Самоизоляция в отеле и фьючерсы на кофе: как бизнес в России выживает во время коронавируса

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Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней жесткие меры самоизоляции нанесли тяжелый удар по российскому бизнесу. Русская служба Би-би-си изучила, что делают компании, чтобы выжить в новой реальности.

Пока большинство мер, предложенных в России правительством и президентом, показывают невысокую эффективность. В итоге бизнес пытается самостоятельно адаптироваться к кризису.

Какие-то компании в срочном порядке меняют производство и начинают выпускать нетипичную для себя продукцию, кто-то предоставляет новые услуги, а некоторые просто сокращают расходы на персонал или продают сертификаты, которые можно будет реализовать после отмены карантина.

Антисептики и маски вместо алкоголя, косметики и модной одежды

Одним из самых популярных способов зарабатывать в кризис стала переориентация цепочек производства и поставок на товары, которые сейчас пользуются высоким спросом. Так, например, косметические компании начинают производить антисептики, а производители одежды - шить маски.

В онлайн-магазине петербургского бренда одежды Nnedre продаются маски всевозможных расцветок, включая, например, "цвет каперса" или коралловый.

"Маски составляют около 50% наших продаж, мы продаем их в том числе оптом. Для их производства мы не докупаем дополнительные ткани, а используем то, что уже есть у нас на складах", - пояснила в беседе с Би-би-си владелица магазина Нелле Недре. По ее словам, компания делает упор на продажу одежды для дома и для занятий йогой, а маски шьются из остатков кроя.

Если компании, производящие одежду, начали шить маски, то косметические бренды переключаются на производство другого товара, пользующегося повышенным спросом, - санитайзеров. Например, активно предлагать санитайзеры своим покупателям начал российский производитель косметики Mixit, открыла их производство и российская компания Faberlic.

"Для организации производства санитайзеров для рук мы использовали наше существующее оборудование. На имеющихся у компании производственных мощностях мы планируем выпускать до 1,5 млн единиц готовой продукции антисептиков в неделю", - рассказали Би-би-си в Faberlic. В штатном режиме, по словам представителей компании, запуск производства занимает около полугода, но при поддержке властей компания получила разрешительную документацию за две недели.

Правообладатель иллюстрации Artem Korotaev/TASS Image caption Faberlic за две недели получили разрешение на выпуск антисептиков

О намерении начать выпуск антисептиков заявляли и производители алкоголя. По информации газеты "Коммерсант", подобные планы есть, например, у компании "Татспиртпром" (бренды водки "Ханская" и "Русская валюта", а также у Алкогольной сибирской группы (бренды водки "Хаски" и "Пять озер").

В марте газета "Ведомости" писала, что производитель пива "Клинское" AB InBev Efes также готов организовать на своих заводах в России производство гелей для дезинфекции рук. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев подтвердил Би-би-си, что компания пытается реализовать эти намерения.

"На сегодняшний день наша компания находится в плотном диалоге с властями, чтобы преодолеть имеющиеся ограничения и найти легальный метод для запуска производства санитайзеров", - говорит он.

Гостиницы для самоизоляции

Одним из первых секторов, пострадавших от кризиса, оказалась туристическая отрасль. В Россию сначала перестали приезжать иностранцы, а затем и сами россияне на фоне карантина стали отказываться от поездок внутри страны и отменять брони гостиниц. Гостиницы в итоге так же, как и производители одежды и парфюмерии, начали предлагать новые услуги, которые пользуются популярностью в период пандемии.

21 марта - за неделю до введения режима всеобщей самоизоляции в ряде регионов России - владелец петербургской пятизвездочной гостиницы "Гельвеция" Юнис Теймурханлы сообщил в своем блоге, что он предложил отделу продаж своего отеля разместить на его сайте необычное спецпредложение о самоизоляции в гостинице.

В беседе с Би-би-си Теймурханлы отметил, что по мере ужесточения мер самоизоляции эта услуга пользуется все большим спросом среди горожан.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Многие гостиницы начали предоставлять услуги самоизоляции

"Люди звонят нам и иногда даже рассказывают о своих ситуациях: у кого-то конфликты в семье, кто-то хочет уединиться от детей. Горожане, входя в режим глубокой самоизоляции и карантина, понимают, что им надо решать жилищные вопросы на этот период. Многие хотят хоть как-то разнообразить свой быт, получить хоть какую-то психологическую разгрузку. Этот тренд мы четко улавливаем", - рассказывает владелец "Гельвеции".

В период самоизоляции в отеле не работает ресторанный зал и еду доставляют в номера постояльцам. Для тех, кто находится на карантине в гостинице, предусмотрен более жесткий режим: персонал отеля следит за тем, чтобы они не покидали своих номеров, а еду им оставляют у двери комнаты, говорит Теймурханлы.

