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Российские власти почти еженедельно объявляют о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции. Однако в самих мерах уже заложены ограничения, которые на практике делают их почти недоступными для компаний.

Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться предложенными государством мерами поддержки бизнеса, поскольку "не попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь", показал опубликованный в пятницу опрос Торгово-промышленной палаты России (ТПП).

Недостаточную эффективность мер по поддержке бизнеса признали в конце прошлой недели и в Кремле.

"Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Русская служба Би-би-си изучила меры, предложенные президентом, правительством и властями Москвы, а также проанализировала ограничения, которые делают эти меры труднодоступными для бизнеса.

Льготные кредиты

Одной из самых обсуждаемых антикризисных мер правительства стали беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы (первые 6 месяцев ставка по ним нулевая, а затем - 4%).

Такие кредиты малые и средние компании, согласно обещаниям правительства, могут получать с 8 апреля. На эту программу выделено 150 млрд рублей.

На прошлой неделе президент Владимир Путин уточнил, что 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.РФ. Это в теории должно снизить риски для банков при выдаче таких кредитов. Тогда же Путин обещал выдавать льготные кредиты для системообразующих предприятий для пополнения оборотных средств.

Что на практике?

Банки пока выдают льготные кредиты не очень активно. Крупнейший банк страны Сбербанк, по данным на конец прошлой недели, удовлетворил лишь пятую часть всех заявок.

Опробовать процесс их получения на прошлой неделе решил глава минэкономразвития Максим Решетников. Полученный опыт он описал в своем "Инстаграме".

"Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - написал министр.

По словам Решетникова, из 3,5 тысяч обращений от предпринимателей на общую сумму 24 млрд рублей были одобрены примерно 1,5 млрд, а выдано в итоге всего лишь 400 млн рублей.

Уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов также считает, что программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу пока не заработала.

"То, что программа льготных кредитов на выплату зарплаты осталась на бумаге и практически не перешла в реальность, признано уже всеми", - посетовал он в беседе с РИА Новости.

Аппарат Титова также провел контрольную закупку кредитов, в результате которой из 158 заявок были отклонены 132 и выдано лишь 6 кредитов (около 4% от заявок).

Ситуация осложняется тем, что круг банков-участников программы ограничен: беспроцентные зарплатные кредиты могут выдавать только банки, кредитный рейтинг которых не ниже А-.

На сайте ВЭБ.РФ указано, что право на получение такого кредита имеют компании МСП, работающие не менее одного года и представляющие одну из 11 отраслей. В число указанных отраслей вошли, в частности, авиаперевозки, культура, спорт, туризм, бытовые услуги и розничная торговля.

Безвозмездная помощь

На совещании с членами правительства Путин также поручил оказать прямую безвозмездную госпомощь компаниям малого и среднего бизнеса.

"Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы 12130 рублей на одного сотрудника в месяц", - сказал он.

Что на практике?

Обязательным условием получения такой помощи будет сохранение занятости в компании на уровне 90% со времени начала ограничительных мер. Для маленьких компаний это фактически означает, что после увольнения одного или двух сотрудников она может лишиться права на эти выплаты.

Заявленная Путиным сумма соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Выплаты на этом уровне вряд ли смогут удержать сотрудника на рабочем месте, если работодатель решит выплатить им только эту сумму.

Арендные каникулы

31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает возможность предоставления арендатору отсрочки по уплате аренды недвижимости в случае объявления режима повышенной готовности или ЧС.

Согласно документу, в течение 30 дней с момента запроса арендатора собственники помещений должны будут предоставить отсрочку по платежам. Кроме того, законопроект позволяет в любое время до конца 2020 года по обоюдному согласию изменять размер арендных выплат.

Документ также позволяет требовать уменьшения платежей, если арендатор не может использовать объект во время режима повышенной готовности.

Что на практике?

Собственники коммерческой недвижимости сетуют на то, что для них каких-либо значительных льгот и послаблений не предусмотрено, хотя они тоже несут убытки из-за кризиса.

Например, Российский совет торговых центров направлял письмо Владимиру Путину с просьбой временно отменить налоговые платежи, снизить стоимость коммунальных услуг и плату за аренду земли, а также ввести мораторий на проверки ТЦ.

Владелец ТЦ "Атриум" Эрнест Рудяк в интервью Forbes отмечал, что у него сохраняются обязательства перед банками, а также перед контрагентами и перед сотрудниками, которые все сложнее выполнять из-за массового ухода арендаторов и потери выручки.

При этом московские власти объявляли, что уже пошли навстречу закрывающимся ТЦ. В частности, арендодатели получат льготы по налогу на имущество, земельному налогу или арендным платежам за землю с 1 марта по 1 июля, если предоставят своим арендаторам совокупную скидку не менее чем на 50%.

