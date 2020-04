Самоизоляция в отеле и фьючерсы на кофе: как бизнес в России выживает во время коронавируса

View this post on Instagram

#ОставайтесьДома Дорогие гости, мы продолжаем заботиться о вашем здоровье и готовы приехать к Вам❗ Вызов персонала по телефону +7(495)-550-00-99 (круглосуточно)☎️ Консультация врача-терапевта - 1900 руб. Повторная консультация врача-терапевта - 1400 руб. Процедуры (при наличии назначения) Инъекции внутривенные струйные (без стоимости лекарств) - 1350 руб. Инъекции внутривенные струйные (со стоимостью лекарств) от 1650 руб. Инъекции внутривенные капельные (капельница, без стоимости лекарств) - 1700 руб. Инъекции внутривенные капельные (со стоимостью лекарств)* от 1400 руб. ЭКГ - 1950 Наложение повязки/перевязки (без стоимости материала) - 1000 руб. Массаж ручной антицеллюлитный 🔸бедра, живот, ягодицы - 2550 руб. 🔸бедра, ягодицы - 1950 руб. 🔸руки - 1600 руб. Массаж ручной 🔸общий массаж (для взрослых и детей школьного возраста/для детей дошкольного возраста) - 3900/3600 руб. 🔸воротниковая зона - 1500 руб. 🔸воротникова зона и пояснично крестцовой отдел - 1900 руб. лучезапястный сустав/кисть и предплечье/волосистой части головы/стопа и голень (одна конечность)-1300 руб. 🔸стопа и голень обе конечности - 1600 руб. 🔸пояснично крестцовой отдел и один тазобедренный сустав - 1700 руб. 🔸пояснично крестцовой отдел и оба тазобедренных сустава - 1900 руб. #врачнадом#москваврачнадом#лечениемосква#леченренадоммосква#врачповызову#курорткрасннаяпахрамосква