Сейчас услуга "самоизоляция в отеле" доступна не только в люксовых, но и в некоторых недорогих гостиницах и даже в хостелах.

В более сложном положении оказались санатории и дома отдыха, которые, согласно постановлению правительства от 27 марта, обязаны приостановить размещение отдыхающих до 1 июня и принимать только тех граждан, которые приезжают в деловые командировки. Чтобы выжить, отели также меняют перечень услуг, которые они предлагают.

Например, загородный отель Art Village Club в Химках в своей рекламной рассылке, с которой ознакомилась Би-би-си, предлагает уставшим от сидения в квартирах москвичам заняться духовными практиками и медитацией на свежем воздухе, а также "пообщаться с лошадьми". В "Инстаграме" отеля также предлагается "весеннее барбекю на свежем воздухе вдали от всех".

Курорт "Красная Пахра" на Калужском шоссе в своих соцсетях анонсирует доставку продуктов в соседние Троицк и Подольск, а также предлагает услуги выезда медицинского персонала на дом. Отель также рекламирует услугу "командировка с комфортом". Однако в отделе бронирования курорта Би-би-си сообщили, что продолжают принимать не только командировочных, но и простых отдыхающих.

Как пояснил Би-би-си президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, поскольку в России не вводился режим чрезвычайного положения и форс-мажора, то закон пока позволяет гостиницам и загородным комплексам принимать гостей, хотя спрос на отдых в режиме самоизоляции пока крайне низок.

"Например, в парках гулять запрещено. Но территория отеля не считается парком, это отдельная огороженная территория, а значит по ней можно гулять, соблюдая социальное дистанцирование в 1,5-2 метра. При этом в том же отеле бассейны и залы обслуживания должны быть закрыты, а еда должна доставляться в номера", - объясняет Бухаров.

Доставка и онлайн-вечеринки

Срочно переориентировать формат своей работы пришлось также ресторанам и кинотеатрам, которые были закрыты по распоряжению властей до окончания режима самоизоляции.

Некоторые кинотеатры пытаются продолжать работу в интернете: организуют онлайн-лекции и интернет-показы. Но даже кинотеатры делают акцент в своем выживании на доставку, ставшую для большинства бизнесов основным способом приспособиться к кризису.

Одна из крупнейших кинотеатральных сетей России "Каро" объявила о начале онлайн-продаж продукции своих кинобаров. Попкорн и чипсы сидящим у телевизоров и ноутбуков зрителям обещают доставить по Москве в течение получаса.

Доставкой еды решила заняться и сеть кинотеатров "Мираж Синема" в Петрозаводске. В ассортименте кинотеатра значится в том числе пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Еда на вынос и доставка плохо помогает выжить ресторанам

Доставка стала основным способом выживания для большинства заведений московского общепита. Однако элитный московский ресторан White Rabbit решил этим не ограничиваться и ввести услугу "онлайн-ресторан". На сайте заведения проект позиционируется как "уникальное место, где ты можешь оставаться в самоизоляции, но при этом общаться с людьми, которых ты любишь или которые тебе интересны".

Чтобы присоединиться к банкету в интернете, нужно заполнить электронную заявку и указать номер аккаунта в "Инстаграме". После этого ресторан высылает заказчику линк на онлайн-трансляцию с гостями вечера. В определенное время нужно подключиться к трансляции и поучаствовать в интерактивном ужине в компании шеф-повара White Rabbit и кого-то из приглашенных знаменитостей.

Урезать зарплаты, но сохранить команду

Перепрофилироваться удается не каждому бизнесу. Чтобы пережить кризис, многим компаниям приходится экономить, и чаще всего предприниматели сокращают расходы на своих сотрудников.

По данным Центра стратегических разработок, во время первой карантинной недели, почти 30% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, еще 16% компаний пришлось увольнять сотрудников. Эти меры идут вразрез с распоряжением Владимира Путина. В своем первом обращении к россиянам он говорил о том, что на карантинные каникулы сотрудники всех компаний должны уйти с сохранением заработной платы. Но не каждый бизнес способен на это.

Одним из антикризисных решений для предпринимателей стало сокращение зарплат - в равной степени всем сотрудникам. Такой ход использовали, например, создатели московских бара "Ровесник" и кафе "Сверстник". Они объявили сотрудникам о снижении зарплат еще в двадцатых числах марта, когда посетителей становилось меньше и начала снижаться выручка. "У всех примерно на 50% упала зарплата", - говорит сооснователь заведений Александр Мартынов.