Ипотека под 6,5%

Для поддержки строительной отрасли Путин предложил запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках.

За такими кредитами можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что программа субсидирования ипотечной ставки начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Что на практике?

Предложенная Путиным программа будет действовать только при покупке жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

По прогнозам компании "Дом.РФ", при соблюдении условий новой программы в течение текущего года в России будет выдано 250-300 тысяч ипотечных кредитов. Среди всех квартир, проданных в Москве за прошлый год и первый квартал 2020 года, около половины стоили 8 млн рублей и меньше, а в Петербурге под критерии новой льготной программы попало бы 90,5% проданных квартир, подсчитали в компании.

К жилью комфорт-класса относятся панельно-сборные, монолитные и монолитно-кирпичные новостройки в любом районе города. В таких домах должна быть предусмотрена улучшенная отделка общественных зон, минимальная площадь квартир должна составлять 40 кв.м, а на первых этажах домов должны располагаться торговые и офисные помещения и службы быта.

Также жилье комфорт-класса предусматривает доступ к минимально-необходимой инфраструктуре для жителей: школе, детскому саду и поликлинике.

Сегодня все эти критерии так или и иначе пытаются соблюдать большинство строящихся кварталов на окраине города, которые позиционируют себя как "доступное жилье".

Пособия по безработице

Отдельные меры поддержки населению вводят и региональные власти. Тут самым щедрым оказалось руководство Москвы. Мэр города Сергей Собянин распорядился выплачивать потерявшим работу москвичам пособие по безработице в размере 19,5 тыс. рублей. Для Подмосковья сумма пособия составляет 15 тыс. рублей.

Премьер Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление, согласно которому россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле-июне будут выплачиваться пособия по безработице в максимальном размере 12130 рублей.

Что на практике?

Согласно указу московского мэра, компенсация будет выплачиваться до 30 сентября. Однако претендовать на нее смогут далеко не все потерявшие работу москвичи, а только те, кто официально отработал в текущем году 60 календарных дней.

Чтобы оформить получение компенсации, необходимо официально зарегистрироваться в качестве безработного на сайте Центра занятости населения Москвы "Моя работа".

Для этого нужно собрать и отсканировать ряд документов, включая паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и справку о среднем заработке. Затем данные проверяются, но и после этого пособие начисляется не сразу - сначала претендующему на выплату москвичу звонят и предлагают различные варианты трудоустройства, а если работу подыскать не удается, то придется подождать еще 11 дней до официального признания в качестве безработного.

После этого каждый месяц нужно проходить процедуру перерегистрации на сайте.

Кредитные каникулы

8 апреля на совещании с главами регионов Путин поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным кредитам доступными большему числу россиян.

Под условия кредитных каникул подпадают потребительские кредиты физлиц на сумму до 250 тысяч рублей, потребительские кредиты ИП до 300 тысяч рублей, автокредиты до 600 тысяч рублей.

Также сюда попадают ипотечные кредиты, размер которых был увеличен (для регионов - до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа до 3 млн рублей, а для Москвы - до 4,5 млн рублей).

В ЦБ уточнили, что каникулы предоставляются на полгода, обратиться за ними можно в срок до 30 сентября 2020 года.

Что на практике?

В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что к 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации своих кредитов. Из них рассмотрено примерно 450 тысяч заявок, отказы пришли 250 тысячам заемщиков. Большая часть из рассмотренных заявок таким образом не была одобрена.

Опрошенные Би-би-си заемщики также жаловались на то, что банки отказывают им в продлении срока выплат по кредитам, мотивируя это тем, что их требования не соответствуют условиям, установленным правительством.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), после увеличения лимитов по ипотечным кредитам под их условия подпадает 68% кредитов в Москве, 64% - в Московской области, почти 80% - на Дальнем Востоке и более 70% - в Санкт-Петербурге и других регионах России.

Налоговые каникулы

В конце марта Путин в своем обращении к россиянам заявил о необходимо предоставить всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

Путин также предложил на долгосрочной основе снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

Что на практике?

Налоговые послабления не распространяются на НДС, который, как отмечают предприниматели, является самым тяжелым налогом для малого и среднего бизнеса.

Чтобы получить отсрочки, компания должна в обязательном порядке соответствовать ряду критериев: в частности, ее доходы должны снизиться более чем на 10%, на такой же процент должны упасть доходы от реализации товаров и услуг и доходы по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке. Кроме того, убытки должны быть зафиксированы только в 2020 году - убытка за 2019 год быть не должно.