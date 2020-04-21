Московские жилищники продолжают закупать бордюры даже после запрета Собянина

Правообладатель иллюстрации Геодакян Артем/TASS Image caption 20 апреля московские жилищники заключили несколько контрактов на поставку бордюров на общую сумму в 170 млн рублей

Московские госучреждения лишь частично послушались мэра Сергея Собянина, запретившего с 10 апреля контрактацию любых закупок, кроме "неотложных". После статьи Би-би-си они расторгли контракты на районное благоустройство. Но их коллеги тут же заключили новые, в том числе - на проведение рэп-баттлов и закупку бордюров.

10 апреля, введя в Москве пропускную систему, Сергей Собянин анонсировал и "временный режим исполнения городского бюджета". Этот режим подразумевает запрет на заключение любых контрактов, кроме неотложных, указано в сообщении на сайте градоначальника.

К неотложным закупкам относятся те, от которых зависит непрерывное функционирование города, пояснили Би-би-си в департаменте по конкурентной политике. Например, закупки лекарств или топлива для общественного транспорта.

Однако московские бюджетные организации даже несмотря на прямое указание мэра продолжили заключать контракты на районное благоустройство, как будто никакого карантина из-за коронавируса просто нет.

Со ссылкой на Путина и Собянина

Так, уже после указа Собянина, ГБУ "Жилищник района Нагатинский Затон" выбрало подрядчика для установки стальных букв с названием района на площади возле станции метро "Коломенская" (стоимость - 1,1 млн рублей).

Их коллеги из "Автомобильных дорог СВАО" решили, что сейчас лучшее время для подготовки проекта по созданию прогулочной зоны под названием "Бибирево life" за 7,5 млн рублей.

А в ГБУ "Жилищник района Черемушки" заключил контракт на поставку уличных урн, в том числе 100 урн для собачьих фекалий.

"Всего доброго", - так директор ГБУ Зяйтюня Досаева отреагировала на просьбу Би-би-си прокомментировать эту закупку.

Но спустя два дня, уже после выхода публикации Би-би-си, подписала с подрядчиком соглашение о расторжении контракта "в виду возникновения обязательств за которые ни одна из сторон не отвечает" (орфография и пунктуация документа, опубликованного на сайте госзакупок, сохранена).

Правообладатель иллюстрации Google Image caption На въезде в Нагатинский Затон уже была надпись из стальных букв, но жилищники решили поменять ее за 1,1 млн рублей

Расторгли свои контракты и "Жилищник района Нагатинский Затон", и "Автомобильные дороги СВАО". В последнем учреждении в качестве обоснования для такого решения сослались на указы президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, которые касаются борьбы с коронавирусом.

Впрочем, не все бюджетные учреждения, упомянутые в статье Би-би-си, пошли на расторжение. Так, ГБУ "Жилищник района Крылатское" по-прежнему нужно оборудование для детской и спортивной площадки, хотя по всей Москве они обнесены ограждающей лентой. А их коллеги из Некрасовки все также считают, что необходимо провести реконструкцию сквера на 1-й Вольской улице за 38 млн рублей.

Более того, Би-би-си обнаружила, что московские бюджетные организации продолжают заключать контракты, явно не имеющие признаки "неотложных".

Рэп во время коронавируса

В день, когда Нагатинский Затон и Черемушки лишились стальных букв и урн, комитет общественных связей и молодежной политики Москвы заключил сразу две контракта на проведение публичных мероприятий. Их общая сумма - более 13 млн рублей.

Несмотря на то, что москвичи могут без пропуска выйти лишь в магазин или до ближайшего мусорного бака, комитет намерен в период с апреля по июнь провести рэп-баттлы и соревнования по уличным танцами под названием #НаРайоне.

Всего планируется организовать четыре баттла и четыре танцевальных турнира, хотя сейчас все развлекательные мероприятия в Москве запрещены. Согласно госконтрактами, клуб, в котором пройдут государственные соревнования рэперов, должен вмещать не менее 100 человек, а концертная площадка для танцевальных битв - не менее 300.

В договоре оговаривается, сколько кепок и худи нужно подарить победителям, но одновременно отсутствует пункт про выдачу медицинских масок.