Арендодатель помещения под бар "Ровесник" разрешил предпринимателям не платить арендную плату за апрель, а собственник здания, где расположен "Сверстник", на май-июнь снизил стоимость аренды на 75%. Чтобы оплачивать оставшуюся аренду, коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам, Мартынов с коллегами придумали несколько инициатив. Среди них - доставка еды и продажа сертификатов, которыми можно будет воспользоваться уже после карантина.

Правообладатель иллюстрации Alex Martynov Image caption Создателям "Ровесника" и "Сверстника" пришлось сократить зарплаты своим сотрудникам примерно на 50%

По словам Мартынова, из 90 сотрудников только один человек ушел после того, как они объявили команде о сокращении зарплат. "Команда тоже переживает за дело, у них нет пофигизма, для них это не просто работа, - объясняет Мартынов. - Если бы мы не сокращали зарплаты сотрудникам, мы были бы в жестком кризисе - минус был бы 1,5 млн рублей. И в нашей ситуации выжить было бы невозможно, потому что мы все вложили в "Сверстник" (проект был запущен в марте незадолго до начала карантина - Би-би-си). Сейчас мы бултыхаемся в нуле, в небольшом минусе. Я надеюсь, что мы это все переживем".

Создатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников придумал свой вариант сохранения бизнеса. В первые выходные карантина продажи сети упали более чем на 30% из-за закрытия части ресторанов. По словам Овчинникова, рост выручки от доставки не смог компенсировать убытки, связанные с закрытием ресторанов. Компании пришлось закрыть 47 пиццерий.

Для экономии Овчинников решил снизить собственную зарплату "до минимально возможной по законодательству суммы". Уменьшить свою зарплату на срок до июня Федор предложил и сотрудникам управляющей компании. На сколько сократить зарплату, каждый решал сам в зависимости от финансовых возможностей. Компенсировать сумму снижения персоналу предложили акциями глобальной компании Dodo Pizza, которая уже вышла на рынок 11 стран, включая Китай, США и Великобританию.

Овчинников в разговоре с Би-би-си отметил, что на сокращение зарплат согласились 86 сотрудников из 200. Таким образом ему удалось сократить фонд оплаты труда управляющей компании на 6,67 млн рублей в месяц. При этом никого из сотрудников пиццерий, по словам Овчинникова, он пока не уволил: "Используем отпуска, даем меньше смен в пиццериях".

Правообладатель иллюстрации Fedor Ovchinnikov Image caption Выручка от доставки "Додо пиццы" пока не компенсировала убытки, связанные с закрытием ресторанов

Владелец российской сети кофеен "Скуратов кофе" Виктор Скуратов закрыл 27 кофеен в семи городах - они не работают даже на вынос. Предприниматель говорит, что тоже не стал никого увольнять, но сократил зарплаты: на 50% - сотрудникам на руководящих позициях, остальным, кто остался в работе, - на 30%. По словам Скуратова, работать продолжают 40 человек из 200.

Почти со всеми арендодателями предпринимателю удалось договориться об арендных каникулах. "Проще с теми, кто понимает, что мы в одной лодке", - говорит Скуратов. Остались в работе сети также два цеха по обжарке кофе и онлайн-магазин - доставляют из него только кофе в зернах и капсулах, а также напитки и мерч. Выручка от доставки, по подсчетам Скуратова, за месяц может достигнуть 2-3 млн рублей, столько же примерно составляет месячная выручка одной кофейни.

К требованию Путина сохранить зарплаты все предприниматели отнеслись "с легким недоумением", вспоминает Скуратов. "Но я был к этому готов. Я бы очень удивился, если бы нам сказали "ребят, мы ваши зарплаты берем на себя". Это не случилось как снег на голову, потому что выручка снижалась на протяжении месяца", - добавляет он.

Директор по развитию екатеринбургского досугового центра для детей "Вундервиль" Юлия Лимонова отправила в отпуск без содержания 37 сотрудников. Лимонова говорит, что площадка не предполагает онлайн-работу, поэтому дополнительный доход найти сложно. "То, что мы сейчас придумываем в онлайне, требует времени и денег", - отмечает Юлия.

Сотрудники "Вундервиля" находятся в отпуске с 6 апреля. "Мы объяснили им ситуацию - если есть посещения, есть деньги. У нас нет финансовой подушки - центр существует шесть месяцев. В марте мы вышли на самоокупаемость", - объясняет Лимонова.

Средняя выручка компании составляет 2,2 млн, из них 800 тысяч уходят на выплаты сотрудникам. "Я уверена в надежности команды, что они не будут ходить в трудовые инспекции. Я хочу эту команду сохранить, потому что я вкладывала в них силы", - говорит Лимонова.

