюбленной Ольги - убить ее отца, якобы когда-то надругавшегося над маленькой девочкой.
Отец - брутальный шкаф-милиционер (Виталий Хаев) - встречает юношу подозрительно-враждебно. Враждебность неизбежно перерастает в стычку, которая по эффекту домино становится триггером безудержной кровавой мясорубки.
В мясорубку эту один за другим втягиваются не только члены семьи - сама возлюбленная Матвея и ее мать, - но и коллега мента-отца Евгенич.
Крошатся кости и мебель, летят пули, ручьями льется из просверленной ноги кровь, по квартире разлетаются несправедливо нажитые и припрятанные доллары. Все приметы коммерческого кино налицо.
Самое поразительное - при том, что фильмом я был совершенно очарован, мои первоначальные подозрения о его вторичности вполне оправдались.
Вторично, но по-своему
В нем явственно, нисколько не прячась, проступают родимые пятна его совершенно очевидных предшественников-образцов Тарантино и Гая Ричи - классиков иронично-криминальной черной комедии.
Корни его и в макабрических хоррорах Сэма Пекинпы ("Техасская резня бензопилой"), и в корейской "трилогии о мести" ("Сочувствие господину Месть", "Олдбой" и "Сочувствие госпоже Месть") режиссера Пак Чхан Ука.
Несмотря на безудержную кровавую мясорубку, умирать герои картины отказываются, заставляя вспомнить уморительно смешные и совершенно не страшные кровавые побоища "Монти Пайтон" ("Монти Пайтон и Священный Грааль").
Фильм невероятно изобретательно поставлен, изящно, в тщательно продуманной багровой колористике снят (оператор Дмитрий Улюкаев) и сопровождается роскошным музыкальным саундтреком.
Авторы музыки Вадим QП и Сергей Соловьев создали помпезный, бесстыдно педалируемый громогласный саундтрек, который заставляет вспомнить и нарочитый мелодраматизм спагетти-вестернов Серджио Леоне, и бетховенскую симфоническую мощь "Заводного апельсина" Стэнли Кубрика.
При всем обилии нескрываемых, а то и откровенно демонстрируемых заимствований, "Папа, сдохни!" - очень русское кино, с узнаваемыми и очень характерными социально-физиономическими типами своих персонажей.
Особенно хорош в роли беспринципного мента Виталий Хаев.
Новый сильный голос
"Папа, сдохни!" - полнометражный дебют 30-летнего Кирилла Соколова.
В российском кино появился новый сильный голос, который - что особенно отрадно, так как случается, увы, нечасто - сразу был распознан и признан в мире.