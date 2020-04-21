Нефть вновь падает в цене. Что будет с российской экономикой?

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С понедельника нефть на мировых рынках стремительно дешевеет, несмотря на достигнутое соглашение ОПЕК+, которое должно ограничить добычу и поддержать цены. Brent торгуется на уровне 20 долларов за баррель, а цены на российскую нефть марки Urals, по некоторым данным, достигли уровня 1998 года. Как это повлияет на российскую экономику и рубль?

На торгах во вторник европейская нефть Brent по состоянию на 17:20 мск подешевела на 26,1% до 20,3 доллара. При этом падение в отдельные моменты достигало 30%.

Этому предшествовал обвал цен на контракты на поставку американской нефти WTI в мае, цены на которые опустились до минус 40 долларов за баррель. Продавцы этих контрактов фактически должны были доплачивать тем, кто готов был их купить.

Российская нефть Urals, стоимость которой привязана к Brent, тоже дешевеет. Во вторник цены Urals с поставкой в порты Средиземноморья опустились до уровня декабря 1998 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Refinitiv. По данным на 12:13 мск, Urals подешевела до 8,48 доллара за баррель.

В Argus Би-би-си сообщили, что цены Urals с доставкой в порт Роттердама 20 апреля составили 17,51 доллара за баррель (Urals не торгуется на бирже).

По данным S&P Global Platts, в этот же день цены Urals с доставкой в российский порт Приморска (Ленинградская область) составили 20,76 доллара за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть остается "небывалый дисбаланс на рынке нефти из-за мер по ограничению распространения коронавируса", отмечают аналитики Райффайзенбанка. "На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению", - говорится в отчете.

Старший аналитик БКС Сергей Суверов объясняет, что сделка ОПЕК+ еще не начала работать. Спрос на нефть, по его словам, остается низким еще и из-за того, что многие нефтеперерабатывающие заводы не работают из-за карантина, а спрос на бензин снизился из-за ограничений на поездки.

Что происходит с бюджетом?

В бюджете на 2020 год заложена цена Urals в 42,45 за баррель. Сейчас российская нефть существенно ниже этой отметки.

Есть вероятность, что цены на российскую нефть Urals на рынке физических поставок на время уйдут ниже отметки в 10 долларов за баррель, считает старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"При цене ниже 15 долларов российский бюджет получает минимум налогов от нефтяных компаний. И экспортная пошлина, и налог на добычу полезных ископаемых при этой цене обнуляются, поэтому чем дольше цены будут оставаться на сверхнизких уровнях, тем сильнее будет дефицит российского бюджета", - отмечает аналитик.

Экспортная пошлина рассчитывается каждый месяц на основе средней цены Urals за четыре недели. Например, пошлина на май устанавливается из расчета данных за период с 15 марта по 14 апреля. По данным минфина, в этот период средняя стоимость Urals составила 19 долларов, а в предыдущий - 47,3 доллара.

Экспортная пошлина в мае снизится на 87% по сравнению с апрелем до 6,8 доллара за тонну. В минфине майский размер пошлины назвали минимальным с 2002 года.

3 апреля министерство сообщило, что в текущем месяце бюджет недополучит 55,8 млрд рублей нефтегазовых доходов. По подсчетам Блумберг на основе данных минфина, в мае российский бюджет будет получать всего один доллар с каждого проданного за рубеж барреля нефти.

Когда цены на нефть ниже уровня, заложенного в бюджете, то расходы финансируются из Фонда национального благосостояния.

В марте минфин сообщал, что средств Фонда национального благосостояния, в котором хранятся сверхдоходы от дорогой нефти, хватит на 6-10 лет при нефти по 25-30 долларов за баррель.

16 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на компенсацию выпадающих доходов бюджета в связи со спадом цен на нефть будет направлено 2 трлн рублей. Такой объем поддержки необходим при ценах на нефть по 20 долларов за баррель. Еще 3,1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на ликвидацию последствий коронавируса.

С учетом всех этих трат к концу 2020 года в ФНБ останется 7 трлн рублей, заявил Силуанов 19 апреля. Он сказал, что при текущих ценах на нефть средств ФНБ хватит еще на три года.

Как падение цен повлияло на рубль?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не придавать происходящему "апокалиптическую окраску": "Вчера произошел обвал цен на майский фьючерс, цены на нефть не уходили в отрицательное значение. Что касается этой свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, торговый, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май".

Во вторник курс доллара на Московской бирже вырос на 1,5 рубля до 77 рублей к 17:15 мск. После 18 вечера по Москве курс евро превысил 84 рубля.

Ситуация на нефтяном рынке остается основным фактором ослабления рубля, отмечает в обзоре банк "Нордеа". "Ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от скорости восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений", - пишут аналитики.

В "Нордеа" считают, что рубль может укрепиться в более долгосрочной перспективе - вслед за восстановлением сырьевых котировок. Но это возможно только после того, как будет снят карантин, а экономика начнет восстанавливаться. В банке полагают, что это возможно в июне или в целом во второй половине года.

До тех пор, видимо, рубль будет колебаться на нынешних уровнях. Nordea прогнозирует, что курс доллара в России в ближайшие три месяца составит в среднем 69 рублей, а курс евро - 76,6 рубля.

В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Но в будущем, когда карантинные меры ослабнут и восстановится спрос на нефть, российская валюта должна укрепиться, отмечает он.

"На рынках сохраняется тревожность, которая способствует укреплению доллара. Однако уже нельзя говорить о все сметающей волне паники, которая присутствовала в марте. Дорожает золото, серебро, никель. То есть можно говорить о том, что инвесторы все же подбирают активы, которые имеют шанс на рост в условиях будущего ослабления доллара, когда начнется восстановление экономики в США и Европе", - пишет Кочетков.

Когда вырастут цены?

Ситуация с ценами на нефть должна немного улучшиться после начала действия сделки ОПЕК+ в мае, считает старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Но настоящее восстановление рынка начнется только после того, как восстановится спрос, то есть по мере снятия карантинных мер. Второй квартал будет самым тяжелым, в 3-4 квартале мы ожидаем восстановления цен до 30-35 долларов", - добавляет эксперт.

Страны ОПЕК+ по-прежнему добывают максимальные объемы нефти, потому что сделка по ограничению добычи начинается только в мае, отмечает Райффайзенбанк. Аналитики считают, что падение цен на нефть продолжится в апреле, а восстановления спроса стоит ждать не раньше июня.

"В результате продолжится затоваривание хранилищ, эти запасы потом еще долгое время будут служить навесом над рынком и удерживать цены от восстановления к докризисным уровням. С постепенным восстановлением спроса мы ожидаем умеренного роста котировок Brent до 35 долларов в третьем квартале текущего года", - говорится в обзоре банка.

"В чем смысл соглашения ОПЕК+? Оно не поможет сбалансировать рынок в ближайшем будущем. Но оно явно поможет балансировке рынке в последующие годы (...) Это такой задел на будущее. К сожалению всем на нефтяном рынке в ближайшие кварталы придется готовиться к очень серьезным испытаниям", - сказал главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов в ходе онлайн-конференции Argus.