Предпринимательца рассказывает, что пыталась получить "поддерживающий ресурс" на выплаты зарплат сотрудникам от Свердловского союза промышленников и предпринимателей, но ей отказали, так как компания не включена в реестр малых предприятий. "Нам говорят "выплывайте сами". Мы не спорим, что проблемы наши, но почему-то все молчат про весь досуговый сектор. Классно помогать УГМК, но что делать бизнесу, которому реально нужна помощь?" - спрашивает Лимонова.

По домам разошлись и сотрудники московской сети парикмахерских Mute. В трех салонах работали 34 мастера плюс административный персонал. "Если парикмахеры не стригут, они получают минимальную часть, - рассказывает основатель Mute Арсений Швец. - Мы их подготовили, сказали откладывать деньги, посоветовали, как лучше договариваться с арендодателями квартир, как выбить арендные каникулы".

По словам Швеца, арендодатели салонов разрешили им не платить аренду за время простоя. Удалось договориться и с банками об отсрочке кредитных платежей на один-два месяца. Чтобы поддержать сотрудников, Mute запустили онлайн-продажу абонементов на стрижки. Они смогли выручить с продаж около 500 тысяч рублей - практически все деньги они перевели сотрудникам, которые сидят в вынужденном отпуске. "Для них это тяжело, и этим десяти тысячам они были рады", - говорит Швец. Остальное с выручки от сертификатов ушло на выплаты административному персоналу, который продолжает работать на прежней зарплате.

Фьючерсы, донаты и закрытие бизнеса

Некоторые компании пытаются сейчас продать услуги, которые они смогут оказать в будущем. Такой инструмент до карантина бизнесам не приходилось использовать - кроме небольшой доли, которая приходилась на подарочные сертификаты. Кроме парикмахерской Mute, этим пользуются и другие компании отрасли. Например, барбершоп "Boy Cut" предлагает "фьючерсы на стрижки".

Еще одна индустрия, которая практически не работает в условиях карантина, - фитнес-клубы. По оценке "Ассоциации операторов фитнес-индустрии", из примерно 13 тысяч объектов по всей России 15-20% обанкротятся во время карантина. Если правительство не скорректирует меры поддержки, это приведет ко второй волне банкротств. При негативном сценарии 50-70% объектов могут закрыться в результате простоя во время "карантина" - такую оценку приводит президент ассоциации фитнес-операторов и руководитель сети "World Gym" в России Ольга Киселева

Несмотря на то, что продажи абонементов можно осуществлять удаленно, по данным с кассовых аппаратов сейчас компании индустрии получают только 2% от обычного объема выручки, рассказывает Киселева. "Это не закрывает никаких расходов. Бизнес-модель авансовая, но она учитывает, что каждый месяц должны покупать определенное количество абонементов, чтобы операционные расходы каждый месяц закрывались", - отмечает Киселева.

Некоторые компании прямо предлагают потребителям товаров и услуг помочь им остаться на плаву.

Так, кофейня "Розетки и кофе" хотя и реализует сертификаты на напитки, но также предлагает внести пожертвование на развитие проекта. По данным сайта кофейни, пока удалось собрать пожертвований на 233,6 тысяч рублей. По словам сооснователя кофейни Антона Никифорова, сертификаты на кофе собрали в несколько раз меньше денег, чем кнопка "поддержать".

От продажи кофе "через окошко" в кофейне отказались по двум причинам: из соображений безопасности, а также из-за того, что последние недели перед официальным карантином - в конце марта - показали очень низкую выручку. Сейчас, по словам Никифорова, сотрудники кофейни продолжают получать зарплату. Деньги на нее как раз собирают с помощью "донейшн" и "фьючерсов" на капучино и рафы.

"Сценарий для каждого заведения зависит от того, какие есть договоренности с арендодателем. Мы не платим аренду за апрель. Если бы нам сказали - нет, платите, нам, наверное, пришлось бы закрыться или не открываться", - говорит Никифоров.

Всего, по оценке президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в России после карантина может закрыться 30-50% ресторанов и кафе.

Один из примеров - сеть кафе "Укроп" в Петербурге. Она была основана в 2015 году, к 2020 в ней было пять точек. Они закрылись на карантин в начале апреля - до конца месяца. У клиентов оставалась возможность заказывать замороженные полуфабрикаты и торты.

15 апреля на странице "ВКонтакте" основатели написали, что закрывают всю сеть: "Нынешний шторм нашему проекту не пережить, мы вынуждены закрыться, потому что больше не в силах справляться со своими обязательствами: аренда, зарплата, поставщики, коммунальные услуги. Отчаянно ждали весну 2020, чтобы окрепнуть еще сильнее и показать городу новую веганскую кухню, не выходит".