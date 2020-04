"Папа, сдохни!": российская черная комедия - неожиданный хит в Британии ★★★★★

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption В главной роли в фильме "Папа, сдохни!" - новая звезда российского кино Александр Кузнецов

Вышедшая в России в прокат в апреле 2019 года криминальная черная комедия режиссера-дебютанта Кирилла Соколова прошла у себя на родине почти незамеченной. Теперь, год спустя, ее выход на международных онлайн-платформах вызвал шквал восторженных рецензий западной прессы. Выясняется, вполне заслуженных.

Признаться, когда примерно месяц назад я получил от некой британской PR-компании приглашение осветить у нас на сайте выходящий в местный прокат новый российский фильм под ничего не говорящим мне названием Why Don't You Just Die! ("Почему бы тебе не сдохнуть?!"), я отнесся к предложению более чем скептически.

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption Рекламный плакат к британскому онлайн-прокату фильма

Сопровождающая пресс-релиз картинка рекламного плаката с какими-то кровавыми ужасами особого вдохновения не вызывала. "Очередная дешевая поделка российского коммерческого кино - жалкие потуги добиться непритязательного успеха", - решил я.

Даже, помню, сокрушенно пожаловался коллеге: "Еще не так давно российское кино ассоциировалось с Тарковским и Сокуровым, а теперь вот что…"

Британские пиарщики, однако, оказались настойчивы: заваливали меня письмами и даже прислали фильм для просмотра.

Выяснилось, что оригинальное название картины - "Папа, сдохни!", в России она вышла в прокат еще год назад и особой реакции критики там не вызвала.

Я сдался и решил посмотреть.

Остроумно, стильно, изящно

Смотрел не отрываясь, заливаясь от смеха и захлебываясь от восторга. Давно не было - если и было когда-нибудь - в российском кино столь остроумной, умной, ироничной, стильной и изящной черной комедии.

Мой восторг разделила и британская критика. Фильм отмечен четырех-пятизвездочными рецензиями во всех ведущих газетах, а на американском сайте-агрегаторе критических отзывов Rotten Tomatoes у него 97% процентов "свежести".

Матвей (моднейшая новая звезда российского кино Александр Кузнецов), вооружившись молотком (привет от Раскольникова), отправляется на "мокрое дело". Отправляется по просьбе своей возлюбленной Ольги - убить ее отца, якобы когда-то надругавшегося над маленькой девочкой.

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption Прознав о хранящейся дома у отца сумке с долларами, Ольга отправляет своего парня Матвея на "мокрое дело"

Отец - брутальный шкаф-милиционер (Виталий Хаев) - встречает юношу подозрительно-враждебно. Враждебность неизбежно перерастает в стычку, которая по эффекту домино становится триггером безудержной кровавой мясорубки.

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption Матвей вступает в кровавую схватку с отцом Ольги - брутальным ментом Андреем Геннадьевичем (Виталий Хаев)

В мясорубку эту один за другим втягиваются не только члены семьи - сама возлюбленная Матвея и ее мать, - но и коллега мента-отца Евгенич.

Крошатся кости и мебель, летят пули, ручьями льется из просверленной ноги кровь, по квартире разлетаются несправедливо нажитые и припрятанные доллары. Все приметы коммерческого кино налицо.

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption Крошатся кости и мебель, по квартире летают телевизоры и компьютеры

Самое поразительное - при том, что фильмом я был совершенно очарован, мои первоначальные подозрения о его вторичности вполне оправдались.

Вторично, но по-своему

В нем явственно, нисколько не прячась, проступают родимые пятна его совершенно очевидных предшественников-образцов Тарантино и Гая Ричи - классиков иронично-криминальной черной комедии.

Корни его и в макабрических хоррорах Сэма Пекинпы ("Техасская резня бензопилой"), и в корейской "трилогии о мести" ("Сочувствие господину Месть", "Олдбой" и "Сочувствие госпоже Месть") режиссера Пак Чхан Ука.

Несмотря на безудержную кровавую мясорубку, умирать герои картины отказываются, заставляя вспомнить уморительно смешные и совершенно не страшные кровавые побоища "Монти Пайтон" ("Монти Пайтон и Священный Грааль").

Фильм невероятно изобретательно поставлен, изящно, в тщательно продуманной багровой колористике снят (оператор Дмитрий Улюкаев) и сопровождается роскошным музыкальным саундтреком.

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption Фильм снят в багрово-кровавой колористике

Авторы музыки Вадим QП и Сергей Соловьев создали помпезный, бесстыдно педалируемый громогласный саундтрек, который заставляет вспомнить и нарочитый мелодраматизм спагетти-вестернов Серджио Леоне, и бетховенскую симфоническую мощь "Заводного апельсина" Стэнли Кубрика.

При всем обилии нескрываемых, а то и откровенно демонстрируемых заимствований, "Папа, сдохни!" - очень русское кино, с узнаваемыми и очень характерными социально-физиономическими типами своих персонажей.

Особенно хорош в роли беспринципного мента Виталий Хаев.

Новый сильный голос

Правообладатель иллюстрации ANDY FREEDMAN Image caption 30-летний Кирилл Соколов - новый сильный голос в российском кино

"Папа, сдохни!" - полнометражный дебют 30-летнего Кирилла Соколова.

В российском кино появился новый сильный голос, который - что особенно отрадно, так как случается, увы, нечасто - сразу был распознан и признан в мире.