Правообладатель иллюстрации Мэрия Москвы Image caption В 2019 году мэрия уже проводила фестиваль #НаРайоне

Возможность разнообразить карантин будет и у руководителей студенческих СМИ Москвы - для них комитет проведет серию тренингов, которые завершатся итоговым выездным мероприятием на 100 человек. Срок исполнения этого контракта - апрель-июль.

"Справедливый вопрос", - сказал пресс-секретарь комитета Сергей Новиков, когда корреспондент Би-би-си попросил его прокомментировать эти контракты. Комментарий он пообещал предоставить позднее, однако ответа Би-би-си так и не получила.

Развеселить граждан в кризисные времена решили и в префектуре Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Именно в ТиНАО, к слову, работает инфекционная больница в Коммунарке, куда в марте приезжал президент Владимир Путин.

Здесь наняли подрядчика для проведения серии публичных мероприятий этой весной за 4 млн рублей. В частности, чиновники намерены провести соревнования для молодежи допризывного возраста в парке села Красная Пахра. Ожидаемое число участников - 300 человек.

В отличие от рэп-баттлов, здесь в техническом задании есть упоминание вещей, которые могут помочь не заразиться коронавирусом. Подрядчик должен предоставить комплекты химзащиты, включая сапоги, перчатки и противогаз. Однако речь идет лишь о четырех комплектах, которые будут использоваться во время соревнований - наряду с макетами гранат и автоматов Калашникова.

Кроме фестиваля допризывной молодежи, префектура намерена провести два концерта - в честь уже прошедшего дня освобождения узников фашистских концлагерей и предстоящего дня памяти жертв радиационных аварий. Не отказываются там, согласно госконтракту, и от уличных праздников в честь Дня Победы, которые намечены на май. Развлекать жителей ТиНАО будут, в том числе, двойники исторических личностей времен войны.

Представитель префектуры ТиНАО пообещала выяснить, каким образом будут проводиться эти праздники в условиях фактического карантина, но в итоге так и не ответила на запрос Би-би-си.

Парк за полмиллиарда

Продолжают московские госучреждения и заключать контракты на благоустройство районов и парков, опустевших на время карантина.

Так, 20 апреля первый замдиректора директора ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов Александр Анисимов поставил свою подпись под контрактом по реконструкции парка на берегу Москвы-реки в районе Капотня.

Стоимость работ составит более полумиллиарда рублей, освоить их планируется до конца года. За эти деньги в парке появятся смотровые площадки, будет обустроен пешеходный маршрут прямо по территории болота, смонтирована подсветка набережной.

Правообладатель иллюстрации Мэрия Москвы Image caption В парке в Капотне появится пешеходный маршрут, который пройдет прямо по территории болота

"Около кромки воды появятся пикниковые зоны со стационарными столами и оборудованными местами для безопасного разведения огня", - рассказывал правительственный телеканал "Москва-24" год назад, когда слово "шашлычник" еще не было синонимом "нарушителя режима самоизоляции".

Не обошлось и без бордюров - несмотря на общественный резонанс, вызванный контрактом на их поставку за 3,2 млрд рублей, заключенным одной из структур мэрии в конце марта. 20 апреля несколько районных подразделений ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги" подписали договоры на их поставку - стоимость бордюров составит 170 млн рублей.

Заказчики решают сами

Впрочем, в мэрии не видят ничего криминального в том, что госучреждения заключают сейчас контракты по тем тендерам, которые были объявлены до 10 апреля - дня, когда Собянин ввел запрет на контрактацию любых закупок, кроме неотложных.

"Процедура госзакупок достаточно длительная, [...] и мы понимаем, что это может вызвать дополнительные сложности у компаний, которые уже рассчитывали на определенный объем загрузки", - заявили в пресс-службе комплекса экономической политики мэрии Москвы.

Чиновники признают, что государственные заказчики вправе отказаться от закупки даже после проведения торгов. Но полагают, что подобный отказ - это "дополнительное изъятие средств из экономики, то есть дополнительный удар по ней".

В мэрии уверяют, что ведут "жесткий контроль за расходованием бюджетных средств", но признают - окончательное решение о том, заключать контракт или нет, остается у конкретных госучреждений.

Сколько всего контрактов, не имеющих признаков "неотложных", заключили структуры мэрии с 10 апреля? По подсчетам Би-би-си, речь идет в денежном выражении речь идет примерно о 750 млн рублей.

Это около 2,5% от субсидии на покрытие кредитов, которую московская мэрия готова выделить в качестве помощи малому и среднему бизнесу.